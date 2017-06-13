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الداخلية تكشف تفاصيل “عملية القطيف” ونتائج فحص الحمض النووي لشخصين وجدت جثتيهما داخل سيارة-صور و فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل “عملية القطيف” ونتائج فحص الحمض النووي لشخصين وجدت جثتيهما داخل سيارة-صور و فيديو
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المرصد 55 6٬372 8 ساعات

صحيفة المرصد: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في بيان بأنه “إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 7 / 9 / 1438هـ، عن تعامل قوات الأمن مع سيارة من نوع (تويوتا أسكويا) معمم عن سرقتها بتاريخ 8 / 4 / 1438هـ، واستخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، وما نتج عن ذلك من اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم شخصان، فقد تبين من التحقيقات في الحادث النتائج التالية:

ـ أولاً: أظهرت نتائج فحص الحمض النووي للشخصين اللذين وجدت جُثتاهما داخل السيارة السكويا المذكورة أعلاه أنهما كل من المطلوب أمنياً / فاضل عبدالله محمد آل حمادة – سعودي الجنسية (1075107712) المعلن عنه كمطلوب أمني بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والمطلوب أمنياً / محمد حسن آل صويمل – سعودي الجنسية (1033185016) وتبين تورطهما في عدد من الجرائم وذلك على النحو الآتي:

1 / الجرائم التي أكدت الأدلة مشاركة / فاضل عبدالله محمد آل حمادة مع آخرين في ارتكابها، وهي كما يلي:- · قتل الجندي أول / رائد عبيد عابد المطيري ـ رحمه الله ـ بتاريخ 28 / 2 / 1436هـ. · إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 / 11 / 1437هـ والتي نتج عنها مقتل الجندي أول / عبدالسلام برجس صياح العنزي رحمه الله. . السطو المسلح على مركبة نقل أموال بحي النابية بالقطيف بتاريخ 18 / 11 / 1437هـ. · إطلاق النار على دورية أمنية بخضرية الدمام بتاريخ 16 / 12 / 1437هـ مما نتج عنه مقتل كل من رئيس رقباء / موسى علي القبي ، والجندي / نواف محماس العتيبي رحمهما الله. · إطلاق النار على كل من الجندي أول / حسن جبار صهلولي، والجندى / مفرح فالح السبيعي مما أدى إلى مقتلهما ـ رحمهما الله ـ بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ بالدمام. · إطلاق النار على دورية أمنية نتج عنها مقتل الجندي أول / سلطان صلاح المطيري ـ رحمه الله ـ بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ في القطيف. · إطلاق النار على الجندي أول / موسى دخيل الله الشراري مما أدى إلى مقتله ـ رحمه الله ـ بتاروت بتاريخ 8 / 6 / 1438هـ. · خطف وقتل وكيل الرقيب / هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف / عبدالله عقيل محيل الدلبحي ـ رحمهما الله ـ بتاريخ 3 / 8 / 1438هـ في محافظة القطيف. // يتبع // 15:02ت م.

2 / الجرائم التي أكدت الأدلة مشاركة / محمد حسن آل صويمل مع آخرين في ارتكابها وهي كما يلي : – . خطف وقتل وكيل الرقيب / هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف / عبدالله عقيل محيل الدلبحي ـ رحمهما الله ـ بتاريخ 3 / 8 / 1438هـ في محافظة القطيف. . مشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن. · رصد حركة دوريات الأمن وهي تؤدي مهامها في حفظ الأمن في محافظة القطيف وتمريرها إلى عناصر إرهابية مسلحة لاستهدافها. ثانياً : من خلال الفحص الفني بمعامل الأدلة الجنائية للأسلحة المضبوطة داخل السيارة ثبت استخدام أحدها وهو سلاح من نوع ” رشاش ” في إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 / 11 / 1437هـ والتي نتج عنها مقتل الجندي أول / عبدالسلام برجس صياح العنزي ـ رحمه الله ـ، كما تبين من إجراءات فحص السيارة احتواؤها على عبوات حديدية متفجرة إحداها انفجرت داخل السيارة ووجدت آثارها في الموقع. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلة الجهات الأمنية في إجراءاتها لحفظ النظام العام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة وستبقى هذه البلاد ـ بمشيئة الله ـ آمنة مطمئنة عصية على مخططات الغدر والخيانة التي تنفذ استجابة لإملاءات جهات خارجية دأبت بشكل مستمر ومعلن على تهديد أمن المملكة واستقرارها ومقدراتها (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ). كما تجدد دعوتها لبقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم، وتهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عنهم المسارعة في الإبلاغ عن ذلك على الهاتف رقم (990)، علماً أنه تسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلن عنها سابقاً. والله الهادي الى سواء السبيل..،، // انتهى // 15:02ت م”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 - ياناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتي يالجنوبي
2017-06-13 23:28:33
الله يرحم العسكر ويحفظ عيالهم وامهاتهم وزوجاتهم والله ينتقم من المجوس
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54 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-06-13 23:21:00
الله يرحم رجال الأمن المتوفين ماتوا دفاع عن تراب الوطن الغالي .
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53 - بدون قناع
2017-06-13 22:58:53
كلاب ضاله وفطست والان المجوس يبحثون عن كلاب غيرهم
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52 - زينب...
2017-06-13 22:42:07
المدعو فاضل آل حماده قتل عشرة انفس .ومات بعدها ميتة سوء .حريق في الدنيا وسعير في الآخرة .والله انها دعاء امهات الضحايا .وسهام ليل ما اخطأته!
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51 - ابو محمد
2017-06-13 21:37:21
اللهم خذ بيد قادتنا وكن عونا لهم على دحر الخونة الارهابيين بالقطيف ...
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50 - محمد بن سعد
2017-06-13 21:35:24
وخلو اذنااب الفرس المجوس ينعوكم الان
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49 - محمد بن سعد
2017-06-13 21:34:35
بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين الحمدلله الذي اراح المسلمين من اذااااهم.
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48 - مراقب المرصد
2017-06-13 21:21:57
ننتظر تعليق قلم الحقيقه و رأيه في هؤلاء الأرهابيين أحذية المجوس عليهم لعنة الله و الملائكه و الناس أجمعين.
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47 - فهد
2017-06-13 20:53:46
للقضاء على ارهابي الوطن و زمرة الشر يجب مسح القطيف بيت بيت و المزارع بنشر قوة عسكريه ترهب اعداء الوطن وبحول الله سوف يتم القضاء عليهم في اسبوع بشرط يمنع الدخول او الخروج من القطيف وعدم التجوال
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46 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان
2017-06-13 20:49:23
اخذت عدالة الله في الدنيا مجراها وان شاء الله في السماء البقية والحمدلله رب العالمين اللهما انصر المسلمين على المجوس الراوافض ايران واذنابها وعلى الصهاينة امريكا وروسيا وعلى المنافقين والكاذبين
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45 - عدو داعش
2017-06-13 20:39:24
رحم الله جنودنا اللي استشهدو
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44 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-13 20:37:31
اللهم أهلك كل ارهابي يريد أن يدمر بلادنا من أي دين كان
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43 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-13 20:35:42
إلي جهنم يا اذناب ايران الكلاب🐕 وعقبال بقية الارهابيين إذا فيه
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42 - محمد الجعيد
2017-06-13 20:24:36
لعنت الله عليهم اشكالهم شبه . لم نسمع من عوايل الارهابيين اي موقف من ابنائهم الارهابيين لماذا
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( عدد التعليقات 7,930 )
41 - الرحااال
2017-06-13 20:08:08
من يطلق رصاصه واحده اتجاه رجل الأمن فهذا يعتبر خائن لدولته..لايحارب رجال الأمن الا اعداؤ الوطن..سواءا كان ذلك ارهابي او غير ذلك..عشق الوطن ليس رفع في الاعلام في اي محفل..بل هو التضحيه في ترابه 💚
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( عدد التعليقات 7,930 )
40 - الرحااال
2017-06-13 19:59:48
الايعلمون ان قتل النفس اعظم جريمه..كيف يقتلون من يفدون بأرواحهم لحمايتهم وحمياة اسرهم..كيف تستطيع ان توجه الرصاصه الى من يحميك بعد الله..الاتخافون من الله..الآن انتوا بين يدي الله ..سوف تعلمون الجرم
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39 - خالد
2017-06-13 19:45:11
هائولا الشرذمة ورائهم من يساعدهم ويمولهم وياويهم ياليت يتم الحصاد للجميع لترتاح الامة منهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.. ورحم الله جنودنا البواسل جميعا في الشرق والجنوب امين
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( عدد التعليقات 24,037 )
38 - برق _ الحرم
2017-06-13 19:23:13
(((((((أخبار ....الصــــــيد _الجديد .....في الطريق )))))))
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37 - خبوقة بوقة
2017-06-13 19:20:23
الى كل ارهابي ومتعاطف مع هذه الفئة الضالة لماذا تقتلوننا هل نحن كفار هل مساجدنا تختلف عن مساجدكم لماذا عقيدتكم تختلف عنا لماذا تسبحون ببحر من دماء الابرياء وتتوضون به بينما نحن نعتبر الدم نجس
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36 - متنـح
2017-06-13 19:16:26
خــــــــــــنبقه وضع الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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( عدد التعليقات 836 )
35 - رعد الشمال
2017-06-13 18:59:54
الحمد لله أن جعل نهايتهما حرقا بالنار وأسال الله أن يرديها في حفرة من حفر جهنم
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34 - عدو داعش
2017-06-13 18:53:21
آلله لايرحمهما
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33 - عبدالله الحويطي
2017-06-13 18:51:40
الله يرحم جنودنا أهل السنه ولايرحم الهالكين الخونه
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32 -
2017-06-13 18:43:14
الحمدلله الذي ترك المسلمين من شرهم احفاد الخميني
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( عدد التعليقات 1,166 )
31 - الديدحان
2017-06-13 18:38:27
اللهم عليك بعذابهم بجهنم اللهم لاتخرجهم فانهم شياطين الانس والجن والقتل . جهنم وبئس المصير .
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30 - مواطن
2017-06-13 18:32:00
نسال ان يتقبل جنودنا'ابطال السنه والتوحيد'ان يتقبلهم في الشهداء..وان ينتقم من هؤﻻءاﻻرهابيين ويحرقهم بنارجهنم كما حرقوهم اﻻبطال بسيارتهم واسلحتهم.
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29 - شايب بروح الشباب
2017-06-13 18:14:48
إن الله يمهل ولا يهمل...(تحصل أخطاء طباعيه ..ولا تسدرك إلا بعد أو عند ضغط الإرسال.نستغفر الله للخطأ.
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28 - شايب بروح الشباب
2017-06-13 18:08:57
إن الله يهمل ولا يهمل..فهؤلاء المجرمين البغاة.أخذهم الله اخذ عزيز مقتدر واحرقهم فى الدنيا قبل الآخره..قتله..والقاتل يقتل ولو بعد حين.الى بئس المصير.ولكن هلإرهابين تمادوا وطغوا فى تلك المنطقه.
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27 - المتنبي
2017-06-13 18:06:29
لارحمهم الله الخونة أبناء ***إلى جهنم وبئس المصير .وعقبال الخنازير الباقين
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26 - أبو معاذ
2017-06-13 18:05:09
أللهم أرحم من أستشهد من رجال الشرف رجال العزة رجال الأمن وتجاوزعنهم وألعن أهل الشرك والبدع المجوس
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25 - ابو راكاننن
2017-06-13 17:43:40
حسبي الله على من اراد الاخلال بأمن هذا البلد ومن فيه .. رحم الله شهدائنا .. وحفظ لنا ولاة امرنا . ال سعود ملوكنا وتاج على رؤسنا
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24 - @@@@@
2017-06-13 17:28:33
لا حل مع الروافض غير الإبادة
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23 - ابو سليمان
2017-06-13 17:16:56
اللهم احفظ البلاد والعباد من كيد شياطين الانس الخوته ولولا لطف الله بتفجيرهم لا رتكبو جرايمة اكبر
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22 -
2017-06-13 17:12:48
هات اللي بعدهم من الخونه اذناب ايران هذه نهاية كل عميل الموت بالرصاص والنوم بين الازقه النتنه جنود سلمان حفظه الله لان يتركو كل عميل الا بالقبض عليه او هلاكه
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21 - المصري
2017-06-13 17:03:09
اهلكهم الله اذناب المجوس االى جهنم وبئس القرا رخانواوطنهم وامتهم وولآة امرهم قبحهم الله نالواجزاؤهم قتلوا الجنود الأ برياء الذين يقومون بحراسة بيوتهم وحسينياتهم للاسف الشديد انهم لآيستحقون ذالك خونة
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20 - راجي رحمه ربه
2017-06-13 17:01:53
الله يرحم جنودنا ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة ويعوض اهلهم خير ويربط على قلوبهم بالصبر والثبات الله ينتقم منهم اشد الانتقام الترمل صعب واليتم صعب لكن ربك كريم رحيم بعبده
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19 - كاسرهم🔑🔑
2017-06-13 16:53:06
وين رخمة 😏😏😏
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18 - ابو يحيى
2017-06-13 16:51:19
اعانكم الله سبحانه وتعالى.
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17 - فواز
2017-06-13 16:40:10
كفوو عليكم فيهم يارجال أمننا الله ينصركم هاذي اليد الكرتونية اللي كنتم تتهكمون فيها ليعلم كل إرهابي أن أمن الدولة خط أحمر ومصير كل عابث بالأمن الهلاك مصيرك تفطس وإيران حاطه رجل على رجل ولا أهتمت فيك
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16 -
2017-06-13 16:31:57
وين **** رحال
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15 -
2017-06-13 16:31:20
يقربون لجرذ ايران رح ال
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( عدد التعليقات 5,831 )
14 - العنيد
2017-06-13 16:28:58
حفظ الله بلادنا من كيد الكائدين العابثين بالأمن والامان .. اللهم اهلك كل من فكر وخطط ودبر وعمل على زعزعة امن هذا البلد الامين..
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( عدد التعليقات 5,831 )
13 - العنيد
2017-06-13 16:23:38
وجوههم ودره لابارك الله فيكم ياالروافض يابغال المجوس ياانجس واقذر خلق الله ولائكم لايران الى حطب جهنم وبئس المصير....(( الله لاريحمهم ولايرحم من يترحم عليهم ،،،،،،أبناء المتعه ،،
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12 - مواطن
2017-06-13 16:10:08
اللهم سلط عذابك على هؤلاء الخونة في الدنيا والاخرة وكل من يدعمهم
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( عدد التعليقات 11,064 )
11 - اللامي10
2017-06-13 16:03:46
الحمدلله والشكر للقضاء على هؤلاء الأرهابيين المجرمين الخونة من أذناب وأتباع الملالي المجوسية الى جهنم وبئس المصير
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10 - بوطلال
2017-06-13 16:03:45
عطوالمواطنين فرصة والله لايمسحو العوامية مثل الرماد
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9 -
2017-06-13 15:55:07
يتلظـون الان في سعيـر ..... مع ابو جهــل والنمـر والخمينــي .... اللهم يارب الأرض طهر الأرض من مثل هؤلاء الشرذمـة المجرمين
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8 - واقعي
2017-06-13 15:54:51
رد على السعدي .. كاد المريب ان يقول خذوني . وباذن الله باقي الشله بالطريق ولن يستطيع احد كائن من كان ان يؤثر على امننا فكلنا فداء لهذا الوطن ولا عزاء لدعاة الفتنة والخارجين عن القانون
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7 - واضح
2017-06-13 15:53:00
الى قعر.جهنم وبئس المصير مع.من سبقك من الفرس امثال رستم والهالك الخميني واللاحق منكم البقية الفاجره امثال نصر النعال والخامىني وكل المعممين
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6 - السعدي
2017-06-13 15:52:48
لو ما انفجرت السيارة في ذَا الكلب كان سوا كارثة بها لكن الوضع مايطمن اما فلته والا ضعف
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5 - ابو حنش
2017-06-13 15:51:03
تفرح البشريه بهلاك هالانواع من الارهابيين
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4 - السعدي
2017-06-13 15:46:47
ول علية قاتل العسكر ذولي كلهم وسارق اسكويا اكبر سيارة في تويوتا له أشهر ولا احد جابه وين المباحث والاستخبارات والا عناوين
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3 - العنيد
2017-06-13 15:43:10
الله لايرحمهم
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2 - كميل
2017-06-13 15:26:54
لارحمهما الله نار في الدنيا ونار في الاخره بعون الله
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1 - الباحث عن الحقيقة
2017-06-13 15:16:34
اللهم من أراد ببلاد الحرمين شرا فهتك ستره واكشف أمره وافضحه بين الأشهاد ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
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آخر تعليق
بواسطة : برق _ الحرم

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شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

 الديلي ميل 12 4٬142 8 ساعات
بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!

بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!

 المرصد 23 4٬311 11 ساعة
بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

 المرصد 33 5٬108 23 ساعة
شاهد كيف رد نواف العابد على مشجعة سألته عن قبول عرضا للانتقال لنادي النصر

شاهد كيف رد نواف العابد على مشجعة سألته عن قبول عرضا للانتقال لنادي النصر

 المرصد 73 12٬423 23 ساعة
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 14 1٬608 11 ساعة
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬800 4 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬642 6 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬137 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬308 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬685 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬030 أسبوعين
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬704 أسبوعين
اخبار اقتصادية
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬193 2 يومين
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬456 2 يومين
تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

 المرصد 59 4٬163 4 أيام
خسائر بالمليارات..تقرير اقتصادي يكشف حجم الكارثة على قطاع السياحة في قطر

خسائر بالمليارات..تقرير اقتصادي يكشف حجم الكارثة على قطاع السياحة في قطر

 المرصد 28 7٬890 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬709 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬598 أسبوعين
شاهد 77 صور: “اقتحام طائرة وتحرير الرهائن واشتباكات عنيفة”.. هذا ما رآه ولي العهد في عرض قوات الأمن الخاصة !

شاهد 77 صور: “اقتحام طائرة وتحرير الرهائن واشتباكات عنيفة”.. هذا ما رآه ولي العهد في عرض قوات الأمن الخاصة !

 واس 14 5٬687 3 أسابيع
“شاهد” أكثر من 90 صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية خلال اليوم الثاني لزيارة ترامب التاريخية للمملكة !

“شاهد” أكثر من 90 صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية خلال اليوم الثاني لزيارة ترامب التاريخية للمملكة !

 المرصد 6 4٬031 3 أسابيع
الاخيرة
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 32 6٬585 8 ساعات
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

 المرصد 6 7٬008 13 ساعة
روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

 المرصد 84 2٬045 11 ساعة
أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

 المرصد 4 687 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 49 2٬611 13 ساعة