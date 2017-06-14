قطر ترفض دخول أبنائها من قبيلة ” آل مرة” العالقين بمنفذ “أبو سمرة” لليوم الثالث على التوالي

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صحيفة المرصد: لجأت العوائل القطرية العالقة بمنفذ “أبو سمرة” إلى منظمات حقوقية عالمية، بعد أن تجاهل الهلال الأحمر القطري ومنظمة حقوق الإنسان القطرية مطالبهم بالرجوع لبلادهم قطر، وظلت هذه العوائل عالقة في المنفذ لليوم الثالث على التوالي بدون أكل أو شرب؛ الأمر الذي تسبَّب في تدني وضعهم الصحي.

ووفقًا لـ”سبق”، تتكون العائلة العالقة من ثمانية أفراد ووالدتهم في شهرها الأخير من الحمل. وأكد عم العائلة عبدالله آل كحلة المري عدم تعاون الهلال الأحمر القطري، وأن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، الدكتور علي بن صميخ، قال له بعد التواصل معه لحل مشكلة إنه لا يستطيع مساعدتهم محملا العائلة مسؤولية وجودهم على الحدود.

من جهته أوضح أحد ذوي العائلة العالقة أن هناك عوائل تم إدخالهم، بينما عائلة ذويه لا تزال عالقة لليوم الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن عائلتهم تنتمي لفخيذة الغفران من قبيلة آل مرة، وتمتلك جوازات قطرية منتهية الصلاحية، بعد أن أسقط عنهم الجنسية بحجة اتهامات باطلة، بعدها قطنت العوائل شرق السعودية بلا هوية”.

وتابع: “بعد قطع السعودية ودول خليجية وعربية علاقتها مع قطر أصبحت عائلتهم وغيرها من عوائل الغفران عالقة بالمنفذ القطري”.

يُذكر أن العائلة العالقة مكونة من ثمانية أفراد ووالدتهم في شهرها الأخير من الحمل، فيما حولت العائلة مركبتهم إلى سكن للنساء لحمايتهم من حرارة الشمس.