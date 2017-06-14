تنفيذ حكم القصاص بقطع إصبع مواطن في سجن الحاير بالرياض

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صحيفة المرصد: نفذت وزارة الداخلية قبل ساعات تنفيذ حكم القصاص في الجروح، بقطع المفصل الأول من أصبع البنصر لأحد المواطنين.

وأوضحت المصادر وفقا لموقع”عاجل” أن تنفيذ القصاص في الجروح بحق المواطن المذكور، جاء بعد صدور حكم شرعي ضد المواطن بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن آخر ما تسبب في إصابته في إصبعه وبتره في وقت لاحق.

وأضافت أن حكم القصاص نفذ في سجن الحاير بمدينة الرياض، أمس الثلاثاء (13 يونيو 2017).