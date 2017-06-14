الصملة!
بقلم : عادل التويجري
• تحركات في الاحتراف بقيادة الصنيع وفريق عمله الجديد!
• لست «متفائلا» بأعضاء الاحتراف الجدد!
• وأخشى أن يضيعوا مكتسبات من سبقوهم!
• بسبب «تواضع» تجاربهم وقلة خبرتهم!
• أحد المقترحات إلغاء تجميد العقود!
• وهي الفقرة التي أقرتها الاحتراف السابقة.
• لوقف «الكباري» الاحترافية آخرها سعيد المولد وسواليف العجز!
• لا يجب تكرار «بلاوي» الماضي!
• إن كان ثمة تطوير للائحة ففي العقوبات «المالية».
• وهذه لا يحددها الفيفا.
• غرامة النادي «المتلاعب» حاليا «خرابيط»!
• 500 ألف ريال!
• عقد بقيمة 30 مليونا مخالفته لا تذكر!
• بينما عقوبة اللاعب 300 ألف!
• وهذه أيضا لا تذكر!
• فيا لجنة الاحتراف غلظوا العقوبات المادية.
• اجعلوها 15 مليونا على النادي و9 ملايين على اللاعب.
• كي لا يفكر أحد بتكرر (الأفلام الهندية)!
• سألوا الفشار أي أفلام!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال أفلام (الصملة)!
نقلا عن مكة
التعليقات
سألوا الاحتراف ليه ما تسمعون اقتراحات الداهيه الزرقاء بطيخه ؟ كحوا وشهقوا ولم يزاعقوا لأن الزعيق عيب ثم قالوا . سوف نعرض اقتراحات المذكور على ( الصمله )
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يجب انقاذالنادي الاهلي الاادارة ضعيفة ولاعبي الاهلي غروروعدم اخلاص همهم افلوس وبس والفريق بلاقوة ولايوجدقلب دفاع قوي بعداسامة والقادسية كشف السروفاز 4 علاالاهلي يجب عودة كنزالاهلي الاميرفيصل بن خالد
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لاعبي العميدولاعبي العالمي ولاعبي الملكي ضيعوقوة وسمعة نادي الاتحادوونادي النصرونادي الاهلي معقولة لاعبي النادي الاهلي عارفين علة النادي بلاقلب دفاع وساكتين همهم افلوس وبس مثل لاعبي النصروالاتحاد
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