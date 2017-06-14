صحيفة قطرية تسيء إلى هيئة العلماء.. وسعوديون يردون
صحيفة المرصد: شنت صحيفة قطرية هجوما على هيئة كبار العلماء في السعودية، وعلى خطباء المسجد الحرام، بعد تحذيرات وتصريحات لعلماء السعودية في النهج الذي تسلكه قطر، والذي أدى إلى مقاطعتها من قبل جيرانها، وأدى أيضا إلى هرولتها لإيران.
واستنكر مغردون سعوديون في تدوينات على حساباتهم بتويتر ” الهجوم والسباب” الذي قامت به صحيفة “الراية القطرية” ضد علماء المملكة.
وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود في تدوينة تحت هاشتاق “قطر تتهم كبار العلماء بالنفاق”، أن قطر تهاجم علماء المملكة “ثم يأتون ويقولون ” قطر سلفية ” !!! . فيما قال المغرد “بن خالد”، “هي نفسها الكلمات التي قالها الدواعش والقاعدة الذين كانت الجزيرة وقطر منبر لهم فلما الاستغراب”.
وأضاف بن خالد “قطر حاولت مرات عديدة إنشاء كيانات ومنظمات لسحب البساط من هيئة كبار العلماء في السعودية ولكنها فشلت بكل مرة” فيما قال “المغرد “بن هباس” أن “أحد أهداف مخطط قطر القذر إسقاط هيبة العُلماء وتقديم السفلة والإرهابيين أمثال القرضاوي وغنيم والغرياني والمحيسني”.
واتهم مغرد آخر باسم “مهجد” قطر بأنها تسعى في هجومها هذا إلى “إسقاط المرجعية الدينية السلفية للسعودية، ما اعتبره من “أهم أهداف جماعة الإخوان السبئية و السلطات في الدوحة”.
من قطر علق د. محمد الكواري في تدوينة على حسابه في تويتر تحت هاشتق “قطر تهاجم هيئة كبار العلماء، بقوله “اللهم إني أبرأ إليك من تصرفات إعلامنا الصبيانية”.
التعليقات
من أنتم دار دار زنقة زنقة مصير المتخاذل عن الدور العربية والخليجية
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طبعا انا ضد توظيف الدين سياسيا او تسييس المساجد*****
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تتخذ نفس النهج الفارسي هذه هي قطر اللي كان يصجنا بها
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من يلعب على الحبلين هو منافق
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السلفيين قاهرين حكومة قطر ومعهم الاخونج والسرورية ههخ
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***انتم يدعمون الارهابيين ليدمرون بلاد التوحيد
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يالقرضاوي وش آخر أخبار الرز هل لازال كثير أو تم تقليصه😂
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***اللي يضع جنوده معنا ويدعم الحوثي بنفس الوقت ***اللي يدعم الإرهاب السني والشيعي كحكومة قطر
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قطر وش ترجي منها ذنب ايران الي يسبون آل البيت وقطر تسب كبار علمائنا الافاضل ويمجدون قرضاوي ارهاب
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ما يميز أزمة قطر أنها (( ****)) بما تعنيه الكلمة من مدلولات حقيقة ضلال الاخوان من بقية باقية من ستر !! ممن جهلهم
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وإن تكلموا (( سكتنا )) فالعين لا تعلو على الحاجب
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وإن تكلموا (( سكتنا )) وشكرنا ،،،
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وسكوت المشهورين ؟؟ سكوت ليس بعده ولا قبله سكوت !!!
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*** كبار هيئة العلماء حفظهم الله
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(( لن نسكت )) لأن الوطن لن يسكت ولن يسكت
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((( لن نسكت ))) وسنفضح صاحب كل منهج مخالف لمنهجنا مفارق لجماعتنا وسنتنا وعلماؤنا
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لن نسكت !! وسنخوض معاركنا معهم ؟!
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غردوا في كل شاردة وواردة !!! أيسكتون في هذا ؟!! لن نسكت اذا سكتوا
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(( سنبين و سنخطب ونغرد )) ولن نسكت اذا البعض سكتوا ؟!
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68 - (( في الشرع )) يجوز انقاذ شعب مسلم من محاصرة قائد ***لدينه وشعبه !!!
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68 - (( في الشرع )) يجوز قطع علاقات مع قائد مسلم *** !!! حاصر شعبه تسيد فيها اخوان خونة وفرس مجوس وترك لا حلف لهم
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** افة حشرة خربت اليمن وليبيا والعراق ولبنان وسوريا والبحرين اللهم اكفنا شر ***خخخخخخخ
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68 يا***هذا ليس حصارا وانما جار باغي اقفلنا الباب في وجهه اتقاء من شره ومقاااااااااطعة له لعله يرجع الى صوابه
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خلاف السياسة يمكن نمشيه !!! خلاف الدين (( STOP )) وفي ذلك تفصيل ؟!
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لاهوادة مع هاولاء **الاوغاد عملاء اسرائيل والمجوس الخميني.لامكان لهم بيننا ولاتطي اقدامهم ارضنا نحن اهل السنة والجماعة والمحجة البيضاء لانريدهم ولانطيق نحملهم اتباع ابو لؤلؤة المجوسي عملاء اليهود
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يعني مثلاً مثلاً تبونهم ... ؟***
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56 - ابوشيخه.. // عجل علينا بسياطك
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هل يجوز في الشرع محاصرة شعب مسلم وقطع كافة سبل الحياة عنه ؟؟؟
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لم يقل هذا أحد من العالمين ؟؟ ربما الخبر غير صحيح .. افيقونا !! قبل أن نكتب مالا يحمد عقباه !!
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56 - ابوشيخه.. تعليق مخالف // افتنا مأجورا قبل أن نخوض فيهم خوضاً ؟ ننتظر
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المسألة فيها ؟!!!
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على كذا تم تربيتكم اذاً !!! ونحن نقول يمكن فيهم من خير
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كذا نقول :: (( STOP ))
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لا إله إلا الله محمد رسول الله ..****
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فصل الدين عن السياسة هذا ما تسعى له ((( العلمانية الاخوانية في قطر )))
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قلنا ونكرر ((((( لن تجد خائناً حصيفاً !!! )))))
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ليس ذلك غريبا من اللي يحبون كتف ورأس القرضاوي ويرتهنون للاخوان وعمائم الملالي ويسمي الخليج العربي بالخليج الفارسي ويدعمون الحوثي والحشد وحزب ابليس وكل افاق .
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الظاهر ان العلاقات خربت على الاخر ... ومافي رجعه ... صحف قطر تسب وتشتم وتقذف ... والحرس الثوري يصل قطر ... وجيش الاخوان التركي يحتل قطر ... الامور خربت اقول شكلها خربت على الاخر ... نسال الله السلامه
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كشفت دراسة عالمية نشرتها شبكة "غوت نت" عن ترتيب دول العالم وفقا لمعدلات الذكاء القطريون اغبي شعب بالعالم
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إذا أتتك مذمتي من نافص فهي الشهادة لي بأني كامل ،اللهم انصر بلدنا السعودية علي من عادانا، الله الوطن الملك
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***الملك فيصل والملك فهد أو الشيخ زايد يرحمهم الله ****
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معطّلني .. أقسم بالله معطّلني .. حس على دمّك حس ..
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صبـــرٌ جميـــل 😞
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يروجون للعطر ويسرقون الكتب لم نسمع ان هذه الصفات في كبار هيئة العلماء لقد كذب من كتب هذا وانما هذه الصفات في دعاة يوالون لقطر وتركيا
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أقول وبالله التوفيق ان دوله قطر فيها حكومه ظل من المرتزقه العرب الذين يتحكمون في مفاصل الدوله سياسيا واعلاميا ....
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هذا....افلاس
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لكل فعل رد فعل لا تنظرو لرد القطريين ولكن ماذا قال المفتي !
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ايتها الصحيفة القطريه هل وجدتي حل اين ستكون اقامة4000بقرة التي استقدمتموها قطر مساحتها صغيرةطيب اوجدو مكان للبقر يمدي على خير تمسين شعرة من علماء السعوديه انتي تتكلمين بلسان قطري وافكارغيرقطرية فكرو
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كل شيئ انكشف
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يا قطر أحمد الله علمئنا منا وفينا أما انتم جميعهم مستوردين
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اعلاميين حقدهم دفين بلاد الحرمين دوله عزها الله وشرفها بخدمة الأسلام وليس مثل قطر خفافيش الظلام
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ماعلى الذيب من *** اعلاميين حقدهم دفين بلاد الحرمين دوله عزها الله وشرفها بخدمة الأسلام وليس مثل قطر خدمة الأعلام
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الكذبه لا بارك الله فيك يا المهرج الليبرالي
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هذي عارفينها من زمان
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قطر انتهت
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30 وهناك اخبار عن الدور ***في الازمه
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هناك اخبار خلال هذا الاسبوع عن تسريبات جديده تثبت تورط الحكومه القطريه الخائنه للامه الاسلاميه .
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أكيدإن أول دفعه من (4000)مصابه بجنون البقر وإنتقلت العدوى لمديرتحريرصحيفتهم .
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22 منس انتا ايوه مني لا .. الحمد لله رب العالمين. الله اغناني بقرب منزلي من حرم الله وجوارة . والله العظيم منزلي لوحده بقيمة قطر وايران وخدامهم وحكامهم. لاتنظر للمادة مثل الخونه الرفضيه تتعمى
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ياجماعه.مدير التحرير لايزال (طالب) لاتشرهون عليه يمكن إذاتخرج يعقل.ويرعوي
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حسبنا الله ونعم الوكيل ما اللذي كان يطبخ في دهاليز الدوحة الى تعليق ٤ لا تخاف على المملكة ***قطر المريضة عندنا علاجكم باذن الله
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23 أؤيدك ، اضافة الى وجود ألد الاعداء بجانبهم ، السياسة بحرها عميق.
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خلاص العلاقات انقطعت وكل واحد اطهر حقده على الثاني والقادم اسوأ وياما حنشوف
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ياسمين اي فقر وجوع هم اغنى مني ومنس
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****الله. يصلح. حال الامه
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فررررق كبير بين نافخ الكير(قطر) و حامل المسك(السعوديه)!!
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***. صوفيه رجعيه. هذا ًوربي من دمر الامه العربيه العلمانيه. هيه الحل
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هذا ماكان يقال عنا في الخفاء في قطر من رموز الاخوان
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قطر بدت تتخبط ولا تعي بما يدور حولها والايام القادمه مريره عليهم
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أثبت أهل السياسة في قطر أنهم من أجهل الناس ..
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على الاقل اذا انت لابد مفحط اربط حزام الامان وابعد عن المدن واماكن التجمعات
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لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم مابال هؤلاءالقوم قامويغلطون على مشايخنا
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ياجبل سعودي ماتهزك حكومة قطر وحثالتها الإعلامية.
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فيهم حيل يكتبون ويشتمون والفقر والمجاعة اللي داكتهم .. اللهم لاتجعلنا من الشامتين
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أزمة قطر أكبر فرصه للمجتمع السعودي ليزداد وعي وان يعرف اكثر.
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اذكرواالله وصلواعلى النبي لاننظرالى هذه المهاترات ونحن في شهرفضيل ننشغل بماينفعناونسال عنه اللله ماراح يسالك عن قطروهذه اشياءتنقص في الاعمال والله يصلح الحال نحن اخوةولانجعل الاعداءتفرح بفرقتنا
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الكلام قديم على ألسنة مرتزقتهم ومشايخهم مشايخ الفتنه في قناة الفتنه ولكن بانت حكومه قطر على حقيقتها بعد ان تم كشفها للعلن .. حسبنا الله ونعم الوكيل والايام بيننا
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قطر دوله تجميع حكومه تجاريه القاضي تجاري مستورد مرتزق المفتي تجاري مستور مرتزق الإعلام مستورد مرتزق شرطه مرور دفاع مدني مستورد مرتزقة المعلم والأستاذ والدكتور تجاري مستورد مرتزقة نظام من ورق
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انت يا سامر وش تقول !!!
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طيب ليش تعلق
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الحمد الله احنى فخورين انه شهيد وامي بنت عمه اول ما وصل البيت قبل الدفن زغاريط فرحه انه شيهد ونقول والله مافي احد فينى زعلان علشان مات شهيد وكلنا فخورين صح فيه حزن على اطفاله بس كلنا بنكون زي ابوهم
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اخواني عليكم بحقرانهم وعدم الرد على سفهاء عقولهم مطايا للفرس و الأتراك وأقول الحقران يقطع المصران .....احقروهم فهم محقورين بين كل من عرف افعال الخونه
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