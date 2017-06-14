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الكويت تطالب “الانتربول” بإلقاء القبض على أمير خليجي.. لهذا السبب!
صحيفة المرصد: طالبت الكويت الشرطة الدولية (إنتربول) بإلقاء القبض على أمير خليجي خطف طفليه من طليقته الكويتية وفر هاربًا إلى خارج البلاد.
وسجلت النيابة العامة الكويتية قضية خطف ضد الأمير الخليجي، وأبلغت السلطات المختصة في الدولة الموجود فيها لضبطه وتسليم الطفلين إلى السلطات الكويتية.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية، أمس الثلاثاء، إن الأمير الخليجي استطاع أن يخدع طليقته بادعاء أخذ طفليه في نزهة، ولكنه فر بهما إلى إحدى الدول الخليجية.
وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، أن المواطنة الكويتية (والدة المخطوفين) كانت قد استطاعت أن تحصل على حكم قضائي بحضانة الطفلين.
التعليقات
20 - جومنجي2017-06-14 09:21:15
19 ماهم ***عشان يكون فيه تكافؤ نسب كلهم مسلمين
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19 -2017-06-14 09:08:49
هل عندهم تكافؤ النسب يوم تزوجها
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18 -2017-06-14 08:56:06
لزوم نبلغ العم معيض بالسالفه كلمة أمير تطلق على أهل قطر والسعودية أما الباقي شيوخ
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17 - صوت الحق2017-06-14 07:11:14
تعليق مخالف
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16 - العابد2017-06-14 07:07:09
اليهال مردهم لأمهم شلون تبوقهم و تهرب يا حسافة وش حقه ، انزين و طرشتم الإنتربول سلفي ناصر القصبي
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15 - عمران2017-06-14 06:47:08
رجعهم لها وفك نفسك من السجن وعش حياتك وخذ غيرها وجيب عشره يهال بدال ياهلين
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14 - ياسمين 🌸2017-06-14 06:44:37
أمير خليجي وفر إلى دولة خليجية .. وضحوا أكثر علشان نقدر نعلق
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13 - بدر2017-06-14 06:44:32
من يكون هذا الامير مره وحده النتربول نزهه مع اطفاله بعيد اتصال بعائلته يرجعهم سالمين غانمين مكبربن المسئله لو انه قاتلهم ماتوصل للنتربول الامير عنده اهل و حكومة بلادة يرجعونهم غصب عليه
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12 - العنزي2017-06-14 06:36:57
خذ عيالك وروح مدامك طلقتها ولاتردهم انزع أشهد بالله انك كحيلان
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11 -2017-06-14 06:05:36
مايملى العين الا المستقيمات غاضات البصر***
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10 - ابن وايل2017-06-14 06:00:35
كاتبين في الخبر انه ياخذ ابناىه في نزه يعنى بلغ ام العيال انه ذاهب بي ابنائه في نزه ولم يحدد مكان النزه هل هي قريبه ام بعيده داخل خارج البلاد والنزه غير معلومة الوجه والمده اذا لا يطلق عليها خطف
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9 -2017-06-14 05:58:46
كيف يترك بنت البلد والاصل والفصل والحسب والنسب والتكافئ *********** والاستقامة والطهروياخذ من دولة اخرى مايعرفهم
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8 - متأمل2017-06-14 05:56:58
موضوع بسييييط .. يتقابلوا في مقهى هارد ويتصالحوا وكل واحد يقول للثاني هارد لك ،،
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7 - امير على حالة2017-06-14 05:54:57
امير خليجي مصطلح جديد يعني تزوجها عمياني ومن تكون من عرب الكويت الوافدة كيف اخذ موافقة زواج خارجي اذا عنده سجل تجاري مايعطيه بنك التسليف قرض زواج كيف يدبر اموره الله يعينه عساه موضف ويقدريصرف عليهم
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6 - ابو نوره2017-06-14 05:48:05
خليجي
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5 -2017-06-14 05:47:48
معقول اسباني؟
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4 - اترك تعليق واسكت عما يليق2017-06-14 05:45:52
لاخطف ولاشي اخذ اولاده يعني وش بيسوي فيهم بيحطهم في عيونه وبيكون حريص عليهم ومردهم لمهم يمكن يبي يمشيهم نزه خارج البلاد شهر شهرين ثلاثه وبيردهم لاتخافين عليهم في أيدي امينه ان شاء الله
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3 - صقر الصقور2017-06-14 05:42:41
لاحوال ولا قوة الا بالله
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2 - فليحان2017-06-14 05:40:31
قولوا *****وخلاص. ليش اللف والدوران
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله2017-06-14 05:36:18
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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بواسطة : رحمه ⭐⭐⭐
حتى الشيخ السديس لم يسلم منهم حسيبا الله عليهم وعلى كذبهم...
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اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه اللهم عليك بالروافض المجوس واذنابهم في الداخل والخا...
بواسطة : جومنجي
19 ماهم ***عشان يكون فيه تكافؤ نسب كلهم مسلمين...
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