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أين يختفي سيف الإسلام القذافي بعد الإفراج عنه؟

أين يختفي سيف الإسلام القذافي بعد الإفراج عنه؟
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وكالات 14 4٬257 7 ساعات

صحيفة المرصد:لا تزال مسألة إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي غير واضحة تماما فقد تكرر إعلان الإفراج عنه في السابق، كما لا يعلم حتى الآن مكان تواجده في حال غادر الزنتان فعلا.

إلا أنه لا توجد خيارات كثيرة أمام نجل القذافي سيف الإسلام يلجأ إليها داخل ليبيا، وربما حتى خارجها بسبب الظروف الأمنية والسياسية المتدهورة للغاية في مختلف أرجاء البلاد، وأيضا بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الدولية والتي لا تزال سارية المفعول.

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن سيف الإسلام يمكن أن يلجأ إلى مكان واحد داخل ليبيا قد يوفر له قدرا لا بأس به من الأمان، وهو مدينة البيضاء معقل أخواله من قبيلة البراعصة في الشرق.

كما يمكن لنجل القذافي الذي يحظى نسبيا بشعبية كبيرة بين مواطنيه خاصة بعد المآلات المأساوية والأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية المتردية ما بعد الإطاحة بنظام القذافي الأب، أن يلجأ إلى مدينة أوباري التي يتخذها القائد العسكري علي كنه معقلا له، وحيث شكّل وحدات من القوات المسلحة السابقة استعدادا للعب دور مستقبلي.

إلا أن الاحتمال الأخير ضعيف وغير مأمون مقارنة باللجوء إلى مدينة البيضاء شرقا، أو بن وليد إلى الشرق من طرابلس، أو إلى سبها جنوب غرب البلاد.

من الأرجح أن يتجه سيف الإسلام شرقا إن هو غادر مدينة الزنتان، وقد تكون رحلته إلى مدينة البيضاء استراحة قصيرة قبل السفر إلى مصر، حيث يقيم معظم أفراد عائلته بما في ذلك والدته.

وكانت الصحفية الكويتية فجر السعيد قد نشرت تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها إن سيف الإسلام سيوجه قريبا رسالة مصورة لمواطنيه.

وبما أن سيف الإسلام القذافي لم يخرج حتى الآن إلى الأضواء بطريقة أو أخرى، فذلك يعني أن أوضاعه لم تستتب بعد، أو أنه لا يريد الكشف عن مكانه تفاديا لمتاعب ملاحقة محكمة الجنايات الدولية له، أو تخوفا من الضغط السياسي أو لمخاوف أمنية، وربما لكل ذلك مجتمعا.

وربما يلجأ سيف الإسلام معمر القذافي إلى البيضاء ليس فقط للحصول على حماية قوية من أخواله، بل ولعقد تحالف مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كما ترجح ذلك الصحفية الكويتية فجر السعيد.

في كل الأحوال، جميع الخيارات ممكنة في ليبيا، البلد الذي تتماهى أوضاعه السياسية والاقتصادية والأمنية مع طبيعته الجغرافية وسماته المناخية المتقلبة ورماله المتحركة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان
2017-06-13 20:32:36
الاكثريه من الشعب الليبي مناصرين لسيف الاسلام ارقدوا بس
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13 - النمس
2017-06-13 19:39:46
اتركوا الرجال في حاله ترونه مشغول جالس يرتب في عشاء تميم وابوه
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12 - بسكات
2017-06-13 19:35:05
الولد وان طاب طيبه من خواله
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( عدد التعليقات 836 )
11 - رعد الشمال
2017-06-13 19:12:59
لا ينفع لحكم ليبيا ويوحد الشعب الليبي إلا سيف الإسلام ولعله تعلم الدرس جيدا
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10 - الصريح
2017-06-13 19:01:03
هذا ابن الزعيم معمر القذافي نتمنى ان تحكم ليبيا حتى تعود ماكانت عليه من قبل في عهد الزعيم معمر القذافي
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9 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-13 18:35:36
تعال ياسيف افطر معي حياك الله جهزت سفرة الإفطار للتو ♥️
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8 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-13 18:34:46
قولوا لي فائدة واحدة من سقوط معمر ؟
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7 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-13 18:32:28
عن حال ليبيا والله شي يبكي الكهرب تنقطع عنهم يومياً لعدة ساعات لا نت لا مدفأة كهربائية في عز البرد ولا مكيف في عز الحر مع ان النفط يمشي تحتهم والأوضاع عندهم الآن 💔 تفلق القلب لو هو حصى ! 💔💔
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6 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-13 18:30:04
هلا فيه في بيتي استقبله بعيوننا نحطه 👍🏻 نحن نجير المستجير ونساعد اللي ينخانا كيف عاد وهو بطل ولد بطل حمى شعبه وديرته ودينه ونفط بلاده وحافظ على مستوى معيشة جيدة جداً لليبيين .الآن لو تعلمون ماأعلم ع
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5 - راحت البال
2017-06-13 18:25:13
اطلاق سراحك كمن يطلق الحية من قفصها وهذا المطلوب من اطلاق سراحك زعزعة الامن في ليبيا اكثر واكثر
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4 - أبن المدينة
2017-06-13 17:10:20
الله يحييك يابن معمر بيتي لك وطن تعال وبشر بعزك
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3 - الدوله الكعبيه
2017-06-13 17:06:07
كل شئ له بدايه ونهايه فاينما يكون فليس له حكم بعد اليوم
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2 - جرهم
2017-06-13 16:47:42
احلق دقني انه يعمل في ليبيا ما يعمله علي صالح في اليمن وهذ مشروع غربي بامتياز لتدمير مابقي من ليبيا !!
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( عدد التعليقات 11,064 )
1 - اللامي10
2017-06-13 16:13:54
في السرداب
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