الجبير : السعودية مستعدة لتقديم مساعدات إغاثية لقطر-فيديو
صحيفة المرصد-واس : استقبل معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن اليوم ، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، حيث رحب بمعاليه والوفد المرافق له.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.
وقال معالي الوزير الجبير للصحفيين ” إن مقاطعة قطر ليست حصارًا، فموانئ دولة قطر ومطاراتها مفتوحة”، مضيفًا ” أن المملكة العربية السعودية منعت الخطوط والطائرات القطرية من أن تعبر أجواءها ، كما منعت السفن القطرية من دخول مياهها، وهي بذلك تمارس حقها السيادي فيما اتخذته من إجراءات “. موضحًا أن المملكة على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لدولة قطر، إذا كانت بحاجة لها.
حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة سامي السدحان.
التعليقات
تعليق 155 انت **
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
** الاخوة في قطر اشقاء وسنقاسمهم من نملك . فالخلاف مع الحكومة وليس مع الشعب . ليفهم الجميع ذلك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
أغاثة !! لا حول ولاقوة الا بالله الله يصلح الحال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مانقول الا الله يصلح الحال،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ترا نتكلم عن قطر مو دولة افريقية
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كيف دعمي اغاثي وهما سبب اللي هما فيه ههههههه ياحاصروهم ويقطعون عنهم الغذاء والدواء وبعدين يقول مستعدون نمدهم بالغذاء والدواء🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
شايب من جبال عسير ياليت تسلم اقامتك او بطاقة زاير هذا اللي استفدناه منك ومن شاكلتك على العموم ولاة امرنا اعلم منك ببلادنا لكن انت انصحك تروح تحرربلدك من الايرانيين والحوثه
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
!لو إنه أتخذت إجرءآت سياسية دون مقاطعة الشعب القطري ومنع التموين الغذائي عنه لكان اقفلت بعض الأبواب التي فتحت للمجوس والأخوان الأتراك والتي اتخذوها ذريعة لدعم الشعب التركي بينما لهم اهدافهم
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
المملكة العربية السعودية لن تتأخر عن تقديم المساعدات للقطريين فالمشكلة ليست مع المواطن القطري الذي يعتبر جزء لا ينجزأ من النسيج الخليجي ولكن مع الحكومة القطرية التي بإمكانها تحكيم العقل حتى تعود للعرب
لا يعجبني(4) اعجبني(19)
أتمنا إن تكون توقعاتي خاطئـه ...بعدغزوصدام للكويت والمنطقه على كف عفريت وهدر تريليونات الخليج على الحرب .التوقعات إن هناك إستدراج لدول الخليج العربي لقيام حروب لتدخل أطراف خارجيه مستفيده من وقوع الحرب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
No No No ... سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يتمنى ويأمل ويرجو عدم التصعيد .. التريّث مطلب أساسي كمثل هذا النوع من التصاريح الرسمية .. الله يصلح الحال ويرتاح البال .. آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا تـقـتـلـه ولا تــصـلّــي عليه ...
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
كنا نتهم إيران في عدا السعوديه ومحاولت تنفيذ ال 28 صفحه السريه ولكن الآن يمكن القول بأن وزير الخارجية القطري شريك مع إيران في إستهداف السعودية. لذا لابد من تغيير نظام احترف في صناعة وتمويل الرهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سبحانك سبحانك سبحانك يا مقلب القلوب اني كنت من الظالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ملك المغرب امس ارسل طائرتين واحده مواد غذائيه وواحده ملابس مستعمله يعني زمان كانت المغرب تاخذ الصدقات من قطر واليوم قطر تاخذ الصدقات من المغرب. واحده بواحده ولا عاد تمنون علينا ياقطر الحال واحد
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
المواطن القطري اعلى دخل في العالم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
اغلاق المنفد البري الوحيد يكفي
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اللي يتتبع الاخبار يفهم ايش الهرجه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مصر قطعت علاقتها بإيران منذ زمن ؟ ليس لإيران حق مطالبة المصرين باغاثتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قطر تستطيع بالمال ان تجلب القوات والغذاء
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
قطر لم تقطع علاقتها مع ايران وهذا حقها نحن قطعنا علاقتنا مع ايران ثم قطر وهذا حق بسيط من أبسط حقوقنا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اعتقد ان فقراء المملكو هم من يحتاج لاغاثة سواء من الدولة او من قطر
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
قطع العلاقات اجراء روتيني يتم بين الدول بكل سلاسة !! فكل دولة تتحمل تبعات خلافها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شيء عجيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اجراءات قطع العلاقة مع (( إيران )) هي نفسهامع (( قطر ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تحاصرونهم ... وتقدمون لهم إغاثه ؟؟ ماهذا الهراء ...
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
قطر تملك 500 مليار دولار تسطيع جلب الغذاء من اى مكان فى العالم خلال 24 ساعه من خلال الاسطول الجوى الذى تملكه
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
قطر تملك 500 مليار دولار تسطيع جلب الغذاء من اى مكان فى العالم خلال 24 ساعه من خلال الاسطول الجوى الذى تملكه
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
قطعنا علاقتنا مع (( إيران )) وأتبعناها قطر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قطر اغناها الله عن خلقه .. الجبير خرابيطه كثرت
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
قطعنا للعلاقة مع قطر ((( نسخة طبق الاصل ))) من قطعنا لها مع (( ايران ))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قطر تراوغ الهدف من المقاطعة ولكنها للاسف أظهرت للعالم صورة سيئة عنها واعتقد رد الجبير بارسال مساعدات اغاثية أتى إجابة لإحدى المغالطات التي تطرحها قطر وبئسا لها من سمعة ارتضتها قطر اين الشهامة ياتميم .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هههههههههههه من عاقلكم قالوا ها المربط اقسم بالله انا حنا اللي يبي لهم اغاثه عباله قطر هيا اليمن او الصومال
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
قطعنا العلاقة مع (( ايران )) ولن نغيثهم مهما كان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حكام طهران مبصوطين جعلوهانارفتن ومشاكل في العراق وسورياولبنان واليمن وقطرالله اكبر الله سبحانة كشف سرحكام طهران الخطيرو انقذالسعودية والبحرين ومصروانكشف حزب الشيطان وداعش والقاعدة وجماعة الحوثي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمد لله حنا في نعمة وخير وبعض الردود تدل على أنه موجود لدينا محرومين او قليلين حمية وقطر انشاء الله ترجع لمجلس التعاون بقيادة الملك سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بس الكلام اللي يصحي من النوم ما ودّنا والله نخسر حدينا والمشكله ماهي مع الفرس والروم المشكله ذالحين منّا وفينا ولا لك سوى برطمك لو كان مشروم والباخره تحتاج ساحل ومينا عبدالله حمد الغامدي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لله درك يالجبير 👍🏻👍🏻👍🏻
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ابو العنز الدمشقي *** انت حرر بلدك اول وبعدين تعال تدخل في شؤن اسيادك***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا والله الا راحوا أصحابنا قوم بالضبط هذا الشطر يصلح علينا ماهي من البارح ولاهي من اليوم سيوفنا اللي جرّدت من يدينا وغير السيوف سيوف والوضع محسوم ونقدر نردّ أخصومنا لا نوينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قـــــــــويــــــــــة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله مافيه ولا واحد قال ان قطر تسرب لها تسجيلات تهدد امن المملكه وجميع التفجيرات في الدول العربيه كلها من قطر تدعم وطلع صور شيكات وطلع قطريون في ليبيا مع العلم القطري قطر سبب المشاكل للخليج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وش الفايده بعد ماقاطعتموهم.
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
خروج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسرائيل وحماس بقطر هههه
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفو حكومة المملكه العربيه السعوديه
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
علم اتمن ان عدم الاستعجال في اي شي الان مصره هي مستفيد الانه بكر سوف تقول القطرين شوف كيف السعوديه وغير ممن الخليج ومصر تبغي مرهم ولايهم عنده شي علم يخليج علم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
*** يارب اغثنا برحمتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
علم علم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المصري انبطت كبده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لامنة الا للة وحدة
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
والله هذا لغز محير
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
من متى كانت مصر حريصة علينا وعلى أمننا مو خذلنا باليمن وسوريا ثق ثقة تامة اي تحالف فيه مصر اعرفو أنها رأس البلاء الله ينتقم من من فرق الأشقاء وفتن بينهم
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
الحقيقة أن قطر متآمرة وسعت على زعزعة الدول والتدخل في شؤونها وعليها أن تتغير..
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
الفرق بين قطع العلاقة والحصار قطع العلاقة : يكون دبلوماسي بين البلدين فقط مثل ماحصل مع ايران الحصار: هو اقفال جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بين الدولتين . الله يصلح حال المسلمين
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
الله يكفينا الفقر والعوز ويعز حكومتنا ويديمها نعمه الفقر الصحيح في اليمن ومصر والسودان ناس محتاجه بشده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اللهم اصلح شأن المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وألّف بين قلوبهم واهدهم سُبل السلام
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
عندهم فلوس فقط ارسال المتجات السعوديه لهم وفتح كل مامن شانه يخدم الشعب فقط واغلاق كل منافذ الارهاب عنهم اعتقد هذا الذي يقصد الجبير
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
الجبير قال لم نحاصر قطر ومستعدون لمساعداتها (اذا كانت بحاجه لذلك)
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
😂😂😂😂😂😂لا تعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(8) اعجبني(5)
هههههه قويه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الى 73 صدقت اني سمعت الفقر وصل بخدود النص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لله درك من محنك لازم السعودية تحمي شعبها فنصف قطر مجنسين وهم ابناءنا واهلنا ولهم حرية العودة اما باقي شلة عزمي هربوا لهم زبادي 😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
والا عاد هي بتطلب 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
اناحتى الان غير مصدق ربما فية لبس في الموضوع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مقاطعه فقط والقطريين زعلانين ....!!!!! ... مافعلته حكومة قطر في تدمير ليبيا ومصر والسودان وسوريا واليمن ولبنان والعراق .... فقط مقاطعه والقطريين زعلانين ... دماء وارواح زهقت بسبب سياسة حكومة قطر
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
سيزيد الوضع أكثر حرج لو طالت مده حصار غزه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نحاصر ثم نقدم مساعدات
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
الله يجزاك البركة يبلادي يد الخير والمساعدة لم تنسى قطر هذا ديدنك سباقة بمد يد العود(هل تستقبل قطر المساعدة من المملكة العربية السعودية ام تكتفي بطائرات ايرانية تحط وتقلع من مطارالدوحة الى طهران
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
((إن المملكة مستعدة لتقديم مساعدات إلى قطر، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة،)) قوية قوية بالمرة قوية وبالأمس المغرب يرسل طائرة اغاثة اللهم زد بلادي قوة وسؤدد اللهم اعز حكومتنا
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
له هيبه وحضور ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تستطيع حمله آلاف ايه أن تقدم مساعدات إلى قطر أن احتياجات إلى ذلك؟؟***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا مافهمت ابدا كيف تحاصرونها وبنفس الوقت تقدم مساعدات لها
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
فيه دوله عربيه سكانها كثير بياصل تسعون مليون الفقر يضرب فيها ضرب ربي يرزقهم ويرزقنا من فضله
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
66 - الحمد لله .. في ناس تاكل من الزباله قسم بالله (( لا تبالغ ليس لنا الا 5 ايام وإن احتاجوا لن قصر فقطر أهلنا وغوثهم واجب علينا ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عشرات المرات أعيد حديث وزير الخارجية علة مسامعي يتحدث رعاه الله بكل ثقة وقوة حديث الرجل والوزير السياسي المحنك له هيبة وحضور يجبر خصومه على احترامه وتقديره.ماهو مثل وزير خارجية النظام القطري بقبغبقبغ
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
قلم الحقيده مطبل كبير وبعد رمضان نحتاجه ناقصنا ايقاعيين
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
الله كريم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - جبال سدير الله يرحمك ياسعود الفيصل رحمة واسعة \يؤتي الحكمة من يشاء ((( لعلك نسيت !!! ويهبها لمن يشاء )))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
في ناس تاكل من الزباله قسم بالله وضعهم سي ويش الحل معاهم تجدونهم في وضع مؤلم وهم بين النفايات اعزكم الله يبحثون عن لقمه تطفي نار الجوع وقسوة الزمن والتعايش مع ظروف الحياة
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
لاتعليق اذا هاذي العقليه الصحيحه انا اعترف اني ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
في رمضان والشهر الكريم يجب العطف على الناس واسعادهم والشفقة عليهم والرحمة بهم وبأسرهم واطفالهم ، أهل وأخوة لنا .
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
أعجبني جدآ رد وزير خارجيتنا عادل الجبير عسى الله يحفظه ويحميه .أجل مركز اغاثة للنظام القطري الأخونجي ومرتزقته من قطيع الأخوان الخونة ههههههه.أهم شيء تمر الأحساء يسد العذبة حلقه فيه ولبن للقاسم وخونته.
لا يعجبني(11) اعجبني(3)
استطعت استخراج الخنبوقه من سردابه تابعو كيف استخرجته من سردابه مخه ضارب ما يفهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مهما كذبت فالخيانة طبع للخونة (( مستعدون للإغاثة متى ما دعت قناة الجزيرة اخوان لذلك ))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
على كذا ماراح تتعدل قطر صارو كل الدول تغيثهم ماعدا مصر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
يوجد بعض التعليقات غبيه جداً ولم يفهو الرسالة التي أراد سعادة السفير عادل إيصاله للنظام القطري بطريقة ديبلوماسية أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت ياتميم
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
نحن بحاجة ماسه للغذاء والأطعمة ادعموا المواطنين الفقراء بجميع الأطعمة واكياس الارز والتمر والدقيق وغيرها من الأطعمة اما الدول المحتاجة عطوها بس خلو لنا لاتخلص الأطعمة
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
الله يصلحك يا برق الحرم لو بدال تعبك هادا كان علقت بالاحمر عشان ترفع من تعليقاتك وتلحق ****الي مسمي نفسه قلم البهتان اللحق علاه يا ابو مصير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إذا خاسة كبودهم من الأكل العثماني والفارسي ◽أرسلنا لهم غيرون ريقهم 🤓
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
39 - جبال سدير ... ماهكذا تورد الابل (( **** ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 احنا نعطي. قطر. راح الصوم اليوم
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
بالأمس المدعو العذبه الخائن الغادر الذي هرب من بلاده المملكة بمسقط رأسه الأحساء يتهكم على بلادنا وقيادتنا ويؤلف الروايات والقصص الكاذبة من خلال جزيرة الشر الأخونجية ومرتزقتها الأخوان الذين يديرونها.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
مركز الملك سلمان للإغاثة ------****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
45 - اغاثة قطر من الاخوان ؟!! 39 - جبال سدير ... ماهكذا تورد الابل (( **** ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقيقه متحمس ترى في ناس **** ولاتقدر تعلق لاني متاكد ان ماعندك منبر ثاني تتكلم منه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كيف تقاطعونهم وتطعمونهم مدري بس مدري
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
القطريين ليسوا بحاجتنا اطعموا المسالكين والفقراء اللي عندنا تميم وربعه شبعنين بخير
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
36 - جبال سدير ... الله يرحمك ياسعود الفيصل (( وخير خلف لخير سلف ))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كفـــــــــــو ياوزير خارجيتنا عادل الجبير رعاك وحفظك الله.خل هذه الأجوبة التي كحد الأمواس يسمعها النظام القطري الأخونجي ومرتزقته من الأخوان عنده في قطر وخارجها خصوصآ المدعو العذبـــــه أو ***.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
39 - جبال سدير ... ماهكذا تورد الابل (( ولكن هكذ****))
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ههههه هذا اللى اقدر أسويه شي عجيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم لاتؤاخذنا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يرحم عباده ويرزقهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ماهكذا تورد الابل
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
صفعـــــــــــة قوية من مهندس السياسة السعودية البطل عادل الجبير ضد النظام القطري الأخونجي ومرتزقته من الأخوان وعصابتهم المحتشدين في دولته.فعلآ مركز الملك سلمان للاغاثة سيقوم بدوره على أكمل وجه .
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
هههههههههههههههههههههههههه تقطعون عنهم وتعودون تعطونهم
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
لاحول ولا قوة الى باالله الله يرحمك ياسعود الفيصل رحمة واسعة \يؤتي الحكمة من يشاء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
المصاروه عاثو بالارض قطع الله نسلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
قيادات تجلب لشعوب المجاعة ومجاعة شعوب تجلب لقيادات الثروات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لانفسهم ولشعبهم. اخنتوا المعاهدة وهي التخلي عن الارهاب ومسوقيه ودعمه. ضربني وبكى وسبقني واشتكى ماتمشي هنا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الجبير يطقطق،،، الله يحفظه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
سبحان مغير الاحوال من حال لحال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شيوخهم في مجاعة. بس الشعب مانعين جلب البضاعة للسوق وذي مشكلتهم اذا لم يستطيعوا حلها الى الان بعد مضي قرابة الاسبوعين 🤔
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
عندنا في البلد فقراء محتاجين اغاثة خاصة في هذا الشهر الكريم، قطر غنيه تقدرتدبر امورها. بعدين خلصوا هالازمه عشان نعيد في قطر
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
الدهر يومان ، يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر//
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
وكل من يشغل موتره ويزرق للبنك ويروح السوق يشتري اللي يبغى والسوق مفتوح للجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وترك الخاطف يستمتع بمخطوفته جريمة يحاسب عليها كل من عرف بالأمر ولم يجب اغاثة المخطوف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
برق مصر ترثار بزياده الله يهديك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
(( غوث المخطوف )) وغوث المخطوف واجب شرعي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***خل عاد قطر وغير قطر أغنى منا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
وهناك انوع متعددة من الاغاثة منها غوث الجائع !! وغوث المكلوم المختطف ،، وغوث من اختطفه اخواني ولاذ به في ملاذ ؟!!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بداءظهور القوارص والاخوانجيه بالردود وتطبيرولطم تصريح الوزير واضح قطر مفتوحه اجوائها الجوي والبحري الصياح على قدر الألم ههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
من يسمع للحريم مايشوف سلامة
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
كلمه إغاثة ستجعل الأمور تتعقد أكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
هم الأن في أمس الحاجة لمن يغيثهم مما حل بهم ؟!!
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
من حر مافيهم يقولون حصار اوجهلهم حدودنا وبكيفنا مافيه شي غلط حق سيادي
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
أتمنى أن لا يتطور الموضوع الى إسقاط المساعدات عبر الطائرات //
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اشهد انك ذيب وفقك الله وسدد كلامك
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
متى ما احتاجوا لن نبخل عليهم !!! فهم أهل لنا مهما كان تصرف قيادتهم (( قول حكيم محنك ))
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
اغيثو الصومال ومجاعات افريقيا بغيت أقول غزة بس تذكرت انهم ارهابيين.
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
(( عادل الجبير )) المملكة مستعدة لتقديم مساعدات إلى قطر، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في حال احتجات إلى ذلك.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ماعتقد قطر تحتاج اغاثه ورصيدها السيادي فوق ٧٠٠ مليار
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
الي كان بفلوس اليوم ترسلونه مجاناً ... ولن يقبلوها. بعد ان امتلئت مستودعاتهم من تركيا و عمان و المغرب .
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
تعالو عندنا بالحاره اغيثو اللي بالشوارع جالسين بالحر
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
لحد يفطر اذا اذن المغرب واذا اذن المغرب افطرو
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
مساعدات إغاثية في الصميم يالجبير
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
هذي كلها بسبب حكومتهم الله يعجل بزوال حكومة ايران وقطر
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
الله يعز السعوديه حامية ديار المسلمين،،،، وهذا حق مشروع للمملكه حماية اراضيها
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
الله يعز السعوديه وينصر الاسلام
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أضف تعليق