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خطوة “سريعة” من تركيا بخصوص قاعدتها العسكرية بقطر !
صحيفة المرصد: اتخذت تركيا خطوات تنفيذية سريعة، ضمن خطة نشر قوات عسكرية تابعة لها في قطر، حيث أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، إرسال لجنة مستشارين وخبراء مكونة من 3 أعضاء للدوحة، تمهيدًا لافتتاح القاعدة العسكرية التركية هناك.
وجاء هذا الإجراء بعد أيام من موافقة البرلمان التركي وتصديق الرئيس رجب طيب أردوغان، على مشروع قانون لإرسال جنود أتراك إلى الدوحة. وصادق البرلمان (7 يونيو الجاري) على مشروع قانون يسمح بإرسال عسكريين أتراك إلى قطر، في إطار اتفاقية للتعاون بين البلدين.
يُذكر أن القاعدة التركية في قطر، هي أول منشأة عسكرية لأنقرة في منطقة الشرق الأوسط، ويتواجد بها حاليًا جنود وضباط أتراك للإشراف على إنشاءات القاعدة.
التعليقات
( عدد التعليقات 24,037 )151 - برق _ الحرم
(((((((( لن تقوم أمبراطوريات العجم البائدة ..... وكل من يقف معهم او يعاونهم مجرد خونة .... يريدون ان تدخل الاعداء من خلالهم ... فماهو حكم الاسلام في من ترك الاعداء تدخل من خلاله؟ )))))
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150 -2017-06-13 23:29:18
تعليق مخالف
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149 -2017-06-13 23:29:07
أسأل الله ان يردك لرشدك ويعافي عقلك مصيرك تكبر وتعرف الحذر الحذر من ان يكون احد خصمك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون...
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( عدد التعليقات 24,037 )148 - برق _ الحرم
((((((( 143- اي تحت اي علم **.. أرض العرب للعرب ...وأحتلال شرار العجم ليس من الاسلام في شيء ....واي علماء تقصد ((علماء الاحزاب )))))
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147 -2017-06-13 23:26:01
ترو الاخونج والسرورية بكل مكان
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146 -2017-06-13 23:24:07
ننصح الاخونج والسرورية بإن يعيشو بقطر ونفتك منكم وننصح اذناب إيران بأن يعيشو بإيران ونفتك منكم
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145 -2017-06-13 23:24:05
تعليق مخالف
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144 -2017-06-13 23:21:30
اخي برق انشغل بالعلم واستشر العلماء ولا تضع احد برقبتك هذا هو منهج علماءنا حفظهم الله
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143 -2017-06-13 23:21:02
الصادق اللهم أهلك أعداء السعودية أحزاب واذناب
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142 - فهد122017-06-13 23:20:42
126 اقصد ان 118 الضاهر انها انثى وانا اترفع عن الرد عن الاناث
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141 -2017-06-13 23:19:43
اخي برقالحرم
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140 -2017-06-13 23:18:29
تعليق مخالف
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139 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠2017-06-13 23:17:26
من اليمن إلى برق اسلم تسلم 😈😈
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138 -2017-06-13 23:17:08
برق الحرم***
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137 -2017-06-13 23:16:33
إسرائيل كانت بقطر مدري ذهبو ههه وحماس بقطر ههههه علاقات مع إيران أكثر مما مضى ومع اسراءيل وتدعم الحوثي والحشد الشيعي اللهم اهلكهم
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136 -2017-06-13 23:14:51
*** حكام قطر يدعمون***الاخوان وسروري وكل مؤيد لهم ولاننسى ظلم حكومة قطر لشعبها أسقطت جنسية 6 آلاف قطري ظلما
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( عدد التعليقات 24,037 )135 - برق _ الحرم
((((((بالمختصر حكومة قطر بتبعيتها الحزبية العمياء .. سلمت القط مفتاح _ الكرار ))))))
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134 -2017-06-13 23:12:15
برق الحرم م***والله العظيم لك من الناصحين
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( عدد التعليقات 24,037 )133 - برق _ الحرم
(((((130 - من التميمي إلى برق......تعليق مخالف....صنائع اردوغان تشد على حقيقة نصرته فيها..... وخيانته الكبرى .... في ((حلب الشهباء )) والتسبب في المجازر ... وطرد معسكراته من الموصل وفضيحتها ))))
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132 - سامي2017-06-13 23:05:34
يجب مقاطعة جميع منتجات ***التركي
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( عدد التعليقات 24,037 )131 - برق _ الحرم
(((120 -برق الحرم وللله احبك ..عدو السلام غرر بشباب الامة بعد تعطيل الدعاة لمصالحه وراحوا ينادون لحزبه وخلافته على منابر المساجد وعندما هزموا..فجروا بيوت الله وحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام )))
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130 - من التميمي إلى برق2017-06-13 23:00:17
تعليق مخالف
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129 - أطفال الشوارع ياناس قنبلة موقوتة 😠😠2017-06-13 22:50:22
تعليق 126 وش تقصد؟
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128 - أطفال الشوارع ياناس قنبلة موقوتة 😠😠2017-06-13 22:49:32
تعليق 116 أفضل تعليق خبير
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127 -2017-06-13 22:48:06
من أعان ظالمآ سلطه الله عليه فلا يفيدكم الظالمين
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126 - فهد122017-06-13 22:46:47
118 اولا اختاري اسم على شان نرد عليك****
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125 -2017-06-13 22:39:09
سبحان الله كل التعليقات لصالح دول المقاطعة
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124 -2017-06-13 22:32:01
حسبي الله ونعم الوكيل
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123 -2017-06-13 22:24:51
**انفسهم للدعوةوقدموا للاسلام والمسلمين الشئ الكثير باسلوبهم وتعاملهم الرائع واقبل الناس عليهم
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122 -2017-06-13 22:19:37
السياسة ماهي خذني جيتك هذانا موالين اعداء لنا وش علشانه ممكن تفيدوننا يابرق ويا فهودي// اقول الواحد منكم تعلم كلمتين وجاي مثل البوق يفتي ويحذر ويتهكم العبوا بعيد يا شطار علشان ما ينفضك الكهرباء ههههه
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121 - الفيصل2017-06-13 22:11:31
انشاالله من صالحنا اصبرو وبتشوفون ***
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120 -2017-06-13 22:11:11
برق الحرم وللله احبك بس ياخوفي ينطق بك عرق //الانصاف والعدل مطلوب خل عنك الحماس والكيل بمكيالين وش سوا لك اوروغان او تركيا علاقتها مع غيرها بموجب المصالح كما لك علاقات مع امريكا وروسبا اعداء الاسلام
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119 - الفيصل2017-06-13 22:08:05
ي 115 يا***
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118 -2017-06-13 22:07:37
80 - فهد12 2017-06-13 20:49:29 ((على الاتراك الرحيل من المملكة خلال 14 يوم ))كم اتمنى اسمع هذا الكلام غدا///*****
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117 - راصد2017-06-13 22:05:44
اردوغان ينظر بمنظور منظمته الاخوانيه ويسخر قدرات تركيا لصالحها وهذا شي واضح فمواقف تركيا الدوله مرجعها هذه المنظمه الارهابيه وهو لايشكل اي خطر على دول الخليج وانما خطره على تركيا الدوله
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116 - مواطن تحت خط الصفرررر2017-06-13 21:58:34
فرصة تاريخية للأتراك واردوغان وحزبه تصدير مشاكل تركيا للخارج والغاز القطررررري
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115 - الفيصل2017-06-13 21:58:02
لازم يدعمون الاكراد خطوة مماثلة ضد تركيا .
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114 - السفياني2017-06-13 21:57:05
احد الاشخاص يسئل الشيخ هل يجوز ان نعطى قطر الزكاه والملابس المستعمله ؟؟ الشيخ هؤلاء القطريين اخطر *** فهم يدعمون الارهاب ويدمرون الدول (ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله
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113 - مواطن تحت خط الصفرررر2017-06-13 21:56:24
الأتراك جو **خل قطر تنفعهم
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112 - مواطن ولائي لوطني2017-06-13 21:56:10
لو تجي تركيا كلها وشعبها داخل قطر لن يتغير من الواقع شيء ، اذا لم تكف قطر عن دعم الارهاب لن يفيدها التواجد التركي غير زيادة خساير ، لاخوف على قطر من دول الخليج من هجوم عسكري فالشعب الخليجي واحد ،
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111 - الفيصل2017-06-13 21:54:59
قطر مستعمره من ايام البريطانين وبعدها للامريكين واخيراً صارت للأتراك 😂😂 ***
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110 - تركي22017-06-13 21:53:42
هذي فرصة ما تتكرر لتركيا تبي تسوي نفس امريكا بالمنطقة
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109 - رحمه2017-06-13 21:52:48
قطر التهمها**
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( عدد التعليقات 24,037 )108 - برق _ الحرم
((((((يجب ادراج اسم عدو السلام ...اردوغان ضمن قائمة الارهاب ....لانه من أكبر الداعمين للارهابيين ودولته تحتضن ((مركزهم الدولي )) وأجتماعهم الاخير خير دليل )))))
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107 - راحت البال2017-06-13 21:52:37
الي يفهم شخصية اردوغان يعرف انة ليس مع احدهو من النوع الي يكسب الاصوات بالازمات بتصاريحة وقت الحدث
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106 - خليجي2017-06-13 21:52:27
غزاة جدد اتراك من بوابة الاخوان الشياطين
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105 - ThUnDeR2017-06-13 21:47:13
أكيد التصميم على شكل شاورما 😂😂👊🏼،،
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104 - السفياني2017-06-13 21:45:20
اول ما ولعت الحرايق في اسرائيل راحت تركيا تطفي النار عن اليهود هل ترجون من العثمانيين الجدد خير.
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103 - ررر2017-06-13 21:39:18
الرئيس التركي اردوغان من الاخوان .
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102 - فهد2017-06-13 21:30:57
الاخوان يقولون قاطعوا الننتوجات التركيه وانا اقول بلا امنوع دخول المنتوجات التركيه لسعوديه و يقول قاطعوا المطاعم و الحلاقين الاتراك و اقول ****
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101 - البشري الجنوبي2017-06-13 21:27:55
يمكن تميم يبي يسوى امبرطريه قطر العظمى ويحتاج خبراء امبراطوين وبعدها يسوي قاعده **
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100 - كوكتيل قطري إسرائيلي حمساوي ايراني ههخ2017-06-13 21:27:30
🙈
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99 - محمد بن سعد2017-06-13 21:24:41
صعبة نقاطع شاورما متين التركي والله لونه اصفر ودجاج على كيف كيفك صعبه المقاطعة ندور غيرها احسن ،تدرون وشو مانسيح عندهم ونقطع السياحة بس شاورما لا لا يمكن
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98 -2017-06-13 21:22:16
انت يا تميم***
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97 - نفدي المملكة العربية السعودية بكل ما انملك💚2017-06-13 21:21:14
👀🍊😂
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96 -2017-06-13 21:18:50
تمهيدا لفتح القاعده ***
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95 -2017-06-13 21:17:37
إلي يقول قاطعو المنتجات التركيه قاطعو وقاطعو ما بقي شي وقاطعناه حتى الدخان والغازات قاطعناها
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94 - ابو نادر2017-06-13 21:16:39
حفظ الله ملكنا الغالي ملك الحزم سلمان
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93 - عاطل2017-06-13 21:10:16
كوكتيل عصير جايز الواحد يشرب ويستطعم لكن كوكتيل حربي وفي قطر قاعده امريكيه وقاعده تركيه وقطر تدعم داعش والقاعده وايران ترسل مساعدات (الي بيشرب الكوكتيل من )
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92 - شايف كذا2017-06-13 21:08:26
يا وطني اعأهدك بالله من هذه الليله اني مقاطع المطاعم التركيه والحلاقين الأتراك والسفر الى تركيا مادام يحكمها هذا الاخواني وهذا عهداااا عليه
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91 - sar-al-sa2017-06-13 21:07:38
تعليق مخالف
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90 - ابو حنش2017-06-13 21:01:39
الموضوع سهل ادعم دولة الاكراد ياتيك اردوغان زحفا يتلمس المغفره
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89 - سعودي2017-06-13 20:59:31
قاطعو المنتجات التركيه التايلنديه الايرانيه العراقيه السوريه اليمنيه من باقي لنا
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88 - ننتظر قرار من وزاره التجاره2017-06-13 20:57:41
١-- مقاطعه المنتجات التركيه ٢-- تقفيل المطاعم ومحلات الفطاير والبيتزا والشاورما ٣-- طرد ٣٠الف حلاق تركي وتقفيل صوالين الحلاقه ٤-- مقاطعه السياحه التركيه ممايكبد الاتراك خساره ١٢ مليار دولار
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87 - ابو نادر2017-06-13 20:57:05
قال لن خلدون: الطغاة يجلبون الغزاة
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86 -2017-06-13 20:55:09
الاتــراك الـلــي عــنـدنــا نــفـسـيـاتــهــم زفـــت كــلــن خــايــف عـلــى رزقــه واولــهــم الـكـهـربائـي الــتـركـي الـلـي جــنـب بـيـتـنـا بـسـبب قــردغـان
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85 - ابو نادر2017-06-13 20:54:41
قال بن خلدون الطغاة يجلبون الغزاة
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( عدد التعليقات 24,037 )84 - برق _ الحرم
(((((المهم الدبابات لاتكون المشاركة في ((لليلة الانقلاب الكاذب))... أمريكا لاتقبل الاقتراب من قاعدة العديد ومحاولة اجتياحها تحت أي غطاء فهل تقصفها مثل ماتقصف محاولات الاقتراب من مخيماتها في سوريا)))))
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83 - ،.2017-06-13 20:53:26
مقاطعة قطروبسبب اخطاءهاالاءرتكابيه الجسيمه فهي ماوى للاءخوان والاخوان جاءبهم قراروهوحظرللاءخوان المسلمين لكن مازالت قطرتحتضنهم وتدعم الاخوان والارهاب الخ ماجاءبالتفاصيل والان تطلب قواعدتركيه عسكريه؟؟
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82 - أحب وطني لانه بلد اجدادي2017-06-13 20:52:44
انا مع المقاطعة التركية لجميع منتجاتها وعدم السفر الى تركيا فوالله انهم اخطر من اليهود وأطماعهم اكبر قاتلهم الله أين الغيورين أين احفاد محمد صلى الله عليه وسلم
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81 -2017-06-13 20:50:05
لعيون تركيا أصير اخواني
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80 - فهد122017-06-13 20:49:29
((على الاتراك الرحيل من المملكة خلال 14 يوم ))كم اتمنى اسمع هذا الكلام غدا
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79 - السفياني2017-06-13 20:47:50
ذلحين قطر فيها قواعد امريكيه وقواعد عثمانيه والبقيه بيوت وملاعب السؤال ٤٠٠٠الاف بقره وين يودونها ههههههه يمكن يخصصون ملعب كاس العالم الدولى للبقر ويتنازلون عن كاس العالم البقر في المدرجات
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78 - انسان واقعي2017-06-13 20:47:22
ليت ارسلت جنود بهذي السرعه الى سوريا لنصره المسلمين عموما المصالح المشتركه الاخونجيه والماليه هي من الاسباب الرئيسيه لهذي السرعه لان تركيا دورها بعد قطر
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77 - شايف كذا2017-06-13 20:46:11
قاطعو المنتجات التركيه لامطاعم ولا غيره
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76 - فهد122017-06-13 20:45:25
ترى التنديد و التهديد و التصعيد تلفزيون = كلام اعلام ناقص فاقد نصه و تقييمه..... اردوخان انت وااااهم وترى الجميع يعرف ان حركاتك هذا مجرد ذر الرمادبعيون تميم لانك قد سحبت مليارات منه
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75 - فهد122017-06-13 20:41:27
هذال يقول سماسرة الحروب المفسدين عن الوطن يخسون=خسى بس يخسى من ينوي اضعافه و تقسيمه ولا نسمع ولا ناخذ كلام مخادع ملسون=لسانه يلحس اذنه و يتحاكى مع بلاعيمه يتبع
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74 - جاكم الحلو المسكت2017-06-13 20:41:22
عندما تحضر قطر على الجميع السكوت
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73 - السفياني2017-06-13 20:41:10
اطردوا الاتراك اللى في البلد وقفلوا مطاعهم رادا على كسر الحصار والله يعودون زي قطر على الزكاه وحسنه المحسنين السعوديين الشرفاء دورروا بلد سياحه غير تركيا تكفون ياشباب لا تدعمون العثمانيين الجدد
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72 -2017-06-13 20:38:20
قرن الشيطان
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71 - مشعل2017-06-13 20:37:14
اعلنت الخطوط العمانية اليوم على موقعها الرسمي سماح السعودية لها بنقل المعتمرين والحجاج القطريين الى مدينة جدة بعد نجاح وساطة الشيخ صباح امير الكويت جعلها الله في موازين اعماله
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70 - محمد بن حسن2017-06-13 20:33:39
تصور لو كان صدام جار لقطر وتم إستفزازه بمؤامره قطريه ، ما ذا كان سيفعل? هل كان سيقاطعها فقط أم سيغزوها ويحتلها?
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69 - زائر2017-06-13 20:33:29
نقدر نقول لمجلس التعاون الخليجي ما قصرت ووداعاً إلى غير رجعه وسيكون بدلاً منه تحالفات اقليمية سلبياتها اكثر من ايجابياتها
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68 - أبو مشعل2017-06-13 20:32:44
وزير خارجية البحرين قال القاعدة التركية هي كانت علي إتفاق مسبق مع دول الخليج العربي وهي قاعدة سوف تأسس علي حماية جميع دول الخليج العربي راجعوا تصريحاته السؤال هل ألغيت ؟
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67 - عمر2017-06-13 20:32:18
صدق رسول الله صل الله عليه وسلم. (بسقوط القسطنطينية) الله اكبر. الواقع كالحلق تتشابك حتى يثبت ما اخبرنا به صل الله عليه وسلم.وكنت اسأل كيف يسقط المسلمون القسطنطينية وهي في اعتقادي بلد مسلمة.بل منافقة
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66 - الملكي2017-06-13 20:31:06
تركيا في قطر والله ليس من اجل عيون القطريين تركيا اتت الى قطر من اجل ان تستولي على الغاز
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65 - أبو مشعل2017-06-13 20:30:00
حصار جو وبحر وأرض ماذا تريدون أن يفعلوا لاتستبعدوا أن يلجأون الي إيران حتي إسرائيل كما فعل السادات أسعوا لإحتواء الخلاف وان لا يطول كثيرا حينها الكل خاسر حيث لاينفع الندم
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64 - محمد الجعيد2017-06-13 20:29:55
تعليق مخالف
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63 - الرزين2017-06-13 20:29:28
وش تبون قطر تسوي، الحل اجتماع المجلس لحل الخلاف وعودة العلاقات
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62 - السفياني2017-06-13 20:29:18
قفلوا المطاعم التركيه ومحلات الشاورما والفطاير وطردوا الترك حمران الطواقي ذولا الاتراك لازم نتخذ معهم اجراء حازم بعد تقفيل المطاعم التركيه تخسر تركيا وتصير مثل قطر على الزكاه وحسنه المحسنين اطردوهم
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61 - رهين الحياة2017-06-13 20:28:52
وين المتعاطفين مع هذه الدويله المارقه التي تدعم التطرف والفتن وتجلب الجيوش من اجل الحروب الحين صدقتو واقتنعتو ايها الرخوم السذج ان هذه الدوله تريد بأمة محمدوالمسلمين البلاءالحين انكشف خبثكم وقذارتكم
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60 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:28:07
🐄🐄🐄🐄🐄🐄.✈
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59 - كلمة حق2017-06-13 20:27:49
ياشماته ابلا طازه فيه
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58 -2017-06-13 20:27:41
قلم الحقيقه عن ألف جندي نفكه على اﻻتراك وايران يجيك بروسهم محمله في تريﻻت الولد هذا اتابعه منذ سنوات من كﻻمه في شجاعه ﻻتوصف
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57 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:23:42
موزة تقول السودان أم الدنيا
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56 - الطاير الحزين2017-06-13 20:23:26
لازم نسوي قاعدة سعودية مصرية علي الحدود القطرية وينك ياسيسي لابد من الفزعه ....نشوف مسافة السكة
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55 - ،.2017-06-13 20:23:03
وجود قواعدتحشيديه تركيه بقطرماهومرادها وماهدفهاوفيمايخص امريكاءبقطرمعروف ومتعارف عليه منذومبطي وجودهابقطرمن مبطي كحاميه مصالح لقطرلكن تركياماذاتريد وماغرض الاستقطابات التحشديه بقطر علامات استفهام؟؟؟؟؟
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54 - العتيبي2017-06-13 20:22:36
سيصبح الرغيف القطري غالي الثمن أمام الرغيف المستورد !!!
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53 -2017-06-13 20:22:23
حسبي الله على من كان السبب
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52 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:22:14
وين موزة مالها حس يمكن عزلت مع حمد
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51 - أبو مشعل2017-06-13 20:20:38
وزير خارجية البحرين قال القاعدة التركية هي كانت علي إتفاق مسبق مع دول الخليج العربي وهي قاعدة سوف تأسس علي حماية جميع دول الخليج راجعوا تصريحاته السؤال هل ألغيت ؟
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50 -2017-06-13 20:20:28
*** تركيا تفكر **** بإنشاء قاعدة عسكرية في قطر ي***
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49 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:19:50
قتل سفير روسيا ولم تتخذ أي إجراء روسيا ضد أردوغان حبايب وأول مره اشوف انسان يقتل ولاينزف! حتى لم نرى نقطه واحده!
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48 - السفياني2017-06-13 20:19:07
يوجد في السعوديه ٨٠ الف مطعم تركي غي محلات الفطاير والشاورما. نبغى قرار من وزاره التجاره بإغلاق جمع المطاعم التركيه ردا على كسر الحصار عن قطر وهذي الخطوه تتوافق مع رؤيه ٢٠٣٠ اطردوهم مثل القطريين
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47 - الراصد2017-06-13 20:18:44
تعليق مخالف
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46 -2017-06-13 20:17:16
من هو إلي جابهم عندنا إلا يوجد منكم رجل رشيد
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45 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:16:04
والله لو تحط مليون قاعده يابردوغان ماهميتنا حنا نملك السلاح والإسلام والرجال واطهر أرض ولنا ثقل 👍وانت يابردوغان فترتك راح تنتهي ويجي رئيس بدالك👍
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44 - ،،،2017-06-13 20:15:06
ت4 قلم الحقيقه أبي اعرف العدو الحقيقي إيران وإلا تركيا ياجماعه الخير هاذا يتكلم من عقله ويش هاذا التخبط
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43 - عاشق سراب2017-06-13 20:14:07
ممكن يحتلون قطر
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42 - محمد الجعيد2017-06-13 20:14:00
هذا تدخل من تركيا في الشئون الخليج
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41 - راحت البال2017-06-13 20:13:33
قطر اين احتفلات استقبال الجيش التركي الفاتح
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40 - باحث قانوني .احمد H2017-06-13 20:10:42
السؤال ليه مايسوون قاعدة ايرانية في قطر ؟بالرغم من زعمهم ان علاقتهم بإيران جيدة . اللي عنده جواب مقنع بسدحه هنا ..
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39 - سعيد2017-06-13 20:09:45
لابد من دعم الاكراد في تركيا حتى تتراجع تركيا
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38 - راحت البال2017-06-13 20:09:14
مصدقت تركيا مثل مصباح علاء الدين افركة يطلع المارد شبيك لبيك معمل الغاز بيدننا وليس بيديك
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37 - ناصر بن خلف2017-06-13 20:08:25
دول الخليج هي الخسرانه ... هذي بداية تفككها
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36 - لهب الجليد2017-06-13 20:07:58
هذا يسمى في الاعراف السياسية بالعهر السياسي حيث تحاول انقرة اغتصاب مقدرات دولة قطر بارادتهم ورغبتهم المطلقة
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( عدد التعليقات 1,571 )35 - ابونواف...
الدول تسارع بالتوسط بالحل وتركيا وقطر تسارع بالتصعيد للفوز بالكعكة القطرية المستساغة ولكن قطر ستدفع الثمن غالياًفي قادم الايام ولن ينفعهاسوى التفاهم مع محيطها الخليجي الذي يسعى في صالحها
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34 - العتيبي2017-06-13 20:07:40
وجود الجيش التركي في قطر دليل فشل السياسة القطرية في ادارة الازمة وسوف يكون دور قطر مثل الخبزة التي يستخدمها الاتراك في تناول وجباتهم على حسابهم .
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33 -2017-06-13 20:02:50
تميم يقدم بلده للاحتلال على طبق من ذهب
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32 - ام خالد2017-06-13 20:02:12
من قدم السبت لقى الاحد. وقطر حتدفع الثمن غالي الحل عند ابو فهد سلمان العز والفخر اماغيره والله تدفع قطر الثمن غالي.
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31 - من الآخر2017-06-13 20:02:11
اصبح حال شعبها حال عمال النظافة - وبالبير يموزه
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30 - نفسيه2017-06-13 20:01:50
ت 15 أجل الشعب مهمش ههههههههه ضحكتني ياهذا
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29 - نفسيه2017-06-13 19:59:55
بلدهم وهم حرين
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28 - رهين الحياة2017-06-13 19:56:53
باقي الجيش الايراني والروسي لكي يحكمون قطروقبلهم الجماعات المتطرفه والأرهابيين والاخونج حتى يصبح القطريين تحت الوصايه والحمايه كاالنساء اوالسبايا لهم
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27 - رهين الحياة2017-06-13 19:56:35
باقي الجيش الايراني والروسي لكي يحكمون قطروقبلهم الجماعات المتطرفه والأرهابيين والاخونج حتى يصبح القطريين تحت الوصايه والحمايه كاالنساء اوالسبايا لهم
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26 - سوط الحق2017-06-13 19:55:49
أكبر قاعدة أمريكية ... وقاعدة عثمانية إخوانية بغيضة .. واتفاقية أمنية مع المجوس ...!!! هنا يتضح حجم الدول ..! نخوض حربا ضروسا ضد الحوثيين ... والحمد لله نحن بألف خير ... لا أمريكان ولا أردوغان ولا
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25 - عابد فهد2017-06-13 19:55:15
..يبون يحمون الخليج من إيران
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24 - من الخلافة العثمانية الى الخلافة العثمانية مرورا بالاستعمار البريطاني2017-06-13 19:54:38
قطر تعيش اوجه أيامها
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23 - رهين الحياة2017-06-13 19:53:55
باقي الجيش الايراني والروسي لكي يحكمون قطروقبلهم الجماعات المتطرفه والأرهابيين والاخونج حتى يصبح القطريين تحت الوصايه والحمايه كاالنساء اوالسبايا لهم
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22 - محمد الشعيفاني2017-06-13 19:53:19
ماانتم بسيطين ياحرب واحد منكم دوله مثل قطر وينتظرون ان يقضون عليه لتنتهي الازمه القطريه المصطنعه.
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( عدد التعليقات 24,037 )21 - برق _ الحرم
(((((ماذا لو فعل أهل قطر وهاجموا الدبابات مثل مافعله اعوان اردوغان في تركيا ... هل يستطيع ان يدوسهم .... او سوف تجر جنوده بالالف الي الاسر )))))))
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20 - جبال سدير2017-06-13 19:52:13
الذي لايعرف التاريخ لايعلق يجب التهدئة التهدئة التهدئة لن ينفعنا لازعيط ولا معيط كلنا خاسرون في الخليج العربي
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19 - مسمار2017-06-13 19:50:30
تحرك اردوغاني خطير انها بواااادر اختطاف قطر اليوم قاعده تركيه وغدا قاعده ايرانيه وقبلهم قاعدة العديد الامريكيه هل اصبحت قطر منطقه عسكريه وشوكه في خاصرة الخليج وهل يمكن استرجاعها ام سيكون الثمن غاليا !
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18 - ابو محمد2017-06-13 19:49:28
الردا ماهو غريب من الردي
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17 - ابو يحيى2017-06-13 19:48:57
اصلاً قطر مافيها من سكانها الأصليين إلا مايقدر ب 50 الف نسمه والبقيه من قبائل سعوديه تعود وتبقى قطر لموزه وحدها حكومه بلا شعب.
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16 - ابو محمد2017-06-13 19:48:15
الردا ماهو غريب من الردي
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15 - مشــعل2017-06-13 19:48:12
هي كلها شبرين وقاعدة امريكية وقاعدة تركية ههههههه والشعب مهمش
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14 - خطوات سريعة // يمقن تلحق يمقن لا !!2017-06-13 19:46:45
هيا تعال ،،، ارض وقرض !! وعرض قطري لا يقاوم
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13 - النابلسي2017-06-13 19:46:40
وش يبغون.؟
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12 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-06-13 19:45:55
تعليق مخالف
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11 - خطوات سريعة // يمقن تلحق يمقن لا !!2017-06-13 19:45:37
تخفيضات عقارية // المتر بتراب الفلوس .. الحق يمكن ما تحصل لك متر !!
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10 - سعودي2017-06-13 19:45:04
لاكثر الله جيشك يادزقان
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9 - خطوات سريعة // يمقن تلحق يمقن لا !!2017-06-13 19:44:01
كم نقول ؟
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8 - ام محمد2017-06-13 19:41:36
كيف تسكت د ول الخليج على هذا الامر
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7 - ام محمد2017-06-13 19:41:27
كيف تسكت د ول الخليج على هذا الامر
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6 - بسكات2017-06-13 19:41:07
حكومة ورعان . لامؤاخذه
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5 - تركيا لمست انفراج في المشكلة بين دول الخليج2017-06-13 19:39:55
فاخذت تستعجل من امورها لدخول في قطر . وبعدها لن تغادر . دخول تركيا ليس للمساعدة بل لاحتلال قطر . نتمنى قطع الطريق على اردوغان وجماعته .
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( عدد التعليقات 24,854 )4 - قلم الحقيقه
خطوة تصعيدية من جانب النظام التركي العدو الحقيقي لبلادنا وقيادتنا بجانب النظاتم القطري الشريك الرئيسي لمؤآمراته وخخطه التي تستهدف أمن واستقرار المملكة اضافة للايرانيين الذين أعلنو تحرك أسطولهم العسكري
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3 - تحليل منطقي2017-06-13 19:38:50
هذا الاحتلال بعينه وعلمه
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( عدد التعليقات 24,037 )2 - برق _ الحرم
((((((( احتلال واضح فاضح تحت غطاء الحماية ..... تماملا مثل ماكنت تصنع ايران تحت غطاء حماية العتبات ))))))
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1 - أم غلا2017-06-13 19:37:47
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آخر تعليق
بواسطة : برق _ الحرم
(((((((( لن تقوم أمبراطوريات العجم البائدة ..... وكل من يقف معهم او يعاونهم مجرد...
بواسطة :
تعليق مخالف...
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