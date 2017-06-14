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تفاصيل جديدة في قضية والد الطفل المستبدل بآخر ميت بخميس مشيط.. هذا هو الدليل!

تفاصيل جديدة في قضية والد الطفل المستبدل بآخر ميت بخميس مشيط.. هذا هو الدليل!
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المرصد 9 1٬952 3 ساعات

صحيفة المرصد: جدد المواطن ظافر الشهراني، والد المولود الذي فقد في المستشفى المدني بمحافظة خميس مشيط منذ عامين، إثارة قضيته مرة أخرى، وذلك بالكشف عن مستندات جديدة عثر عليها، مؤخرًا.

وأوضح الشهراني أن منسوبي أمانة الخميس عثروا على ورقة مستشفى في أرشيف البلدية تحمل اسم “عائشة سعيد” وهو اسم قريب جدا من اسم زوجته “عائشة سعد”، معقبًا: “ولكن حتى الآن لم يصلني شيء رسمي من الأمانة أو الصحة”.

واتهم الشهراني بعض الجهات الخدمية المرتبطة بالقضية بالتقصير، مؤكدًا أنها لم تستجب لقضيته ولم تحرك ساكنًا رغم مراجعاته المتكررة لهم، وفقًا لـ “الوطن”.

وأكد الشهراني أن الشكوك تساوره وزوجته بأن هناك أمرا مريبا في خفايا هذه القضية وأنه لم يكن استبدال طفلهما على سبيل الخطأ، متابعًا: “ابننا إما أنه بيع أو قتل”.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شعبان 1434هـ، عندما اتهم المواطن ظافر الشهراني مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط بتبديل مولوده وتسليمه آخر ميت.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 -
2017-06-14 09:13:45
المستشفيات تدار من قبل أجانب ولديهم غل وحقد على الشعب انتبهوا من هؤلاء المرتزقه
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8 -
2017-06-14 09:05:53
لو كل حرمه ولدت في بيتها ماصار تبديل ولا سرق أطفال البسه تلد في الخرابات وبدون مساعدة من صديق ولا هناك تبديل بيض اللق لق لها وتمشي أمورها ميه ميه ميووووو
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7 - حابس نمله ومعذبها
2017-06-14 07:45:45
في هذي السنه صارت اخططاف المواليد كان دايم اقراء مثل هذي القصه واحده في جده والرياض والظاهر بعد في الشمال وطلعو ناس يتاجرون بااعظاء البشر وفيه دكتور احتجز في المطار بسبب معه كلاء بشريه
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6 - مراقب
2017-06-14 07:30:35
؟؟؟؟؟؟؟؟
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5 -
2017-06-14 07:19:49
فحص الحمض ال DN
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4 - عمران
2017-06-14 07:12:14
الطفل الميت اندفن واندفن معه سره كان أخذوا حمضه النووي وتأكدوا
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3 - احمد العسيري
2017-06-14 07:01:13
طيب الميت اللي عطوك اياه عملو تحليل DNA وثبت أن ماله أي صله فيك والا كيف اذا لم يثبت انه ابنك فلا تسكت عن حقك أسأل الله العلي القدير أن يجمعك بمولودك عاجلا غير اجل وان يظهر الحق وكان الله في عونك
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2 -
2017-06-14 06:38:57
صدقني ان ما خفي كان اعظم
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1 -
2017-06-14 06:38:02
💚 ( ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ) . اللهم اجعلنا من اصحاب هذه الآية اللهم ارزقنا الجنة ومايقرب اليها من قول وعمل يارب العالمين .
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بواسطة : رحمه ⭐⭐⭐

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