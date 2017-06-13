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فيديو: شاهد لحظة طيران شابين في الهواء نتيجة انقلاب سيارة مفحط!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث في أحد شوارع المملكة، تعرض له بعض المفحطين وكانت نهايته مأسوية.
وأظهر الفيديو، انقلاب السيارة أكثر من مرة على الطريق ما أدى إلى طيران شخصين من السيارة في الهواء نتيجة الانقلاب العنيف، وقام المتواجدون بمكان الواقعة بالجري نحوهما للاطمئنان عليهما.
التعليقات
45 - مدرب تنمية بشرية2017-06-13 22:18:20
ايقاف رخصة القيادة عن الدرباوي المتجمهر 3سنوات تغريم هذا الدرباوي 3مليون وسجن من 7سنوات وسجن كل متجمهر في ساحة التفحيط 6 شهور لتحفيزهم على التفحيط صدقوني راح يبطلون هذه الظاهرة لبد ان تختفي من مجتمعنا
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44 - ابو اجمل2017-06-13 21:28:01
إلى متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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43 - ❌❌❌2017-06-13 19:43:44
ذولا الدرباويه الحنيسات المطعسه مايعقلون مافيهم خير
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42 - ❌❌❌2017-06-13 19:30:49
كل شيء يجي له وقت وموضه ويروح إلا التفحيط مادري ليش؟كثير من الشباب مات ومن أنشل وأصيب بأصابه واعاقه
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41 - ❌❌❌2017-06-13 19:26:07
الله يعين الحكومه وأهلهم والمستشفيات عليهم
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40 - ❌❌❌2017-06-13 19:24:41
يجب معاملة المفحطين والمتجمهرين معاملة عنيفه ومضاعفة السجن والجلد والغرامه وعدم أستقبالهم بالمستشفى الحكومي
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39 - خبوقة بوقة2017-06-13 19:17:02
ماهو الفرق بين الداعشي والمفحط كلاهما يضحي بروحه وارواح الناس من اجل نزواته القذرة
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38 - الله يجمعنا2017-06-13 18:55:24
نص التعلقات تحريض هيه انت وياه وش،ذا العقليه وش،رهابين مراهقين افحطون وش جاب المفحط تصنفه إرهابي ذا يقتل وذا افحط هذا ادور تجمعات وفجره والمفحط ادور شارع فاضي امارس هوايته فيه
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37 - بسكات2017-06-13 18:51:32
من طقته أيديه لا بواكي عليه
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36 - ألمعي2017-06-13 18:19:00
الله المستعان هذا هو التخلف هذا الإرهاب ليش الدولة ما تجعل جائزة ثمينة للمبلغ عن هذا التفحيط ويأخذون الفلوس من ظهور الي متجمهرين لأن إذا مافيه جمهور مافيه تفحيط أو يساون لهم حلبة تفحيط
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35 - ابو يحيى2017-06-13 17:09:27
قسم بالله هذا إرهاب ويحتاج تصنيف المفحط إرهابي لأنهم يتسببو بتقل سالكي الطريق .ولا يقل دورهم عن دور صاحب الحزام الناسف لأن النهايه قتل وترويع.
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34 - من جد فاقد التركيز وبقوة وهو سبب خسارتنا2017-06-13 17:04:15
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به يارب لا تبلانا
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33 - فارس نحد2017-06-13 17:00:05
يحتاجون لزيارة مستشفى قسم العظام ومركز تأهيل المعاقين علشان يعرفون نهاية حوادث السيارات وبعدها يروح للمقبره وبعدها خيزرانه لجلدهم
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32 - ملاحظة2017-06-13 16:58:59
على المسؤول حماية الارواح والطرق اقامة حد الافساد في المفحط فالشعب لديك جاهل جاءت اليه اموال وطرق وسيارات وجوالات وخير نتيجة دعوة ابراهيم عليه السلام والشعب مصنف اعرابي هلاك سلوكا في الحضارة
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31 - loovivool2017-06-13 16:11:57
وقعوا على الارض بعدما انخفظت سرعة السيارة يعني سلامات وهذا بسبب السرعة والتهاون في ربط حزام الأمان
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( عدد التعليقات 11,064 )30 - اللامي10
حوادث التفحيط هي قتل مع سبق الاصرار والترصد
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29 - لاتطيرون بالعجة2017-06-13 15:34:30
منتحرين وكلها غسيل وتكفين ويصلون عليهم ويدفنون
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28 - وجةنظر2017-06-13 15:28:09
كنت استغرب دعاءبعضهم عليهم .والان بعدتيقنت ان هذا امر كطبيعي لان شرة متعدي غيرة .وذهبت اسر ضحية للمفحطين.الله لا نبتلينا
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27 -2017-06-13 15:22:25
٢٣ / خل تنفعهم رجولتهم شفهم صارو فرجه للمتجمهرين والكل يصور ولا همه المصابين هذا غير اللي يضحك واللي يدعي عليهم
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26 - برق الشمال2017-06-13 15:17:05
طيب ليه ماهو رابط الحزام وليه ماهو لابس ادوات السلامه. ولاتوهم يشوفو سيارات ويركبوها خشم وبدو مايدرو عن شي الله يهدى الصاحى منهم
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25 - مصدر الكلمه2017-06-13 15:16:28
اسبوع واحد يسجن الاب وشوفوا وش يصير لولده 1 يسحب السياره 2 تتعطل مصالحه 3 يحبس ولده في غرفه مثل ماصار معه رابعا ابوفلان وينه قالو مسجون بسبب ولده فتنتشر همة الرجال في تتبع ابناءهم ومتابعتهم مثل زمان ا
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24 - الغربية2017-06-13 15:07:37
الى جهنم وبئس المصير .. الله يفكنا من الحشرات ذي عن قريب
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23 - قطر خليجي2017-06-13 15:07:20
الي يقول نفتك منكم هل انت تحملهم على ضهىرك تراهم ارجل من منك
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22 - قطر خليجي2017-06-13 15:04:43
تعليق ١٧ يمكن يطيح إخوة والله احد والديك في حادث ثم يجي واحد يقول نكاح من النجوم اخف اسماء هل ترضاء ذلك الذي تشتمهم يمكن اطيب منك وارجل
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21 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-06-13 15:01:50
مفحطين ومتجمهرين بنهار رمضان والاكيد فاطرين وكانوا بالامس القريب يطالبون بتقديم الاختبارات حتى يتفرغوا للصيام والعبادة .. الاكيد لو بقيوا احياء لن يكرروها اما لو توفاهم الله فالعزاء لوالديهما
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20 - محمد الحربي2017-06-13 14:58:51
في 60 داهيه اذا الزمن ماعلمهم الصح والغلط مين اللي بيعلمهم مثل هؤلاء المفروض اذا قبض عليهم يتم تشغيلهم لمده لاتقل عن 6 اشهر بالنظافه العامه بجازان او نجران المهم مدينه بعيده عن موطنهم والسياره تصادر
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19 - ابو فستان2017-06-13 14:56:25
اكيد المفحطين ***
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18 - سليل الإيجار2017-06-13 14:52:31
الإنقلاب ممتاز
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17 - loving liberal2017-06-13 14:48:20
ماطاح من النجوم اخف لسماء يدن تمدهم ماتردهم الي مامنه خير فرقاه اخيرالله لايكثرهم على وجه الارض
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16 - معزوفة الأمل الجديد 🍇🍇🍇2017-06-13 14:47:44
لامتى كذا استغفر الله بس .... استغفر الله
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15 -2017-06-13 14:43:21
الحدلله الله يصبر امهاتهم
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14 - بسي.2017-06-13 14:41:55
قلعته .
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13 - جرهم2017-06-13 14:41:15
فين دورك يا ساهر في منع قتل الانفس كل يوم في ساحات التفحيط !! !!! حسبي الله
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12 - النمس2017-06-13 14:40:02
قلعه اللهم لاتبقي منهم ولاتذر
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11 - بوصفاء2017-06-13 14:39:43
المفحطين ما عليهم حسافة لاخير فيهم حياتهم عبث وخسارة على الدولة اذا اصيب تخسر على علاجة واذا سلم فهو سروق درباوي وربما مروج لان من يلجى لمثل هذه التصرفات ناصية في يد الشيطان فهو مقود لكل من يوجهه😈😈
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( عدد التعليقات 18,417 )10 - إنسان منصف 🦅
تخلصت البشريه منهم ،،،،،،🦅
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9 - ابو طاقية2017-06-13 14:24:13
ياشباب اذا بتفحطون لجل ما تدخلون الحزن على قلوب والديكم اربطو حزام الامان بس
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8 -2017-06-13 14:22:22
خاااارج السعووودية هذااا
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7 - الفاهم2017-06-13 14:21:49
هذا احد نتائج الكبت لا انديه صيفية ولامساجد فيها محاضرات ودروس علمية ولا اندية ادبية مثل الناس ولا مدن سيحية مهيئة وبأسعار معقولة ولا حجوزات طيران متوفرة وفي متناول اليد ولاتعبر عن مشاعرك بشوفون اكثر
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6 - امير الصحراء2017-06-13 14:20:41
لا حول ولا قوة الا بالله . الله يصلح ويهدي شباب المسلمين ما فاقدهم الا أهلهم كل هالجمهور والناس الموجودين ماهموهم ولا عليهم من الي صار لهم او بيصير لأي واحد مفحط القاء بنفسه للتهلكه
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5 - راحت البال2017-06-13 14:18:23
يعني هل حين بنتعاطف معهم وندعي لهم بالسلامة وهم لو اتيت ونصحتهم سيتلفضون باوسخ الافاض ويمكن يضربونك قلعة هم الي جنو على انفسهم ليش اتعاطف معهم قلعة
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4 - جربوع الرأي2017-06-13 14:17:20
استمرو أيها الأبطال لين تنكسر رقابقم كلها ونفتك منكم
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3 - حسبي الله ونعم الوكيل2017-06-13 14:16:13
لاحول ولا قوة الا بالله
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2 - متخصص فى التدريب2017-06-13 14:13:30
هل وقع هذا فى رمضان؟تعلمنا يقينا ان الشياطيين تسلسل فى شهر رمضان،شياطين الجن والعفاريت؟الظاهر شياطيين البشر غرورها يزيد وتفحشها يكبر.ربما افطروا على شاى مختلف؟حسبنا الله ونعم الوكيل.
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1 - أبو وافي2017-06-13 14:12:49
الله المستعان اللهم اهدي شباب المسلمين والله اني احزن اذا شفت المقاطع هاذي ياشباب فكروا في والديكم الي ربوكم وتعبوا عليكم واحذروا دعاوي المسلمين في هذا الشهر الفضيل لاحول ولا قوة الله بالله
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