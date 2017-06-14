“ماكين” يحذر قطر.. ويبشر بمفاجآت توضح ملف المقاطعة

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صحيفة المرصد: قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري “جون ماكين” إن على ‫قطر تغيير سلوكها، مؤكدًا أنه “لا يمكن قبول تمويلها لمنظمات متطرفة تقتل أبناءنا” حسب تعبيره.

وفي التفاصيل، صرح ماكين خلال ندوة نظمتها وول ستريت جورنال مساء أمس بأن ‫قطر تحاول منذ فترة طويلة اللعب في المعسكرين، مضيفًا أن هناك الكثير سيظهر بشأن الأسباب التي دفعت ‫الدول العربية لمقاطعة قطر.

وأشار ماكين إلى أن الوضع في الخليج خطير.. فإيران ترسل أغراض البقالة لقطر داعيًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرسال وزير الدفاع جيمس ماتيس للدوحة.

وكانت إيران قد خصصت ميناء بوشهر قبل أيام للتبادل الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر بعد أن أرسلت 4 شحنات من الغذاء والخضراوات لها وذلك إثر قطع عددٍ من البلدان العربية مثل السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن لعلاقاتها الدبلوماسية والقنصلية معها بسبب دعم الدوحة للإرهاب.