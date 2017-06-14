صحيفة قطرية تسيء إلى هيئة العلماء.. وسعوديون يردون

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صحيفة المرصد: شنت صحيفة قطرية هجوما على هيئة كبار العلماء في السعودية، وعلى خطباء المسجد الحرام، بعد تحذيرات وتصريحات لعلماء السعودية في النهج الذي تسلكه قطر، والذي أدى إلى مقاطعتها من قبل جيرانها، وأدى أيضا إلى هرولتها لإيران.

واستنكر مغردون سعوديون في تدوينات على حساباتهم بتويتر ” الهجوم والسباب” الذي قامت به صحيفة “الراية القطرية” ضد علماء المملكة.

وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود في تدوينة تحت هاشتاق “قطر تتهم كبار العلماء بالنفاق”، أن قطر تهاجم علماء المملكة “ثم يأتون ويقولون ” قطر سلفية ” !!! . فيما قال المغرد “بن خالد”، “هي نفسها الكلمات التي قالها الدواعش والقاعدة الذين كانت الجزيرة وقطر منبر لهم فلما الاستغراب”.

وأضاف بن خالد “قطر حاولت مرات عديدة إنشاء كيانات ومنظمات لسحب البساط من هيئة كبار العلماء في السعودية ولكنها فشلت بكل مرة” فيما قال “المغرد “بن هباس” أن “أحد أهداف مخطط قطر القذر إسقاط هيبة العُلماء وتقديم السفلة والإرهابيين أمثال القرضاوي وغنيم والغرياني والمحيسني”.

واتهم مغرد آخر باسم “مهجد” قطر بأنها تسعى في هجومها هذا إلى “إسقاط المرجعية الدينية السلفية للسعودية، ما اعتبره من “أهم أهداف جماعة الإخوان السبئية و السلطات في الدوحة”.

من قطر علق د. محمد الكواري في تدوينة على حسابه في تويتر تحت هاشتق “قطر تهاجم هيئة كبار العلماء، بقوله “اللهم إني أبرأ إليك من تصرفات إعلامنا الصبيانية”.