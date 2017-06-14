خلفيات مغادرة سفيرة واشنطن في قطر لمنصبها وسط الأزمة
صحيفة المرصد:أعلنت السفيرة الأمريكية في قطر دانا شيل سميث، أمس الثلاثاء، أنها ستغادر منصبها في الدوحة وسط تساؤلات حول خصوصية اللحظة وتوقيت هذا القرار، وسط أزمة خليجية.
ووفقاً لموقع”إرم نيوز”عرفت سميث بتأييدها لقطر وانتقاداتها للرئيس دونالد ترامب، وكان آخرها في أعقاب إقالته لمدير وكالة التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي.
وفندت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير إعلامية ذكرت أن سميث استقالت، مؤكدة أن مغادرتها كانت مقررة منذ بداية العام في إطار التدوير الروتيني للوظائف.
وأثارت حماسة سميث في الدفاع عن رعاية قطر للإخوان المسلمين ولحركة حماس المصنفة “إرهابية” في الولايات المتحدة، ولاصطفاف الدوحة مع طهران، تساؤلات من طرف مراجع مؤثرة في واشنطن عن ما إذا كان ما تقوم به السفيرة التي مكثت 3 سنوات في الدوحة، مجرد مواقف شخصية تتناقض مع موقف حكومتها وتجافي بديهيات الفهم السياسية، أم أنه يندرج في حملة متصلة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وثار التساؤل حول ما إذا كان ما تقوم به السفيرة الأمركية يتولاه الحزب الديمقراطي والشخصيات التي تلتزم الولاء للرئيس السابق باراك أوباما الذي اختار هذه الدبلوماسية سفيرة في قطر من خارج نادي السفراء المحترفين، وكلفها بالتنسيق العميق في إستراتيجية خاصة بالشرق تخلى عنها ترامب.
وقالت منظمة “واشنطن بيكون” الأمريكية المتخصصة بكشف خلفيات المصالح الخاصة التي تقف وراء بعض الحملات الإعلامية، إن السفيرة سميث تشن هذه الحملة على ترامب كنوع من فزعة المشاركة مع الديمقراطيين ومع باراك أوباما الذي اختارها من خارج الاختصاص لتكون سفيرته في قطر.
وقالت المنظمة إن عائلة السفيرة سميث معروفة بأنها من كبار المتبرعين لحملات أوباما الانتخابية، وتنفذ مخطط أوباما قطر في ملفات سوريا وفلسطين وإيران.
التعليقات
ذلوف وعين ماتشوف هي رأس الحية اللي نفثة سمها على الإخوان وسممتهم وشتت شملهم 😈
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فلتذهب هذه العقرب هي ومن وضعها الى مزبلة التاريخ واتخيل دائما العقرب الاخرى وهي تندب حظها بعد خسارتها المريعة في الانتخابات وانهيار مخططهم بقيادة اوباما وتاجر الشنطة كيري ومن قبلهم الافعى كوندليزا
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اتفقت اهداف بريطانيا والحزب الديموقراطي في انشاء الفوضى الخلاقة في المنطقة . هذه السفيرة هي من بقايا المشاركين في تنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة ووضعها اوباما في هذا الموقع لتشرف على تفاصيل التنفيذ (٢)
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لعبة الاخوان بدأت من بريطانيا الحاضنة الحقيقية . ثم انشات فروع في القاهرة وتركيا . قطر هي المقر الاعلامي وخزنة الاموال فقط . اتفقت اتجاهات الافعى بريطانيا وامريكا الحزب الديموقراطي (١)
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ان تحول قطيع الأخونجية الأخوان دعاتهم وطلابهم وأحبابهم الى نصارى ليس بأمر بعيد ولاهو بمستغرب عليهم اذا أصبح داعيتهم نصراني وتحول الى الديانة النصرانية.فالأخوان يقدسون دعاتهم ويقدسون خليفتهم حد العبادة
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لقد انتكس داعية الأخونجية الأخوان القرضاوي بعد عشقه الأعمى لهذه السفيرة الأمريكية في الدوحة.وتحول من داعية اسلامي كذوب الى بابا نصراني.وهنا طلب منه الاقامة الجبرية والاختفاء حتى لايصبحون قطيعه مثله.
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لقد أفاق القرضاوي داعية الأخونجية الأخوان من غيبوبته المسماة غيبوبة العشق الأعمى بعد جهد جهيد في أحد مستشفيات الدوحة في قطر.لكنه بعد افاقته أصر أن يرتدي سلسال طويل مربوط في رقبته يتدلى منه شعار الصليب
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السفيرة سميث تقبض من قطر وامنت مستقبلها مثل اوباما كان يقبض من ارصدة ايران كلاهماا باعا امريكا لمصالحهم الشخصية يعني مرتشين
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ولازالت المحاولات جارية على قدم وساق لتخليص القرضاوي داعية الأخونجية الأخوان من غيبوبة العشق الأعمى لهذه السفيرة الأمريكية التي لاتأتي الا لدعاة الأخوان فقط من سائر الدعاة سواء لأمريكية أم تركية.
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وأقدمت على تقديم استقالتها من منصبها كسفيرة لبلادها الولايات المتحدة في الدوحة وقررت مغادرة قطر على عجل تاركة القرضاوي الأخواني وأميره من خلفها.فجن جنون الداعية الأخونجي ودخل في غيبوبة العشق الأعمى.
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لكن القرضاوي وقبل الزواج منها وقبل أن تسلم عرض الامر على تميم الأخواني أميره وولي نعمته فرض الأمر جملة وتفصيلآ من خوفه على القرضاوي أن يهاجر معها لبلادها ويتركه ويترك اخونجيته معه.فلما علمت غضبت جدآ.
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الأخبار المتداولة أنها كانت بينها وبين القرضاوي الأخواني اتفاق مسبق على الدخول في الاسلام ليتمكن الأخير من الزواج منها وهو المعروف عنه يتزوج ويطلق حاله حال كل أخونجي.وهو سر تأييدها للأخوان الارهابيين.
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كانت مقررة منذ بداية العام في إطار التدوير الروتيني للوظائف
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المناصب والمال لديكم والذهب الابيض والاسود لديكن دون غيركن لماذا الارجاف والقتل والاستفزاز المستمر في الارض ياقطريين <|◇؟
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مخطط فضح الله لاعبيه وخسروا بفضل الله كان حمد يحلم بالخلافة خذله الله ***
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دوله ***لهذه الدرجه
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لا مواقف شخصية ولا حميه مع الحزب . الدعوه شيك من الشيخه موزه قد الشيك المصروف لدشتي الكويت مرتين .
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والله مصدومين مذهولين صقطت الاقنعة جاورنا شياطين ماهم انس حسبنا الله وكفى على الدول العربية طرد قطر من جامعة الدول العربية وتغيير اسمها الى قطرائيل على الخارجة
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سبحان الله عندما يغيب الحياد فإن كل خبر وتقرير موضوع يجيّر لخدمة التأجيج والشيطنة للطرف الآخر وسقط كثير من المحطات في وحل الإنتقائية وقتل المهنية في القضية القطرية
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هذه نهاية مؤامرات قطر وتركيا بعد إجتماعهم بإسرائيل قبل 1995 وقبل اﻹنقﻻب علي خليفة اﻷب لتقسيم العرب والمسلمين (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )
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أبطال مسلسل الربيع العبري بإخراج أوباما وتمثيل اﻹخوان المفلسين وإيران الصفوية ودولهم قطر ***بدأ يفسخ عنهم طىء ا***بدأ يحصدون ما زرعوا من فتن وحروب
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الحمد لله اللذي فضح لنا امرهم في هذا الشهر الكريم قطر افسدت السياسة بالمال وافسدت الثقافة والرياضة والاقتصاد والفن والعروبة جنست من هب ودب ولكنها لن تفسد العدالة على العالم وضع حد لممارسات قطر
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🍃🍁وراء الأكمة ماورائها ؟! 🍁🍃
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يعني هالسفيرة مو محترفة؟
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فعلا صدق ترامب عندما قال ان هناك ايادي خفية تحرك الارهاب سوف يجتثها اعان الله العرب كان المخطط عميق تكشف الستار قطر مغلوبة على امرها مجرد اداه لمخطط كبير يهودي امريكي ولكن الله خذلهم
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اللهم لك الحمد أن فضحت لنا في هذا الشهر الكريم شياطين الإنس المفسدين في اﻷرض بإسم اﻹصﻻح والمحرضين والداعمين لﻹرهاب وأهله .فخوارج العصر اﻹخونج ودولهم الداعمة لهم يتساقطون كما تتساقط الذباب
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في اللي مايحفظها .. اغرقوها حكام قطر والاخونج بالمليارات وصارت بكل محفل تدافع عنهم
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وتتساقط اﻷقنعه وتخرج الجرذان من جحورها صرعي وتنكشف لنا كل يوم أعوان إخوان الشياطين الذين باعوا دينهم وأوطانهم ليرضوا أعداء الدين واﻷوطان .فتبا لخوارج العصراﻹخونج واسيادهم ايران وتركيا وإسرائيل
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