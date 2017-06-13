فيديو: شاهد لحظة طيران شابين في الهواء نتيجة انقلاب سيارة مفحط!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث في أحد شوارع المملكة، تعرض له بعض المفحطين وكانت نهايته مأسوية.

وأظهر الفيديو، انقلاب السيارة أكثر من مرة على الطريق ما أدى إلى طيران شخصين من السيارة في الهواء نتيجة الانقلاب العنيف، وقام المتواجدون بمكان الواقعة بالجري نحوهما للاطمئنان عليهما.