مواطنة تتهم قاضي بمنع زوجها عنها.. وتكشف عن عملية تزوير كبرى داخل محكمة الرس-فيديو
صحيفة المرصد: شكت مواطنة سعودية أحد قضاة محكمة الرس التابعة لمنطقة القصيم، مؤكدة أنه أصدر قرار بمنع زوجها من إعالتها هي وأولادها وحرمانه من جميع حقوقه بالإضافة إلى رفض تقييد معاملاته بالمحكمة.
ولفتت المواطنة بحسب موقع “عاجل ” إلى قرار القاضي (رقم 38155260 في تاريخ 28 / 4 / 1438هـ) بمنع زوجها من أن يعولها هي وأولادها، قائلة: “قرار القاضي يتجاهل أمر أمير منطقة القصيم الذي رفض المنع المخالف للشرع، مضيفة: “القرار يتعارض أيضًا مع ما أوضحته المحكمة العليا (بقرارها رقم 2/2/37 في 20 / 7 / 1435 هـ).”
وتابعت المواطنة: “المحكمة العليا اطلعت على برقية وزير الداخلية، ووثّقت التعديل الذي تم فيها (تزوير)، حيث تفيد بأن الرجل ليس ممنوعًا عن زوجته وأسرته”، كما قالت وزارة العدل بأن الرجل ليس ممنوعا من زوجته وأولاده .
وأضافت المواطنة: “أُحيل الملف إلى محكمة الرس للتنفيذ، لكن رئيسها رفض التنفيذ، وحفظ القضية، بهدف عدم كشف عملية التزوير التي قام بها أحد موظفيه، كما قام بتلفيق دعوى ضد المواطن، كما منع رئيس المحكمة زوجها من الدفاع عن نفسه، عبر إخفاء البيانات وشطب الدعاوى، وحرمانه من حضور الجلسات.
التعليقات
شاقوووووووووووووول الحياة وسط والامور وسط زين عاد اذا كان خصمك القاضي من تقاضي
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اللهم بعُمق هذه الآية ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ يارب اشرح صدوُرنا وارح قلوبنا وازل همومنا وارزقنا واسعدنا إنك على كلّ شيء قدير
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فكرة أن الشيخ مانع زوجها من ***ودخول البيت
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الله يعلم ماقضيتها؟؟ ولكن ماعرفنا القضية الان استمعنا من طرف واحد يجب الاستماع للاخر ولكن لاتخافي لن يضيع لك حق القضية سوف تصل ولاة الامر ويتم التحقق بالقضية
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تعليق مخالف
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انا اعاني من القضاه *** في قضية ورث لها عشر سنوات حسبي الله ونعم الوكيل تكفى يا وزير الداخليه ساعدني
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كثير من القضاة متلبسهم جني ولا يمكن النقاش معهم ويقدحونها من رؤوسهم وخاصة مع الضعوف
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اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه000 0
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الله يحق الحق ولكن سلمان الحزم موجود وابن نايف موجود انشهد انهم بنصفونك يابنت الحلال ابشري بالخير والله المستعان
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واحد في الجنه واثنان في النار هذي حقوق بشر لايجب التغاضي عن شي منها ولايجب ان نعم
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ياخادم الحرمين المحاكم عندنا يبيله التفاته القضاه والموضفين في المحكمة يعاملون المواطن اسوء المعاملة والضلم والمواطن لا يستطيع اخذ حقه حسبنااللة ونعم الوكيل هاذا ونحن مسلمون
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الله يظهر الحق
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والله القضاة اصدق فيهم اي شي من شي شفته منهم بعيني
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معقوله القضاء عندنا بهذا التخبط .. هذه حقواق ناس كيف القضايا التى سبقت من سنين اسئله كثيره الله المستعان حسينا الله ونعم الوكيل
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هذا بسبب عدم توحيد الأنظمة بشكل واضح وكل جهة تستقل بقرار تنفرد به عن الأخرى معا ملاحظة أن لهجتها شامية تلاتة تلاتة الموضوع ينبغي التحقيق فيه شي مخيف هذا التظارب .
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المحاكم يبغى لها مراقبة واستقبال حالات الظلم
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.اطول قضية عند الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن 3 دقائق *****************
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البعض ترك لٌبْ الموضوع وركز على اللهجة !!
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تكاثرت الضباء على خراشاً
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شكلها سعودي مجنسة لان كلامها ليس من القصيم مرة تكلم حجازي ومرة مفهمت
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قضية راي عام يجب تشكيل لجنة من ذوي النزاهة من حقوق الانسان ومن المجلس الاعلى للقضاء ومن هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والمباحث الادارية ومنحهم اسبوع لايضاح القضية الامر خطير جدا ويمس مرفق العدل
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الله المستعان
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ت 27 كذبت
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تقول زوجها ممنوع عنها. تقصد ممنوع من التعقيب على معاملاتها .
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لازم يصدر توضح من العدل القصه غريبه والله
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في القضاء ﻻيحق للمراءه المدافعه اﻻ بعائل فان كان خصمها عائلها زوجها او اخوها فهى خسرانه ويحكم عليها فوق ظلمها
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اللي طاروا بالعجة معاها لو دُعيتم لتشهدوا إن كلامها صحيح وإنها لم تظلم القاضي بكلامها هل تشهدون ؟!! لايمنع إن القضاة بشر يجتهدون يصيبون وقد يخطئون بناءً ع اجتهاد ولكن لابد أن يسمع من الطرفين
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قاضيان في النار وقاضي في الجنه وبالنسبه للعب في المعاملات هذا اختصاص كتاب العدل ومن واقع تجربه وان شاء الله اوقع كاتب عدل لعب في معامله اخي ولازالت لدى المحكمه وحسب كلام القاضي ان احدا لعب في الاوراق
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وش السالفه الطرما
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فيه شي ما ني فاهمه
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مافهت شىء.
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مع انه يصعب تصديق هذه الملابسات الا انه ان صح ولو شيء منها بتحقيق المباحث والعدل فلا اقل من تسريح القاضي وجميع موظفي المحكمه وابدالهم بغيرهم لاحتمال معرفتهم بهذا الجر المزعوم حتى الان والسكوت عليه
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الموضوع فيه انا,,,وطبعا المنع له اسبابه,,وهذا لا يمنع انه قد يكون فيه ظلم
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ولو كانت لهجتها أجنبية يمنية أو سودانية مش بشر ولها حق تأخذه وعندها شيكات مجمدة ليش ماتصرف ...هااااانا إسلام وشرع 😠😠😠😠
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المحاكم تعبت الناس
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كان في عونك مشكلة ما فيه شيء واضح في القضاء
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اتوقع متلفضه على القضاه والا كيف يحكمها بالجلد والسجن وواضحه المساله
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مافهمت(كما منع رئيس المحكمة زوجها من الدفاع عن نفسه، عبر إخفاء البيانات وشطب الدعاوى، وحرمانه من حضور الجلسات.)!!!!!!!؟؟؟؟
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فيه قصه غايبه عن الموضوع ولاكن مستحيل المحكمه تمنعهم الله يصلح شانهم
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القصيم في فمي ماء الله يرحم الحال
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الماضوع وشو ؟؟
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لهجتها سودانيه
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القضاة يخطئون و يصيبون .... قضبان في النار من بين ثلاثة قضاة ؟؟
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دائما المراءه مظلومة حتى في المحاكم
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مشكلتكي طحتي بين الراس وبريدة والخروج عصب من عندهم .. بس لهجتك اجنبيه او متجنسه بصراحه موضوعها محير على اي اساس القاضي يحكم كذا .. محد يقدر يقاضي قاضي
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الله يفرجها عليك عاجل غير اجل ي رب شي اقطع القلب
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مهما كان ان يتم تفريقهم عن أبناءهم فهذه مصيبه وللاسف أنا لا اعرف كم عمر رءيس المحكمة ولكن اعتقد اقل من ٣٠سنه والعلم عند الله وهذا ما يطالب به وهو تقنين القضاء من اجل عدم جعل الأهواء وليس العدل
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كل هذا معقول لا لا لا اظن يبدوا ان المساله مطلع عليها مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومع ذلك لك حق الشكايه والتظلم وادعوا الله يظهر الحق وينصر المظلوم
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محكمه الرس معروفه بتاخر المواعيد والوساطه عندهم
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هذي المراءة تقول ان الدنيا كلها متامرة عليها.وتتخبط مرة تقول امارة القصيم ووزارة العدل..نحن نعطف على المراءة ولكن نكرة الكذب وخاصة اتهام القضاء
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ادعو كل من يحب وطنةان نتشارك في اتهام قطر بكل مصيبة او طلاق ولو انكسر صحن بالبيت.لنقنع العالم بان الخطرلا ايران ولا اسراييل ولاحتى داعش فقط قطر
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بعض القضاه ما يخاف ربه في الضعوف ويل لقاضي الارض من قاضي السماء
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