الداخلية تكشف تفاصيل “عملية القطيف” ونتائج فحص الحمض النووي لشخصين وجدت جثتيهما داخل سيارة-صور و فيديو
صحيفة المرصد: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في بيان بأنه “إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 7 / 9 / 1438هـ، عن تعامل قوات الأمن مع سيارة من نوع (تويوتا أسكويا) معمم عن سرقتها بتاريخ 8 / 4 / 1438هـ، واستخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، وما نتج عن ذلك من اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم شخصان، فقد تبين من التحقيقات في الحادث النتائج التالية:
ـ أولاً: أظهرت نتائج فحص الحمض النووي للشخصين اللذين وجدت جُثتاهما داخل السيارة السكويا المذكورة أعلاه أنهما كل من المطلوب أمنياً / فاضل عبدالله محمد آل حمادة – سعودي الجنسية (1075107712) المعلن عنه كمطلوب أمني بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والمطلوب أمنياً / محمد حسن آل صويمل – سعودي الجنسية (1033185016) وتبين تورطهما في عدد من الجرائم وذلك على النحو الآتي:
1 / الجرائم التي أكدت الأدلة مشاركة / فاضل عبدالله محمد آل حمادة مع آخرين في ارتكابها، وهي كما يلي:- · قتل الجندي أول / رائد عبيد عابد المطيري ـ رحمه الله ـ بتاريخ 28 / 2 / 1436هـ. · إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 / 11 / 1437هـ والتي نتج عنها مقتل الجندي أول / عبدالسلام برجس صياح العنزي رحمه الله. . السطو المسلح على مركبة نقل أموال بحي النابية بالقطيف بتاريخ 18 / 11 / 1437هـ. · إطلاق النار على دورية أمنية بخضرية الدمام بتاريخ 16 / 12 / 1437هـ مما نتج عنه مقتل كل من رئيس رقباء / موسى علي القبي ، والجندي / نواف محماس العتيبي رحمهما الله. · إطلاق النار على كل من الجندي أول / حسن جبار صهلولي، والجندى / مفرح فالح السبيعي مما أدى إلى مقتلهما ـ رحمهما الله ـ بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ بالدمام. · إطلاق النار على دورية أمنية نتج عنها مقتل الجندي أول / سلطان صلاح المطيري ـ رحمه الله ـ بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ في القطيف. · إطلاق النار على الجندي أول / موسى دخيل الله الشراري مما أدى إلى مقتله ـ رحمه الله ـ بتاروت بتاريخ 8 / 6 / 1438هـ. · خطف وقتل وكيل الرقيب / هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف / عبدالله عقيل محيل الدلبحي ـ رحمهما الله ـ بتاريخ 3 / 8 / 1438هـ في محافظة القطيف. // يتبع // 15:02ت م.
2 / الجرائم التي أكدت الأدلة مشاركة / محمد حسن آل صويمل مع آخرين في ارتكابها وهي كما يلي : – . خطف وقتل وكيل الرقيب / هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف / عبدالله عقيل محيل الدلبحي ـ رحمهما الله ـ بتاريخ 3 / 8 / 1438هـ في محافظة القطيف. . مشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن. · رصد حركة دوريات الأمن وهي تؤدي مهامها في حفظ الأمن في محافظة القطيف وتمريرها إلى عناصر إرهابية مسلحة لاستهدافها. ثانياً : من خلال الفحص الفني بمعامل الأدلة الجنائية للأسلحة المضبوطة داخل السيارة ثبت استخدام أحدها وهو سلاح من نوع ” رشاش ” في إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 / 11 / 1437هـ والتي نتج عنها مقتل الجندي أول / عبدالسلام برجس صياح العنزي ـ رحمه الله ـ، كما تبين من إجراءات فحص السيارة احتواؤها على عبوات حديدية متفجرة إحداها انفجرت داخل السيارة ووجدت آثارها في الموقع. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلة الجهات الأمنية في إجراءاتها لحفظ النظام العام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة وستبقى هذه البلاد ـ بمشيئة الله ـ آمنة مطمئنة عصية على مخططات الغدر والخيانة التي تنفذ استجابة لإملاءات جهات خارجية دأبت بشكل مستمر ومعلن على تهديد أمن المملكة واستقرارها ومقدراتها (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ). كما تجدد دعوتها لبقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم، وتهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عنهم المسارعة في الإبلاغ عن ذلك على الهاتف رقم (990)، علماً أنه تسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلن عنها سابقاً. والله الهادي الى سواء السبيل..،، // انتهى // 15:02ت م”.
التعليقات
الله يرحم العسكر ويحفظ عيالهم وامهاتهم وزوجاتهم والله ينتقم من المجوس
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الله يرحم رجال الأمن المتوفين ماتوا دفاع عن تراب الوطن الغالي .
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كلاب ضاله وفطست والان المجوس يبحثون عن كلاب غيرهم
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المدعو فاضل آل حماده قتل عشرة انفس .ومات بعدها ميتة سوء .حريق في الدنيا وسعير في الآخرة .والله انها دعاء امهات الضحايا .وسهام ليل ما اخطأته!
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اللهم خذ بيد قادتنا وكن عونا لهم على دحر الخونة الارهابيين بالقطيف ...
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وخلو اذنااب الفرس المجوس ينعوكم الان
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بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين الحمدلله الذي اراح المسلمين من اذااااهم.
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ننتظر تعليق قلم الحقيقه و رأيه في هؤلاء الأرهابيين أحذية المجوس عليهم لعنة الله و الملائكه و الناس أجمعين.
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للقضاء على ارهابي الوطن و زمرة الشر يجب مسح القطيف بيت بيت و المزارع بنشر قوة عسكريه ترهب اعداء الوطن وبحول الله سوف يتم القضاء عليهم في اسبوع بشرط يمنع الدخول او الخروج من القطيف وعدم التجوال
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اخذت عدالة الله في الدنيا مجراها وان شاء الله في السماء البقية والحمدلله رب العالمين اللهما انصر المسلمين على المجوس الراوافض ايران واذنابها وعلى الصهاينة امريكا وروسيا وعلى المنافقين والكاذبين
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رحم الله جنودنا اللي استشهدو
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اللهم أهلك كل ارهابي يريد أن يدمر بلادنا من أي دين كان
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إلي جهنم يا اذناب ايران الكلاب🐕 وعقبال بقية الارهابيين إذا فيه
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لعنت الله عليهم اشكالهم شبه . لم نسمع من عوايل الارهابيين اي موقف من ابنائهم الارهابيين لماذا
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من يطلق رصاصه واحده اتجاه رجل الأمن فهذا يعتبر خائن لدولته..لايحارب رجال الأمن الا اعداؤ الوطن..سواءا كان ذلك ارهابي او غير ذلك..عشق الوطن ليس رفع في الاعلام في اي محفل..بل هو التضحيه في ترابه 💚
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الايعلمون ان قتل النفس اعظم جريمه..كيف يقتلون من يفدون بأرواحهم لحمايتهم وحمياة اسرهم..كيف تستطيع ان توجه الرصاصه الى من يحميك بعد الله..الاتخافون من الله..الآن انتوا بين يدي الله ..سوف تعلمون الجرم
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هائولا الشرذمة ورائهم من يساعدهم ويمولهم وياويهم ياليت يتم الحصاد للجميع لترتاح الامة منهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.. ورحم الله جنودنا البواسل جميعا في الشرق والجنوب امين
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(((((((أخبار ....الصــــــيد _الجديد .....في الطريق )))))))
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الى كل ارهابي ومتعاطف مع هذه الفئة الضالة لماذا تقتلوننا هل نحن كفار هل مساجدنا تختلف عن مساجدكم لماذا عقيدتكم تختلف عنا لماذا تسبحون ببحر من دماء الابرياء وتتوضون به بينما نحن نعتبر الدم نجس
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خــــــــــــنبقه وضع الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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الحمد لله أن جعل نهايتهما حرقا بالنار وأسال الله أن يرديها في حفرة من حفر جهنم
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آلله لايرحمهما
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الله يرحم جنودنا أهل السنه ولايرحم الهالكين الخونه
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الحمدلله الذي ترك المسلمين من شرهم احفاد الخميني
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اللهم عليك بعذابهم بجهنم اللهم لاتخرجهم فانهم شياطين الانس والجن والقتل . جهنم وبئس المصير .
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نسال ان يتقبل جنودنا'ابطال السنه والتوحيد'ان يتقبلهم في الشهداء..وان ينتقم من هؤﻻءاﻻرهابيين ويحرقهم بنارجهنم كما حرقوهم اﻻبطال بسيارتهم واسلحتهم.
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إن الله يمهل ولا يهمل...(تحصل أخطاء طباعيه ..ولا تسدرك إلا بعد أو عند ضغط الإرسال.نستغفر الله للخطأ.
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إن الله يهمل ولا يهمل..فهؤلاء المجرمين البغاة.أخذهم الله اخذ عزيز مقتدر واحرقهم فى الدنيا قبل الآخره..قتله..والقاتل يقتل ولو بعد حين.الى بئس المصير.ولكن هلإرهابين تمادوا وطغوا فى تلك المنطقه.
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لارحمهم الله الخونة أبناء ***إلى جهنم وبئس المصير .وعقبال الخنازير الباقين
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أللهم أرحم من أستشهد من رجال الشرف رجال العزة رجال الأمن وتجاوزعنهم وألعن أهل الشرك والبدع المجوس
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حسبي الله على من اراد الاخلال بأمن هذا البلد ومن فيه .. رحم الله شهدائنا .. وحفظ لنا ولاة امرنا . ال سعود ملوكنا وتاج على رؤسنا
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لا حل مع الروافض غير الإبادة
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اللهم احفظ البلاد والعباد من كيد شياطين الانس الخوته ولولا لطف الله بتفجيرهم لا رتكبو جرايمة اكبر
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هات اللي بعدهم من الخونه اذناب ايران هذه نهاية كل عميل الموت بالرصاص والنوم بين الازقه النتنه جنود سلمان حفظه الله لان يتركو كل عميل الا بالقبض عليه او هلاكه
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اهلكهم الله اذناب المجوس االى جهنم وبئس القرا رخانواوطنهم وامتهم وولآة امرهم قبحهم الله نالواجزاؤهم قتلوا الجنود الأ برياء الذين يقومون بحراسة بيوتهم وحسينياتهم للاسف الشديد انهم لآيستحقون ذالك خونة
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الله يرحم جنودنا ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة ويعوض اهلهم خير ويربط على قلوبهم بالصبر والثبات الله ينتقم منهم اشد الانتقام الترمل صعب واليتم صعب لكن ربك كريم رحيم بعبده
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وين رخمة 😏😏😏
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اعانكم الله سبحانه وتعالى.
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كفوو عليكم فيهم يارجال أمننا الله ينصركم هاذي اليد الكرتونية اللي كنتم تتهكمون فيها ليعلم كل إرهابي أن أمن الدولة خط أحمر ومصير كل عابث بالأمن الهلاك مصيرك تفطس وإيران حاطه رجل على رجل ولا أهتمت فيك
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وين **** رحال
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يقربون لجرذ ايران رح ال
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حفظ الله بلادنا من كيد الكائدين العابثين بالأمن والامان .. اللهم اهلك كل من فكر وخطط ودبر وعمل على زعزعة امن هذا البلد الامين..
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وجوههم ودره لابارك الله فيكم ياالروافض يابغال المجوس ياانجس واقذر خلق الله ولائكم لايران الى حطب جهنم وبئس المصير....(( الله لاريحمهم ولايرحم من يترحم عليهم ،،،،،،أبناء المتعه ،،
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اللهم سلط عذابك على هؤلاء الخونة في الدنيا والاخرة وكل من يدعمهم
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الحمدلله والشكر للقضاء على هؤلاء الأرهابيين المجرمين الخونة من أذناب وأتباع الملالي المجوسية الى جهنم وبئس المصير
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عطوالمواطنين فرصة والله لايمسحو العوامية مثل الرماد
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يتلظـون الان في سعيـر ..... مع ابو جهــل والنمـر والخمينــي .... اللهم يارب الأرض طهر الأرض من مثل هؤلاء الشرذمـة المجرمين
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رد على السعدي .. كاد المريب ان يقول خذوني . وباذن الله باقي الشله بالطريق ولن يستطيع احد كائن من كان ان يؤثر على امننا فكلنا فداء لهذا الوطن ولا عزاء لدعاة الفتنة والخارجين عن القانون
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الى قعر.جهنم وبئس المصير مع.من سبقك من الفرس امثال رستم والهالك الخميني واللاحق منكم البقية الفاجره امثال نصر النعال والخامىني وكل المعممين
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لو ما انفجرت السيارة في ذَا الكلب كان سوا كارثة بها لكن الوضع مايطمن اما فلته والا ضعف
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تفرح البشريه بهلاك هالانواع من الارهابيين
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ول علية قاتل العسكر ذولي كلهم وسارق اسكويا اكبر سيارة في تويوتا له أشهر ولا احد جابه وين المباحث والاستخبارات والا عناوين
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الله لايرحمهم
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لارحمهما الله نار في الدنيا ونار في الاخره بعون الله
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اللهم من أراد ببلاد الحرمين شرا فهتك ستره واكشف أمره وافضحه بين الأشهاد ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
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