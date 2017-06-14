والد الطفل جسار يكشف مستجدات قضية بتر يد ابنه.. هذا آخر ما توصل له الأطباء الألمان!

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صحيفة المرصد: زفّ أطباء الطفل “جسار” الذي لم يتجاوز عمره عامًا، في المستشفى الألماني، البشرى بنجاة يده من البتر، بعد انتظار استمر قرابة الشهر، وبعدما كان مقررًا من قبل أن يتم تلافيها بعملية جراحية نادرة.

الجدير بالذكر أن الطفل “جسار” تعرض لخطأ طبي في مستشفى نمرة قبل شهرين، وتدخل حينها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متكفلاً بعلاجه، حيث قرر الأطباء الألمان زراعة كفه بعد بتر أصابعها الخمسة، أسفل معدته، على أمل أن تنمو أنسجتها مرة أخرى، بعد أن أزال الأطباء الأجزاء التالفة، ولم يتركوا إلا عظم الكف فقط، وبعد مضي شهر تم إخراج الكف، وثبت بفضل الله وقوته عودة الحياة لها من جديد.

وفي حديث والد الطفل “جسار عوض الله السلمي” قال إن الأطباء أبلغوه أنهم سيزرعون للطفل أصابع جديدة كعملية تجميلية، مؤكدًا أن فرحته بنجاة طفله لا توصف، مقدمًا شكره لله -تعالى-، ثم لسمو ولي ولي العهد، وكل من ساهم في علاجه سواء في المستشفى أو من السفارة السعودية بألمانيا، بحسب “سبق”.

وأضاف والد جسار أن الكشف الأولي للطفل عند وصوله لألمانيا الشهر الماضي أثبت وجود خطأين طبيين: أولهما الحقنة الخطأ في شريان يده في مستشفى نمرة، ثم تشريح يده في المستشفى العسكري بجدة، حيث قرر الأطباء هناك ألا حل إلا ببتر اليد من مفصل الكف، وهو ما اضطر والده للمغادرة إلى ألمانيا على حسابه الشخصي، قبل أن يتكفل الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد بعلاج الطفل جسار على حسابه الخاص.