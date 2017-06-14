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صحيفة قطرية تسيء إلى هيئة العلماء.. وسعوديون يردون

صحيفة قطرية تسيء إلى هيئة العلماء.. وسعوديون يردون
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سكاي نيوز 101 8٬796 7 ساعات

صحيفة المرصد: شنت صحيفة قطرية هجوما على هيئة كبار العلماء في السعودية، وعلى خطباء المسجد الحرام، بعد تحذيرات وتصريحات لعلماء السعودية في النهج الذي تسلكه قطر، والذي أدى إلى مقاطعتها من قبل جيرانها، وأدى أيضا إلى هرولتها لإيران.
واستنكر مغردون سعوديون في تدوينات على حساباتهم بتويتر ” الهجوم والسباب” الذي قامت به صحيفة “الراية القطرية” ضد علماء المملكة.

وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود في تدوينة تحت هاشتاق “قطر تتهم كبار العلماء بالنفاق”، أن قطر تهاجم علماء المملكة “ثم يأتون ويقولون ” قطر سلفية ” !!! . فيما قال المغرد “بن خالد”، “هي نفسها الكلمات التي قالها الدواعش والقاعدة الذين كانت الجزيرة وقطر منبر لهم فلما الاستغراب”.

وأضاف بن خالد “قطر حاولت مرات عديدة إنشاء كيانات ومنظمات لسحب البساط من هيئة كبار العلماء في السعودية ولكنها فشلت بكل مرة” فيما قال “المغرد “بن هباس” أن “أحد أهداف مخطط قطر القذر إسقاط هيبة العُلماء وتقديم السفلة والإرهابيين أمثال القرضاوي وغنيم والغرياني والمحيسني”.

واتهم مغرد آخر باسم “مهجد” قطر بأنها تسعى في هجومها هذا إلى “إسقاط المرجعية الدينية السلفية للسعودية، ما اعتبره من “أهم أهداف جماعة الإخوان السبئية و السلطات في الدوحة”.

من قطر علق د. محمد الكواري في تدوينة على حسابه في تويتر تحت هاشتق “قطر تهاجم هيئة كبار العلماء، بقوله “اللهم إني أبرأ إليك من تصرفات إعلامنا الصبيانية”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

101 - ابو سعود
2017-06-14 17:31:03
من أنتم دار دار زنقة زنقة مصير المتخاذل عن الدور العربية والخليجية
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100 -
2017-06-14 17:26:41
طبعا انا ضد توظيف الدين سياسيا او تسييس المساجد*****
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99 - الصامت
2017-06-14 17:16:59
تتخذ نفس النهج الفارسي هذه هي قطر اللي كان يصجنا بها
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98 -
2017-06-14 16:53:54
من يلعب على الحبلين هو منافق
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97 -
2017-06-14 16:52:51
السلفيين قاهرين حكومة قطر ومعهم الاخونج والسرورية ههخ
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96 -
2017-06-14 16:51:44
***انتم يدعمون الارهابيين ليدمرون بلاد التوحيد
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95 -
2017-06-14 16:50:47
يالقرضاوي وش آخر أخبار الرز هل لازال كثير أو تم تقليصه😂
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94 -
2017-06-14 16:49:43
***اللي يضع جنوده معنا ويدعم الحوثي بنفس الوقت ***اللي يدعم الإرهاب السني والشيعي كحكومة قطر
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93 - هلالي محب
2017-06-14 16:41:46
قطر وش ترجي منها ذنب ايران الي يسبون آل البيت وقطر تسب كبار علمائنا الافاضل ويمجدون قرضاوي ارهاب
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92 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:17:23
ما يميز أزمة قطر أنها (( ****)) بما تعنيه الكلمة من مدلولات حقيقة ضلال الاخوان من بقية باقية من ستر !! ممن جهلهم
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91 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:14:15
وإن تكلموا (( سكتنا )) فالعين لا تعلو على الحاجب
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90 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:13:36
وإن تكلموا (( سكتنا )) وشكرنا ،،،
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89 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:11:50
وسكوت المشهورين ؟؟ سكوت ليس بعده ولا قبله سكوت !!!
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88 - فهد12
2017-06-14 16:10:55
*** كبار هيئة العلماء حفظهم الله
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87 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:09:38
(( لن نسكت )) لأن الوطن لن يسكت ولن يسكت
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86 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:08:39
((( لن نسكت ))) وسنفضح صاحب كل منهج مخالف لمنهجنا مفارق لجماعتنا وسنتنا وعلماؤنا
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85 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:07:07
لن نسكت !! وسنخوض معاركنا معهم ؟!
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84 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:06:13
غردوا في كل شاردة وواردة !!! أيسكتون في هذا ؟!! لن نسكت اذا سكتوا
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83 - وهم
2017-06-14 16:06:05
تعليق مخالف
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82 - لن نسكت اذا بعض الدعاة سكتوا ؟!
2017-06-14 16:03:59
(( سنبين و سنخطب ونغرد )) ولن نسكت اذا البعض سكتوا ؟!
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81 - فهد12
2017-06-14 16:03:44
تعليق مخالف
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80 - هدوء !! هدوء ! لا أحد يغلط
2017-06-14 15:42:19
68 - (( في الشرع )) يجوز انقاذ شعب مسلم من محاصرة قائد ***لدينه وشعبه !!!
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79 -
2017-06-14 15:41:16
تعليق مخالف
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78 - هدوء !! هدوء ! لا أحد يغلط
2017-06-14 15:39:56
68 - (( في الشرع )) يجوز قطع علاقات مع قائد مسلم *** !!! حاصر شعبه تسيد فيها اخوان خونة وفرس مجوس وترك لا حلف لهم
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77 -
2017-06-14 15:31:26
** افة حشرة خربت اليمن وليبيا والعراق ولبنان وسوريا والبحرين اللهم اكفنا شر ***خخخخخخخ
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76 - فهد12
2017-06-14 15:25:12
68 يا***هذا ليس حصارا وانما جار باغي اقفلنا الباب في وجهه اتقاء من شره ومقاااااااااطعة له لعله يرجع الى صوابه
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75 - هدوء !! هدوء ! لا أحد يغلط
2017-06-14 15:22:08
خلاف السياسة يمكن نمشيه !!! خلاف الدين (( STOP )) وفي ذلك تفصيل ؟!
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74 - السنة والجماعة
2017-06-14 15:19:25
لاهوادة مع هاولاء **الاوغاد عملاء اسرائيل والمجوس الخميني.لامكان لهم بيننا ولاتطي اقدامهم ارضنا نحن اهل السنة والجماعة والمحجة البيضاء لانريدهم ولانطيق نحملهم اتباع ابو لؤلؤة المجوسي عملاء اليهود
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73 - فهد12
2017-06-14 15:17:48
تعليق مخالف
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72 - هدوء !! هدوء ! لا أحد يغلط
2017-06-14 15:14:10
تعليق مخالف
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71 -
2017-06-14 15:10:56
يعني مثلاً مثلاً تبونهم ... ؟***
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70 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 15:10:04
56 - ابوشيخه.. // عجل علينا بسياطك
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69 - ابوشيخه
2017-06-14 15:08:32
تعليق مخالف
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68 -
2017-06-14 15:08:30
هل يجوز في الشرع محاصرة شعب مسلم وقطع كافة سبل الحياة عنه ؟؟؟
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67 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 15:07:36
لم يقل هذا أحد من العالمين ؟؟ ربما الخبر غير صحيح .. افيقونا !! قبل أن نكتب مالا يحمد عقباه !!
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66 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 15:05:23
56 - ابوشيخه.. تعليق مخالف // افتنا مأجورا قبل أن نخوض فيهم خوضاً ؟ ننتظر
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65 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 15:03:33
المسألة فيها ؟!!!
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64 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 15:02:40
على كذا تم تربيتكم اذاً !!! ونحن نقول يمكن فيهم من خير
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63 - Dear
2017-06-14 15:02:00
تعليق مخالف
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62 - ابوشيخه
2017-06-14 15:01:24
تعليق مخالف
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61 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 15:00:55
كذا نقول :: (( STOP ))
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60 -
2017-06-14 14:59:23
لا إله إلا الله محمد رسول الله ..****
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59 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:59:04
فصل الدين عن السياسة هذا ما تسعى له ((( العلمانية الاخوانية في قطر )))
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58 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:57:59
قلنا ونكرر ((((( لن تجد خائناً حصيفاً !!! )))))
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57 - 5005
2017-06-14 14:54:45
ليس ذلك غريبا من اللي يحبون كتف ورأس القرضاوي ويرتهنون للاخوان وعمائم الملالي ويسمي الخليج العربي بالخليج الفارسي ويدعمون الحوثي والحشد وحزب ابليس وكل افاق .
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56 - ابوشيخه
2017-06-14 14:54:16
تعليق مخالف
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55 - ابوشيخه
2017-06-14 14:50:16
تعليق مخالف
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54 - 007
2017-06-14 14:49:28
الظاهر ان العلاقات خربت على الاخر ... ومافي رجعه ... صحف قطر تسب وتشتم وتقذف ... والحرس الثوري يصل قطر ... وجيش الاخوان التركي يحتل قطر ... الامور خربت اقول شكلها خربت على الاخر ... نسال الله السلامه
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53 - موقع الحدث نيوز الاخباري
2017-06-14 14:49:10
كشفت دراسة عالمية نشرتها شبكة "غوت نت" عن ترتيب دول العالم وفقا لمعدلات الذكاء القطريون اغبي شعب بالعالم
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52 - نجوان السحيمي
2017-06-14 14:37:07
إذا أتتك مذمتي من نافص فهي الشهادة لي بأني كامل ،اللهم انصر بلدنا السعودية علي من عادانا، الله الوطن الملك
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51 - سهيل
2017-06-14 14:18:11
***الملك فيصل والملك فهد أو الشيخ زايد يرحمهم الله ****
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50 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-14 14:07:04
معطّلني .. أقسم بالله معطّلني .. حس على دمّك حس ..
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49 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-14 14:04:44
صبـــرٌ جميـــل 😞
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48 - فهد12
2017-06-14 13:53:34
يروجون للعطر ويسرقون الكتب لم نسمع ان هذه الصفات في كبار هيئة العلماء لقد كذب من كتب هذا وانما هذه الصفات في دعاة يوالون لقطر وتركيا
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47 - فقير
2017-06-14 13:53:29
تعليق مخالف
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46 -
2017-06-14 13:49:03
تعليق مخالف
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45 - عبادي
2017-06-14 13:35:32
تعليق مخالف
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44 - خالد
2017-06-14 13:35:21
أقول وبالله التوفيق ان دوله قطر فيها حكومه ظل من المرتزقه العرب الذين يتحكمون في مفاصل الدوله سياسيا واعلاميا ....
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43 - Zlzl
2017-06-14 13:34:28
تعليق مخالف
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42 - وشك وشك
2017-06-14 13:24:44
هذا....افلاس
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41 - عبدالله
2017-06-14 13:11:29
لكل فعل رد فعل لا تنظرو لرد القطريين ولكن ماذا قال المفتي !
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40 - راحت البال
2017-06-14 12:51:39
ايتها الصحيفة القطريه هل وجدتي حل اين ستكون اقامة4000بقرة التي استقدمتموها قطر مساحتها صغيرةطيب اوجدو مكان للبقر يمدي على خير تمسين شعرة من علماء السعوديه انتي تتكلمين بلسان قطري وافكارغيرقطرية فكرو
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39 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-14 12:34:05
كل شيئ انكشف
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38 - يمني عاشق الدمام
2017-06-14 12:32:53
تعليق مخالف
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37 - ماجد
2017-06-14 12:30:31
يا قطر أحمد الله علمئنا منا وفينا أما انتم جميعهم مستوردين
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36 - اخو من طاع الله
2017-06-14 12:28:18
اعلاميين حقدهم دفين بلاد الحرمين دوله عزها الله وشرفها بخدمة الأسلام وليس مثل قطر خفافيش الظلام
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35 - اخو من طاع الله
2017-06-14 12:25:35
ماعلى الذيب من *** اعلاميين حقدهم دفين بلاد الحرمين دوله عزها الله وشرفها بخدمة الأسلام وليس مثل قطر خدمة الأعلام
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34 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-06-14 12:23:26
الكذبه لا بارك الله فيك يا المهرج الليبرالي
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33 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-06-14 12:19:29
هذي عارفينها من زمان
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32 - الراصد
2017-06-14 12:00:38
قطر انتهت
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31 -
2017-06-14 12:00:06
30 وهناك اخبار عن الدور ***في الازمه
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30 - زينب...
2017-06-14 11:55:40
هناك اخبار خلال هذا الاسبوع عن تسريبات جديده تثبت تورط الحكومه القطريه الخائنه للامه الاسلاميه .
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29 - المعتصم بالله
2017-06-14 11:52:54
أكيدإن أول دفعه من (4000)مصابه بجنون البقر وإنتقلت العدوى لمديرتحريرصحيفتهم .
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28 - صوفيه
2017-06-14 11:49:43
22 منس انتا ايوه مني لا .. الحمد لله رب العالمين. الله اغناني بقرب منزلي من حرم الله وجوارة . والله العظيم منزلي لوحده بقيمة قطر وايران وخدامهم وحكامهم. لاتنظر للمادة مثل الخونه الرفضيه تتعمى
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27 - المعتصم بالله
2017-06-14 11:46:05
ياجماعه.مدير التحرير لايزال (طالب) لاتشرهون عليه يمكن إذاتخرج يعقل.ويرعوي
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26 - زائر
2017-06-14 11:35:30
تعليق مخالف
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25 -
2017-06-14 11:23:05
حسبنا الله ونعم الوكيل ما اللذي كان يطبخ في دهاليز الدوحة الى تعليق ٤ لا تخاف على المملكة ***قطر المريضة عندنا علاجكم باذن الله
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24 - مجرة التبانة
2017-06-14 11:21:31
23 أؤيدك ، اضافة الى وجود ألد الاعداء بجانبهم ، السياسة بحرها عميق.
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23 - عمر
2017-06-14 11:14:07
خلاص العلاقات انقطعت وكل واحد اطهر حقده على الثاني والقادم اسوأ وياما حنشوف
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22 - مطرقه
2017-06-14 11:09:35
ياسمين اي فقر وجوع هم اغنى مني ومنس
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21 - علي العمري
2017-06-14 11:07:17
****الله. يصلح. حال الامه
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20 - مسمار
2017-06-14 11:05:43
فررررق كبير بين نافخ الكير(قطر) و حامل المسك(السعوديه)!!
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19 - علي العمري
2017-06-14 11:05:11
***. صوفيه رجعيه. هذا ًوربي من دمر الامه العربيه العلمانيه. هيه الحل
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18 -
2017-06-14 11:02:00
تعليق مخالف
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17 - مرسي
2017-06-14 11:01:01
هذا ماكان يقال عنا في الخفاء في قطر من رموز الاخوان
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16 - الفيصل🔝
2017-06-14 10:59:07
قطر بدت تتخبط ولا تعي بما يدور حولها والايام القادمه مريره عليهم
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15 - أبو عبد الله الغامدي
2017-06-14 10:57:44
أثبت أهل السياسة في قطر أنهم من أجهل الناس ..
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14 - فيصل
2017-06-14 10:56:51
على الاقل اذا انت لابد مفحط اربط حزام الامان وابعد عن المدن واماكن التجمعات
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13 - منصور
2017-06-14 10:56:38
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم مابال هؤلاءالقوم قامويغلطون على مشايخنا
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12 - أبو الدحم
2017-06-14 10:56:33
ياجبل سعودي ماتهزك حكومة قطر وحثالتها الإعلامية.
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11 -
2017-06-14 10:56:33
تعليق مخالف
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10 - ياسمين 🌸
2017-06-14 10:53:12
فيهم حيل يكتبون ويشتمون والفقر والمجاعة اللي داكتهم .. اللهم لاتجعلنا من الشامتين
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9 - الحياة دروس
2017-06-14 10:52:06
أزمة قطر أكبر فرصه للمجتمع السعودي ليزداد وعي وان يعرف اكثر.
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8 - راي
2017-06-14 10:51:26
اذكرواالله وصلواعلى النبي لاننظرالى هذه المهاترات ونحن في شهرفضيل ننشغل بماينفعناونسال عنه اللله ماراح يسالك عن قطروهذه اشياءتنقص في الاعمال والله يصلح الحال نحن اخوةولانجعل الاعداءتفرح بفرقتنا
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7 - بمرتبة مستشار
2017-06-14 10:48:02
الكلام قديم على ألسنة مرتزقتهم ومشايخهم مشايخ الفتنه في قناة الفتنه ولكن بانت حكومه قطر على حقيقتها بعد ان تم كشفها للعلن .. حسبنا الله ونعم الوكيل والايام بيننا
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6 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
2017-06-14 10:47:00
قطر دوله تجميع حكومه تجاريه القاضي تجاري مستورد مرتزق المفتي تجاري مستور مرتزق الإعلام مستورد مرتزق شرطه مرور دفاع مدني مستورد مرتزقة المعلم والأستاذ والدكتور تجاري مستورد مرتزقة نظام من ورق
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5 - جبار الخواطر
2017-06-14 10:44:34
انت يا سامر وش تقول !!!
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4 - على دين الوهابيه
2017-06-14 10:44:31
تعليق مخالف
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3 -
2017-06-14 10:38:21
طيب ليش تعلق
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2 - سامر
2017-06-14 10:36:56
الحمد الله احنى فخورين انه شهيد وامي بنت عمه اول ما وصل البيت قبل الدفن زغاريط فرحه انه شيهد ونقول والله مافي احد فينى زعلان علشان مات شهيد وكلنا فخورين صح فيه حزن على اطفاله بس كلنا بنكون زي ابوهم
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1 -
2017-06-14 10:35:54
اخواني عليكم بحقرانهم وعدم الرد على سفهاء عقولهم مطايا للفرس و الأتراك وأقول الحقران يقطع المصران .....احقروهم فهم محقورين بين كل من عرف افعال الخونه
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أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة
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د. محمد العوين

دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر
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خالد السليمان

نحن قطر وقطر نحن !
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أ.د.صالح بن سبعان

ثمة ما يدعونا إلى التفكيرعميقا فيما يحدث!
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محمد آل الشيخ

وحان وقت المواجهة
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قينان الغامدي

هذه قطر أيها الأعدقاء: لماذا صامتون؟
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عقل العقل

«أبوحنيك».. مغامرات بريطاني في بلاد العرب
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عبدالرحمن الراشد

لحل أزمة قطر: خياران فقط
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كتاب الرياضة
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عادل التويجري

الصملة!
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أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
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عادل التويجري

دلعوهم!
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أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
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عادل التويجري

الاستهتار!
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أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
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أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
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صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
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عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
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عادل التويجري

التطنيش!
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