“قينان الغامدي ” يكشف مخطط قطر التآمري على مدار 20 عامًا.. ويروي واقعة “كيف دعمت التخلص من القذافي؟”
صحيفة المرصد: عبر الكاتب بصحيفة “الوطن”، قينان الغامدي، عن رؤيته للأزمة القطرية، عن طريق كتابة مقال تحت عنوان “أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة”، معتبرًا أن النظام القطري هو الذي صنع الأزمة بنفسه، وتولى كبر تكريسها على مدار عشرين عاما من التآمر، مرتديا ثوب النفاق والرياء الذي يشف عما تحته.
وأوضح أن كيد قطر المنافق كان موجها إلى المملكة خاصة، فهي الهدف الأول والأكبر له في خلخلة أمنها وزعزعة استقرارها، بهدف نشر الفوضى وتعميم الخراب والتخريب والتمرد، وبالتالي إسقاط نظام الحكم فيها، مضيفًا: تخيلوا هذا الطموح الحالم عند نظام الحمدين في قطر، تخيلوا فقط هذا الهبال!!).
وذكر الكاتب رواية وزير الخارجية الليبي الأسبق وممثل ليبيا في الأمم المتحدة (عبد الرحمن شلقم) أثناء عملية إسقاط القذافي، وانتهى الأمر بقتله لتبدأ الفوضى والإرهاب، مضيفة: يقول (شلقم)، إنه التقى في لندن أحدهم من (النافذين في قطر) وقال له: إن أمير قطر كان مستعدا لدفع كل ثـروة قطر من أجل إزاحة نظام القذافي.
وأضاف: ولما سأله شلقم عن السبب وراء ذلك؟ أجاب الرجل الآخر أن أمير قطر لديه مشروع استراتيجي بعيد المدى، الذي لن يتحقق إلا بتنصيب حكومة إسلامية موالية في ليبيا، لأن فوز الإسلاميين في تونس ومصر يستدعي أيضا تنصيب حكومة إسلامية في ليبيا تكون حلقة وصل بين النظامين، وبهذه الطريقة يمكن لأمير قطر تكوين اتحاد إسلامي في شمال إفريقيا يضم هذه الدول ويكون تحت زعامة «أمير المؤمنين.
وروى الكاتب “هكذا بعد نجاح ما خططا وتآمرا من أجله، يجد الحمدان نفسيهما في غفلة من التاريخ وقد اعتلى (حمد الأول!) عرش (أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في الخليج!!) ويكون (حمد الصغير!) رئيس الولاة والوزير الأول وقائد جيوش أمير المؤمنين، لاستكمال الفتوحات في بقية الأقطار العربية، وإيجاد (مرسي!) في كل بلد تدكه جيوش
(حمد الصغير!!)، وهي جيوش عرمرمية، من شذاذ الآفاق، من إخوان مسلمين وسروريين ومطايا الولي الفقيه، والمرتزقة الذين نقول عنهم شعبيا (الذين يغنون مع كل طاروق!).
وتابع: بطبيعة الحال فالأمير والقائد والبطل الحقيقي هو (الريال القطري الطاهر الذي ينفث عليه أمير المؤمنين في خزنته فيضاعفه الله سبعمائة ضعف بفضل دعاء الصالحين وغاز المصلحين!!) فيعم العدل ديار الخلافة ويعم الرخاء، ويتعب أمير المؤمنين ووزيره وهما يوفدان الوفود في الأمصار والولايات بحثا عن فقير واحد محتاج مستحق للزكاة فلا يجدان، فتوزع الزكاة على العاملين عليها.
واستطرد: أقول تحسبًا لأن يكون منغمسا في استجمامه بإحداها فيستولي وزيره الأول على العرش والمنبر، مستعينا بالفرس والروم، ولا بأس من فزعة (إسرائيل!) التي سيشملها أمير المؤمنين الجديد بعطفه فيمنحها أرض فلسطين كلها ويوعز لمرسي مصر أن يهيئ للفلسطينيين أرض سيناء ليقيموا فيها آمنين.
واختتم مقاله بقوله: الخليفة ونائبه تحطمت أحلامهما على صخرة حنكة قدرة وجسارة سلمان وأشقائه، ووعي ويقظة وسرعة المحمدين، ولكن الحمدين استمرا في حياكة مؤامرة أخرى مع الإرهابيين العتيدين (تل أبيب، وطهران) ومصيرها التحطم أيضا.
التعليقات
حتى الشيخ السديس لم يسلم منهم حسيبا الله عليهم وعلى كذبهم
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بعض لمعلقين خارج تغطيه الاءحداث تقولو قينان وراك توك تكتب معناه ماتتابعون مقالاته بلصحف مخه كبيرحافظ الاءحداث بالتواريخ مقابله بروتانااستضافومجموعه صحفيين قينان كان الوحيدبالسردالتاريخي لهم بالميلادي
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اهم شي دعم علمانية سوريا
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واذ
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صحفي قينان لغامدي رهيب والله رهيب يتتبع سلوك الاخوان يفنيدماءربهم وبماذايفكرون ودايم ماكتب عن الاخوان والسروريه والخلافه المزعومه لايضاهيه بحدسه الفكري والتشخيصي الاالصحفي محمد ال الشيخ قينان خمس نجوم
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قرقر كثير . أس كلام.
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نعم قتلوه ومشوا في جنازته هكذا فعلوا وينفذون خططهم الإخوانية الإرهابية على بقية القادة العرب ناهيك عن الدماء التي سالت في الوطن العربي بتوجيه من ملالي إيران ولا أستبعد ***
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هناك يمني اخواني فاحت ريحته في تعليق ٢٤ و ٢٦ اظهر وبان وعليك الامان
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وينك من زمان عشان تقول هذا الكلام خليجنا واحد وانا اول مرة اشوف لك تعليق
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هناك يمني اخواني فاحت ريحته في تعليق ٢٥ و ٢٧ اظهر وبان وعليك الامان
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صدقت ههههههههههههههههههه
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لقد اغضبت الاخونجية ياقينان بهذا الكلام ويتسألون اين انت طول هذه المده وهم يعلمون ان السياسة الخارجيه من شؤن الحكومه مالم تعطي توجيهات محدده
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من اجود انواع الطبوووول
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الاخوان بصفتي الخليفة سمحت لهم بالثوران وسمحوا لي بالدوران فانتم امام امران اما قبول الخليفة او قتل بني الانسان بالقاعدة وداعش وطالبان
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يعني الشعوب ثارت من فراغ ولان الاخوان حرضوهم وحرضو كل الاحزاب والتوجهات وقبل عايشين ف نعيم والمفروض يتركونهم يحكمون الى يوم الحساب
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الكاتب ذا من العيار الثقيل كفووو ي قينان الغامدي
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اضن اني سمعت او قراءة السنه الماضية بانه تم وقفه من الكتابة ؟!!!
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اطفال فلسطين و سوريا و العراق يموتون مثل الذباب أمامهم و ﻻ أحد يحرك ساكن
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الكاتب وينك من زمان ماتفضح قطر ***
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نعم صبر ٢٢ عام على مرض حكام الدوحة ولكنهم لم يستفيدوا من حلم المملكة وصبرها والتذاكي على عمالقة السياسة اعتبره غباء السعودية تعتبر مصنع القرار العالمي في اي قرار لذا لا مكان للصغار معها
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شطح ويبالغ وخلط الحابل بالنابل من ينظر الى ايران واسرائيل انها عدو يقطع علاقاته فيها لو كان صادق ف مواقفه مرسي جاء بانتخاب واردوغان كذلك عكس الاخرين حتى لو كرهت التوجة الاسلامي
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هناك كتاب اسمه الكتاب الاخضر التافه في جنون الخلافه بدون كلافه لعلكم تجدوه فالاسواق قريبا
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هناك تعليق رقم ٨ يؤيدني اصرفوا له بطانية ودهان ابو نمر و٤ حبات حمص من تركيا وكيلو عنب مت اسرائيل وزعفران من ايران قدس الله سري كم انا كريم استمر يابني في دعمي ولك بركات الخليفة
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20 سنه وهم يخططون على بلدك ولم تكتب حرف واحد طوال السنين بالله ويش اسميك ( )
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يعني وأنت عملت في الصحافة معظم عمرك قبل أن تصاب بالاكتئاب ما مر عليك مؤامرة القذافي لمحاولة قتل الملك عبدالله رحمه الله المفروض تشكر قطر إذا كان خططت للإطاحة بالقذافي .
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هل يعقل ان يكتب عني هذا الكلام في صحف السعودية والخليج وانا انفق اموالي من اجل ملكي الا يعلم اهل الخليج ان شريت كاس العالم راح احرمهم واني شريت بطولات العالم راح احرمهم بمالي راح اشتري اي شي
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يا عزمي اتني بالجعة واتصل لي بصديقي نتنياهو ليعاقب هذا الكاتب الغامدي اين اموالي التي انفقتها في المملكة لشبيحتي عليهم نفي هذا الخبر واغراق المواقع بصوري وتلميع اسمي عندي مال اقدر اشتري من اريد
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اكيد مصيرهم التحطم والتشرد
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امير المؤمنين اخفق في قراءة الاحداث قراءة صحيحة وهذا ماجعل منه تسليم الحكم لنجله تميم ابن حمد وتقلد الخليفة الجديد صوريا ولزال هناك امل لدى والده ان يلبس تاج الخلافة ولكن كيف سيقنع العثماني الطامع
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تأملنا في كل ماقيل وبكل أسف أنه كان من عيون الحقيقة المرة التي مارسها الحمدين منذ عقدين ، الحقد أعمى بصائرهما والغاز أثمل عقليهما . غرتهم الثروات فأنفقوها على الثورات ، بطروا النعمة وستنالهم النقمة ،،
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امير المؤمنين والخليفة العثماني يندبوا الحظ العاثر اللذي فضح امرهم وجعل عروشهم تتهاوي امام اعينهم
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امير المؤمنين اتى الى شقراء ليقيم هناك احدى قلاعه وترك من خلفه مسجد الفاروق بالدوحة ليخطب فيه الشيعي مقتدى الصدر تلاقح المذاهب والحضارات والي الولاة عزمي بشارة كان متحمسا ويغدق المال لاسقاط الخليج
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