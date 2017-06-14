رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مواطنة تتهم قاضي بمنع زوجها عنها.. وتكشف عن عملية تزوير كبرى داخل محكمة الرس-فيديو

مواطنة تتهم قاضي بمنع زوجها عنها.. وتكشف عن عملية تزوير كبرى داخل محكمة الرس-فيديو

مواطنة تتهم قاضي بمنع زوجها عنها.. وتكشف عن عملية تزوير كبرى داخل محكمة الرس-فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 52 8٬540 6 ساعات

صحيفة المرصد: شكت مواطنة سعودية أحد قضاة محكمة الرس التابعة لمنطقة القصيم، مؤكدة أنه أصدر قرار بمنع زوجها من إعالتها هي وأولادها وحرمانه من جميع حقوقه بالإضافة إلى رفض تقييد معاملاته بالمحكمة.

ولفتت المواطنة بحسب موقع  “عاجل ” إلى قرار القاضي (رقم 38155260 في تاريخ 28 / 4 / 1438هـ) بمنع زوجها من أن يعولها هي وأولادها، قائلة: “قرار القاضي يتجاهل أمر أمير منطقة القصيم الذي رفض المنع المخالف للشرع، مضيفة: “القرار يتعارض أيضًا مع ما أوضحته المحكمة العليا (بقرارها رقم 2/2/37 في 20 / 7 / 1435 هـ).”

وتابعت المواطنة: “المحكمة العليا اطلعت على برقية وزير الداخلية، ووثّقت التعديل الذي تم فيها (تزوير)، حيث تفيد بأن الرجل ليس ممنوعًا عن زوجته وأسرته”، كما قالت وزارة العدل بأن الرجل ليس ممنوعا من زوجته وأولاده .

وأضافت المواطنة: “أُحيل الملف إلى محكمة الرس للتنفيذ، لكن رئيسها رفض التنفيذ، وحفظ القضية، بهدف عدم كشف عملية التزوير التي قام بها أحد موظفيه، كما قام بتلفيق دعوى ضد المواطن، كما منع رئيس المحكمة زوجها من الدفاع عن نفسه، عبر إخفاء البيانات وشطب الدعاوى، وحرمانه من حضور الجلسات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

52 - نجاخان
2017-06-14 08:57:35
شاقوووووووووووووول الحياة وسط والامور وسط زين عاد اذا كان خصمك القاضي من تقاضي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 - _
2017-06-14 08:54:55
اللهم بعُمق هذه الآية ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ يارب اشرح صدوُرنا وارح قلوبنا وازل همومنا وارزقنا واسعدنا إنك على كلّ شيء قدير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-06-14 07:08:26
فكرة أن الشيخ مانع زوجها من ***ودخول البيت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - حمدالربياوي
2017-06-14 07:02:36
الله يعلم ماقضيتها؟؟ ولكن ماعرفنا القضية الان استمعنا من طرف واحد يجب الاستماع للاخر ولكن لاتخافي لن يضيع لك حق القضية سوف تصل ولاة الامر ويتم التحقق بالقضية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
48 - ابو الود
2017-06-14 07:01:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-06-14 06:45:56
انا اعاني من القضاه *** في قضية ورث لها عشر سنوات حسبي الله ونعم الوكيل تكفى يا وزير الداخليه ساعدني
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
46 - Saad
2017-06-14 06:27:00
كثير من القضاة متلبسهم جني ولا يمكن النقاش معهم ويقدحونها من رؤوسهم وخاصة مع الضعوف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
45 - ابو خالد الحربي
2017-06-14 06:17:54
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه000 0
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
44 - زاير
2017-06-14 06:14:52
الله يحق الحق ولكن سلمان الحزم موجود وابن نايف موجود انشهد انهم بنصفونك يابنت الحلال ابشري بالخير والله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
43 - الزهراني
2017-06-14 05:51:20
واحد في الجنه واثنان في النار هذي حقوق بشر لايجب التغاضي عن شي منها ولايجب ان نعم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - ليبتون
2017-06-14 05:26:26
ياخادم الحرمين المحاكم عندنا يبيله التفاته القضاه والموضفين في المحكمة يعاملون المواطن اسوء المعاملة والضلم والمواطن لا يستطيع اخذ حقه حسبنااللة ونعم الوكيل هاذا ونحن مسلمون
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
41 - جميل
2017-06-14 05:26:03
الله يظهر الحق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - دحايم
2017-06-14 05:09:29
والله القضاة اصدق فيهم اي شي من شي شفته منهم بعيني
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
39 - جحا يحقق
2017-06-14 05:07:53
معقوله القضاء عندنا بهذا التخبط .. هذه حقواق ناس كيف القضايا التى سبقت من سنين اسئله كثيره الله المستعان حسينا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
38 - جحا يحقق
2017-06-14 05:01:39
هذا بسبب عدم توحيد الأنظمة بشكل واضح وكل جهة تستقل بقرار تنفرد به عن الأخرى معا ملاحظة أن لهجتها شامية تلاتة تلاتة الموضوع ينبغي التحقيق فيه شي مخيف هذا التظارب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - فارس نجد
2017-06-14 04:58:19
المحاكم يبغى لها مراقبة واستقبال حالات الظلم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
36 - سؤوال
2017-06-14 04:57:58
.اطول قضية عند الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن 3 دقائق *****************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - زمن عجيب
2017-06-14 04:57:08
البعض ترك لٌبْ الموضوع وركز على اللهجة !!
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
34 - البرنس
2017-06-14 04:55:26
تكاثرت الضباء على خراشاً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - راحت البال
2017-06-14 04:43:25
شكلها سعودي مجنسة لان كلامها ليس من القصيم مرة تكلم حجازي ومرة مفهمت
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
32 -
2017-06-14 04:32:59
قضية راي عام يجب تشكيل لجنة من ذوي النزاهة من حقوق الانسان ومن المجلس الاعلى للقضاء ومن هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والمباحث الادارية ومنحهم اسبوع لايضاح القضية الامر خطير جدا ويمس مرفق العدل
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
31 - الله يصلح الحال
2017-06-14 04:31:40
الله المستعان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - محكم قضائي
2017-06-14 04:31:00
ت 27 كذبت
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - خبير
2017-06-14 04:25:58
تقول زوجها ممنوع عنها. تقصد ممنوع من التعقيب على معاملاتها .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
28 - ابو نوره
2017-06-14 04:18:57
لازم يصدر توضح من العدل القصه غريبه والله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-06-14 04:14:26
في القضاء ﻻيحق للمراءه المدافعه اﻻ بعائل فان كان خصمها عائلها زوجها او اخوها فهى خسرانه ويحكم عليها فوق ظلمها
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
26 - زائرة
2017-06-14 04:11:14
اللي طاروا بالعجة معاها لو دُعيتم لتشهدوا إن كلامها صحيح وإنها لم تظلم القاضي بكلامها هل تشهدون ؟!! لايمنع إن القضاة بشر يجتهدون يصيبون وقد يخطئون بناءً ع اجتهاد ولكن لابد أن يسمع من الطرفين
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
25 - بمرتبة مستشار
2017-06-14 04:04:20
قاضيان في النار وقاضي في الجنه وبالنسبه للعب في المعاملات هذا اختصاص كتاب العدل ومن واقع تجربه وان شاء الله اوقع كاتب عدل لعب في معامله اخي ولازالت لدى المحكمه وحسب كلام القاضي ان احدا لعب في الاوراق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - ابوفراس
2017-06-14 04:03:40
وش السالفه الطرما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - شايف كذا
2017-06-14 04:02:43
فيه شي ما ني فاهمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ظامي اليل
2017-06-14 04:00:34
مافهت شىء.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
21 - sar-al-sa
2017-06-14 04:00:27
مع انه يصعب تصديق هذه الملابسات الا انه ان صح ولو شيء منها بتحقيق المباحث والعدل فلا اقل من تسريح القاضي وجميع موظفي المحكمه وابدالهم بغيرهم لاحتمال معرفتهم بهذا الجر المزعوم حتى الان والسكوت عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - محمد العلي
2017-06-14 03:56:05
الموضوع فيه انا,,,وطبعا المنع له اسبابه,,وهذا لا يمنع انه قد يكون فيه ظلم﻿
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-14 03:55:02
ولو كانت لهجتها أجنبية يمنية أو سودانية مش بشر ولها حق تأخذه وعندها شيكات مجمدة ليش ماتصرف ...هااااانا إسلام وشرع 😠😠😠😠
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
18 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-14 03:52:38
المحاكم تعبت الناس
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
17 - غورباتشوف
2017-06-14 03:46:15
كان في عونك مشكلة ما فيه شيء واضح في القضاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ابوفارس ؟؟؟؟
2017-06-14 03:46:10
اتوقع متلفضه على القضاه والا كيف يحكمها بالجلد والسجن وواضحه المساله
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
15 -
2017-06-14 03:42:21
مافهمت(كما منع رئيس المحكمة زوجها من الدفاع عن نفسه، عبر إخفاء البيانات وشطب الدعاوى، وحرمانه من حضور الجلسات.)!!!!!!!؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - ابوفارس ماغيره
2017-06-14 03:42:02
فيه قصه غايبه عن الموضوع ولاكن مستحيل المحكمه تمنعهم الله يصلح شانهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - صوتان
2017-06-14 03:40:13
القصيم في فمي ماء الله يرحم الحال
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
12 - عشتار بندر الحمدان
2017-06-14 03:39:29
الماضوع وشو ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - كيف كذا
2017-06-14 03:36:00
لهجتها سودانيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,210 )
10 - بلادي زوينا
2017-06-14 03:34:29
القضاة يخطئون و يصيبون .... قضبان في النار من بين ثلاثة قضاة ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - عدي 88
2017-06-14 03:34:09
دائما المراءه مظلومة حتى في المحاكم
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
8 - محمد الجعيد
2017-06-14 03:33:32
مشكلتكي طحتي بين الراس وبريدة والخروج عصب من عندهم .. بس لهجتك اجنبيه او متجنسه بصراحه موضوعها محير على اي اساس القاضي يحكم كذا .. محد يقدر يقاضي قاضي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
7 - الله يجمعنا
2017-06-14 03:32:48
الله يفرجها عليك عاجل غير اجل ي رب شي اقطع القلب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابوعبدالله٢٢
2017-06-14 03:24:38
مهما كان ان يتم تفريقهم عن أبناءهم فهذه مصيبه وللاسف أنا لا اعرف كم عمر رءيس المحكمة ولكن اعتقد اقل من ٣٠سنه والعلم عند الله وهذا ما يطالب به وهو تقنين القضاء من اجل عدم جعل الأهواء وليس العدل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
5 - غييييوووورررر
2017-06-14 03:21:42
كل هذا معقول لا لا لا اظن يبدوا ان المساله مطلع عليها مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومع ذلك لك حق الشكايه والتظلم وادعوا الله يظهر الحق وينصر المظلوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - احمد بن دخيل
2017-06-14 03:15:07
محكمه الرس معروفه بتاخر المواعيد والوساطه عندهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - طوالي صدقناها
2017-06-14 03:14:40
هذي المراءة تقول ان الدنيا كلها متامرة عليها.وتتخبط مرة تقول امارة القصيم ووزارة العدل..نحن نعطف على المراءة ولكن نكرة الكذب وخاصة اتهام القضاء
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
2 - فرصة اكيد قطرالسبب
2017-06-14 03:11:29
ادعو كل من يحب وطنةان نتشارك في اتهام قطر بكل مصيبة او طلاق ولو انكسر صحن بالبيت.لنقنع العالم بان الخطرلا ايران ولا اسراييل ولاحتى داعش فقط قطر
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
1 - غازي بن شبيب
2017-06-14 03:09:05
بعض القضاه ما يخاف ربه في الضعوف ويل لقاضي الارض من قاضي السماء
لا يعجبني(2) اعجبني(11)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : رحمه ⭐⭐⭐

حتى الشيخ السديس لم يسلم منهم حسيبا الله عليهم وعلى كذبهم...
بواسطة : اللهم احفظ جنودنا بحفظك

اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه اللهم عليك بالروافض المجوس واذنابهم في الداخل والخا...
بواسطة : جومنجي

19 ماهم ***عشان يكون فيه تكافؤ نسب كلهم مسلمين...
بواسطة : جومنجي

الحمد لله تم دعس هذا الذنب الايراني الحقير.يارب لك الحمد والشكر مسوي كومندوز احت...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

سلمان الإنسان.. ورسالة محبة إلى الشعب القطري
97 0
mm

قينان الغامدي

أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة
182 1
mm

د. محمد العوين

دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر
536 0
mm

خالد السليمان

نحن قطر وقطر نحن !
230 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ثمة ما يدعونا إلى التفكيرعميقا فيما يحدث!
136 0
mm

محمد آل الشيخ

وحان وقت المواجهة
476 5
mm

قينان الغامدي

هذه قطر أيها الأعدقاء: لماذا صامتون؟
790 6
mm

عقل العقل

«أبوحنيك».. مغامرات بريطاني في بلاد العرب
248 0
mm

عبدالرحمن الراشد

لحل أزمة قطر: خياران فقط
662 2
mm

تركي الدخيل

قائمة الإرهاب… زمن ما بعد التغطية!
187 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الصملة!
171 4
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
281 2
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
459 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
352 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
586 15
mm

أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
829 1
mm

أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
619 9
mm

صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
571 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
253 0
mm

عادل التويجري

التطنيش!
515 3
الاخبار الدولية
بالفيديو والصور: حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا غرب لندن

بالفيديو والصور: حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا غرب لندن

 المرصد 5 588 2 ساعتين
غورباتشوف يرد على بوتين

غورباتشوف يرد على بوتين

 روسيا اليوم 4 5٬330 5 ساعات
“ماكين” يحذر قطر.. ويبشر بمفاجآت توضح ملف المقاطعة

“ماكين” يحذر قطر.. ويبشر بمفاجآت توضح ملف المقاطعة

 وكالات 59 8٬176 6 ساعات
الإمارات: لانية لقيام عمل عسكري ضد قطر ..وسيتم على الأرجح هذا الإجراء ما لم تغير سياستها

الإمارات: لانية لقيام عمل عسكري ضد قطر ..وسيتم على الأرجح هذا الإجراء ما لم تغير سياستها

 المرصد 87 8٬972 8 ساعات
المرصد الرياضي
منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

 أ ف ب 57 9٬012 7 ساعات
سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

 المرصد 22 4٬292 22 ساعة
أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

 المرصد 30 12٬512 2 يومين
إعلان نتيجة قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018-صورة

إعلان نتيجة قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018-صورة

 المرصد 15 3٬297 3 أيام
اخبار فنية
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 74 18٬849 20 ساعة
شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

 المرصد 115 13٬792 1 يوم
رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

 المرصد 42 9٬100 2 يومين
هيا الشعيبي تصف فايز المالكي بـ”الفاشل”.. هكذا رد عليها الأخير – فيديو

هيا الشعيبي تصف فايز المالكي بـ”الفاشل”.. هكذا رد عليها الأخير – فيديو

 المرصد 53 15٬093 2 يومين
اخبار منوعة
“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

 المرصد 72 12٬382 10 ساعات
“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

 المرصد 20 8٬577 1 يوم
بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

 المرصد 23 10٬374 2 يومين
الكشف عنها لأول مرة.. مقاطع صوتية للأميرة الراحلة “ديانا” تحكي عن أسرار علاقتها السيئة بزوجها الأمير تشارلز

الكشف عنها لأول مرة.. مقاطع صوتية للأميرة الراحلة “ديانا” تحكي عن أسرار علاقتها السيئة بزوجها الأمير تشارلز

 المرصد 13 4٬923 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

 المرصد 12 9٬373 8 ساعات
شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

 الديلي ميل 12 5٬527 17 ساعة
بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!

بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!

 المرصد 23 5٬169 20 ساعة
بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

 المرصد 33 5٬348 1 يوم
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 17 1٬911 21 ساعة
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬809 4 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬660 6 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬148 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬321 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬706 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬035 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬710 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 0 28 2 دقيقتين
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬223 2 يومين
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬499 2 يومين
تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

 المرصد 59 4٬174 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 5 2٬680 9 ساعات
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 5 4٬041 9 ساعات
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬716 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬600 أسبوعين
الاخيرة
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 41 9٬207 18 ساعة
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

 المرصد 6 8٬589 22 ساعة
روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

 المرصد 95 2٬399 21 ساعة
أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

 المرصد 4 692 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 84 3٬235 23 ساعة