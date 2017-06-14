“انستقرام” الهالك آل صويمل يفضح أمره.. ويُظهر مشاركته في أعمال إرهابية!

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صحيفة المرصد: أوضح حساب «الانستقرام» العائد للهالك محمد حسن آل صويمل المتورط في قتل رجلي أمن، ومشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن، ونقل أسلحة ومتفجرات، وإعلان ولائه لإيران بوضعه صورة ثلاثي الشر كل من الخميني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي والأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصرالله، إضافة لصورته في أحد مواقع التدريب العسكرية خارج السعودية التي يتوقع أن تكون في مواقع عسكرية عائدة لحزب الله.

كما أظهر حساب الهالك آل صويمل امتلاكه عددًا من الأسلحة النارية المختلفة، بالإضافة لسفره لدول مجاورة وتلقيه تدريبات عسكرية، إذ رصدت صورة له مع عناصر يرجح بأنها من كتائب حزب الله اللبناني الإرهابي في مواقع تدريب تعود لهم، ما يؤكد أن ما يتم في بلدة العوامية يتم وفق تخطيط مسبق وبتورط كل من إيران وذراعها في المنطقة حزب الله اللبناني، بحسب “عكاظ”.

ومن خلال متابعة حساب الهالك آل صويمل تبين مشاركته في عدد من الأعمال الإرهابية وفق ما أرفقه من صور الأسلحة والمقذوفات العسكرية، والمشاركة في قطع الطرق في محافظة القطيف، وحمل صور أحد الإرهابيين، الذي تم تنفيذ حكم قضائي بقتله قصاصا لتورطه في جرائم إرهابية في محافظة القطيف وهو الإرهابي نمر النمر.