خطوة “سريعة” من تركيا بخصوص قاعدتها العسكرية بقطر !

حجم الخط A A A المرصد 151 10٬028 4 ساعات

صحيفة المرصد: اتخذت تركيا خطوات تنفيذية سريعة، ضمن خطة نشر قوات عسكرية تابعة لها في قطر، حيث أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، إرسال لجنة مستشارين وخبراء مكونة من 3 أعضاء للدوحة، تمهيدًا لافتتاح القاعدة العسكرية التركية هناك.

وجاء هذا الإجراء بعد أيام من موافقة البرلمان التركي وتصديق الرئيس رجب طيب أردوغان، على مشروع قانون لإرسال جنود أتراك إلى الدوحة. وصادق البرلمان (7 يونيو الجاري) على مشروع قانون يسمح بإرسال عسكريين أتراك إلى قطر، في إطار اتفاقية للتعاون بين البلدين.

يُذكر أن القاعدة التركية في قطر، هي أول منشأة عسكرية لأنقرة في منطقة الشرق الأوسط، ويتواجد بها حاليًا جنود وضباط أتراك للإشراف على إنشاءات القاعدة.