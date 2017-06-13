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الجبير : السعودية مستعدة لتقديم مساعدات إغاثية لقطر-فيديو

الجبير : السعودية مستعدة لتقديم مساعدات إغاثية لقطر-فيديو
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المرصد 162 7٬185 6 ساعات

صحيفة المرصد-واس : استقبل معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن اليوم ، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، حيث رحب بمعاليه والوفد المرافق له.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقال معالي الوزير الجبير للصحفيين ” إن مقاطعة قطر ليست حصارًا، فموانئ دولة قطر ومطاراتها مفتوحة”، مضيفًا ” أن المملكة العربية السعودية منعت الخطوط والطائرات القطرية من أن تعبر أجواءها ، كما منعت السفن القطرية من دخول مياهها، وهي بذلك تمارس حقها السيادي فيما اتخذته من إجراءات “. موضحًا أن المملكة على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لدولة قطر، إذا كانت بحاجة لها.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة سامي السدحان.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

162 -
2017-06-13 22:39:18
تعليق 155 انت **
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161 - لماذا
2017-06-13 22:37:44
** الاخوة في قطر اشقاء وسنقاسمهم من نملك . فالخلاف مع الحكومة وليس مع الشعب . ليفهم الجميع ذلك
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160 - ..
2017-06-13 21:35:33
أغاثة !! لا حول ولاقوة الا بالله الله يصلح الحال
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159 - مرور سريع
2017-06-13 21:27:44
مانقول الا الله يصلح الحال،
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158 - مساعدات اغاثية !!
2017-06-13 21:15:33
ترا نتكلم عن قطر مو دولة افريقية
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157 - منصووووور
2017-06-13 21:07:11
تعليق مخالف
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156 - Sami
2017-06-13 21:06:02
كيف دعمي اغاثي وهما سبب اللي هما فيه ههههههه ياحاصروهم ويقطعون عنهم الغذاء والدواء وبعدين يقول مستعدون نمدهم بالغذاء والدواء🤔
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155 -
2017-06-13 20:55:55
شايب من جبال عسير ياليت تسلم اقامتك او بطاقة زاير هذا اللي استفدناه منك ومن شاكلتك على العموم ولاة امرنا اعلم منك ببلادنا لكن انت انصحك تروح تحرربلدك من الايرانيين والحوثه
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154 - زعيتر
2017-06-13 20:52:57
تعليق مخالف
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153 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-06-13 20:32:47
!لو إنه أتخذت إجرءآت سياسية دون مقاطعة الشعب القطري ومنع التموين الغذائي عنه لكان اقفلت بعض الأبواب التي فتحت للمجوس والأخوان الأتراك والتي اتخذوها ذريعة لدعم الشعب التركي بينما لهم اهدافهم
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152 - أردني نشمي
2017-06-13 20:15:02
المملكة العربية السعودية لن تتأخر عن تقديم المساعدات للقطريين فالمشكلة ليست مع المواطن القطري الذي يعتبر جزء لا ينجزأ من النسيج الخليجي ولكن مع الحكومة القطرية التي بإمكانها تحكيم العقل حتى تعود للعرب
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151 - A.awad
2017-06-13 20:14:58
أتمنا إن تكون توقعاتي خاطئـه ...بعدغزوصدام للكويت والمنطقه على كف عفريت وهدر تريليونات الخليج على الحرب .التوقعات إن هناك إستدراج لدول الخليج العربي لقيام حروب لتدخل أطراف خارجيه مستفيده من وقوع الحرب
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150 - fsfseh
2017-06-13 20:13:20
No No No ... سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يتمنى ويأمل ويرجو عدم التصعيد .. التريّث مطلب أساسي كمثل هذا النوع من التصاريح الرسمية .. الله يصلح الحال ويرتاح البال .. آمين
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149 - حكمه
2017-06-13 20:05:38
لا تـقـتـلـه ولا تــصـلّــي عليه ...
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148 - ابو يحيى
2017-06-13 19:57:50
كنا نتهم إيران في عدا السعوديه ومحاولت تنفيذ ال 28 صفحه السريه ولكن الآن يمكن القول بأن وزير الخارجية القطري شريك مع إيران في إستهداف السعودية. لذا لابد من تغيير نظام احترف في صناعة وتمويل الرهاب
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147 - المحقق كوسه
2017-06-13 19:50:46
سبحانك سبحانك سبحانك يا مقلب القلوب اني كنت من الظالمين
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146 - السفياني
2017-06-13 19:49:12
ملك المغرب امس ارسل طائرتين واحده مواد غذائيه وواحده ملابس مستعمله يعني زمان كانت المغرب تاخذ الصدقات من قطر واليوم قطر تاخذ الصدقات من المغرب. واحده بواحده ولا عاد تمنون علينا ياقطر الحال واحد
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145 - سعودي
2017-06-13 19:48:04
المواطن القطري اعلى دخل في العالم
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144 - كموزمو
2017-06-13 19:44:39
اغلاق المنفد البري الوحيد يكفي
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143 - كموزمو
2017-06-13 19:42:27
اللي يتتبع الاخبار يفهم ايش الهرجه
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142 - لن نغيث ايران ؟!! بسبب قطع علاقتنا معها
2017-06-13 19:41:29
مصر قطعت علاقتها بإيران منذ زمن ؟ ليس لإيران حق مطالبة المصرين باغاثتها
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141 - الرأي العام
2017-06-13 19:39:38
قطر تستطيع بالمال ان تجلب القوات والغذاء
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140 - لن نغيث ايران ؟!! بسبب قطع علاقتنا معها
2017-06-13 19:38:13
قطر لم تقطع علاقتها مع ايران وهذا حقها نحن قطعنا علاقتنا مع ايران ثم قطر وهذا حق بسيط من أبسط حقوقنا
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139 -
2017-06-13 19:37:00
اعتقد ان فقراء المملكو هم من يحتاج لاغاثة سواء من الدولة او من قطر
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138 - لن نغيث ايران ؟!! بسبب قطع علاقتنا معها
2017-06-13 19:35:38
قطع العلاقات اجراء روتيني يتم بين الدول بكل سلاسة !! فكل دولة تتحمل تبعات خلافها
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137 - يلدرم
2017-06-13 19:34:50
شيء عجيب
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136 - لن نغيث ايران ؟!! بسبب قطع علاقتنا معها
2017-06-13 19:34:20
اجراءات قطع العلاقة مع (( إيران )) هي نفسهامع (( قطر ))
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135 -
2017-06-13 19:33:47
تحاصرونهم ... وتقدمون لهم إغاثه ؟؟ ماهذا الهراء ...
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134 - الاتحاد 1927
2017-06-13 19:33:42
قطر تملك 500 مليار دولار تسطيع جلب الغذاء من اى مكان فى العالم خلال 24 ساعه من خلال الاسطول الجوى الذى تملكه
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133 - الاتحاد 1927
2017-06-13 19:33:40
قطر تملك 500 مليار دولار تسطيع جلب الغذاء من اى مكان فى العالم خلال 24 ساعه من خلال الاسطول الجوى الذى تملكه
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132 - لن نغيث ايران ؟!! بسبب قطع علاقتنا معها
2017-06-13 19:33:10
قطعنا علاقتنا مع (( إيران )) وأتبعناها قطر
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131 -
2017-06-13 19:32:50
قطر اغناها الله عن خلقه .. الجبير خرابيطه كثرت
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130 - لن نغيث ايران ؟!! بسبب قطع علاقتنا معها
2017-06-13 19:31:49
قطعنا للعلاقة مع قطر ((( نسخة طبق الاصل ))) من قطعنا لها مع (( ايران ))
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129 - فرد حمزة ثاير
2017-06-13 19:31:38
قطر تراوغ الهدف من المقاطعة ولكنها للاسف أظهرت للعالم صورة سيئة عنها واعتقد رد الجبير بارسال مساعدات اغاثية أتى إجابة لإحدى المغالطات التي تطرحها قطر وبئسا لها من سمعة ارتضتها قطر اين الشهامة ياتميم .
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128 - كموزمو
2017-06-13 19:31:38
هههههههههههه من عاقلكم قالوا ها المربط اقسم بالله انا حنا اللي يبي لهم اغاثه عباله قطر هيا اليمن او الصومال
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127 - لن نغيث ايران ؟!! بسبب قطع علاقتنا معها
2017-06-13 19:31:08
قطعنا العلاقة مع (( ايران )) ولن نغيثهم مهما كان
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126 - ابوصالح سكري
2017-06-13 19:30:25
حكام طهران مبصوطين جعلوهانارفتن ومشاكل في العراق وسورياولبنان واليمن وقطرالله اكبر الله سبحانة كشف سرحكام طهران الخطيرو انقذالسعودية والبحرين ومصروانكشف حزب الشيطان وداعش والقاعدة وجماعة الحوثي
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125 - سعد
2017-06-13 19:29:21
الحمد لله حنا في نعمة وخير وبعض الردود تدل على أنه موجود لدينا محرومين او قليلين حمية وقطر انشاء الله ترجع لمجلس التعاون بقيادة الملك سلمان
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124 - موضوع مبهم
2017-06-13 19:25:12
تعليق مخالف
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123 - عبدالله حمد
2017-06-13 19:24:24
بس الكلام اللي يصحي من النوم ما ودّنا والله نخسر حدينا والمشكله ماهي مع الفرس والروم المشكله ذالحين منّا وفينا ولا لك سوى برطمك لو كان مشروم والباخره تحتاج ساحل ومينا عبدالله حمد الغامدي
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122 - Hero
2017-06-13 19:24:22
لله درك يالجبير 👍🏻👍🏻👍🏻
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121 -
2017-06-13 19:24:15
ابو العنز الدمشقي *** انت حرر بلدك اول وبعدين تعال تدخل في شؤن اسيادك***
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120 - عبدالله حمد
2017-06-13 19:23:38
لا والله الا راحوا أصحابنا قوم بالضبط هذا الشطر يصلح علينا ماهي من البارح ولاهي من اليوم سيوفنا اللي جرّدت من يدينا وغير السيوف سيوف والوضع محسوم ونقدر نردّ أخصومنا لا نوينا
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119 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-06-13 19:22:01
قـــــــــويــــــــــة
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118 -
2017-06-13 19:20:09
سبحان الله مافيه ولا واحد قال ان قطر تسرب لها تسجيلات تهدد امن المملكه وجميع التفجيرات في الدول العربيه كلها من قطر تدعم وطلع صور شيكات وطلع قطريون في ليبيا مع العلم القطري قطر سبب المشاكل للخليج
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117 - راوي
2017-06-13 19:18:07
وش الفايده بعد ماقاطعتموهم.
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116 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-13 19:17:42
خروج
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115 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-13 19:15:28
اسرائيل وحماس بقطر هههه
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114 - ريماRima
2017-06-13 19:14:20
تعليق مخالف
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113 -
2017-06-13 19:12:32
كفو حكومة المملكه العربيه السعوديه
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112 - الحقباني
2017-06-13 19:10:38
علم اتمن ان عدم الاستعجال في اي شي الان مصره هي مستفيد الانه بكر سوف تقول القطرين شوف كيف السعوديه وغير ممن الخليج ومصر تبغي مرهم ولايهم عنده شي علم يخليج علم
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111 - وهم
2017-06-13 19:09:07
*** يارب اغثنا برحمتك
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110 - الحقباني
2017-06-13 19:08:11
علم علم
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109 - المحقق كوسه
2017-06-13 19:07:51
تعليق مخالف
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108 - صبحي
2017-06-13 19:02:57
تعليق مخالف
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107 - براق
2017-06-13 18:59:21
المصري انبطت كبده
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106 - صبحي
2017-06-13 18:58:36
تعليق مخالف
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105 - كلنا قطر
2017-06-13 18:56:59
تعليق مخالف
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104 - العصا والجزرة
2017-06-13 18:55:30
تعليق مخالف
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103 - ع الشمري
2017-06-13 18:53:05
تعليق مخالف
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102 - عمر
2017-06-13 18:51:46
تعليق مخالف
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101 - عمر
2017-06-13 18:49:38
تعليق مخالف
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100 - القطري
2017-06-13 18:49:10
لامنة الا للة وحدة
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99 - ابو العز الدمشقي
2017-06-13 18:49:02
تعليق مخالف
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98 - التميمي إلى تعليق(90)
2017-06-13 18:41:12
والله هذا لغز محير
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97 - Dear
2017-06-13 18:40:32
من متى كانت مصر حريصة علينا وعلى أمننا مو خذلنا باليمن وسوريا ثق ثقة تامة اي تحالف فيه مصر اعرفو أنها رأس البلاء الله ينتقم من من فرق الأشقاء وفتن بينهم
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96 - نعم هذا هو الرد المناسب
2017-06-13 18:39:57
الحقيقة أن قطر متآمرة وسعت على زعزعة الدول والتدخل في شؤونها وعليها أن تتغير..
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95 - المعدة القطرية لاتتحمل الزبادي التركي
2017-06-13 18:39:18
الفرق بين قطع العلاقة والحصار قطع العلاقة : يكون دبلوماسي بين البلدين فقط مثل ماحصل مع ايران الحصار: هو اقفال جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بين الدولتين . الله يصلح حال المسلمين
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94 - عزازي
2017-06-13 18:34:26
الله يكفينا الفقر والعوز ويعز حكومتنا ويديمها نعمه الفقر الصحيح في اليمن ومصر والسودان ناس محتاجه بشده
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93 - ،،،
2017-06-13 18:34:17
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,064 )
92 - اللامي10
2017-06-13 18:33:56
اللهم اصلح شأن المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وألّف بين قلوبهم واهدهم سُبل السلام
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91 - فارس نحد
2017-06-13 18:32:21
عندهم فلوس فقط ارسال المتجات السعوديه لهم وفتح كل مامن شانه يخدم الشعب فقط واغلاق كل منافذ الارهاب عنهم اعتقد هذا الذي يقصد الجبير
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90 -
2017-06-13 18:31:21
الجبير قال لم نحاصر قطر ومستعدون لمساعداتها (اذا كانت بحاجه لذلك)
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89 - 😀😂
2017-06-13 18:31:16
😂😂😂😂😂😂لا تعليق
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88 - السفياني
2017-06-13 18:30:50
تعليق مخالف
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87 - @
2017-06-13 18:30:47
هههههه قويه
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86 - التميمي
2017-06-13 18:29:06
تعليق مخالف
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85 - ياسر العجه
2017-06-13 18:28:41
الى 73 صدقت اني سمعت الفقر وصل بخدود النص
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84 -
2017-06-13 18:27:32
لله درك من محنك لازم السعودية تحمي شعبها فنصف قطر مجنسين وهم ابناءنا واهلنا ولهم حرية العودة اما باقي شلة عزمي هربوا لهم زبادي 😂😂😂😂😂😂
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83 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-13 18:26:45
والا عاد هي بتطلب 😂
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82 - جبال سدير
2017-06-13 18:26:15
اناحتى الان غير مصدق ربما فية لبس في الموضوع
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81 - 007
2017-06-13 18:26:04
مقاطعه فقط والقطريين زعلانين ....!!!!! ... مافعلته حكومة قطر في تدمير ليبيا ومصر والسودان وسوريا واليمن ولبنان والعراق .... فقط مقاطعه والقطريين زعلانين ... دماء وارواح زهقت بسبب سياسة حكومة قطر
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80 - @
2017-06-13 18:25:57
سيزيد الوضع أكثر حرج لو طالت مده حصار غزه
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79 -
2017-06-13 18:23:06
نحاصر ثم نقدم مساعدات
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78 - راحت البال
2017-06-13 18:22:29
الله يجزاك البركة يبلادي يد الخير والمساعدة لم تنسى قطر هذا ديدنك سباقة بمد يد العود(هل تستقبل قطر المساعدة من المملكة العربية السعودية ام تكتفي بطائرات ايرانية تحط وتقلع من مطارالدوحة الى طهران
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77 - فهد12
2017-06-13 18:20:57
 ((إن المملكة مستعدة لتقديم مساعدات إلى قطر، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة،)) قوية قوية بالمرة قوية وبالأمس المغرب يرسل طائرة اغاثة اللهم زد بلادي قوة وسؤدد اللهم اعز حكومتنا
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76 -
2017-06-13 18:20:02
له هيبه وحضور ***
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75 - كلمات خلدها التاريخ
2017-06-13 18:19:19
تستطيع حمله آلاف ايه أن تقدم مساعدات إلى قطر أن احتياجات إلى ذلك؟؟***
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74 - قصيمي معتق
2017-06-13 18:19:09
انا مافهمت ابدا كيف تحاصرونها وبنفس الوقت تقدم مساعدات لها
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73 - محب الخير
2017-06-13 18:18:15
فيه دوله عربيه سكانها كثير بياصل تسعون مليون الفقر يضرب فيها ضرب ربي يرزقهم ويرزقنا من فضله
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72 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 18:17:56
66 - الحمد لله .. في ناس تاكل من الزباله قسم بالله (( لا تبالغ ليس لنا الا 5 ايام وإن احتاجوا لن قصر فقطر أهلنا وغوثهم واجب علينا ))
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( عدد التعليقات 24,854 )
71 - قلم الحقيقه
2017-06-13 18:15:28
عشرات المرات أعيد حديث وزير الخارجية علة مسامعي يتحدث رعاه الله بكل ثقة وقوة حديث الرجل والوزير السياسي المحنك له هيبة وحضور يجبر خصومه على احترامه وتقديره.ماهو مثل وزير خارجية النظام القطري بقبغبقبغ
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70 -
2017-06-13 18:14:38
قلم الحقيده مطبل كبير وبعد رمضان نحتاجه ناقصنا ايقاعيين
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69 - الله كريم
2017-06-13 18:14:36
الله كريم
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68 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 18:14:31
36 - جبال سدير الله يرحمك ياسعود الفيصل رحمة واسعة \يؤتي الحكمة من يشاء ((( لعلك نسيت !!! ويهبها لمن يشاء )))
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67 - الحمد لله على كل حال
2017-06-13 18:12:48
في ناس تاكل من الزباله قسم بالله وضعهم سي ويش الحل معاهم تجدونهم في وضع مؤلم وهم بين النفايات اعزكم الله يبحثون عن لقمه تطفي نار الجوع وقسوة الزمن والتعايش مع ظروف الحياة
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66 -
2017-06-13 18:12:36
لاتعليق اذا هاذي العقليه الصحيحه انا اعترف اني ***
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65 -
2017-06-13 18:10:04
في رمضان والشهر الكريم يجب العطف على الناس واسعادهم والشفقة عليهم والرحمة بهم وبأسرهم واطفالهم ، أهل وأخوة لنا .
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( عدد التعليقات 24,854 )
64 - قلم الحقيقه
2017-06-13 18:08:40
أعجبني جدآ رد وزير خارجيتنا عادل الجبير عسى الله يحفظه ويحميه .أجل مركز اغاثة للنظام القطري الأخونجي ومرتزقته من قطيع الأخوان الخونة ههههههه.أهم شيء تمر الأحساء يسد العذبة حلقه فيه ولبن للقاسم وخونته.
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63 - ودود
2017-06-13 18:08:23
استطعت استخراج الخنبوقه من سردابه تابعو كيف استخرجته من سردابه مخه ضارب ما يفهم
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62 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 18:08:22
مهما كذبت فالخيانة طبع للخونة (( مستعدون للإغاثة متى ما دعت قناة الجزيرة اخوان لذلك ))
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61 - الصريح
2017-06-13 18:08:17
على كذا ماراح تتعدل قطر صارو كل الدول تغيثهم ماعدا مصر
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60 - نسل العناصي
2017-06-13 18:07:45
يوجد بعض التعليقات غبيه جداً ولم يفهو الرسالة التي أراد سعادة السفير عادل إيصاله للنظام القطري بطريقة ديبلوماسية أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت ياتميم
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59 - مرحبا.
2017-06-13 18:07:35
نحن بحاجة ماسه للغذاء والأطعمة ادعموا المواطنين الفقراء بجميع الأطعمة واكياس الارز والتمر والدقيق وغيرها من الأطعمة اما الدول المحتاجة عطوها بس خلو لنا لاتخلص الأطعمة
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58 - غوث
2017-06-13 18:05:55
الله يصلحك يا برق الحرم لو بدال تعبك هادا كان علقت بالاحمر عشان ترفع من تعليقاتك وتلحق ****الي مسمي نفسه قلم البهتان اللحق علاه يا ابو مصير
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57 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 18:05:13
تعليق مخالف
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56 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-13 18:05:08
إذا خاسة كبودهم من الأكل العثماني والفارسي ◽أرسلنا لهم غيرون ريقهم 🤓
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55 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 18:04:03
39 - جبال سدير ... ماهكذا تورد الابل (( **** ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - علي العمري
2017-06-13 18:03:45
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 احنا نعطي. قطر. راح الصوم اليوم
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( عدد التعليقات 24,854 )
53 - قلم الحقيقه
2017-06-13 18:03:23
بالأمس المدعو العذبه الخائن الغادر الذي هرب من بلاده المملكة بمسقط رأسه الأحساء يتهكم على بلادنا وقيادتنا ويؤلف الروايات والقصص الكاذبة من خلال جزيرة الشر الأخونجية ومرتزقتها الأخوان الذين يديرونها.
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52 - نعم
2017-06-13 18:03:08
مركز الملك سلمان للإغاثة ------****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
51 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 18:02:34
45 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!! 39 - جبال سدير ... ماهكذا تورد الابل (( **** ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-06-13 18:01:11
قلم الحقيقه متحمس ترى في ناس **** ولاتقدر تعلق لاني متاكد ان ماعندك منبر ثاني تتكلم منه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 - الصريح
2017-06-13 18:00:27
كيف تقاطعونهم وتطعمونهم مدري بس مدري
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
48 - ابو عصفور
2017-06-13 17:59:57
القطريين ليسوا بحاجتنا اطعموا المسالكين والفقراء اللي عندنا تميم وربعه شبعنين بخير
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
47 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 17:59:52
36 - جبال سدير ... الله يرحمك ياسعود الفيصل (( وخير خلف لخير سلف ))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 24,854 )
46 - قلم الحقيقه
2017-06-13 17:58:59
كفـــــــــــو ياوزير خارجيتنا عادل الجبير رعاك وحفظك الله.خل هذه الأجوبة التي كحد الأمواس يسمعها النظام القطري الأخونجي ومرتزقته من الأخوان عنده في قطر وخارجها خصوصآ المدعو العذبـــــه أو ***.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
45 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 17:58:34
39 - جبال سدير ... ماهكذا تورد الابل (( ولكن هكذ****))
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
44 - الله يعين
2017-06-13 17:58:23
ههههه هذا اللى اقدر أسويه شي عجيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - ماذا؟
2017-06-13 17:56:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - زعيتر
2017-06-13 17:56:16
اللهم لاتؤاخذنا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
41 - مواطن صالح
2017-06-13 17:56:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
40 - hima
2017-06-13 17:55:42
الله يرحم عباده ويرزقهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - جبال سدير
2017-06-13 17:54:37
ماهكذا تورد الابل
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 24,854 )
38 - قلم الحقيقه
2017-06-13 17:53:24
صفعـــــــــــة قوية من مهندس السياسة السعودية البطل عادل الجبير ضد النظام القطري الأخونجي ومرتزقته من الأخوان وعصابتهم المحتشدين في دولته.فعلآ مركز الملك سلمان للاغاثة سيقوم بدوره على أكمل وجه .
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
37 - محمد
2017-06-13 17:53:19
هههههههههههههههههههههههههه تقطعون عنهم وتعودون تعطونهم
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
36 - جبال سدير
2017-06-13 17:51:02
لاحول ولا قوة الى باالله الله يرحمك ياسعود الفيصل رحمة واسعة \يؤتي الحكمة من يشاء
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35 - /adham/
2017-06-13 17:49:47
المصاروه عاثو بالارض قطع الله نسلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - السعدي
2017-06-13 17:48:23
قيادات تجلب لشعوب المجاعة ومجاعة شعوب تجلب لقيادات الثروات
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33 - هم اللي جلبوه
2017-06-13 17:48:03
لانفسهم ولشعبهم. اخنتوا المعاهدة وهي التخلي عن الارهاب ومسوقيه ودعمه. ضربني وبكى وسبقني واشتكى ماتمشي هنا
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32 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-06-13 17:47:04
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-06-13 17:46:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - محمد
2017-06-13 17:43:32
الجبير يطقطق،،، الله يحفظه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
29 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 17:43:03
سبحان مغير الاحوال من حال لحال
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28 - بس ماشوف
2017-06-13 17:42:44
شيوخهم في مجاعة. بس الشعب مانعين جلب البضاعة للسوق وذي مشكلتهم اذا لم يستطيعوا حلها الى الان بعد مضي قرابة الاسبوعين 🤔
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27 - الرزين
2017-06-13 17:42:41
عندنا في البلد فقراء محتاجين اغاثة خاصة في هذا الشهر الكريم، قطر غنيه تقدرتدبر امورها. بعدين خلصوا هالازمه عشان نعيد في قطر
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26 - نصيحة الى الأمورة بنت العم
2017-06-13 17:42:03
الدهر يومان ، يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر//
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
25 - صح كلامه
2017-06-13 17:40:44
وكل من يشغل موتره ويزرق للبنك ويروح السوق يشتري اللي يبغى والسوق مفتوح للجميع
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24 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 17:40:38
وترك الخاطف يستمتع بمخطوفته جريمة يحاسب عليها كل من عرف بالأمر ولم يجب اغاثة المخطوف
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23 - خالد
2017-06-13 17:39:14
برق مصر ترثار بزياده الله يهديك
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22 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 17:37:13
(( غوث المخطوف )) وغوث المخطوف واجب شرعي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين ؟!
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21 - مواطن تحت خط الصفرررر
2017-06-13 17:36:07
***خل عاد قطر وغير قطر أغنى منا
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20 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 17:35:43
وهناك انوع متعددة من الاغاثة منها غوث الجائع !! وغوث المكلوم المختطف ،، وغوث من اختطفه اخواني ولاذ به في ملاذ ؟!!!!!
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19 - ابوحجيف
2017-06-13 17:34:50
بداءظهور القوارص والاخوانجيه بالردود وتطبيرولطم تصريح الوزير واضح قطر مفتوحه اجوائها الجوي والبحري الصياح على قدر الألم ههههههههههه
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18 - نهاية تخطيط الأخت تفاحة
2017-06-13 17:33:52
من يسمع للحريم مايشوف سلامة
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17 - عاطل
2017-06-13 17:33:48
كلمه إغاثة ستجعل الأمور تتعقد أكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
16 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!!
2017-06-13 17:32:56
هم الأن في أمس الحاجة لمن يغيثهم مما حل بهم ؟!!
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
15 - نجم
2017-06-13 17:32:35
من حر مافيهم يقولون حصار اوجهلهم حدودنا وبكيفنا مافيه شي غلط حق سيادي
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
14 - قطر على لائحة هيئات الإغاثة // اللهم لا شماته
2017-06-13 17:32:23
أتمنى أن لا يتطور الموضوع الى إسقاط المساعدات عبر الطائرات //
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13 - الهاشمي
2017-06-13 17:31:52
اشهد انك ذيب وفقك الله وسدد كلامك
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
12 - قل لأردوغان***؟!!
2017-06-13 17:30:51
متى ما احتاجوا لن نبخل عليهم !!! فهم أهل لنا مهما كان تصرف قيادتهم (( قول حكيم محنك ))
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
11 - ابو كمال
2017-06-13 17:28:30
اغيثو الصومال ومجاعات افريقيا بغيت أقول غزة بس تذكرت انهم ارهابيين.
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10 - قل لأردوغان ***؟!!
2017-06-13 17:28:00
(( عادل الجبير )) المملكة مستعدة لتقديم مساعدات إلى قطر، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في حال احتجات إلى ذلك.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
9 - محمد
2017-06-13 17:26:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - sooonx
2017-06-13 17:26:23
ماعتقد قطر تحتاج اغاثه ورصيدها السيادي فوق ٧٠٠ مليار
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
7 - عزة نفس
2017-06-13 17:26:20
الي كان بفلوس اليوم ترسلونه مجاناً ... ولن يقبلوها. بعد ان امتلئت مستودعاتهم من تركيا و عمان و المغرب .
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
6 -
2017-06-13 17:26:14
تعالو عندنا بالحاره اغيثو اللي بالشوارع جالسين بالحر
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
5 -
2017-06-13 17:25:03
لحد يفطر اذا اذن المغرب واذا اذن المغرب افطرو
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
4 - نبض القلوب
2017-06-13 17:24:31
مساعدات إغاثية في الصميم يالجبير
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
3 - محمد
2017-06-13 17:23:52
هذي كلها بسبب حكومتهم الله يعجل بزوال حكومة ايران وقطر
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
2 - ابو سن
2017-06-13 17:20:05
الله يعز السعوديه حامية ديار المسلمين،،،، وهذا حق مشروع للمملكه حماية اراضيها
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
1 - ابو سن
2017-06-13 17:18:54
الله يعز السعوديه وينصر الاسلام
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آخر تعليق
بواسطة : برق _ الحرم

(((((((( لن تقوم أمبراطوريات العجم البائدة ..... وكل من يقف معهم او يعاونهم مجرد...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : وايزن توك

هذه هي الاشكال التي شوهت سمعة بلاد الحرمين على ان مملكتنا و شعبها الشعب السعودي...
بواسطة : ياناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتي يالجنوبي

الله يرحم العسكر ويحفظ عيالهم وامهاتهم وزوجاتهم والله ينتقم من المجوس...
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روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

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أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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