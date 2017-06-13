الرئيسية / “تشريعية البرلمان المصري” توافق على اتفاقية الحدود بالأغلبية!
“تشريعية البرلمان المصري” توافق على اتفاقية الحدود بالأغلبية!
صحيفة المرصد: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية علي إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلي الجلسة العامة للبرلمان، وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفه دستوريه، تمهيداً لإحالتها للجنة المختصة.
ووفقًا لـ “صحيفة اليوم السابع” المصرية، فإن من المقرر، أن يقوم رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بإحالة الاتفاقية إلي اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي.
وبدأ عمليه التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالقاعة، ثم بدء استدعاء نائب نائب ليقوم كل منهم بتسجيل موقفة من الإحالة للجلسه العامة أمام اسمه في كشف أعضاء اللجنة.
التعليقات
24 -2017-06-13 21:40:43
ودي أن السيسي يبقى رئيس لمصر لسنوات ** حكومة قطر وأردوغان والاخونج 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 21:37:11
الجزيرة والاخونجيين المصريين بالذات بقطر منقهرين من ترسيم الحدود هه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 21:35:59
شكرا لكل مصري شريف وقف مع الحق بإن الجزر سعودية مع ترسيم الحدود//موت يالاخونجي قهر ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ابو العتاهية2017-06-13 21:34:54
هذا حق لنا وليس تفضلا من مصر السيسي او اعلامه فقد صرح قادتنا بذلك ونحن معهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان2017-06-13 20:29:41
الارض ارضنا وش دخل البرلمان الفرعوني وين الحزم الي شفناه في اليمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -2017-06-13 20:06:53
متى التسليم بلاش مماطله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ابوشيخه للمعرفات2017-06-13 19:17:39
يحيا العدل تحيا مصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - مجهول2017-06-13 17:52:31
آخر مسمار في النعش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ميدا2017-06-13 17:48:22
باطل باطل باطل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عبدالناصر2017-06-13 17:35:05
المصاروه والقطاروه سبب مشاكل الدنيا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - المصري2017-06-13 17:26:36
ياسبحان الله لماذا تناور الحكومة المصرية معنا بهذ الشكل هناك حهات تحكيمية دولية تلجؤ اليها الدولتين وهي تحكم بالحق ونخلص من هذه المشكلة والأبتزاز الذي تتعرض له دولتنا فالجزيرتان سعوديتان في الأصل
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
13 - خوالي المصريين2017-06-13 17:14:33
ثرثار وغثه وثقيل دم ويغير في معرفاته مسوي ذكي والنهاية مصريه بالاصل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - برق مصر2017-06-13 17:09:56
يا كرهي لتعليق 10 في كل صفحه موجود وثرثار مسوي فيها حامي الكون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - سيجن جنون ؟! قناة الجزيرة اخوان2017-06-13 17:04:57
يألمون أشد الألم لأن الجزر ستعود لوطنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - سيجن جنون ؟! قناة الجزيرة اخوان2017-06-13 17:02:57
تابع جزيرة الاخوان لتعرف الغل القطري والاخواني الذي يكنونه لوطنك !! وكفى بذلك شاهدا ورقيبا !!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - سيجن جنون ؟! قناة الجزيرة اخوان2017-06-13 17:00:45
5 - اللامي10 التسليم والاستلام متى؟!؟ (( عندما يفقد الاخوان وجزيرتهم صواب عقولهم ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - سيجن جنون ؟! قناة الجزيرة اخوان2017-06-13 16:59:27
صفعة لقناة الجزيرة اخوان !!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-06-13 16:59:18
بعد العيد إن شاء الله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - سيجن جنون ؟! قناة الجزيرة اخوان2017-06-13 16:58:56
شكرا برلمان مصر الممثل الشرعي للشعب المصري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,064 )5 - اللامي10
التسليم والاستلام متى؟!؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - ابومحمد2017-06-13 16:31:30
ماهذا تعليق (1) 😆😆😆😆😆😆😆😆 وين جالس انت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - بديوا2017-06-13 16:30:27
انا مع التعليق رقم 1 كلامك جدا جميل كما اتضيف ايضا .الالغاء من مهامهم شخصيا وعدم المساس بالتجار الصغار لان ترك الحال افضل من زيادة عدد الطرقات الناتجه عن سهولة استخراج الفيزة مع ابتعاث العماله صادقين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - بشير الحلاق2017-06-13 16:25:15
ياسبحان الله امس جالس معهم لكن هذا حال المنتجات الرخيصه .بسبب تطول الامطار .لكي يجعل ساتر امامي . وعدم المامه بمهام العمل .ولا كانت العمليه .افضل دبلوماسيا افضل بكثير من مستشفى بهذا الحال للعام القادم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - اعلام****2017-06-13 16:24:07
خلصو قبل ماتخلص ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : برق _ الحرم
(((((((( لن تقوم أمبراطوريات العجم البائدة ..... وكل من يقف معهم او يعاونهم مجرد...
بواسطة :
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
ماذا قال “نواز شريف” في أول تعليق بعد عودته إلى باكستان قادمًا من الرياض؟المرصد 24 5٬122 2 ساعتين
معتقل “مغربي” ببلجيكا يفلت من “الترحيل” بحيلة “ذكية” !المرصد 10 2٬133 2 ساعتين
خطوة “سريعة” من تركيا بخصوص قاعدتها العسكرية بقطر !المرصد 151 10٬026 4 ساعات
أين يختفي سيف الإسلام القذافي بعد الإفراج عنه؟وكالات 14 4٬258 7 ساعات
المرصد الرياضي
سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!المرصد 19 3٬501 12 ساعة
أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022المرصد 30 12٬461 2 يومين
إعلان نتيجة قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018-صورةالمرصد 15 3٬277 2 يومين
ماجد عبد الله: هذا الفريق هو “الملكي” بشهادة التاريخ!المرصد 117 12٬737 2 يومين
اخبار فنية
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!المرصد 66 13٬769 10 ساعات
شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !المرصد 113 13٬196 23 ساعة
رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديوالمرصد 40 8٬965 1 يوم
هيا الشعيبي تصف فايز المالكي بـ”الفاشل”.. هكذا رد عليها الأخير – فيديوالمرصد 53 14٬969 2 يومين
اخبار منوعة
“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!المرصد 18 7٬758 17 ساعة
بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”المرصد 23 10٬317 2 يومين
بالفيديو.. مقلب هاني رمزي ينتهي بشكل مأساوي بعد سقوط هذه الفنانة أعلى الجبل!المرصد 27 19٬855 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي بادالديلي ميل 12 4٬144 8 ساعات
بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!المرصد 23 4٬311 11 ساعة
بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحورالمرصد 33 5٬108 23 ساعة
شاهد كيف رد نواف العابد على مشجعة سألته عن قبول عرضا للانتقال لنادي النصرالمرصد 73 12٬424 23 ساعة
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزادسكاي نيوز 14 1٬609 11 ساعة
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !المرصد 45 1٬800 4 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليهاالمرصد 12 3٬642 6 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكامالعربية 33 2٬137 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”BBC 3 2٬308 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغيةروسيا اليوم 14 10٬685 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوبالمرصد 13 6٬030 أسبوعين
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبانالمرصد 11 3٬704 أسبوعين
اخبار اقتصادية
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناءالمرصد 177 5٬193 2 يومين
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !المرصد 58 10٬456 2 يومين
تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!المرصد 59 4٬163 4 أيام
خسائر بالمليارات..تقرير اقتصادي يكشف حجم الكارثة على قطاع السياحة في قطرالمرصد 28 7٬890 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطارواس 19 3٬709 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهدالمرصد 8 4٬598 أسبوعين
الاخيرة
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!المرصد 32 6٬587 8 ساعات
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!المرصد 6 7٬008 13 ساعة
روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيدالمرصد 84 2٬045 11 ساعة
أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبيالمرصد 4 687 3 أيام
كاريكاتير