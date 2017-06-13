الجبير : السعودية مستعدة لتقديم مساعدات إغاثية لقطر-فيديو

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صحيفة المرصد-واس : استقبل معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن اليوم ، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، حيث رحب بمعاليه والوفد المرافق له.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقال معالي الوزير الجبير للصحفيين ” إن مقاطعة قطر ليست حصارًا، فموانئ دولة قطر ومطاراتها مفتوحة”، مضيفًا ” أن المملكة العربية السعودية منعت الخطوط والطائرات القطرية من أن تعبر أجواءها ، كما منعت السفن القطرية من دخول مياهها، وهي بذلك تمارس حقها السيادي فيما اتخذته من إجراءات “. موضحًا أن المملكة على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لدولة قطر، إذا كانت بحاجة لها.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة سامي السدحان.

