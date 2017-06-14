“ماكين” يحذر قطر.. ويبشر بمفاجآت توضح ملف المقاطعة
صحيفة المرصد: قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري “جون ماكين” إن على قطر تغيير سلوكها، مؤكدًا أنه “لا يمكن قبول تمويلها لمنظمات متطرفة تقتل أبناءنا” حسب تعبيره.
وفي التفاصيل، صرح ماكين خلال ندوة نظمتها وول ستريت جورنال مساء أمس بأن قطر تحاول منذ فترة طويلة اللعب في المعسكرين، مضيفًا أن هناك الكثير سيظهر بشأن الأسباب التي دفعت الدول العربية لمقاطعة قطر.
وأشار ماكين إلى أن الوضع في الخليج خطير.. فإيران ترسل أغراض البقالة لقطر داعيًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرسال وزير الدفاع جيمس ماتيس للدوحة.
وكانت إيران قد خصصت ميناء بوشهر قبل أيام للتبادل الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر بعد أن أرسلت 4 شحنات من الغذاء والخضراوات لها وذلك إثر قطع عددٍ من البلدان العربية مثل السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن لعلاقاتها الدبلوماسية والقنصلية معها بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
التعليقات
بالاغذية لتموبل ايران بغييل هالاموال للارهاب!
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الهابطي ابونواس ابوشيخه
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((((اولا جميع اسلحة ايران روسية ...ثانيا احذر من عدوك مرة واحذر من صديقك الف مرة .... الحوثي في صعدة وكلاب أهل النار في جنوب اليمن لايجيدون غير استخدام السلاح الروسي و اعداء المملكة من يدعمهم ))))
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بعدما تم حفظ الاحداث بالصور اكثر من مره تم حذف الموقع لاكن لاتقولوا التهمه ارتكاب فاحشه حرب عزوتي.
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انتبهوا ياشعب قطر من المواد الغذائيه الايرانيه تروها مسرطنة المجوس لايريدون لأهل السنه خير
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أمريكا لها مع كل دولة مصالح ولكن تختلف المصالح . أمريكا تقول لإيران لكم حدود يجب ان لا تتعدونها وعليكم الكف عن التدخل في شؤون الغير.ولعلمك في الآونة الأخير ثبت وبدليل القاطع ان قطر هي من يدعم الحوثي
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تعليقات بدون اسم وآخرها رقم 51 انت تنتمي لمخلوق***
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(((يارجل ودك تفهمنا اللي تعدى العجم حق لم نطمع بايران ولابتركيا ... الروم تصنع و تبيع السلاح منذ قرون بعيدة وامريكا دولة رأس مالية .... ولم يدمر ويهجر المسلمين غير شرار العجم مدعين الاسلام ))))
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استاذنكم غلبني النوم واعتذر اذا اخطات بحقكم فانا خلافي مع الرأي لا مع صاحبه مع هذا اخر تعليق لي في هذه المواضيع مع السلامة
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يكفينا التطبيع مع الام الحنون لاسرائيل الشمس ما تغطى بغربال صح او انا غلطان
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اخي برق لا يخفى عليك مدى علاقة ايران بامريكا حيث انها حليفة قوية لها فكيف تريد ان نصدق قول السيناتور ضد ايران اعتقد هذا لتطمين العرب وكأننا جهال وننسى احداث الماضي وهذا من المحال ايران مع امريكا
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((((( هات مابجعبتك لايكون مطبعين مع اسرائيل وماعندي خبر )))))))
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كل الدول المصنعة للاسلحة باعت لك وامريكا باعت لممهب لسواد عيونك يا ذكي اسلحة وبينك وبينهم معاهدة ما تعدى حدودك واي وقفة وقفت معنا الا تدمير البلاد وتشريد العباد يعني باختصار جت لمصالحها الخاصة يا بطل
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((((( ومن أبرز اقول السانتور ماكين .... ان ((المملكة تعد الحصن المنيع))) امام بسط ايران لنفوذها في العراق وسوريا والبحرين واليمن ))))
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((((42- ليس لدينا خبرة سياسية .... والرجل من مجلس الشيوخ الامريكي ... ومواقفه دائما مع المملكة ... وصداقته تقاس بعلاقته الدوليه وليس بحكم مناصرته الدينية )))))
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اجبني لاني عارف الجواب راح يحرجك بس لا تردد اعطني ما في جعبتك وكن شجاع
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طيب ياحكيم زمانه عطنا دولة صدوقة صادقة .مع احترامي لك انت اللي تطاطي وتتكلم كلام ركيك . أمريكا اقل شيء باعتنا أسلحة ووقفت معنا مرات كثيرة في مجلس الامن )عاجبك شيخ باكستان مغير يوطوط بالكلام على الفاض
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اخي برق الحرم عطني رأيك بجون ماكين بصراحة من واقع خبرتك السياسية وكيف تعده صديق حميم للمسلمين ولنا بالخصوص ام عدو لدود انتظر ردك ابنام بسرعة
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(((( عاجل ....حريق ضخم جدا في لندن ))))
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ثالثا .. اسال الله ان يطفي الفتنه وان يحل الازمه .. خادم الحرمين قال الشعب القطري ف قلبه ونحن نتمنى ان يعودون لنا وتعود حكومة قطر الى الطريق .. ودخول القوى العظمى للخليج ليس ف مصلحتنا جميعا
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اردني شقردي .. اولا لا تتدخل بيننا نحن الخليجيين .. نحن ادرى بمشاكلنا وقادتنا قادرين ع حلها .. ثانيا قطر وشعبها اخوه سوف يعودون لنا والله سبحانه قادر ع ذلك .. ثالثا اسال الله ان يطفي الفتنه ..1
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جون ماكين سياسي مخضرم وله وزنه في السياسة الأمريكية وإذا قال كلمة فهو يعنيها.
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تعليق مخالف
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حدهم بقاله وبقرر جايبينه بطياراتهم 😹
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مااحد صبر على افعال محمية قطر حتى من يحميهم
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تراكم قاعدين تطاطون بكلام فوق مستواكم اعرفوا قدركم وبعدين تعالوا علقوا امريكا مهما زعمت انها صديقة فلا نصدقها قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ..انتم تعرفون معنى الاية او لا
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نعليق مخالف
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قطر خسرت كل شئ والسبب رعونة قادتها . نحن الخليجيون جميعا نشعر بالاسى عليها . اتوقع ان توقع عقوبات دولية عليها وان يسحب منها تنظيم كأس العالم . ماذا استفادت قطر ؟! ابو طربوش الدور قادم عليك لامحالة ...
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16 - خويتم 2017-06-14 04:21:04 (إلى المعلق عدي ) ولكنه لم يقل ألا الحق ديانته تخصه ولا علاقة للدين بما يقوله إن كنت حريص عليه إدعو له بالهداية//ياروحي على الحمية 😶
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السيناتور جون ماكين من صقور البيت الأبيض ورجل له ثقله وكلمته في المجال العسكري . الرجل هذا يعتبر حليف قوي لبلدنا وشاهدناه في كثير من المواقع حين احتجنا له . نعم الرجل والحليف
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عنتريات ابو طربوش التي ظهرت مؤخرا سببها انه شعر ان الحبل قد بدأ يلتف حول عنقه ... بعد انكشاف شريكه في اللعبة ...
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ههههههههههههههههههههه قطر تاخذ اغراض البقالة من ايران هههههههههههههه اي والله على قدها بقالة ههههههههههههههههههههههه
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كم اتمنى ان يوجه هذا الصقر الجمهوري ماكين بتصريحاته القوية رسالة واضحة الى ابو طربوش والمعمم ان صبر امريكا له حدود
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مرشد الاخوان في قطر هو لا يختلف عن المرشد الإيراني هم يتبعون نفس السياسية ونفس النهج من يصف نفسه بالامير الوالد يطبق نفس نهج المرشد الأعلى على خامنئي ومعه الاخوان الذين يشكلون نسخة عن ملالي ايران
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يا اخوان هناك خبر ان تميم تحت الاقامة الجبرية ورئيس مجلس الوزراء مختفي من يوم التصاريح والمعلومات تفيد ان حمد بن خليفه اعطى تميم ورقة مكتوبة بالتصريحات فرفض ثم وزعها حمد على وسائل الإعلام فنفاها تميم
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نبي حساب المواطن متى ينزل علمونا
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يا ع الشمري قبل يومين استقبل مسئول قطري رئيس صحيفة يدعوت احرنوت الاسرائيلية وقال ما معناه اثناء توديعه ابلغ الشعب الاسرائيلي تحياتنا واننا دولتان صغيرتان محاطين بالاعداء من جميع الاتجهات
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هذا بحد ذاته يعتبر خرق الحظر على إيران في مساعدتها في تصدير منتجاتها ودعم اقتصادها عن طريق التبادل التجاري مع قطر التي هي بدورها تمول الإرهاب وتحتظنه
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الى ع الشمري اللي يسمعك ان عسكر قاعدة الدوحة من الصحابة وان عزمي بشاره من المبشرين بالجنة 😂😂😂😂😂😂 كل اللي يرسموا سياسة قطر يهود واعتقد لو ماكين يهودي ما تحدث عنهم بهذه اللغة فاليهود احبابهم
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( عدي ع الشمري ) لماذا تكرر تعليقاتك وماهي الفائدة من ذلك !! ما يقوله الرجل حقيقة وصدق ولا تهمنا ديانته ولكن بما أنك معترض على ديانته فالمفترض ان تدعو في صلاتك بأن يشرح قلبه للاسلام
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ماكلين اكبر صهيوني ويعتبر من مهندسي الشرق الأوسط الجديد
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بمكالمة واحدة واحدة فقط من البيت الأبيض تتوقف قطر على لعب دور الشر الذي تقوم به . ولكن تلك المكالمة لن تاتي والله .
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(إلى المعلق عدي ) ولكنه لم يقل ألا الحق ديانته تخصه ولا علاقة للدين بما يقوله إن كنت حريص عليه إدعو له بالهداية
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انا اشوف ان علينا الاهتمام بشهرنا الفضيل قبل نهايته من صلاة وصيام ودعاء .. افضل بكثير من هالكلام والسياسه ..
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كم في ذمته من ابرياء العراق
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تعليق مخالف
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سيناتور صهيوني شديد العداء للاسلام
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((((((مليشيات ايران استهدفت بارجة حربية مجددا ....وسنرى ماتحمله الساعات القادمة .... لعل وعسى راعي البقالة يعيد للملالي بضاعتهم )))))
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تعليق1 ممغوص الله يعينك
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(((((( أغراض البقالة بكل تأكيد ليست طرطيع ابو ديك .... وأن كانت طراطيع ابو فسوة ..... فأن البارود سوف يحرق مخازنها ))))))
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ايران وتركيا تدعم الحوثي عن طريق قطر شفت لقاء بصدفة للحوثي يقول يارب ماتتم المقاطعه بين قطر ودول الخليج الان الناس صارت تتظهر عشان الكهرباء تنقطع واقسم بالله العلي العظيم انصر قريب بإذن الله تعالى-
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المنطقة على صفيح ساخن من 8 سنوات وهي تشهد تحالفات عسكرية وغابت الخطط التنموية وستظهر نتائجها في السنوات القادمه
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تعليق رقم 1 اصرررررخ إصررررخ 👂🏽 وأسمعنا ذلك و بأعلى صوت وعبر عن ألمك من حقك حتى لا تنفجر مرارتك
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قطر بالنصف بالضبط بين المعسكرين الشرقي والغربي فعلا هي اللي تفصل بين الاتجاه الشرقي والغربي موقع قطر فعلا صعب😈
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اذكرواالله وصلواعلى النبي يافرحت امريكاوغيرهافي المقاطعات تصطادفي الماءالعكرة.
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كفانا الله شرك يامكين هذا ان ظهر في مكان حل الدمار وسفك الدماء
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أغراض البقالة يقصد اللي ارسلوها للحوثيين فهمنها
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هههععع اغراض البقاله .. طيب فيها شي اغراض البقاله لاتكون الاغراض تسبب مشكله ف المعده القطريه وتبون تمنعونها .. اقول الله يصيبكم خلونا نصوم .. حيلوا عنا بالكذاب وق طرامب يرجع قروشنا احسن له ..
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