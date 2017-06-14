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تنفيذ حكم القصاص بقطع إصبع مواطن في سجن الحاير بالرياض
صحيفة المرصد: نفذت وزارة الداخلية قبل ساعات تنفيذ حكم القصاص في الجروح، بقطع المفصل الأول من أصبع البنصر لأحد المواطنين.
وأوضحت المصادر وفقا لموقع”عاجل” أن تنفيذ القصاص في الجروح بحق المواطن المذكور، جاء بعد صدور حكم شرعي ضد المواطن بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن آخر ما تسبب في إصابته في إصبعه وبتره في وقت لاحق.
وأضافت أن حكم القصاص نفذ في سجن الحاير بمدينة الرياض، أمس الثلاثاء (13 يونيو 2017).
التعليقات
33 - اسامه2017-06-14 08:51:13
اشوف بعض التعليقات مااعجبها الخبر يبون مثل الاحكام الاجنبيه بدون قصاص دولتنا تحكم بشرع ماعندها لف ودوران والا مو عاجبهم تحصلهم متجنسين يبون انفتاح وحريه الله ياخذ الاشكال هذي بعض المتجنسين خربو البلد
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( عدد التعليقات 24,867 )32 - قلم الحقيقه
تعليق مخالف
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31 - سالم2017-06-14 07:55:29
رجعتونا للعصور الوسطى
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30 - كريم2017-06-14 07:53:47
يجب ان نتخلص من هكذا احكام ونواكب العصر بالأحكام التي تُمارس دوليا وتحفظ حقوق الشخص وان يقتصر على تعويض المتضرر مادياً وسجن الجاني فترة زمنية
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29 - محمد2017-06-14 07:21:53
يازين الاسلام ودولتنا اللي تحكم الشريعه الاسلاميه لو واحد في الخارج طلعون برأه
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( عدد التعليقات 11,065 )28 - اللامي10
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص )
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27 - الزهراني2017-06-14 05:44:11
الله يحفظ الملك سلمان يطبق شرع الله
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26 - Dear2017-06-14 05:43:16
لاحول ولاقوة إلا بالله
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25 - عبد الحميد كشك2017-06-14 05:31:36
والله مستغرب هذا الخبر هل مازال قطع اليد قائم اللهم لك الحمد إن شاء الله ترجع تطبق الأحكام الشرعية مثل ماكنا عليه سابقا وعقبال رجم الزاني والزانية المحصنين وجلد غير المحصنين وشارب الخمر يارب
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24 - خيال2017-06-14 05:27:43
خبر , اول مره اشوفه
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23 - Noura2017-06-14 05:21:21
مدري ليه تذكرت **
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22 - مناحي2017-06-14 05:10:02
بعد صدور الحكم يكون التنفيذ بيد المتضرر اما ان يقبل الديه او يقتص ولكن القصاص بالجروح له احكام على ان لا تزيد عن مالحق المتضرر وهناك جروح يصعب تنفيذ القصاص فيها مثل الطعن ويكتفى بتقدير الديه ،
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21 - متسائل2017-06-14 05:06:06
13 - سيفي واه 2017-06-14 04:34:08 ياليت كل الاحكام تنفذ بشكل شرعي بحت لا بالاقتصاص المجازي واهواء القضاة والواسطات :/: عطنا مثال على كلامك عن الاقتصاص المجازي ....!!
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20 - سؤوال2017-06-14 05:05:10
الحكم دقيق في الشرع يجب ان نعلم ملابسة الحادث .
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19 - معلم غيور ومحب لوطنه2017-06-14 05:03:36
نتمنى لمن يسرق قطع يده ليكون عبرة لغيره
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18 -2017-06-14 05:00:11
اللي يسئل عن حساب المواطن ترى بعده رفع اسعار الطاقة يعني بتضاعف مصروفات الكهرباء والماء والوقود وللغاز فعسى ان حكامنا حفظهم الله رئوا تاجيل الامر نتمنى ذلك
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17 - البسطويسي2017-06-14 04:59:19
وليش مايطبق هذا على اللي يصيبهم شلل نتيجه اطلاق نار او طعن
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16 - زائر2017-06-14 04:46:10
حساب المواطن متى
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15 -2017-06-14 04:42:27
قال تعالى ( والجروح قصاص ) الآية
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14 - ابوسجى2017-06-14 04:39:42
حفظ الله مملكتنا الحبيبة وقادتها الكرام الله يجعل موازين العدل طاغية على الظلم والفساد، نحن بخير بإذن الله ما طبقنا حدود الله.
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13 - سيفي واه2017-06-14 04:34:08
ياليت كل الاحكام تنفذ بشكل شرعي بحت لا بالاقتصاص المجازي واهواء القضاة والواسطات
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12 - مواطن2017-06-14 04:28:16
تشريع رباني يرضي جميع الأطراف
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11 -2017-06-14 04:26:57
الحمد لله الذي عافانا وشافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا من العالمين وعلى الانسان الصبر وعدم الغضب والاستعجال والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم
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10 -2017-06-14 04:23:55
واحدة بواحدة تطبيق الشرع يسعدنا والله
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9 - ام سلطان2017-06-14 04:22:53
الحمدلله انها انتهت بقص اصبع ولم تنتهى بقص رقبه الحمدلله على سلامة الاثنين الجاني والمجني عليه
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8 - الصريح2017-06-14 04:20:53
ممتااااااز
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7 - السكب2017-06-14 04:15:36
الحمدالله اننا أمه محمد صلى الله عليه وسلم
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6 - احمد المحيا2017-06-14 04:11:22
نعم عن طريق طاقم طبي كامل
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5 - واضح2017-06-14 04:10:01
تعليق 1 اكيد في لجنة طبية تشرف على قطع الاصبع
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4 - عامر2017-06-14 04:03:56
يقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
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3 - رعد الجنوب2017-06-14 04:03:44
الخير كل الخير في تطبيق شرع الله
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( عدد التعليقات 4,210 )2 - بلادي زوينا
ما أجمل العدل بين الخلق ؟
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1 - سبحان الله2017-06-14 04:01:20
مدري كيف نفذ الحكم اتوقع فيها دكتور والا كيف ممكن احد يفيدنا
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