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إعلان السياسات النهائية لحساب المواطن .. وجاري وضع اللمسات النهائية للبرنامج

إعلان السياسات النهائية لحساب المواطن .. وجاري وضع اللمسات النهائية للبرنامج
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المرصد 67 4٬888 7 ساعات

صحيفة المرصد: أشارت مصادر حكومية، إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان السياسات النهائية لحساب المواطن، التي سيليها فرز نهائي بالأسماء المستحقة، حيث جرى خلال الأيام الماضية عقد اجتماعات خاصة بالبرنامج بين عدد من الجهات الحكومية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين، وذلك علاوة على تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل المقبلة، إضافة إلى تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.
ومن المقرر أن تتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر التحويل المصرفي وتشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفت ما أشيع مؤخرًا حول توجه الجهات ذات العلاقة في إلغاء برنامج حساب المواطن، الذي أطلق في مطلع فبراير من العام الجاري لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وقد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة، لافتة إلى أن هناك 227 ألفًا من المسجلين بحاجة إلى تقديم مستندات إضافية لإثبات استحقاقهم للدعم.

كما رفعت الوزارة آليات وسياسات برنامج حساب المواطن إلى المقام السامي، في مطلع أول مايو الماضي، بغية اعتمادها، معتبرة مرحلة إقرار السياسات وآليات البرنامج إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلاً عن برنامج الدعم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

67 - hima
2017-06-14 17:21:44
يعني خلاص ننصب الافراح ونحط اللمبات ونعبي المحافظ عشان نملاها بفلوس الحساب,يعني عيدنا عيدين السنه دي,ياساتر من شهر شوال كانو تسعه شهور الله المستعان.
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66 - ابوعمر العوشاني
2017-06-14 16:37:30
اللهم احفظ امننا وايمانا ياررررررررررررررررررب
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65 - القلم الحر
2017-06-14 16:36:53
نتمنى ان يلغى هالبرنامج لانه مافيه فايده للمواطن كله خساره وراح يفقر المواطن علمونا ماذا يستفيد اذا كل شي على ظهره
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64 - ابوعمر العوشاني
2017-06-14 16:35:31
طيب الذي ماعنده دخل ولاوظيفةوعنه اسرة كبيرة هل يشمله حساب المواطن ولا لاصحاب الدخل فقط ارجو الافادة ودمتم
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63 - القلم الحر
2017-06-14 16:33:45
الله يغنينا بحلاله
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62 - ابو الليل
2017-06-14 16:04:36
خلونا اولا نتأقلم مع الضريبه المضافه الحديثه وبعدين يجيب الله مطر
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61 - وهم
2017-06-14 16:03:45
هناك القطاع الخاص مظلوم ولاحد يدري عنه
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60 - عقاب المواطن
2017-06-14 15:52:35
ليه ما تصير الزيادة في اساسي الراتب **
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59 -
2017-06-14 15:26:04
حساب المواطن هل هو للمواطن أم على المواطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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58 - رمضان يجمعنا
2017-06-14 15:10:18
1000 مبروك خبر كتير كتير حلو دام عزك سلمان العز
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57 - فارس الوابصي
2017-06-14 15:09:11
جميع الشعب السعودي واحد مافيه فرق بين موظف حكومي وموظف خاص يجب على الدوله أن تعدل بينهم في المكرمات ولأوامر الملكيه الكريمه
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56 - 56464
2017-06-14 14:29:08
هناك من يظن بأنه دخل إضافي يجب أن يصحح هذه المعلومة ولا يعلق آماله عليه كما يظهر من انتظار البعض بشغف !! هو بدل لرفع أسعار الطاقه والمياه كما هو موضح . النمط الاتكالي قد يسبب لك ربكه وتشتت في مصاريفك
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55 - راحت البال
2017-06-14 14:12:59
ابشركم اعطيت كل بيناتي لحساب المواطن ولم اخفي شي لانة ليس لدي شي اخفية واخرتها بيناتك غير مطابقة لبينات الداخالية اتصلت وقلتلهم اجل اخذوبيناتي من الداخلية ليش تطلبونها مني ونتم تقدرون تجيبون بيناتي
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54 -
2017-06-14 13:49:33
انا من شفت العصيمي هو المتحدث وانا خايف حاطين وجه بشوش وترتاح له النفس حتى يطمئن المواطن ويسجل تخيل لو انهم حاطين واحد شكله زي ***اكيد محد يسجل والان بعد الاستقاله تيقنت من مخاوفي
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53 - محايد
2017-06-14 13:35:24
حساب المواطن ما بيغطي التضخم اللي بيحصل من ارتفاع الطاقة ولا التضخم اللي بيجي من ضريبة القيمة المضافة بالعربي الطبقة الوسطى راح تقل بشكل كبير
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52 -
2017-06-14 13:35:07
الدعم لجميع المواطنين بماان الخدمات سترتفع اكثر من تضرر هم اصحاب الدخل فوق المتوسط واما الاغنياء فهو مناسب لهم انا مثلا تجيني كهرب ٣٠٠ ريال بعد الدعم راح تصير ١٠٠٠ وراح احصل على جزء من الدعم او حرمان
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51 - Zlzl
2017-06-14 13:30:42
هزلت حساب الخنبقه يوما ماء تتفجر الينابيع وتربع الشعبان وتكثر الورود والزهر منها يفوح
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50 - 45
2017-06-14 13:30:19
لاتخبص وتجيب من راسك مواطن مثله مثل الموضف حتى ابو 20 الف بيعطونه اغلب النشاطات منشأه صغيره دخلها محدود هوامير السجلات موضفين ضايقوهم باسم زوجته وامه واخوه اذا عنده سجل مايعني انه غني ثم هي ارزاق
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49 -
2017-06-14 13:19:29
يربع وين حساب ألمواطن إلي يقولون عنه وبعدين وين حافز أختفى من الوجود هههههههههههههههههههههههههه
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48 - حساب المواطن لنا نحن الموطنين !!
2017-06-14 13:12:39
42 - فارس نحد المفروض زيادة ثلاثة الاف لكل موظف (( العدالة الاجتماعية أن يأخذ اصحاب الدخل المنخفض أكثر من اصحاب الدخوال المرتفعة
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47 - جعيثن بن بربيخ
2017-06-14 13:12:20
تعليق مخالف
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46 - حساب المواطن لنا نحن الموطنين !!
2017-06-14 13:10:00
43 - اذا عنده سجل تجاري (( فهو يمارس التجارة التي فيها 3/4 الرزق الله يرزقه وياليت يترك الوظيفة لمستحق لها
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45 - حساب المواطن لنا نحن الموطنين !!
2017-06-14 13:07:37
43 - اذا عنده سجل تجاري (( ينشط في تجارته ولا يجيب لنا عمالة سايبه ويطلقها في الشوارع وياخذكل شهر 10 ريال على الراس
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44 - كمخة
2017-06-14 13:03:37
ماشفنا شي
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43 -
2017-06-14 13:00:04
اذا عنده سجل تجاري بنشاط ودخل محدود احتمال يحرمونه مثل ماحرموه من قرض الزواج يدورون اي عذر حجه يعطي الموضف ويحرم المتسبب البسيط المنتف على الاقل الموضف له راتب ثابت ثم يرفعون الاسعار وتجي في راسه
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42 - فارس نحد
2017-06-14 12:59:06
امفروض زيادة ثلاثة الاف لكل موظف بدل غلاة المعيشة الفقير والغني والوزير واقل رتبة في موظفين الدوله بالتساوي نفس المبلغ بدون حسابات او نقاط
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41 - سؤوال
2017-06-14 12:55:46
فالدول المتقدمة من يدير ويحكم البلد ليسوا افراد بل مؤسسات عامة شوروية لذا نجد نسبة الخلل والخطأ اقل من 1%
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40 - ظل الرياض
2017-06-14 12:55:29
مثل ماقلت لكم كل مواطن راتبه عشرة الاف ريال واقل.يروح بسرعة يدور له مكان عند احد الإشارات واهل الخير ماراح يقصرون معه.وش نسوي حدونا على ها الحال
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
39 - سؤوال
2017-06-14 12:52:12
خطأ علمي ان الموظف يسجل في هذا النظام فالموظف يعطى زيادة ماليه من عمله مباشرة فقط .. فهو يساعد على عدم التركيز تجاه العمل للوظيفة استطيع اتغيب واعوض من حساب المواطن
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
38 - شقآإإآوي
2017-06-14 12:45:51
ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ظل الرياض
2017-06-14 12:40:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - خالد
2017-06-14 12:40:07
المساعدة المقطوعه منذ سنتين لم نستلمها ويعلم الله اننا بأمس الحاجه لها ...
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
35 - يمني عاشق الدمام
2017-06-14 12:37:59
************
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
34 - راحت البال
2017-06-14 12:37:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - ظل الرياض
2017-06-14 12:29:12
وانتوا مغير سياسات اوليه ونهائية.الناس قاعدة تعيش الفقر بمعناه وانتوا دراسة سياسات.عدد المواطنين المحتاجين معروف.وش تبون بعد.كل يوم والثاني طالعين لنا بموضوع.بالله قولولن وشلون تبونا نعيد العيد.قولولن
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32 - ظل الرياض
2017-06-14 12:25:53
استحوا على وجيهكم وخافوا الله ف الشهر الكريم وكفاية ضحك ع المواطن المسكين اللي دايم ضحية كذبكم.اصدقوا لو مرة وحدة لأن ماعاد لكم مصداقية.والله لو ها الحساب موزع على خمس مية مليون شخص كان قد خلصوا منه
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31 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-06-14 12:25:09
بدأو تطبيق ضرائب القيمة المضافة ولا حولو الدعم وهذي أول الكذبات في هالبرنامج
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
30 - راحت البال
2017-06-14 12:23:07
بينوللمواطن المعلومات التي غير متطابقة مع بينات الداخلية اعطى جميع معندة وناكان شي خافي بينولة ذااك ولاحاطينها عذرعدكم المطابقة لونة بنا سكن باحدالدول مطلبتو بينات لمواطنون تلك البلد هم يستححقون ام لا
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29 - راحت البال
2017-06-14 12:18:45
الاغلبية لن يدخل بحسابة شي والعذرمجهزينة ان معلوماتة غيرمتطابقة مع بينات وزارة الداخلية طيب ليش تطلبون منهم بينات والوزارة عندها كل شي المواطن اعطى جميع المعلومات ونكان عند الوزارة شي وهو لايعلمة يبين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - ابوناصر
2017-06-14 12:16:57
هونوا على انفسكم الي بيجي من حساب المواطن بتصبه وترده للكهربه والمويه والخدمات الاخرى وبتزيد عليه من جيبك وبيرفعون العمال والشركات علينا الاسعار في كل شئ واذكركم في كلامي وان شاء الله مايحصل هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
27 - مسمار
2017-06-14 12:06:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - مسمار
2017-06-14 12:02:24
عزالله انه حساب المواطن. ضريبة في ضريب. الله يعدلها من عنده. فاز بها من فاز.
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
25 -
2017-06-14 12:00:39
اي لمسات دام بها تلمس وتهمز
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 -
2017-06-14 11:57:22
ماني من يطرد سراب ب مضماه شاف السراب ويحسبنه غديري سراب الأيام العصيمي ماانحاش من هذا الحساب عبث شاف شي وتوكل على الله وترك كل شيء
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
23 - للاسف ***
2017-06-14 11:50:05
عن التجارة والعمل في البلد . لكي يعطون الوافد الحرية في التكويش على التجارة والوظائف وكل شيء
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
22 -
2017-06-14 11:48:32
ماني من يطرد سراب ب مضماه شاف السراب ويحسبنه غديري سراب الأيام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - لكون واقعيين
2017-06-14 11:47:46
طالما انكم تقولون (جاري وضع اللمسات النهائية للبرنامج ) فهذا ماشر بان هذي اللمسات تحتاج 10 سنوات مثل موضوع الإسكان (( لو الموضوع صدق كان بشرتو المواطن بتاريخ بداية الصرف . اما جايين تقلون للمسات ؟!!
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20 - سيفي واه
2017-06-14 11:47:22
لسان حال ( حساب المواطن ) يقول واغبني عليه واغبني من غير جميع اطباعه** بالله وش الصعوبة في الموضوع خلاص يابوي اعلنوا المستحقين وكم المبالغ وصلى الله على محمد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 -
2017-06-14 11:42:37
نفس حركات الإسكان المسأله مسألة فكر
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
18 - خلك ذيب وأحرص من الذيب.
2017-06-14 11:41:15
*********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-06-14 11:39:11
حساب المواطن ههههههههههه مثل الذي يقول لاطفاله إذا ماازعجتوني اليوم وأنا نايم إذا رحت للبقاله أجيب لكم عسكريم وكيك وعلوك ومصاص وفشفاش
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 - عمر
2017-06-14 11:38:31
طيب برنامج هدف , ليش متوقف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - سلمو
2017-06-14 11:36:08
لو يفتحون مجال للموظف بتحسين دخله عن طريق العمل الحر وبالذات الشباب ابرك من هالحسابات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 -
2017-06-14 11:33:50
**************
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - !!؟
2017-06-14 11:32:29
في كمية من الشروط والتعقيد لا تفرحوا كثير انا ما سجلت في ان شفت الي حولي مشت امورهم واستحقوا واستلموا عندها اروح اسجل انتظر الله يعين اتمنى التوفيق للجميع تقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال اميين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 -
2017-06-14 11:26:40
حسب علمي أنهم قالوا في شهر 8 هجري يكون نازل في حسابك والآن نحن في شهر 9 ومازالوا يدرسون في الأسماء والأوراق يعني أقرب جدار دق رأسك سراب في سراب في سراب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - Nasser7777
2017-06-14 11:22:32
بيماطلون فيه مثل الاسكان بس الظرايب طبقوها على طول الغرامات وساهر تتطبق بلمح البصر بس الشي الي فيه منفعه يبيله سنه ضوئيه علشان يتطبق
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
10 -
2017-06-14 11:21:58
*************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - حامد الحربي
2017-06-14 11:20:50
مشعل تعليق رقم واحد عساك انت اللي تلغى ***إذا أنت الله معطيك ومقتدر احمد ربك لأن فيه بعض الناس مظلومين ظلم ماهو طبيعي والفقر كسر عظامه وحيله
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 -
2017-06-14 11:17:10
الله يحفض لنا الامارات
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
7 -
2017-06-14 11:16:07
لايوجد فرق بيننا وبين الشعب القطري
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
6 - رؤيه الخير
2017-06-14 11:14:42
تعديل اسعار منتجات الطاقه والمياه للمستحقين فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - رؤيه الخير
2017-06-14 11:11:50
الساعة أدهى وأمر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 -
2017-06-14 11:10:28
****************
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
3 - عبدالله
2017-06-14 11:04:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - واحد من الشعب
2017-06-14 11:01:46
تزرع طريقي بالامل. ياخوفي لاتوطاه القدم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 - مشعل العتيبي
2017-06-14 10:52:41
أن شاءالله يلغونه يارب
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بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

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شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

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شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

 الديلي ميل 13 6٬076 1 يوم
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬058 1 يوم
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬822 5 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬689 6 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬162 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬347 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬742 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬044 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬718 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 5 4٬655 5 ساعات
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

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قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬238 3 أيام
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬529 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 5 3٬281 17 ساعة
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

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بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

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بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

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أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

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“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

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شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

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توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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