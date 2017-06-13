“تشريعية البرلمان المصري” توافق على اتفاقية الحدود بالأغلبية!

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صحيفة المرصد: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية علي إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلي الجلسة العامة للبرلمان، وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفه دستوريه، تمهيداً لإحالتها للجنة المختصة.

ووفقًا لـ “صحيفة اليوم السابع” المصرية، فإن من المقرر، أن يقوم رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بإحالة الاتفاقية إلي اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي.

وبدأ عمليه التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالقاعة، ثم بدء استدعاء نائب نائب ليقوم كل منهم بتسجيل موقفة من الإحالة للجلسه العامة أمام اسمه في كشف أعضاء اللجنة.