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محمد العوين يكشف حقيقة انتساب حمد بن خليفة لـ آل الشيخ.. وسر زيارته “أشيقر”!

محمد العوين يكشف حقيقة انتساب حمد بن خليفة لـ آل الشيخ.. وسر زيارته “أشيقر”!
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المرصد 88 7٬619 5 ساعات

صحيفة المرصد: كشف الدكتور محمد العوين الكاتب في صحيفة الجزيرة، حقيقة انتساب حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، لـ آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكيف كان يكسب تعاطف أبناء المملكة بإنشاء جامع كبير في وسط الدوحة أطلق عليه اسم الشيخ المجدد؟، موضحًا في الوقت ذاته سر زيارته لـ”أشقير”.

وقال العوين في مقال له على صحيفة الجزيرة تحت عنوان “دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر” إن تفكير بن خليفة هداه إلى استمالة أبناء المملكة بإظهار التقدير والاحترام لما يجلونه ويقدرونه من المعاني والقيم الدينية؛ فأنشأ جامعا كبيرا في وسط الدوحة وفي موقع ممتاز وأولاه عناية خاصة وأطلق عليه اسم الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – واتخذ منه إلى جانب التضليل بالاسم سببا للالتقاء بكثيرين ممن يوجه لهم الدعوة للخطابة في الجامع لتوثيق الصلة بهم واستمالتهم وكسب ولائهم بالعطايا والهبات.

وابدى العوين استغرابه من قدرة حمد بن خليفة في الجمع بين متناقضين؛ الإخوانية والسلفية، وإيهام الناس بأنه لا عداء له مع منهج السلف الذي تنهجه المملكة، والدليل إنشاؤه الجامع باسم الشيخ المجدد، وأن احتضانه جماعة الإخوان المسلمين لا يعني انفصام قطر عن تاريخها القديم وصلتها الفكرية الوثيقة بعلماء المملكة؛ رغبة في كسب الود والاحترام والقبول؛ تلك كانت المسألة الأولى في نطاق سعيه للوصول إلى تحقيق هدفه الدنيء بخلخلة استقرار المملكة وإثارة الفوضى فيها واقتسام نصيب منها أو إسقاط نظام الحكم السعودي وأنه البديل الأفضل – حسب زعمه – لأنه ينتمي إلى قبيلة كبيرة ذات تاريخ مجيد، واجتهد في التواصل مع العوائل التميمية في نجد والإحساء، ودعاهم أن يظهروا انتماءهم إلى القبيلة الأصل في أسمائهم ولا يكتفون بإظهار الفرع؛ رغبة منه في تعظيم شأن القبيلة؛ لأنه سيعتمد عليها لاحقا في خطته اللئيمة.

وأوضح أنه لم يكتف بذلك الادعاء السطحي مكشوف الغايات للنابهين؛ بل تقدم خطوة أبعد أرى أنها أكثر حماقة وانكشافا وسذاجة من الأولى، وذلك بإدعائه أنه ينتسب إلى آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنه يلتقي بالشيخ المجدد في الجد السادس عشر، وتحدث عن ذلك في مناسبات متعددة، وسعى إلى توثيق صلته بعدد من أفراد أسرة آل الشيخ الكرام الذين لم يكونوا يعلمون غاياته البعيدة؛ حتى أصدرت أسرة آل الشيخ بيانا موقعا من عدد كبير من أعيانها يستنكر ادعاء انتساب أسرة آل ثاني إلى آل الشيخ ويرفض زعم حمد بن خليفة بأنه يلتقي في جده السادس عشر بالشيخ المجدد ابن عبد الوهاب.

وعن زيارته لـ”أشقير” قال العوين إنها جاءت استجابته لدعوة أحد فضلائها من أسرة آل الشيخ الذي لم يكن يدرك حتما ما وراء رغبة الشيخ حمد المبطنة التي فسرها ظاهرا بأنها اشتياق إلى زيارة موطن أجداده قبل قرنين ونصف من الزمان ليس إلا؛ غير أن جمعا كريما من أبناء مدينة «شقراء» أدرك الغايات البعيدة من وراء تلك الزيارة المنكرة التي ليس لها أي سبب منطقي معقول؛ فأصدر ذلك الفريق بيانا موقعا من عدد من فضلاء شقراء يشجبون زيارة أمير قطر السابق، ويكشفون بوعي رائع دوافعها بأنها تهدف إلى إحياء العصبية القبلية المقيتة «لتفريق صفنا وتمزيق وحدتنا، كما سبق وفعل في ما يسمى بالربيع العربي عن طريق قناة الجزيرة الفضائية وأكاديمية النهضة”، وفشلت الخطة بنباهة وإخلاص أهالي شقراء.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

88 - لكل خبرلي معرف جديد لااني لااستطيع المواجهة
2017-06-14 17:20:52
اليوم تعبت من البربرة لاكن اعذروني معي اسهال احاول اكتب واعلق على التعليقات لااني احب الشهرة ولكنهم حطموني ما يردون على تعليقاتي***
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87 - صنداحي
2017-06-14 17:15:16
تعليق مخالف
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86 - لكل خبرلي معرف جديد لااني لااستطيع المواجهة
2017-06-14 17:05:08
انا خنبوقة الاصلي لازم استخدم التقية واتغنى بحب الوطن وانتم تعرفون قصدي
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85 - وماذا بعد ؟
2017-06-14 16:34:22
73 - جبال سدير 2017-06-14 15:41:36 تعليق رقم 20 لم اطلع ،،،،،،***
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84 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 16:25:57
73 - جبال سدير /// تبرأت من ت 20 ونسيت ت 14 حيث نزل عليك الوحي في الكاتب العوين ؟!
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83 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 16:25:25
73 - جبال سدير /// تبرأت من ت 20 وتركت لك أثرا ؟!
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82 - Osa
2017-06-14 16:20:48
الله يحفظ لنا ديننا ومقدساتنا وولاة امرنا وشعبنا ووطننا
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81 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 16:13:13
اللهم احفظ أهل السلف#▪
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80 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 16:04:31
واضح هذا هدفك للحضور لبلادنا تبي الفرقه بين الشعب ياحمد حلم إبليس بالجنة والاستنكار من أهل شقراء لافعالك أكبر دليل
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79 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 16:02:27
يعني حمد أبو تميم يجي للسعودية لأجل إثارة القبائل يبي ينشر عصبيته القبليه ههههه ترا حنا لله الحمد كل القبائل وحده مافيه فرق و ندافع عن وطنا السعودية
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78 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 15:58:49
حكومتنا السعودية تدافع عن بلاد الحرمين من الهلال الشيعي الذي يمتد من لبنان عبر حزب الآت فسوريا والعراق ثم يمر إلي البحرين واليمن والمناطق الشرقية بالسعودية ليصل لغزة عن طريق حماس الاخونجية
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77 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 15:55:34
73 - جبال سدير تعليق رقم 20 لم اطلع علية وليس لي (( المضمون حول حماك وحميتك؟!! ))
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76 - من حائل
2017-06-14 15:55:04
جزاك الله خيرا ياملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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75 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 15:53:56
73 - جبال سدير تعليق رقم 20 لم اطلع علية وليس لي (( لا ضير ،،، فند مضمونه بقول يبين أنه ليس لك فمضمونه لا يخرج عن السياق الذي دائما ما تسطره بقلمك ؟!! )) تعليق تعليقين كافيات
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74 - من حائل
2017-06-14 15:53:27
صدقت ياالعوين جزاك الله خيرا
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73 - جبال سدير
2017-06-14 15:41:36
تعليق رقم 20 لم اطلع علية وليس لي
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72 - حائل دياري
2017-06-14 15:38:19
عزالله ياأبن عوين**
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71 -
2017-06-14 15:29:47
اعطيت قطر اكبر من حجمها تترك وبترجع تقول اسفين لما تشوف ان دول الخليج حفظها الله ضد سياستها الي تخدم المجوس عليهم من الله مايستحقون
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70 - بشير
2017-06-14 15:27:57
مع الأسف ا*** بما يفعله حكام قطر رغم التوضيح والحقائق بالأدله***...!
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69 - الدوسسسري
2017-06-14 15:16:30
** خلونا نصوم لو نرسل باصات خط البلده احتلوا الدوحه فلوس ف يد ***بدل ماينقفها على شعبه صرفها على الارهابيين اخونجيه ونصره ودواعش وحوث وماله الا الحسرات هالدب الشين
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68 - ابو يحيى
2017-06-14 15:12:42
اعتقد بأن حكام الخليج واستخباراتهم ع درايه كامله بما تقوم به أمارة الدوحة من مكايد للحكومات العربية والسعودية خاصة. السؤال لماذا لم يتم تحجيم حمد من البدايه وقبل أن يكتسب القوه والنفوذ محلياً ودولياً.
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67 -
2017-06-14 15:10:41
تعليق مخالف
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66 - مواطن غيور
2017-06-14 14:56:36
ت٥٠ انت تحوس وتدوس والله ماعندك إلاالهلس انا أغير على وطن مسلم وهو منبع الاسلام ويطبق شرعه على القريب والبعيدويرجع المجنون الاصوابه ماهوانت الي تعلمني الغيره على ديني وطني مسلم ***
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65 - متابع
2017-06-14 14:53:27
تعليق مخالف
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64 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:52:10
14 - جبال سدير .. علمت مافي نفس الرجل // نحب أسرة آل ثاني وننبذ منهم من ننبذ ؟! لسوء مسلكه ومنهجه وخيانته
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63 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:48:54
58 - وسع صدرك .. اين كنتم من أول؟؟؟؟ كنتم نايمين؟ // الآن عرفت !! هل استيقضت كما استيقضنا ؟! لنعرف الفرق
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62 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:47:04
14 - جبال سدير .. علمت مافي نفس الرجل // لديك اصرار في حب آل ثاني أعماك عن من يحبونك
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61 - ابن عدوه
2017-06-14 14:46:51
ي ***ي حمد خيبالله مكرك ومسعاك اللهم عليك ***من اسراة ال ثاني ورفع قدر المخلصين من اسراة ال ثاني
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60 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:45:28
14 - جبال سدير .. ياالعوين .. علمت مافي نفس الرجل (( نفس الرجل !! **ابيه وأمه وأخيه وجاره الذي يأويه
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59 - 72
2017-06-14 14:44:58
يقول العرب فى المثل الضرب فى الميت لا يسمن و لا يغنى من جوع و اذا فات الفوت ما ينفع الصوت و طارت الطيور بارزاقها و اذا لم نستحي فافعل ما تشاء
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58 - وسع صدرك
2017-06-14 14:39:43
اين كنتم من أول؟؟؟؟ كنتم نايمين في العسل..... الان طلعتوا كل شي...ايش تحس فيه الأن؟؟؟؟ بعدين افتتاح جامع محمد بن عبدالوهاب في قطر.... لماذا حضرتوه... لماذا... مادمتم عارفين سالفته.... ضيعتونا
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57 - الشاعر📝
2017-06-14 14:39:03
العوين وصل متأخراً وقد هداه تفكيره بعد هذا الانتظار ليكتب عن الانتساب ولا أظن التطرق لهذه الإشكالية وتفنيدهامن جانبك ستساهم بحل آزمة الخليج التي نعيش الآن وضعها المتأزم بسبب دويلة صغيرة مشاكلها كبيره)
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56 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:37:43
50 - مواطن غيور جا حمد بطائره .. ولَم نسمع تعليق (( وكونك لم تسمع غيرك سمع وكتب وانتبه بوطنيته لا بما يقال له ويوجه به طائعا مسلما )) فالغيرة يشعر بها الغيور على وطنه
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55 -
2017-06-14 14:37:35
جاي اوشيقر يشتري تمر خلاص لان رمضان قرب ويبي مكنوز طيب كل شخص ثار يدلو بدلوه حكومة خادم الحرمين حفظه الله اعرف منا بكل هذي الامور والحمد لله دولتنا تصبر علي الشخص واذا تمادي ادبته بما يرضي الله
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54 - محب الوطن
2017-06-14 14:35:41
تعليق مخالف
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53 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:35:15
50 - مواطن غيور جا حمد بطائره .. ولَم نسمع تعليق (( الان سمعت التعليق فأظهر لنا غيرتك الاسلامية على الدين قبل غيرتك الوطنية ))
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52 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-06-14 14:33:50
كيف جدهم ال 16؟! الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عاش قبل حوالي 300 سنة. فلو كل جد منهم-آل خليفة- تزوج في ال 20 بحيث يكون في ال 40 جد يكون عدد اجدادهم من 7 الى 8 بحد اقصى فقط!؟!.
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51 - غرم الله
2017-06-14 14:33:26
حمد الانقلابي على ابيه كتله من الحقد تسير على قدمين اخزاه الله دنيا واخره
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50 - مواطن غيور
2017-06-14 14:26:17
جا حمد بطائره هليوكبتر ونزل في اشيقرقبل عدة أشهر ولَم يتم التطرق للزياره ولَم نسمع تعليق من الكاتب اوغيره اللهم احفظ. بلدنا من كل سوء
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49 - كلمنجارو
2017-06-14 14:22:00
تخيل يا جومنجي هخه تغرز بحفرة مثل حفره رامز ويطلعلك ح*** من جحر قريب . هم هم هههههههههه الله يكسر ابليسك . وانتا تقله روح يبو ثالث ماني فاضي للسحالي الحين وهو معزم ياكلك
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48 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:20:08
ومختصر القول :: // مثل هذا (( ايا كان )) لا نتشرف به والكل ينبذه
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47 - ْالنايف
2017-06-14 14:17:05
لا يحق في النظام لكائن من كان أن يوجه دعوة لأحد من حكومات الدول . وذلك مقصور فقط على وزارة الخارجيه بتوجيه من ملك البلاد حفظه الله . وأي شيخ قبيله او غيره يفعل ذلك المفروض يحال للتحقيق .
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46 - عموري
2017-06-14 14:16:56
لأننا سُذج نصدق اي احد
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45 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:16:39
32 - Saad التحالفات متقلبة بين الدول // وأقسى حالات التقلب ما لقيناه من حكام قطر وزبانيته واعونهم !! تجاوز التحالف الخليجي العربي الاسلامي !! ليقع في شرك الخيانة !!!!!
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44 - كلمنجارو
2017-06-14 14:16:04
39 ههههههههه ...هههههههه .تصدق فيه شبه لحد ما تفرق
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43 - شاعر نجد
2017-06-14 14:16:01
الكذبة واضحة .. الشيخ محد بن عبدالوهاب لا يصل الى الجد السادس عشر لأصغر طفل من أسرة ال الشيخ . هو مات قبل 250 سنة . بمعنى أنه يمكن الجد العاشر على أقصى تقدير للأحياء من أسرة آل الشيخ
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42 - جومنجي
2017-06-14 14:12:06
الله سبحانه ما يرضيه الحقد والغدر والاعتداء.من اغنى دوله بفضل الله ثم جيرانها.الى تسول وشحذ المواد الغذائيه من دول مجاوره واحيانا تاتي منتهية الصلاحيه.والله ما هي من دول الخليج انما هم سبب من الاسباب
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41 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:11:19
لذا لم تكن أنصاف الحلول مجدية فبادرت دولتنا حفظها الله بقطع علاقتنا معه ومع زبانيته الاخوان الخونة في كل مكان
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40 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:09:16
27 - الله المستعان .. دام وصلت // وهذا ما يتمناه حمد الغدر ونقض العهد ومن ركب عنصريته بالباطل جاهلا غير مدرك او ....
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39 - جومنجي
2017-06-14 14:06:53
سحلية رامز جلال ....... ما يقرب لحد
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38 - Konoz
2017-06-14 14:06:31
يمكن فيه أماكن سياحية وزارها
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37 - خمبلة
2017-06-14 14:05:49
لا ال ثاني وال الثالث اركدو وخليكم منتظربن كل يوم حلقة جديده من حلقات الظغط النفسي ... بس مادري ما تسممتم من مواد غذائية ايران .ترى العراق ماتو منها
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36 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:05:17
24 - Sam .. فية احد يقراء الجزيرة والرياض ؟ // من ألهته قناة الجزيرة الخائنة الاخونجية لن يتسع له الوقت ليقرأ صحف وطنه
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35 - خمبلة
2017-06-14 14:03:30
لا لا ما نبيه يقربلنا ذا ****تستغفر الله
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34 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:02:31
31 - ومن قال ان ال ثاني // لا توهم نفسك بما تحب !!! ،،فنسب السعوديون لوطنهم كما نحب ونرضى
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33 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 14:00:14
27 - الله المستعان دام وصلت للأنساب و الأعراض ! // ليس الأمر كما توهمت أو كما يرغب فيه الراغبون ذي العنصرية ؟!! الامر وطن كلنا له منتسبون ومن شذ ليس منا
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32 - Saad
2017-06-14 13:58:35
التحالفات متقلبة بين الدول والمطامع على منابع النفط شديدة وفيه من استعان بايران وتركيا وباكستان والدور على الهند يا ناس افيقو من الغفلة لن تدعمكم اي دولة الا لاجل مصالحها وجهزو شبابكم الى ما هو أشد
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31 -
2017-06-14 13:56:49
ومن قال ان ال ثاني انتسبوا للاسرة المطهرة اللي مافيها لبراليين ولا لبراليات؟؟؟؟
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30 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 13:56:18
24 - Sam ... هذا الكويتب // يكتب لوطنه فحسب !!
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29 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 13:54:37
كما تبرأت أسرة آل الشيخ المعروفة منه ومن منهجه الفاسد
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28 -
2017-06-14 13:53:08
تعليق مخالف
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27 - الله المستعان
2017-06-14 13:51:13
دام وصلت للأنساب و الأعراض ! باقي التكفير وهدر الدماء .
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26 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 13:49:38
لا يطق عرق ،، ففي ***عن الوطن دونه ما دونه ؟!
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25 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 13:47:36
أهل اشيقر الكرام الأوفياء تبرأوا من خبثه وكيده ومكره لأن وطنهم لا يباع ولا يشترى
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24 - Sam
2017-06-14 13:46:46
ياجماعة الخبر يقول ان هذا الكويتب العوين كتب في جريدة الجزيرة . فية احد يقراء الجزيرة والرياض ؟ لكن سؤالي مازالت الجرائد تصدر ؟
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23 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 13:45:31
14 - جبال سدير ... العوين ينزل عليك الوحي // على رسلك فتذكر مسيلمة وسجاح ؟!!!!
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22 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 13:43:38
20 - جبال سدير..// على رسلك يا شيخ عرب الجبل
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21 - لن تجد خائنا حصيف !!!
2017-06-14 13:42:29
دائما يعزفون وتر العصبية الجاهلية القبلية المقيته
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20 - جبال سدير
2017-06-14 13:38:01
تعليق مخالف
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19 -
2017-06-14 13:37:24
سبحان الله هو الوحيد الذي يعلم ما في الانفس
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18 - الشرقيه
2017-06-14 13:35:48
يا العويني طالمه عندك الحقائق لماذا لم تكشفها من قبل***
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17 - فارس
2017-06-14 13:33:54
لعل الله يخلص الامة من كيد هؤلاء ***لقد تكشفت لنا اشياء كنا نجهلها كان الشعب السعودي مخدوع في هؤلاء الخونة ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل حفظ الله الوطن وادام امنه واستقراره
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16 - متابع
2017-06-14 13:30:38
سبحان الله صار حمد مفضوح بالرغم ان عنده اموال ولكن السمعة لا تشترى بالمال نفس كلام العوين كتبوه اهل شقراء في عريضتهم وزادوا عليه عراب الثورات العبرية ومدمر العالم العربي
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15 - متابع
2017-06-14 13:25:01
حقيقتا كان خبر صادم يفترض يتم منعه وانا كنت في مجلس فيه احد وجهاء شقراء واخبرني بانهم تقدموا حينها بعريضة للمحافظ ورفعوا اخرى للملك يشجبون ما قام به حمد هل يرضى اهل قطر احد حكامنا يجتمع مع شعب قطر
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14 - جبال سدير
2017-06-14 13:23:55
مشأالله عليك ياالعوين ينزل عليك الوحي علمت مافي نفس الرجل
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13 - Sam
2017-06-14 13:22:16
تعليق مخالف
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12 - عبدالله
2017-06-14 13:20:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - جحا يحقق
2017-06-14 13:16:41
ان دل على شيء فإنما يدل على أنه وجد مدخل لإثارة النعرات أما النباهة فالله الحافظ وعندك ام رقيبة دليل الناس تدرسنا وحنا نقدم لهم الأسباب جهلا وليسا عقلا
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10 - عبدالله
2017-06-14 13:16:21
تعليق مخالف
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9 - راحت البال
2017-06-14 13:15:09
اللة يوفقك اوضحت مكان خافي والله اني احب اسمع اراء وتوضيح كتابنا وصحفيينا لانهم هم اعلم بالشائن السعودي واحب تغريداتهم ولا احب الهرولة وراء تغريدات غير وطنية تمس الوطن شكرا ال شيخ وشكرا للكتاب وصحفيين
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8 -
2017-06-14 13:12:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - العويد
2017-06-14 13:10:52
اذ تقاتل مسلمان فالقاتل والمقتول في النار
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
6 - عبدالله
2017-06-14 13:08:20
مسكين كويتب يفحط ومن الزين بجريدة لا تشترى وتوزع بالمجان وما كتبته 99% لن يقراؤة وانا لم اقرأة فقط اكتفيت بالعنوان إفلاس ثقافي!
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5 - رمضان يجمعنا
2017-06-14 13:06:26
شالو خبيبي كلام خقيقي
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4 - رمضان يجمعنا
2017-06-14 13:05:59
شالو خبيبي كلام خقيقي
لا يعجبني(9) اعجبني(6)
3 - رمضان يجمعنا
2017-06-14 13:04:25
نعم لدحر ايران وإسرائيل
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
2 - اخواني خائن
2017-06-14 13:02:10
مخطط خبيث فضح الله لاعبيه وخسروا بفضل الله كان حمد يحلم بالخلافة خذله الله ***
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1 -
2017-06-14 13:01:29
غريب كيف دخل وسط المملكة بدون رقابة وماهي صفته حتى يجتمع مع ابناء المملكة يفترض تم ايقافه او جلده لين يعض الارض
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