رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / والد الطفل جسار يكشف مستجدات قضية بتر يد ابنه.. هذا آخر ما توصل له الأطباء الألمان!

والد الطفل جسار يكشف مستجدات قضية بتر يد ابنه.. هذا آخر ما توصل له الأطباء الألمان!

والد الطفل جسار يكشف مستجدات قضية بتر يد ابنه.. هذا آخر ما توصل له الأطباء الألمان!
حجم الخط A A A
المرصد 3 1٬117 2 ساعتين

صحيفة المرصد: زفّ أطباء الطفل “جسار” الذي لم يتجاوز عمره عامًا، في المستشفى الألماني، البشرى بنجاة يده من البتر، بعد انتظار استمر قرابة الشهر، وبعدما كان مقررًا من قبل أن يتم تلافيها بعملية جراحية نادرة.
الجدير بالذكر أن الطفل “جسار” تعرض لخطأ طبي في مستشفى نمرة قبل شهرين، وتدخل حينها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متكفلاً بعلاجه، حيث قرر الأطباء الألمان زراعة كفه بعد بتر أصابعها الخمسة، أسفل معدته، على أمل أن تنمو أنسجتها مرة أخرى، بعد أن أزال الأطباء الأجزاء التالفة، ولم يتركوا إلا عظم الكف فقط، وبعد مضي شهر تم إخراج الكف، وثبت بفضل الله وقوته عودة الحياة لها من جديد.
وفي حديث والد الطفل “جسار عوض الله السلمي” قال إن الأطباء أبلغوه أنهم سيزرعون للطفل أصابع جديدة كعملية تجميلية، مؤكدًا أن فرحته بنجاة طفله لا توصف، مقدمًا شكره لله -تعالى-، ثم لسمو ولي ولي العهد، وكل من ساهم في علاجه سواء في المستشفى أو من السفارة السعودية بألمانيا، بحسب “سبق”.
وأضاف والد جسار أن الكشف الأولي للطفل عند وصوله لألمانيا الشهر الماضي أثبت وجود خطأين طبيين: أولهما الحقنة الخطأ في شريان يده في مستشفى نمرة، ثم تشريح يده في المستشفى العسكري بجدة، حيث قرر الأطباء هناك ألا حل إلا ببتر اليد من مفصل الكف، وهو ما اضطر والده للمغادرة إلى ألمانيا على حسابه الشخصي، قبل أن يتكفل الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد بعلاج الطفل جسار على حسابه الخاص.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 - 🌴🇸🇦🌴
2017-06-14 07:34:18
الحمدلله . شكراً لمن دعا للطفل ولمن تكفل وساهم في سفر والده لعلاج ابنه وشكراً للأطباء✅الحقيقيين👍في ألمانيا👏
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - عادل الرفاعي
2017-06-14 07:32:23
اللهم اشفي جميع مرضي المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - الشقردي
2017-06-14 07:23:48
يا ماشاء الله ياحلوه الله يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : رحمه ⭐⭐⭐

حتى الشيخ السديس لم يسلم منهم حسيبا الله عليهم وعلى كذبهم...
بواسطة : اللهم احفظ جنودنا بحفظك

اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه اللهم عليك بالروافض المجوس واذنابهم في الداخل والخا...
بواسطة : جومنجي

19 ماهم ***عشان يكون فيه تكافؤ نسب كلهم مسلمين...
بواسطة : جومنجي

الحمد لله تم دعس هذا الذنب الايراني الحقير.يارب لك الحمد والشكر مسوي كومندوز احت...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

سلمان الإنسان.. ورسالة محبة إلى الشعب القطري
96 0
mm

قينان الغامدي

أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة
181 1
mm

د. محمد العوين

دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر
535 0
mm

خالد السليمان

نحن قطر وقطر نحن !
229 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ثمة ما يدعونا إلى التفكيرعميقا فيما يحدث!
136 0
mm

محمد آل الشيخ

وحان وقت المواجهة
476 5
mm

قينان الغامدي

هذه قطر أيها الأعدقاء: لماذا صامتون؟
789 6
mm

عقل العقل

«أبوحنيك».. مغامرات بريطاني في بلاد العرب
247 0
mm

عبدالرحمن الراشد

لحل أزمة قطر: خياران فقط
661 2
mm

تركي الدخيل

قائمة الإرهاب… زمن ما بعد التغطية!
186 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الصملة!
170 4
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
280 2
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
459 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
352 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
586 15
mm

أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
829 1
mm

أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
619 9
mm

صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
571 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
253 0
mm

عادل التويجري

التطنيش!
515 3
الاخبار الدولية
بالفيديو والصور: حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا غرب لندن

بالفيديو والصور: حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا غرب لندن

 المرصد 5 586 2 ساعتين
غورباتشوف يرد على بوتين

غورباتشوف يرد على بوتين

 روسيا اليوم 4 5٬328 5 ساعات
“ماكين” يحذر قطر.. ويبشر بمفاجآت توضح ملف المقاطعة

“ماكين” يحذر قطر.. ويبشر بمفاجآت توضح ملف المقاطعة

 وكالات 59 8٬173 6 ساعات
الإمارات: لانية لقيام عمل عسكري ضد قطر ..وسيتم على الأرجح هذا الإجراء ما لم تغير سياستها

الإمارات: لانية لقيام عمل عسكري ضد قطر ..وسيتم على الأرجح هذا الإجراء ما لم تغير سياستها

 المرصد 87 8٬970 8 ساعات
المرصد الرياضي
منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

 أ ف ب 57 9٬006 7 ساعات
سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

 المرصد 22 4٬292 22 ساعة
أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

 المرصد 30 12٬512 2 يومين
إعلان نتيجة قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018-صورة

إعلان نتيجة قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018-صورة

 المرصد 15 3٬297 3 أيام
اخبار فنية
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 74 18٬849 20 ساعة
شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

 المرصد 115 13٬791 1 يوم
رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

 المرصد 42 9٬100 2 يومين
هيا الشعيبي تصف فايز المالكي بـ”الفاشل”.. هكذا رد عليها الأخير – فيديو

هيا الشعيبي تصف فايز المالكي بـ”الفاشل”.. هكذا رد عليها الأخير – فيديو

 المرصد 53 15٬093 2 يومين
اخبار منوعة
“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

 المرصد 72 12٬378 10 ساعات
“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

 المرصد 20 8٬575 1 يوم
بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

 المرصد 23 10٬374 2 يومين
الكشف عنها لأول مرة.. مقاطع صوتية للأميرة الراحلة “ديانا” تحكي عن أسرار علاقتها السيئة بزوجها الأمير تشارلز

الكشف عنها لأول مرة.. مقاطع صوتية للأميرة الراحلة “ديانا” تحكي عن أسرار علاقتها السيئة بزوجها الأمير تشارلز

 المرصد 13 4٬923 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

 المرصد 12 9٬371 8 ساعات
شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

 الديلي ميل 12 5٬524 17 ساعة
بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!

بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!

 المرصد 23 5٬169 20 ساعة
بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

 المرصد 33 5٬348 1 يوم
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 17 1٬911 21 ساعة
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬809 4 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬660 6 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬148 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬321 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬706 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬035 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬710 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 0 22 1 دقيقة
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬223 2 يومين
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬499 2 يومين
تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

 المرصد 59 4٬174 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 5 2٬680 9 ساعات
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 5 4٬041 9 ساعات
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬716 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬600 أسبوعين
الاخيرة
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 41 9٬207 18 ساعة
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

 المرصد 6 8٬589 22 ساعة
روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

روتانا تزف بشرى لـ”عشاق الطرب” في جدة والرياض ثالث أيام العيد

 المرصد 95 2٬399 21 ساعة
أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

 المرصد 4 692 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 84 3٬235 23 ساعة