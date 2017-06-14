غورباتشوف يرد على بوتين
صحيفة المرصد-روسيا اليوم: أعرب رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن رفضه للانتقادات الموجهة إليه بأن سياسته أدت إلى توسع الناتو شرقا خلافا للتعهدات التي قطعها الأطلسي له.
وفي حديث أعقب تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين أشار فيها إلى عجز القيادة السوفيتية وفشلها في درء تفكك الاتحاد، قال غورباتشوف: “لم يكن في تلك الفترة من المتاح أصلا بحث هذه القضية من الناحية القانونية، حيث استمر حلف وارسو قائما كمنظمة سياسية عسكرية حتى يونيو 1991، والبلدان الأعضاء فيه لم تعر هذه القضية أي اهتمام”.
وأضاف غورباتشوف أن التوسع الذي شرع فيه حلف الناتو شرقا بدأ بعد زوال الاتحاد السوفيتي، وفي المرحلة التي لم يعد هو فيها رئيسا لهذا الاتحاد، مشيرا إلى أن زحف الناتو لم ينشط إلا منذ سنة 2000.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد اعتبر في حديث متلفز اليوم أن رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف أخطأ في تقدير طبيعة التغيير المطلوب في البلاد، وكيفية إحداثه رغم إدراكه ضرورة التغيير، وأن المنظومة السوفيتية بطبيعتها كانت تالفة آنذاك وقادة البلاد هم من أوصلوا الاتحاد إلى التفكك.
كما جدد الرئيس بوتين التأكيد أن تفكك الاتحاد السوفيتي كان كارثة القرن العشرين لأن 25 مليون روسي وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها أجانب في دول وليدة، وأخذت تلوح في أفق روسيا ملامح الحرب الأهلية.
التعليقات
كارثة القرن العشرين لأن 25 مليون روسي وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها أجانب في دول وليدة، سبحان الله خير الماكرين يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وربما سيصير كثير من العرب وكثيرمن السيويين والافارقه اجانب في دول وليده نتيجه للتطهير بالتفتيت حمى الله بلادنا وحكامه ال سعود الميامين ودول الخليج العربيه مما تخبئه الايام من مفاجآت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
معقول لسه عايش جربتشوف. بس رونالدو ريغان مات..اما بوتين ده طاغي دكناتور ظالم متغطرس هتلر القرن قاتل اطفال ونسا وشيوخ سوريا يارب عليك به انه لا يعجزك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
هذا لسا باقي ضاع الاتحاد السوفيتي في عهده وتفكك في غمضه عين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق