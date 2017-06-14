بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

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صحيفة المرصد:تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لعملية سطو أمس الثلاثاء على إحدى الصيدليات التجارية على طريق عبدالرحمن العواد في البكيرية.حيث أظهر المقطع قيام ملثم يرتدي قفازات على يديه بتحطيم الزجاج الخارجي للصيدلية، ثم دخل واستولى على صندوق المحاسبة وفر هارباً.وطالب المواطنون، بسرعة إلقاء القبض على اللص مؤكّدين أنَّ تداولهم للمقطع من باب المساعدة ولإلقاء القبض على اللص.