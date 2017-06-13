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بعد قرار المقاطعة .. رجل أعمال قطري يجلب 4 الاف بقرة على طائرات لبلاده
ترجمة صحيفة المرصد : قرر رجل الأعمال القطري معتز الخياط شراء 4 آلاف بقرة هولندية من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وإحضارها لقطر على متن طائرات في رحلات جوية ، وذلك من أجل إنتاج الحليب ومشتقاته الخاصة في البلاد.
وحسب وكالة “بلومبيرج” الإخبارية فإن الخياط قرر أنه لإيصال 4 الاف بقرة بوزن 600 كجم لكل واحدة منها ، يجب تنفيذ حوالي 60 رحلة جوية ، وكان من المقرر أن يقوم بإحضارها بحرا قبل قرار المقاطعة الخليجية لدولة قطر.
وقال الخياط بأن شركته سوف تبدأ في إنتاج منظم للحليب أواخر يونيو الجاري ، وسوف تغطي نحو ثلث الطلب القطري من الألبان ومشتقاتها .
التعليقات
121 - لوزه2017-06-13 23:21:30
ماهو قطري سوري علوي لقبه الخياط بس عشان تشوفوا اعدئنا وحسادنا
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120 - أبو سحاااب2017-06-13 22:43:22
من فين يأكلها والأعلاف مصدرها السعوديه تحتاج إلى مئة طن من الأعلاف يوميا بعدين تجي من أوروبا لتعيش في قطر بتموت من الحر يبا لها حظائر مكيفه بين ليلة وضحاها وقطر على كف عفريت . والله خوفي أن يحكم الأرض
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119 - خبير2017-06-13 22:40:25
أهم شئ لا يكون فيها جنون البقر
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118 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 22:34:30
خروج نهائي▪
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117 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 22:33:24
سؤال مامعنى المعرف فرد حمزة ثائر هو وش يقصد فيه هل اسم أم شيء آخر
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116 - ريماRima2017-06-13 22:31:16
اللي مكتوب حفظ الله السعودية وحفظ الله الملك سلمان
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115 - ساهر2017-06-13 22:28:22
يا اخوان الله يرضى عليكم ما يجوز ***بأخواننا هذا خصوصا وحنا بالشهر الكريم اسئلو الله الهدايه لكل المسلمين هذولا إخوانا مانحاسبهم باخطاء قياداتهم
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114 - سالم بن علي2017-06-13 22:27:09
يا تعليق 108 فرد حمزه ثائر ****
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113 -2017-06-13 22:24:47
ههههه راحت **المراعي
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112 - شايم2017-06-13 22:23:24
هي جت على البقر استوردت اوعندا العام الماضي ١١٠٠٠ الف اوغندي كحراس امن تم تجنيدهم في الجيش القطري
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111 - ابونظاره2017-06-13 22:19:13
دي البئره شكلها اخونقيه
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110 - بقرة تحلق بالجو ترفيه2017-06-13 22:17:48
كم عدد العمالة اللي ستقوم****
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109 - فرد حمزة ثاير2017-06-13 22:15:14
حفظ الله السعودية وحفظ الله الملك سلمان
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108 - فرد حمزة ثاير2017-06-13 22:09:46
تعليق مخالف
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107 - الفيصل2017-06-13 22:00:05
وين يبون يحطون البقرر 😂 قطر جزيره بحريه : يقولون السمك فيه حليب طازج
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106 - ..2017-06-13 21:57:16
مستحيل يكونوا مثل السعودية السعودية ماشاء الله
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105 - لالالا طالما وصل الموضوع للبقر2017-06-13 21:43:03
تعليق مخالف
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104 - بدون اسم2017-06-13 21:41:15
والبقرة ماتبي ثور من ايران ولا من تركيا ههههههههههههههههههههه
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103 - أصل العرب2017-06-13 21:40:20
تعليق مخالف
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102 - السفياني2017-06-13 21:38:18
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) قطر تستقبل الزكاه من الفرس والترك اعتبروا ياأولى الالباب.
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101 - أصل العرب2017-06-13 21:31:54
أبلع العافية يا على الظفيري ونفذ الاوامر بالرجوع للمملكة
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100 - محمد بن سعد2017-06-13 21:28:42
والبقر يبي برسيم والبرسيم عند الفلاح والفلاح يبي فلوس والفوس عند العروس والعروس تبي قطر وقطر ماهي بلد زراعي يعني وين تبي تعلغها يالخياط ، خلك في خياطة ثياب احسن لك ياااراجل هي تربية الابقار شي سهل.
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99 -2017-06-13 21:28:10
51 - ريما🔳🌹Rima 2017-06-13 20:08:05 سؤال وشلون يتم تحميل البقر بالطائرة وهل تربط لكي لاتتحرك ووشلون تطير الطائرة بكل هذا الحمل!؟ :/: شكلك ماقد ركبتي طياره عشان كذا تسألين .
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98 - مشــعل2017-06-13 21:25:42
بو نواس عفوا ابوشديخه بالدفعة الجاية
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97 -2017-06-13 21:25:18
100 بقرة تكفي عددكم انتم والمقيمين قليل
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96 - زائر2017-06-13 21:22:05
ههههه تخزبقوا القطريين كل بسبب ***طفلهم
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95 - عاطل2017-06-13 21:21:31
الوضع يذكرني بي افلام الكاوبوي خيل ورعاه وبقر
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94 - عاطل2017-06-13 21:14:19
أهم شي العالم ماعلينا منه
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93 - ابو مشعاب2017-06-13 21:10:39
لماذا ففي قطر مايكفي
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92 - عبدالكريم2017-06-13 21:09:47
يعني مانفعهم حليب ايران وتركيا
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91 - مواطن2017-06-13 21:09:15
مادام كل شي عندكم مستورد حتى ابسط شي ما تنتجونه ليه المكابرة والغطرسة
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90 -2017-06-13 21:04:18
السعودية فيها غاز لو نصدر للإمارات مدام قطر قطعت عنهم الغاز ونكسب
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89 - الشمال2017-06-13 21:02:05
كفو رجال ونعم فيه
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88 -2017-06-13 21:01:41
شعب قطر قليل واسعارهم نار وش فائدة كثر الراتب ههههه كله يروح ما كأنه كثير يتسوقون بالأحساء والهيل ب 650 ريال والبيض ب 50 .أما الحمدلله حنا بالسعودية الأسعار منخفضه والراتب يكفي
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87 -2017-06-13 21:00:13
انصحكم بالموز بالموز الموز له فوايد عظيمه مايكلف ريال الكيلو
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( عدد التعليقات 24,037 )86 - برق _ الحرم
((((((طيب خلوها في مراعيها....واجلوبه حليباها في صاهريج طائرات اردوغان التي أطفأت نار اليهود))))))
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85 - نور على نور2017-06-13 20:59:10
جزا ***حسبنا الله ونعم الوكيل
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84 - فهد122017-06-13 20:52:51
طيب فين يبنون حوش ل 4 الاف بقرة؟ قطر نصفها قاعدة امريكية وربعها قاعدة تركية ولن تقام والربع الاخير للمجنسين
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83 -2017-06-13 20:47:17
لن تفقد اي شركة البان سعوديه جزا من ارباحها انت في رمضان و البن مطلوب في البيوت و خاصه في المساجد من فاعلي الخير بعدين الشركات ذكيه يتم صناعة اي منتج من الحليب او تخفيض الانتاح الى مابعد المقاطعه
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82 - متأمل2017-06-13 20:46:49
على كل حال .. هذا مشروع أبرك وأفضل للمواطن القطري من تمويل الإرهاب وتبديد أموال الغاز في الرشاوي وشراء مراكز تسوق في لندن وباريس ، رب ضارة نافعة وعسى حكومة حمد تستفيق من غيها وتكف أذاها عن عباد الله ،
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81 - 0002017-06-13 20:46:14
اعتمدوا على نفسكم يا قطريين ولا تعتمدو على غيركم فلوس عندكم بس باقي الإنتاج كل شي عندكم مجانا الكهرباء والماء مجانا كل شي متوفر عندكم أعلى راتب على مستوى العالم راتب القطري باقي عليكم حسن الجوار
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80 - ابوريما2017-06-13 20:46:11
اللي اعرفه انه***
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79 - رفيق قلم الحقيقيه المحنك2017-06-13 20:41:52
هههههههه ماعنده مخ لو مستورد ملكات جمال ومشروبات ومحرك اﻻقتصاد القطري أفضل من البقر ممكن يموت من الحر
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78 - الوطنية مواقف2017-06-13 20:39:04
خطوة تفقد شركة المراعي جزء من ارباحها.
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77 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-06-13 20:38:18
لا أحد يشمت في الشعب القطري نحترمهم وأخوان لنا ، الشماته تكون في من يحكم قطر .
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76 - العتيبي2017-06-13 20:36:28
(ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ) فقيل لهم عقوبة لهم ( إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) ( فشددوا فشدد الله عليهم )
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75 - 50052017-06-13 20:35:44
ليش التعب . البقر متوفر عندكم !!!!!!
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74 - بقرة !! لو طارت ! وخروف لو شحن2017-06-13 20:35:16
بقر وخرفان والله حالة ،، ذي دولة أو ***؟
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73 - سعودي2017-06-13 20:33:48
ربي ضاره نافعه
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72 - بقرة !! لو طارت ! وخروف لو شحن2017-06-13 20:33:14
الطائرة القطرية لكم تتسع من الخرفان ؟
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71 - بقرة !! لو طارت2017-06-13 20:31:54
البقر الايراني وصل !! ننتظر وصول خرفان العيد
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70 - قطر تحلب 4000 بقرة بموسيقى الجاز والموشحات التركية2017-06-13 20:30:59
أعتمدة وزارة البقر القطرية الموسيقى لحلب الابقار الهولندية والامركية ## غذائك ترعاه أيدي جميلة :)
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69 -2017-06-13 20:29:12
61 السعوديات امهات للقطرين كم ان القطريات امهات السعودين السعودين و القطرين اخوة و بينهم نسب أفهمت
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68 -2017-06-13 20:28:56
الله لا يبلانا اخرتها بقر طيب دام انت لا شي ليه تحط راسك براس السعودية 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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67 - العتيبي2017-06-13 20:25:53
يقال بان البقرة ستدخل في مطبخ السياسة القطرية !!
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66 - المعتصم بالله2017-06-13 20:23:22
وش تتوقعون يلبسون البقرعمه سوداء والاطربوش؟؟؟
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65 - بني خالد ترحب بكم2017-06-13 20:23:16
والبقر يا يبي حشيش والحشيش فوق الجبل والجبل يبب مطر والمطر عند الله يسلم لكم عبدالله. مشروع يحتاج اعلاف ومصنع البان وخبرة لاقلمة الابقار على الجو الحار والحار جدا. يحتاج خبرة المراعي والصافي.
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64 - قطر تستورد 1000 طن من الأعلاف لإطعام 4000 بقرة2017-06-13 20:23:12
قطر تستورد 1000 طن من الاعلاف جوا // ههههههههههههههههههههه // الخطوط القطرية للأنعام :)
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63 - عابد فهد2017-06-13 20:22:13
الخياط سوري متجنس قطري.. بالتوفيق
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62 -2017-06-13 20:22:11
تمام لو كل دوله خليجيه جلبت أبقار وحلبوها نستفيد إنخفاض اللبان ومشتقاتها ونوفر الماء واﻻعﻻف
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61 - حمد2017-06-13 20:17:30
كذا الاستغناء عن البقرة سعودية
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60 - عمرو اديب2017-06-13 20:17:27
يعني حيعملو قعده للبقر
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59 -2017-06-13 20:15:13
رجل الاعمال استعجل لماذا لم تجلب كم ايرانيه و كم تركيه و تحلبونهن حلب حليبهن بيكفي قطر و اذا ماكفي اجلب كم حوثيه فهم بقر و أزواجهن ثيران ياساهر لا تحذف
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58 - يـ سادهـ يـ أخوان يـ خلجان يـ مصران2017-06-13 20:14:08
97 - ابوشيخه // لا تكثر السوبيا مع الفطور
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57 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:13:12
خروج
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56 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:12:52
البقر مبسوط بالرحلة بالجو قال اشوى اللي فيه مقاطعه لن أمر بالبحر بل بالجو !#حتى البقر صار ينكت بإن جابو بطائرة
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55 - عاشق سراب2017-06-13 20:12:30
كامل الدسم أو قليل الدسم
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54 - لهب الجليد2017-06-13 20:12:29
ما عجبهم بقر الاتراك .... حقيقة في غضون شهرين ستكون كل هذه الابقار جيف بلا فائدة لسبب ... رعايتها بحاجة لاعلاف هذه الاعلاف ستكلف ضعف سعر البقرة وما تنتجه من حفنة حليب ... فكرة تستفرغ غياءً
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53 - نيدو2017-06-13 20:09:20
راحت فيها شركة المراعي ... خسائرها رح تكون بمئات الملايين
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52 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:09:13
4 آلاف بقرة يمكن أكثر من عدد سكانهم أسقطو جنسية 6 آلاف مواطن قطري
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51 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:08:05
سؤال وشلون يتم تحميل البقر بالطائرة وهل تربط لكي لاتتحرك ووشلون تطير الطائرة بكل هذا الحمل!؟
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50 - شايم2017-06-13 20:06:53
المشكلة وين يودونها البلد صار قواعد استعمادية والباقي ٢مترين في ٢مترين
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49 -2017-06-13 20:06:02
يعني مطار الدوحة الحين صاير كلله بقر
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48 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:04:50
كل شيء بقطر يحلق بالجو أو يسبح من حيوانات وغيرها ههههه تستاهلون هذا اللي يغرد خارج السرب ويضرنا
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47 - المشكلة ليست في البقر // المشكلة في العقول التي تفكر مثل البقر2017-06-13 20:03:54
البقرة تبغى حشيش والحشيش عند الجيران // والبقرة تبغى موية والموية .....
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46 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:03:08
اهم شيء هل ستألون ياقطر البقرة قبل دخولها حدودكم هل هي اخونجية أو_لا😂___ مثل منعكم لمواطنيكم من الدخول
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45 - من اقوال عمرو اديب2017-06-13 20:01:59
اهم شي موقود الموز والزبادي لفيصل القاسم ههههههههههههههههههه
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44 - ما بين طرفة عين وانتباهتها. يغير الله من حال إلى حال2017-06-13 20:01:29
الحين التاجر القطري جايب 4000 بقره وين المشكلة عندكم ) الحين انتو مش مقاطعين الحكومة القطرية طيب خلاص ليش حنا للأسف جالسين نهمز ونلمز ) يجب علينا ان نغير من اسلوبنا الأيام دوارة ويجب ان نأخذ الحذر
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43 - طارق2017-06-13 20:01:02
كثر الله خيره .. هذا اللي يستحق يسمى عصامي عشان يخدم بلده مب يخدم كيسه
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42 - حسين السبيعي2017-06-13 20:00:58
قطر بالشة بتعليف البشر كيف بتعلف قطر قطعان البقر .
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41 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 20:00:32
اكيد لبن أردوغان وروحاني به طعم مو حلو أو منتهي الصلاحية عقب أكثر مما مضى لذلك جلبو بقر 4 آلاف بطائرة وتميم ليه مايشتري بقر ليه اللي يشتري رجل الأعمال!
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40 - المعتصم بالله2017-06-13 20:00:15
أها هالحين عرفت ليش أوردقان مرسل عسكره للدوحه.أثرهم رايحين على شان يحلبون البقر.
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39 - العتيبي2017-06-13 19:59:28
معنى ذلك بان البقرة دخلت السياسة من اوسع ابوابها في قطر ( ياترى هل ستنجح البقرة في فك الحصار الاقتصادي عن قطر !!! )
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38 - عبدالله2017-06-13 19:58:22
طاحت أسهم المراعي !
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37 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 19:58:14
بقر بالطائرة كيف الرحلة
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36 - وهم2017-06-13 19:58:12
العجاف جيتنا في الطريق فلا تتشمتو سنين العجاف والقحط لامحالها منها في ح ٠٠٠٠٠٠٠٠
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35 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 19:57:22
بقرة لكي تخدم الاخونجي وتغذية وأولهم القرضاوي كبير بالسن واخونجي ويحتاج تغذية من الحليب واللبن😁
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34 - ريما🔳🌹Rima2017-06-13 19:55:53
يعني قبل المقاطعة ماعندكم بقر وكله الحليب والزبادي والجبن مستورد😂
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33 - بقرة !! لو طارت2017-06-13 19:54:32
أول الغيث بقرة تدر قطرة حليب
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32 - بقرة !! لو طارت2017-06-13 19:53:49
وصول الابقار الايرانية والتركية يحسب للقيادة الحكيمة
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31 - السفياني2017-06-13 19:53:08
يعني البقر في قطر اكثر من السكان طيب الدوله صغيره يمكن تغرق
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30 - ابو يحيى2017-06-13 19:52:29
19 - شايم 2017-06-13 19:46:47 الخطوط القطرية فاضية تركب درجة اولى 😂😂😂😂😂😂😂
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29 - ابو يحيى2017-06-13 19:52:27
19 - شايم 2017-06-13 19:46:47 الخطوط القطرية فاضية تركب درجة اولى 😂😂😂😂😂😂😂
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28 - ت 132017-06-13 19:52:27
لا تكذب على نفسك عمان لم تتدخل في الموضوع اخذت الحياد مثل كل مره . وهذا طبيع وسياسة اخوننا العمانيين لا يتدخلون مع احد ضد احد
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27 - سعودي2017-06-13 19:52:26
البقر ه اخونجيه
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26 - المعتصم بالله2017-06-13 19:51:52
وفرالتعب على البقر.بدال مايقروشونه بالبواخر فالبحر...الطيارات ماعندها شغل .ينزلون الكراسي واربطي الحزام يابقره.ويصفون الترك والفرس لإستقبال الضيوف.تدلل يابقر من قدك
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25 - بقرة !! لو طارت2017-06-13 19:51:25
من الصورة اقرب للأبقار الإيرانية منها إلى الابقار التركية
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24 - السفياني2017-06-13 19:51:13
يعني البقر في قطر اكثر من السكان طيب الدوله صغيره يمكن تغرق
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23 - 4000 بقرة حتحل مشكلة قطر2017-06-13 19:51:11
ماجابكم تحت الا خططكم الفاشلة أكيد فكرة السيدة تفاحة
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22 - بقرة !! لو طارت2017-06-13 19:49:24
ركاب VIP
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21 - بقرة !! لو طارت2017-06-13 19:48:47
تبقى بقرة ولن تتغير !!
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20 - بمرتبة مستشار2017-06-13 19:48:28
دخلهم من الغاز راح ينضرب لان السعوديه قررت تصدير الغاز بعد ان تركت لهم مجال التربع على تصدير الغاز للعالم ولكن تغيرت الموازين بانشاء السعوديه اكبر مصنع للغاز في جازان الاقتصاديه وسهولة ايصاله لاوروبا
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19 - شايم2017-06-13 19:46:47
الخطوط القطرية فاضية تركب درجة اولى
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18 - شايم2017-06-13 19:45:06
تنقل باسطول تميم الخاص المشكلة من وين تاكل مافيه اعلاف ورودس من السعودية
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17 - جبال سدير2017-06-13 19:43:53
سيعتمدون على انفسهم في اغلب المنتجات كاالاالبان ومشتقاتها والدواجن والخضارعن طريق الييوت المحمية خاصة ان هناك شركات فرنسية تعمل في هذا المجال في الشرق الاوسط والاجواء الحارة والخاسرالشركات الخليجية
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16 - الملكية السعودية2017-06-13 19:42:20
سيروا على بركات الله احسنت والزراعة والبترول والغاز موجود اذا الزبون
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15 - أم غلا2017-06-13 19:40:34
متى يظهر رجال الأعمال السعوديين وطنيتهم؟ ؟ ؟!!!!
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14 - مسمار2017-06-13 19:38:15
وهل يكفي ثيران الاخوان لهذا العدد من الابقار!! ام ان لكل ثور اخواني 4 بقرات!!!!!!
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13 - ابوحجيف2017-06-13 19:38:10
ليش اهل قطر عندهم نقص في كالسيوم كل هالدعم اللي جاهم الالبان وحليب من تركيا وعمان وقم نجسه وهذا يورد لهم ابقار ههههههههههه
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12 - تركي2017-06-13 19:35:48
شد حيلك اهم شي لاتنسى تصدر لإيران
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11 - واضح2017-06-13 19:35:39
عنده بقر حماس وبقر الاخوان وبقر القرضاوي وبقر الحوثه وبقر الفرس وبقر العصملي يحلبهم صدقني اوفر لك ليش تجيب من برا وكل هالبقر عندك اهم شي بقرات الزلمات شغل حماس حليب مخلوط بدم ازرق زي الفل اشرب وبس
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10 - ررر2017-06-13 19:33:59
ايه قبل المقاطعة االبان المراعي السعودية مغرقتكم اغراق . يالله الحين احلبو الحمير .
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9 - الحمد لله2017-06-13 19:33:52
بارك الله فيه ونفع به المسلمين .
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8 -2017-06-13 19:33:02
حتى لو اشتراء جميع ابقار هولندا لن يضرنا بشي نفرح لخواننا في قطر باي تيسير لامورهم و قضى حواجهم مشكلت القظرين حكومة مجنونة و متكبرة و ظالمه
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7 - بسكات2017-06-13 19:32:32
وليه مسوي زحمه ، بقرتين تكفيهم
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6 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-06-13 19:32:29
وين الغريب في الموضوع
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5 - قاهرهم2017-06-13 19:32:25
فكرة ذكيه للاستغناء عن البان السعوديه
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4 - زعيتر2017-06-13 19:32:19
بيض الله وجهه مافي الطيبات مخطية وهناتظهرمعادن الرجال في المواقف العصيبة
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3 - زعيتر2017-06-13 19:32:04
بيض الله وجهه مافي الطيبات مخطية وهناتظهرمعادن الرجال في المواقف العصيبة
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2 - زعيتر2017-06-13 19:31:43
بيض الله وجهه مافي الطيبات مخطية وهناتظهرمعادن الرجال في المواقف العصيبة
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1 - راحت البال2017-06-13 19:31:23
لاكنة نسى رعايتها وكلها وشربها والبيطرين المشرفين عليها وسكنهم ومعيشتهم البقرة ليس كل فرد يجلبها ويستنفع بها وهو مكفول بمعيشتها هل حين عشة دجاج الواحد يبلش بها فمبالك بحضائر من اشار عليك افصلة على طول
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بواسطة : برق _ الحرم
(((((((( لن تقوم أمبراطوريات العجم البائدة ..... وكل من يقف معهم او يعاونهم مجرد...
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