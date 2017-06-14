“انستقرام” الهالك آل صويمل يفضح أمره.. ويُظهر مشاركته في أعمال إرهابية!
صحيفة المرصد: أوضح حساب «الانستقرام» العائد للهالك محمد حسن آل صويمل المتورط في قتل رجلي أمن، ومشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن، ونقل أسلحة ومتفجرات، وإعلان ولائه لإيران بوضعه صورة ثلاثي الشر كل من الخميني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي والأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصرالله، إضافة لصورته في أحد مواقع التدريب العسكرية خارج السعودية التي يتوقع أن تكون في مواقع عسكرية عائدة لحزب الله.
كما أظهر حساب الهالك آل صويمل امتلاكه عددًا من الأسلحة النارية المختلفة، بالإضافة لسفره لدول مجاورة وتلقيه تدريبات عسكرية، إذ رصدت صورة له مع عناصر يرجح بأنها من كتائب حزب الله اللبناني الإرهابي في مواقع تدريب تعود لهم، ما يؤكد أن ما يتم في بلدة العوامية يتم وفق تخطيط مسبق وبتورط كل من إيران وذراعها في المنطقة حزب الله اللبناني، بحسب “عكاظ”.
ومن خلال متابعة حساب الهالك آل صويمل تبين مشاركته في عدد من الأعمال الإرهابية وفق ما أرفقه من صور الأسلحة والمقذوفات العسكرية، والمشاركة في قطع الطرق في محافظة القطيف، وحمل صور أحد الإرهابيين، الذي تم تنفيذ حكم قضائي بقتله قصاصا لتورطه في جرائم إرهابية في محافظة القطيف وهو الإرهابي نمر النمر.
التعليقات
الحمد لله تم دعس هذا الذنب الايراني الحقير.يارب لك الحمد والشكر مسوي كومندوز احترق في سياره مسروقه خلي قط القط والخميني وكل الاموات الي تعبدهم وتطوف على قبورهم يخرجوك من ورطتك.والله ال البيت برا منكم
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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سؤال يطرح نفسه ليه لا يتم محاسبة حسن نصر الله ومن على شاكلته وملاحقته مثل ما تم ملاحقة أسامة بن لادن !!!!
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اللهم ارحم شهدائنا لماذا في مثل هذه المواضيع تكون التعليثات للاسف قليله
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مشوي خخخخ ، مسحب على الفحم ههههههه
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ههههههههههه ههههههههههه جابوه جنود سلمان ومحمد بن نايف خلوه يتشلوط في نار السياره الله لايرحمه باقي الجراذيه اللي بعده بتجيبهم رجال الامن السعودي واحد واحد هات اللي بعدهم من الخونه عملا ايران
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هؤلاء يأخذون من اموال الوطن وينقلونها الى ايران بغرض استثمارها فمن المفروض منع ***من ذلك
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وللله طالت سالفة العوامية كل شوي قاتلين رجل امن او مصوبينهم. اللهم اهلك الروافض والصفويين وكفنا شرهم وجعل دائرة السؤ عليهم وعلى من ناصرهم اللهم امين اللهم امين
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جابو رسك رحال التوحيد وبمشيئة الله وعونة سيقتطفون روس من بقي من المطايا الانجاس بائعي وطنهم الخونة الأذناب عديمي الشرف
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الى جهنم وبئس المصير جابوا راسك الرجال الطحاطيح وعقبال البقيه يدعسون عليهم رجال محمد بن نايف
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إلى جهنم وبئس المصير.
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ياقلم الحقيقه أخرج وعلق على الخبر واشتم من درب الهالك
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ربي ارحم شهدائنا جميعا الذين قدموا اليك وحلوا ضيوفا بجوارك تاركين الاهل والمال والولد مدافعين عن الحق لاعلاء راية الاسلام ودحر العدو الظالم 🇸🇦
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تعليق مخالف
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رفعت الأقلام وجفت الصحف .. كل الخيارات مطروحة لسحق المشروع الصفوي الفارسي الذي أطلقه ولي الفقيه وملالي ايران ، هيهات ما دام في العرب.. سلمان
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وش استفادو هالكلبين يستحقو الموت لعنة الله على هذي الوجيه ههههههه
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الي جهنم وبئس المصير عليهم لعنة الله وملائكته والناس اجميعن تف عليهم وعلى من ايدهم وازرهم وساعده وتستر عليهم وآواهم لعنة الله عليهم جميعا
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الحمد لله وحده ويحول الله الباقي في الطريق حسبنا الله عليهم
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حزب اللات الارهابي هو اللي متولي السالفه نيابه عن ايران وهو اساس الشر
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تفو عل هلوجه القذر يازباله
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هلك وإلى جهنم وعقبال كل إرهابي يحارب بلادنا . من شذ شذ في النار أخذ جزاءه في الدنيا
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