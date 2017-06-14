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“ماكين” يحذر قطر.. ويبشر بمفاجآت توضح ملف المقاطعة

“ماكين” يحذر قطر.. ويبشر بمفاجآت توضح ملف المقاطعة
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وكالات 59 8٬175 6 ساعات

صحيفة المرصد: قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري “جون ماكين” إن على ‫قطر تغيير سلوكها، مؤكدًا أنه “لا يمكن قبول تمويلها لمنظمات متطرفة تقتل أبناءنا” حسب تعبيره.

وفي التفاصيل، صرح ماكين خلال ندوة نظمتها وول ستريت جورنال مساء أمس بأن ‫قطر تحاول منذ فترة طويلة اللعب في المعسكرين، مضيفًا أن هناك الكثير سيظهر بشأن الأسباب التي دفعت ‫الدول العربية لمقاطعة قطر.

وأشار ماكين إلى أن الوضع في الخليج خطير.. فإيران ترسل أغراض البقالة لقطر داعيًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرسال وزير الدفاع جيمس ماتيس للدوحة.

وكانت إيران قد خصصت ميناء بوشهر قبل أيام للتبادل الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر بعد أن أرسلت 4 شحنات من الغذاء والخضراوات لها وذلك إثر قطع عددٍ من البلدان العربية مثل السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن لعلاقاتها الدبلوماسية والقنصلية معها بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

59 - والحين هالتجارة
2017-06-14 07:04:17
بالاغذية لتموبل ايران بغييل هالاموال للارهاب!
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58 - تطبيق كلنا امن هنا
2017-06-14 06:45:47
الهابطي ابونواس ابوشيخه
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( عدد التعليقات 24,096 )
57 - برق _ الحرم
2017-06-14 06:44:19
((((اولا جميع اسلحة ايران روسية ...ثانيا احذر من عدوك مرة واحذر من صديقك الف مرة .... الحوثي في صعدة وكلاب أهل النار في جنوب اليمن لايجيدون غير استخدام السلاح الروسي و اعداء المملكة من يدعمهم ))))
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56 - محمد الشعيفاني
2017-06-14 06:34:35
بعدما تم حفظ الاحداث بالصور اكثر من مره تم حذف الموقع لاكن لاتقولوا التهمه ارتكاب فاحشه حرب عزوتي.
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55 - عسير الهول
2017-06-14 06:32:38
انتبهوا ياشعب قطر من المواد الغذائيه الايرانيه تروها مسرطنة المجوس لايريدون لأهل السنه خير
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54 - تعليق 49 هذي علاقات دول ومن المستحيل الفصل بينها
2017-06-14 06:30:41
أمريكا لها مع كل دولة مصالح ولكن تختلف المصالح . أمريكا تقول لإيران لكم حدود يجب ان لا تتعدونها وعليكم الكف عن التدخل في شؤون الغير.ولعلمك في الآونة الأخير ثبت وبدليل القاطع ان قطر هي من يدعم الحوثي
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53 - يحمل أسفار
2017-06-14 06:25:48
تعليقات بدون اسم وآخرها رقم 51 انت تنتمي لمخلوق***
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( عدد التعليقات 24,096 )
52 - برق _ الحرم
2017-06-14 06:20:15
(((يارجل ودك تفهمنا اللي تعدى العجم حق لم نطمع بايران ولابتركيا ... الروم تصنع و تبيع السلاح منذ قرون بعيدة وامريكا دولة رأس مالية .... ولم يدمر ويهجر المسلمين غير شرار العجم مدعين الاسلام ))))
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51 -
2017-06-14 06:18:56
استاذنكم غلبني النوم واعتذر اذا اخطات بحقكم فانا خلافي مع الرأي لا مع صاحبه مع هذا اخر تعليق لي في هذه المواضيع مع السلامة
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50 -
2017-06-14 06:15:22
يكفينا التطبيع مع الام الحنون لاسرائيل الشمس ما تغطى بغربال صح او انا غلطان
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49 -
2017-06-14 06:13:37
اخي برق لا يخفى عليك مدى علاقة ايران بامريكا حيث انها حليفة قوية لها فكيف تريد ان نصدق قول السيناتور ضد ايران اعتقد هذا لتطمين العرب وكأننا جهال وننسى احداث الماضي وهذا من المحال ايران مع امريكا
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( عدد التعليقات 24,096 )
48 - برق _ الحرم
2017-06-14 06:13:06
((((( هات مابجعبتك لايكون مطبعين مع اسرائيل وماعندي خبر )))))))
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47 -
2017-06-14 06:06:52
كل الدول المصنعة للاسلحة باعت لك وامريكا باعت لممهب لسواد عيونك يا ذكي اسلحة وبينك وبينهم معاهدة ما تعدى حدودك واي وقفة وقفت معنا الا تدمير البلاد وتشريد العباد يعني باختصار جت لمصالحها الخاصة يا بطل
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( عدد التعليقات 24,096 )
46 - برق _ الحرم
2017-06-14 06:06:40
((((( ومن أبرز اقول السانتور ماكين .... ان ((المملكة تعد الحصن المنيع))) امام بسط ايران لنفوذها في العراق وسوريا والبحرين واليمن ))))
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( عدد التعليقات 24,096 )
45 - برق _ الحرم
2017-06-14 06:01:39
((((42- ليس لدينا خبرة سياسية .... والرجل من مجلس الشيوخ الامريكي ... ومواقفه دائما مع المملكة ... وصداقته تقاس بعلاقته الدوليه وليس بحكم مناصرته الدينية )))))
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44 -
2017-06-14 06:00:30
اجبني لاني عارف الجواب راح يحرجك بس لا تردد اعطني ما في جعبتك وكن شجاع
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43 - تعليق 33
2017-06-14 05:59:28
طيب ياحكيم زمانه عطنا دولة صدوقة صادقة .مع احترامي لك انت اللي تطاطي وتتكلم كلام ركيك . أمريكا اقل شيء باعتنا أسلحة ووقفت معنا مرات كثيرة في مجلس الامن )عاجبك شيخ باكستان مغير يوطوط بالكلام على الفاض
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42 -
2017-06-14 05:53:52
اخي برق الحرم عطني رأيك بجون ماكين بصراحة من واقع خبرتك السياسية وكيف تعده صديق حميم للمسلمين ولنا بالخصوص ام عدو لدود انتظر ردك ابنام بسرعة
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( عدد التعليقات 24,096 )
41 - برق _ الحرم
2017-06-14 05:40:22
(((( عاجل ....حريق ضخم جدا في لندن ))))
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40 - خليف
2017-06-14 05:32:59
************************
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39 - خليف
2017-06-14 05:29:18
ثالثا .. اسال الله ان يطفي الفتنه وان يحل الازمه .. خادم الحرمين قال الشعب القطري ف قلبه ونحن نتمنى ان يعودون لنا وتعود حكومة قطر الى الطريق .. ودخول القوى العظمى للخليج ليس ف مصلحتنا جميعا
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38 - خليف
2017-06-14 05:24:38
اردني شقردي .. اولا لا تتدخل بيننا نحن الخليجيين .. نحن ادرى بمشاكلنا وقادتنا قادرين ع حلها .. ثانيا قطر وشعبها اخوه سوف يعودون لنا والله سبحانه قادر ع ذلك .. ثالثا اسال الله ان يطفي الفتنه ..1
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37 - الأخضر
2017-06-14 05:20:57
جون ماكين سياسي مخضرم وله وزنه في السياسة الأمريكية وإذا قال كلمة فهو يعنيها.
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36 -
2017-06-14 05:19:34
تعليق مخالف
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35 - الفيصل🔝
2017-06-14 05:19:20
حدهم بقاله وبقرر جايبينه بطياراتهم 😹
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34 - ابوصالح
2017-06-14 05:15:01
مااحد صبر على افعال محمية قطر حتى من يحميهم
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33 -
2017-06-14 05:13:54
تراكم قاعدين تطاطون بكلام فوق مستواكم اعرفوا قدركم وبعدين تعالوا علقوا امريكا مهما زعمت انها صديقة فلا نصدقها قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ..انتم تعرفون معنى الاية او لا
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32 -
2017-06-14 05:08:42
نعليق مخالف
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31 - شايفك
2017-06-14 05:08:27
قطر خسرت كل شئ والسبب رعونة قادتها . نحن الخليجيون جميعا نشعر بالاسى عليها . اتوقع ان توقع عقوبات دولية عليها وان يسحب منها تنظيم كأس العالم . ماذا استفادت قطر ؟! ابو طربوش الدور قادم عليك لامحالة ...
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30 -
2017-06-14 05:03:28
16 - خويتم 2017-06-14 04:21:04 (إلى المعلق عدي ) ولكنه لم يقل ألا الحق ديانته تخصه ولا علاقة للدين بما يقوله إن كنت حريص عليه إدعو له بالهداية//ياروحي على الحمية 😶
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29 - المدعو عدي تعليق 3
2017-06-14 04:58:01
السيناتور جون ماكين من صقور البيت الأبيض ورجل له ثقله وكلمته في المجال العسكري . الرجل هذا يعتبر حليف قوي لبلدنا وشاهدناه في كثير من المواقع حين احتجنا له . نعم الرجل والحليف
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28 - شايفك
2017-06-14 04:56:01
عنتريات ابو طربوش التي ظهرت مؤخرا سببها انه شعر ان الحبل قد بدأ يلتف حول عنقه ... بعد انكشاف شريكه في اللعبة ...
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27 - نواف
2017-06-14 04:53:31
ههههههههههههههههههههه قطر تاخذ اغراض البقالة من ايران هههههههههههههه اي والله على قدها بقالة ههههههههههههههههههههههه
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26 - شايفك
2017-06-14 04:51:41
كم اتمنى ان يوجه هذا الصقر الجمهوري ماكين بتصريحاته القوية رسالة واضحة الى ابو طربوش والمعمم ان صبر امريكا له حدود
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25 - جحا يحقق
2017-06-14 04:50:19
مرشد الاخوان في قطر هو لا يختلف عن المرشد الإيراني هم يتبعون نفس السياسية ونفس النهج من يصف نفسه بالامير الوالد يطبق نفس نهج المرشد الأعلى على خامنئي ومعه الاخوان الذين يشكلون نسخة عن ملالي ايران
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24 -
2017-06-14 04:48:00
يا اخوان هناك خبر ان تميم تحت الاقامة الجبرية ورئيس مجلس الوزراء مختفي من يوم التصاريح والمعلومات تفيد ان حمد بن خليفه اعطى تميم ورقة مكتوبة بالتصريحات فرفض ثم وزعها حمد على وسائل الإعلام فنفاها تميم
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23 - زائر
2017-06-14 04:47:07
نبي حساب المواطن متى ينزل علمونا
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22 -
2017-06-14 04:45:15
يا ع الشمري قبل يومين استقبل مسئول قطري رئيس صحيفة يدعوت احرنوت الاسرائيلية وقال ما معناه اثناء توديعه ابلغ الشعب الاسرائيلي تحياتنا واننا دولتان صغيرتان محاطين بالاعداء من جميع الاتجهات
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21 - جحا يحقق
2017-06-14 04:45:14
هذا بحد ذاته يعتبر خرق الحظر على إيران في مساعدتها في تصدير منتجاتها ودعم اقتصادها عن طريق التبادل التجاري مع قطر التي هي بدورها تمول الإرهاب وتحتظنه
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20 -
2017-06-14 04:42:50
الى ع الشمري اللي يسمعك ان عسكر قاعدة الدوحة من الصحابة وان عزمي بشاره من المبشرين بالجنة 😂😂😂😂😂😂 كل اللي يرسموا سياسة قطر يهود واعتقد لو ماكين يهودي ما تحدث عنهم بهذه اللغة فاليهود احبابهم
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19 - خويتم
2017-06-14 04:35:17
( عدي ع الشمري ) لماذا تكرر تعليقاتك وماهي الفائدة من ذلك !! ما يقوله الرجل حقيقة وصدق ولا تهمنا ديانته ولكن بما أنك معترض على ديانته فالمفترض ان تدعو في صلاتك بأن يشرح قلبه للاسلام
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18 - ع الشمري
2017-06-14 04:25:13
ماكلين اكبر صهيوني ويعتبر من مهندسي الشرق الأوسط الجديد
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17 - الصريح
2017-06-14 04:25:12
بمكالمة واحدة واحدة فقط من البيت الأبيض تتوقف قطر على لعب دور الشر الذي تقوم به . ولكن تلك المكالمة لن تاتي والله .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - خويتم
2017-06-14 04:21:04
(إلى المعلق عدي ) ولكنه لم يقل ألا الحق ديانته تخصه ولا علاقة للدين بما يقوله إن كنت حريص عليه إدعو له بالهداية
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15 - خالد
2017-06-14 04:20:53
انا اشوف ان علينا الاهتمام بشهرنا الفضيل قبل نهايته من صلاة وصيام ودعاء .. افضل بكثير من هالكلام والسياسه ..
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14 -
2017-06-14 04:18:12
كم في ذمته من ابرياء العراق
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13 - عجيب
2017-06-14 04:14:11
تعليق مخالف
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12 - عدي 88
2017-06-14 04:09:48
سيناتور صهيوني شديد العداء للاسلام
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( عدد التعليقات 24,096 )
11 - برق _ الحرم
2017-06-14 04:09:43
((((((مليشيات ايران استهدفت بارجة حربية مجددا ....وسنرى ماتحمله الساعات القادمة .... لعل وعسى راعي البقالة يعيد للملالي بضاعتهم )))))
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10 - الصامت
2017-06-14 04:06:14
تعليق1 ممغوص الله يعينك
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( عدد التعليقات 24,096 )
9 - برق _ الحرم
2017-06-14 04:04:32
(((((( أغراض البقالة بكل تأكيد ليست طرطيع ابو ديك .... وأن كانت طراطيع ابو فسوة ..... فأن البارود سوف يحرق مخازنها ))))))
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8 -
2017-06-14 04:04:05
ايران وتركيا تدعم الحوثي عن طريق قطر شفت لقاء بصدفة للحوثي يقول يارب ماتتم المقاطعه بين قطر ودول الخليج الان الناس صارت تتظهر عشان الكهرباء تنقطع واقسم بالله العلي العظيم انصر قريب بإذن الله تعالى-
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7 - عدي 88
2017-06-14 04:01:15
المنطقة على صفيح ساخن من 8 سنوات وهي تشهد تحالفات عسكرية وغابت الخطط التنموية وستظهر نتائجها في السنوات القادمه
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6 - أردني نشمي
2017-06-14 04:00:03
تعليق رقم 1 اصرررررخ إصررررخ 👂🏽 وأسمعنا ذلك و بأعلى صوت وعبر عن ألمك من حقك حتى لا تنفجر مرارتك
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5 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-14 03:59:46
قطر بالنصف بالضبط بين المعسكرين الشرقي والغربي فعلا هي اللي تفصل بين الاتجاه الشرقي والغربي موقع قطر فعلا صعب😈
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4 - راي
2017-06-14 03:59:03
اذكرواالله وصلواعلى النبي يافرحت امريكاوغيرهافي المقاطعات تصطادفي الماءالعكرة.
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3 - عدي 88
2017-06-14 03:57:29
كفانا الله شرك يامكين هذا ان ظهر في مكان حل الدمار وسفك الدماء
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2 - أبن الوطن
2017-06-14 03:56:34
أغراض البقالة يقصد اللي ارسلوها للحوثيين فهمنها
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1 - خليف
2017-06-14 03:44:34
هههععع اغراض البقاله .. طيب فيها شي اغراض البقاله لاتكون الاغراض تسبب مشكله ف المعده القطريه وتبون تمنعونها .. اقول الله يصيبكم خلونا نصوم .. حيلوا عنا بالكذاب وق طرامب يرجع قروشنا احسن له ..
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من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬148 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬321 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬706 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬035 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬710 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 0 25 2 دقيقتين
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬223 2 يومين
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬499 2 يومين
تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

 المرصد 59 4٬174 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 5 2٬680 9 ساعات
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 5 4٬041 9 ساعات
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬716 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬600 أسبوعين
الاخيرة
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 41 9٬207 18 ساعة
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

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روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

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أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

 المرصد 4 692 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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