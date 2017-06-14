مواطنة تتهم قاضي بمنع زوجها عنها.. وتكشف عن عملية تزوير كبرى داخل محكمة الرس-فيديو

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صحيفة المرصد: شكت مواطنة سعودية أحد قضاة محكمة الرس التابعة لمنطقة القصيم، مؤكدة أنه أصدر قرار بمنع زوجها من إعالتها هي وأولادها وحرمانه من جميع حقوقه بالإضافة إلى رفض تقييد معاملاته بالمحكمة.

ولفتت المواطنة بحسب موقع “عاجل ” إلى قرار القاضي (رقم 38155260 في تاريخ 28 / 4 / 1438هـ) بمنع زوجها من أن يعولها هي وأولادها، قائلة: “قرار القاضي يتجاهل أمر أمير منطقة القصيم الذي رفض المنع المخالف للشرع، مضيفة: “القرار يتعارض أيضًا مع ما أوضحته المحكمة العليا (بقرارها رقم 2/2/37 في 20 / 7 / 1435 هـ).”

وتابعت المواطنة: “المحكمة العليا اطلعت على برقية وزير الداخلية، ووثّقت التعديل الذي تم فيها (تزوير)، حيث تفيد بأن الرجل ليس ممنوعًا عن زوجته وأسرته”، كما قالت وزارة العدل بأن الرجل ليس ممنوعا من زوجته وأولاده .

وأضافت المواطنة: “أُحيل الملف إلى محكمة الرس للتنفيذ، لكن رئيسها رفض التنفيذ، وحفظ القضية، بهدف عدم كشف عملية التزوير التي قام بها أحد موظفيه، كما قام بتلفيق دعوى ضد المواطن، كما منع رئيس المحكمة زوجها من الدفاع عن نفسه، عبر إخفاء البيانات وشطب الدعاوى، وحرمانه من حضور الجلسات.