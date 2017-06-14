الكويت تطالب “الانتربول” بإلقاء القبض على أمير خليجي.. لهذا السبب!

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صحيفة المرصد: طالبت الكويت الشرطة الدولية (إنتربول) بإلقاء القبض على أمير خليجي خطف طفليه من طليقته الكويتية وفر هاربًا إلى خارج البلاد.

وسجلت النيابة العامة الكويتية قضية خطف ضد الأمير الخليجي، وأبلغت السلطات المختصة في الدولة الموجود فيها لضبطه وتسليم الطفلين إلى السلطات الكويتية.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية، أمس الثلاثاء، إن الأمير الخليجي استطاع أن يخدع طليقته بادعاء أخذ طفليه في نزهة، ولكنه فر بهما إلى إحدى الدول الخليجية.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، أن المواطنة الكويتية (والدة المخطوفين) كانت قد استطاعت أن تحصل على حكم قضائي بحضانة الطفلين.