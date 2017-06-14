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الرئيسية / بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!
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المرصد 49 5٬767 7 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لعملية سطو أمس الثلاثاء على إحدى الصيدليات التجارية على طريق عبدالرحمن العواد في البكيرية.حيث أظهر المقطع قيام ملثم يرتدي قفازات على يديه بتحطيم الزجاج الخارجي للصيدلية، ثم دخل واستولى على صندوق المحاسبة وفر هارباً.وطالب المواطنون، بسرعة إلقاء القبض على اللص مؤكّدين أنَّ تداولهم للمقطع من باب المساعدة ولإلقاء القبض على اللص.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

49 - hima
2017-06-14 17:17:50
الله يستر,نلاقيها من الضرائب والا الاسكان والا السرقات,الله يلطف بلمواطن الغلبان,والهامور فستين داهية.
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48 -
2017-06-14 17:09:13
هذا بالقصيم فكيف مناطق التغلغل الاجنبي القتل مثل شرب الماء أكيد جيل يبي كود رد ودخان من وين يجيب يمارس السطو وتونا في البداية بكره يبي بنزين وكهرب ايام سود على الجميع ولن يسلم منها احد كائنا من كان.
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47 - مواطن غيور
2017-06-14 16:42:28
ت اجنبني وش هالعباره شكلك وافد **
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46 - مواطن غيور
2017-06-14 16:33:15
ت٤١ حلوه (صدقون) صدقناك ***
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45 - صنداحي
2017-06-14 16:25:32
سطو في البكيرية انظف مدينة وأرقى مدينة سعودية. أجل خلاص وعلى الدنيا السلام.
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44 - ترامب الصغير
2017-06-14 16:19:14
تعليق مخالف
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43 - ملاحظة
2017-06-14 15:31:52
صاحب الصيدلية وكثير من المحلات يغفل انها محلات تجارة ويكتفي بالباب الزجاجي وهذا غلط لازم تركب حديد ايضا الباب الحديد زي ماشفت الحرامي محتاج 1 دقيقة فقط
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42 - زائر
2017-06-14 15:28:52
ياللي تقولون اجنبني لاوالله انه *****هم راعي هالحركات
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41 - زائر
2017-06-14 15:24:45
اكيد هذا اح النازحين من القرى الى المدن وصدقون والله انهم رأس التخريب باي مكان يسكنون فيه تكثر الجريمه والمشاكل
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40 - مواطن غيور
2017-06-14 14:36:08
من الواضح انه وافد والسبب مخلفات حرب المنطقه يجيبك المدمن والمجرم وقاطع الطريق هاذي ضريبة السماح لمن وهب دب دخول البلد احشروهم في مخيمات مثل تركيا والأردن لمنع شرهم عنا
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39 - محمد علي
2017-06-14 14:35:58
والله الواحد يستغرب لما يقرء هده الاخبار هدا يقع في بلاد الحرمين و الله هدا يدكرنا بشيكاغو اقطعو يد السارق لاتاخدكم به رافة يا عباد الله لو الان قطعت يد هدا المجرم الكثيرين من اللصوص ما يفكرو في الصطو
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38 - مشاهد 17
2017-06-14 14:34:58
عادي منظر متعودين عليه في الفتره الاخيره !!!!!
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37 - العنزي
2017-06-14 14:01:34
ياناس وقسم هالنوعيات إعدامهم حلال اولا مدمنين مخدرات ولو سجنوا كلفوا الدوله مبالغ طائله من اعاشه وعلاج وخلافه. ثانيا ان تَرَكُوا فهم خطر على المجتمع ولايامن لهم جانب والدليل من المقطع ان الحرامي مدمن
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36 - اسوق الشوق
2017-06-14 13:57:06
غريبه , باالثصيم عندهم الدخان حرام
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35 - روان
2017-06-14 13:56:07
قلم الحقيقه ماذا تقصد بالاخونجيه هل لك تعريف لها
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34 -
2017-06-14 13:49:51
***اذا مسكوه
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33 - بو عابد
2017-06-14 13:35:50
لو تطبق الاحكام ما صرنا زي كولومبيا
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32 - Sam
2017-06-14 13:26:09
الظاهر صرنا مثل كولومبيا . لا حول ولا قوة الا باللة .
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31 - Sam
2017-06-14 13:25:01
الظاهر صرنا مثل كولومبيا . لا حول ولا قوة الا باللة .
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30 - باختصار
2017-06-14 13:19:40
السبب ضعف الوازع الديني ومن أمن العقوبه أساء الادب
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29 -
2017-06-14 13:14:39
صم ياصايم الليل يابوهراوة الليل في غليل أنفروبي ياعفاريت مع صلاة العصر
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28 - الشاعر📝
2017-06-14 13:13:28
كلنا ضد السرقة لما لها من وجه سيّء لا يليق بمجتمعنا المسلم ، ولكن السؤال مالذي دفعه لهذا السلوك ؟ هل نجد له العذر والمبرر ؟ لا أقول سوى كفانا الله شر الحاجة وذل الفاقة....)
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27 - رمضان يجمعنا
2017-06-14 13:09:55
واضح انه اجنبي
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26 - زائر
2017-06-14 13:06:36
الكاميرا مهمه حتى لو غطى وجه اللص القببح لان باين طوله وزنه نحيف اومتين اولونه فابذن الله يتم القبض عليه
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25 - Omar
2017-06-14 13:04:28
***********
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24 - اكزخانة عفيفي ههـ
2017-06-14 12:51:59
مايخلون بها شي ولو فيها فتات وجزء من الارباح والمبالغة برفع السعر يستاهلون ومشغلين فيها ابو مصران احتكار
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23 - ظل الرياض
2017-06-14 12:47:30
تعليق مخالف
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22 - xxxxxxxxxxx
2017-06-14 12:37:35
البطالة وكلما زادت راح تزيد مثل هذه الحوادث واكبر
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21 - عربي
2017-06-14 12:33:02
لن يفلتوا من عدالة رب السموات والارض ولوا بعد حين اللهم عليك بهم
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20 - سرحان
2017-06-14 12:29:00
الواضح من البس انه محلي وليس وافد ولكن هناك عوامل ربما تدفعه للسرقه البطاله والمخدرات سبب في كثير من السرقات لو درست ربما يكون هناك حل ناجح لها وإصدار وعقوبه صارمه جداً اعتقد انها سوف تختفي
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19 -
2017-06-14 12:26:34
خرمة دخان المدخن يحتاج لوقت بتدريج حتى يتوقف وليس بالارتفاع القطع نهائي أفضل
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18 - ملكي
2017-06-14 12:23:57
داخل مدرعم للصندوق ...هذا عارف مكان صندوق المحاسبة وعارف الصيدلية زين .. ارجعوا للكاميرا بتشوفون صورته واضحة قبل بيوم او يومين بالكثيييير ...
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17 - خالد علي
2017-06-14 12:10:11
2030
لا يعجبني(9) اعجبني(6)
16 - ابو ثامر
2017-06-14 12:08:32
الي يطالب بقطع اليد، أقوله نعم، هذا حكم الله، لكن له شروط، عمر رضي الله عنه ألغى حد السرقة في عام المجاعة، لوجود المحرض على السرقة. أنا لا أبرر السرقات مطلقا، لكن البطالة تفتك بالشباب ..
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15 - سويكت بن راضي
2017-06-14 12:04:57
انفلات امني خطير السطو كل يوم في ازدياد .. ولا يوجد هنالك اي اجراء تم اتخاذه للحد من هذه الظاهره
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( عدد التعليقات 18,418 )
14 - إنسان منصف 🦅
2017-06-14 12:00:23
السبب الأحكام الضعيفه ،،،،!!
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13 - حسن حسين
2017-06-14 11:54:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - مجموعة انسان
2017-06-14 11:54:25
غبي رسمي بنمرة واستمارة لأنه سيقبض عليه عاجلا أو آجلا لأن في وزارة الداخلية رجال أكفاء كفاية التصوير بالكاميرات وما كان الفقر سبب في السرقات ولكن اكيد المخدرات
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11 - حسن حسين
2017-06-14 11:52:20
هذا عنده دورة متقدمة في الاقتحام والسرقة!
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10 - مسكين
2017-06-14 11:51:32
عادي. وش الغرابة في ذلك. مادام ما فيه قطع يد. ياما حتشاهدون. وما خفي كان أعظم.
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( عدد التعليقات 24,890 )
9 - قلم الحقيقه
2017-06-14 11:41:48
أخونجي من الأخوان.
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8 - محمد الحربي
2017-06-14 11:40:20
*** حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولاقوة الابالله اللهم ارحمنا برحمتك وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء والاموات. اللهم انصر ولاة امرنا ووففهم لما تحبه وترضاه
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7 - Gaqulin
2017-06-14 11:37:04
أعيد وازيد وأقول الفقر يعمل أفلام سينمائيه ...
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6 - دراما حياه
2017-06-14 11:36:50
شكلها المخدرات وصار الدخان مثلها ........... الحمدلله اللذي عافانا وين الدوريات والشرطه الشوارع فاضيه
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5 - مــن اخــر السطــر
2017-06-14 11:32:18
الكامبرات اصبح ما لها اهمية عند اللصوص
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4 - مواطن
2017-06-14 11:28:12
نريد. سرعة تنفيذ احكام شرع الله القاتل يقتل والسارق تقطع يده ليكونوا عبرة لغيرهم ليستتب الامن فنحن فى نعمة من الله ماطبقنا احكام شرعه على كثرالسرقات لم نسمع بقطع اليد حتى يرتدع من تسول له نفسه
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3 -
2017-06-14 11:23:14
ناقص عقل ودين
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2 -
2017-06-14 11:22:32
المخدرات والعياذ بالله
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1 - أستغفرالله
2017-06-14 11:21:55
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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