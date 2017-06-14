الصملة!

بقلم : عادل التويجري

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• تحركات في الاحتراف بقيادة الصنيع وفريق عمله الجديد!

• لست «متفائلا» بأعضاء الاحتراف الجدد!

• وأخشى أن يضيعوا مكتسبات من سبقوهم!

• بسبب «تواضع» تجاربهم وقلة خبرتهم!

• أحد المقترحات إلغاء تجميد العقود!

• وهي الفقرة التي أقرتها الاحتراف السابقة.

• لوقف «الكباري» الاحترافية آخرها سعيد المولد وسواليف العجز!

• لا يجب تكرار «بلاوي» الماضي!

• إن كان ثمة تطوير للائحة ففي العقوبات «المالية».

• وهذه لا يحددها الفيفا.

• غرامة النادي «المتلاعب» حاليا «خرابيط»!

• 500 ألف ريال!

• عقد بقيمة 30 مليونا مخالفته لا تذكر!

• بينما عقوبة اللاعب 300 ألف!

• وهذه أيضا لا تذكر!

• فيا لجنة الاحتراف غلظوا العقوبات المادية.

• اجعلوها 15 مليونا على النادي و9 ملايين على اللاعب.

• كي لا يفكر أحد بتكرر (الأفلام الهندية)!

• سألوا الفشار أي أفلام!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال أفلام (الصملة)!

نقلا عن مكة