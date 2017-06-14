قطر ترفض دخول أبنائها من قبيلة ” آل مرة” العالقين بمنفذ “أبو سمرة” لليوم الثالث على التوالي
صحيفة المرصد: لجأت العوائل القطرية العالقة بمنفذ “أبو سمرة” إلى منظمات حقوقية عالمية، بعد أن تجاهل الهلال الأحمر القطري ومنظمة حقوق الإنسان القطرية مطالبهم بالرجوع لبلادهم قطر، وظلت هذه العوائل عالقة في المنفذ لليوم الثالث على التوالي بدون أكل أو شرب؛ الأمر الذي تسبَّب في تدني وضعهم الصحي.
ووفقًا لـ”سبق”، تتكون العائلة العالقة من ثمانية أفراد ووالدتهم في شهرها الأخير من الحمل. وأكد عم العائلة عبدالله آل كحلة المري عدم تعاون الهلال الأحمر القطري، وأن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، الدكتور علي بن صميخ، قال له بعد التواصل معه لحل مشكلة إنه لا يستطيع مساعدتهم محملا العائلة مسؤولية وجودهم على الحدود.
من جهته أوضح أحد ذوي العائلة العالقة أن هناك عوائل تم إدخالهم، بينما عائلة ذويه لا تزال عالقة لليوم الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن عائلتهم تنتمي لفخيذة الغفران من قبيلة آل مرة، وتمتلك جوازات قطرية منتهية الصلاحية، بعد أن أسقط عنهم الجنسية بحجة اتهامات باطلة، بعدها قطنت العوائل شرق السعودية بلا هوية”.
وتابع: “بعد قطع السعودية ودول خليجية وعربية علاقتها مع قطر أصبحت عائلتهم وغيرها من عوائل الغفران عالقة بالمنفذ القطري”.
يُذكر أن العائلة العالقة مكونة من ثمانية أفراد ووالدتهم في شهرها الأخير من الحمل، فيما حولت العائلة مركبتهم إلى سكن للنساء لحمايتهم من حرارة الشمس.
التعليقات
قطر بعام 2004 طرده قبيلة كاملة وسحب جنسياتهم مع أطفالهم ونساء وهذه الحادثة معروفة
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اللي يستقبل احد يمرحه ببيته موب في ارض الدولة طبق القاعدة عش نذل ولاتورط عمرك استقبالنا لهم خطأ من البداية مالنا والخط المعلق كل الوافدين اللاجئين يجب اعادتهم لبلدانهم الفقر حاشنا بسببهم
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قطر لا تفتح أبوابها إلا للخونة فقط.
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اكيد ما راح يستقبلونهم البلد ناقصة ما بقى هندي ولا تركي ولا ايراني ما تجنس واتوقع الي منعهم هندي برتبه لواء
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قالو كعبة المضيوم . قطر كشفت عن غطاءها . وظهرت حقيقتها .
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قطر مافيها خير ... طيب ليش السعودية ما تحتويهم ؟!!
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وين عهود اللي تعمل نفسها ناصره للمظلومين شوفي حكومة قطر رفضت تدخل أبناءها القطريين تركتهم على الحدود وبشهر رمضان#!▪خ
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معقوله وين شعب قطر الشريف مالكم صوت كلمة ماتشوفون إخوانكم القطريين أبناء وطنكم على الحدود اطفال وكبار لم تسمح حكومتكم بدخولهم لوطنهم وبشهر رمضان #!!!الله يعين
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وأيضا مانقدر كلما تسقط جنسيته شخص نسكنه بوطننا تزيد الفقر والبطالة وربما البعض يكون مثل أخونج مصر اتو لبلادنا ونشرو فكرهم الإرهابي وطعنونا خونه الاخونج
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وإبراهيم ماجد من الكويت.
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والثنائي أيمن ليكومنت وكريم بوضياف من فرنسا، والثنائي لويز مارتن ورودريجو تاباتا من البرازيل، وعلي أسد الله من البحرين، وماجد محمد من السودان، ومحمد مونتاري من غانا، وبوعلام خوخي من الجزائر، ِ تابع
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لاعبي المنتخب القطري المجنسين هم خليفة أبو بكر من السنغال، وبيدرو ميجويل كوريا من البرتغال، وعمر باري من غينيا، وسباستيان سوريا من أوروجواي، والثنائي أحمد علاء الدين وأحمد عبد المقصود من مصر تابع
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الحمدلله حنا ندافع عن الحق وضد الإرهاب من اي دين كان نبي نعيش باختلاف ادياننا نطور بلدنا ونعيش بسلام بلا إرهاب
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الوطن غالي فكيف إذا صار فيه أيضا أماكن مقدسة سنحافظ عليك من الأعداء ونجعلك مستقره بالكلمة📺📻 وباليد👮 وبالقلم 📰📱
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العجب العجاب تراه في توجهات حكام هذه الدويلة الصغيرة التي تفتقر سياستها للعقلانية والإتزان مما أوقعها بأزمات خانقة أضرت بها شعبها أولاً ومن حولها وهاهي ترمي مواطنيها بالعراء وتفتح أبوابها لكل إرهابي)
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عفوا قبر الخميني عقبال هلاك خامنئي
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الاخونج هم حبايب للروافض هم يتعاونون مع الروافض وهذه حقيقة وشفنا من الاخونج ذهب لقبر الخامنئي ومرسي على ماصار رئيس حلقت طائرته ونزلت بإيران وكان يبي يدخل سياح إيرانيين لمصر!
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ًوربي توي اعرف. قيمته بلدي. الله يحفظ السعوديه. ويحفظ ال سعود. وعلي رأسهم ابو فهد
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هؤلاء قطريين الأولى أن تدخلهم حكومة قطر الظالمة أسقطت جنسياتهم وتركتهم مشردين ولم تدخلهم تدخل فقط الاخونجي من خليج وعرب والإيراني والتركي والإسرائيلي والرافضي
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حكومتنا السعودية تحمي بلاد الحرمين من الهلال الشيعي الذي ينطلق من لبنان عبر حزب الآت فسوريا ثم العراق ثم يمر إلي البحرين واليمن ثم المناطق الشرقية بالسعودية ليصل إلي غزة عبر حماس الاخونجية
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لازم نعاقب حكومة قطر بإستمرار قطع العلاقات معها لأنها تدعم الارهابيين من سنه وشيعة
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وش ذنب الاطفال والنساء في موضوع الانقلاب .. عذر اقبح من فعل.
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لازم يتحرك الشعب القطري كف سكوتآ
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اول مره اشوف بلد اتجنس اجانب حتى مو عرب منتخب لكرة القدم علي سبيل المثال. و تسيب مواطنينها مرميين علي الحدود في اسواء حالة انسانيه.
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على الاقل يأمن لهم سكن وغذاء ودواء حتى في المنفذ الانسان صار من ارخص السلع حسبنا الله ونعم الوكيل
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تتحدث وتتفوه قطر وهي تمنع ابنائها لانتمائهم لقبيلة معينة وكبيرهم من ذهب بزايرة ليثبت اصوله المنفيه وطلعت عراقية!
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حسبي الله على الي كان السبب
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طاح حظكم ياعرب ..
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اغرب دوله علي وجه الارض تعيش حاله انفصام غريبه تدعم حماس وعلي علاقه باسرائيل تدعم جبهه النصره وداعش وتتواصل مع بشار تحارب مع التحالف وتدعم الحوثه ترسل المعونات خارجيا وتنسي شعبها فيها اكبر جامع وكنيسه
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هذولا تم طردهم من سنوات لمحاولتهم الانقلاب الفاشله ولم يتم طردهم الان تبون قطر مع هالاوضاع تدخلهم والله لو يموتون جوع مادخلتهم في هذا الوقت لخوفها منهم
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وين الرحمة التي يطالب بها بعض المرتزقة واصحاب الاقلام المأجورة للدفاع عن قطر وطواغيتها
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اصلا مافيه اكل بقطر والدنيا مقلوبه وكل واحد على اعصابه .. واحنا عارفين متى نرركع ***.. الله يحفظك سلمان العزم باشاره منك تجيب روس الملوك
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يالطيف شو هيدا
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مسكل هذا نفرات
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تميم بداء يطرد القطرين اصل البلد.واحلال المجوس والقرضاوي وزمرته محلهم .. وشويه من اليهود وطرد القطريين حبه حبه .. .الله يعين الشعب القطري على القادم
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لازم ندخر ايران وإسرائيل خبيبي
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اتقوالله يامسلمين اطفال لاذنب لهم اتقوالله واخشو يوما ترجعون فيه الى الله.
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حكومه ما عندها نخوه .. اتصل وقرر هدم العالم العربي حاكم قطر ومعمر ابو زنقه .. اول ما بدت قطر بخويتها في التامر حكومة معمر .. قطر مسويه عضلات هههه بس سلمان ركع تميم باشاره خلاهم يشحذون في بوم واحد
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عند الله تجتمع الخصوم
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يبون وطنهم مايبون هنا . لو يجون ما نقصر معاهم .. استضفنا دوله كامله .. وشعب فلسطين كامل يوطوط هنا . ما نفدر على 8 . والله نخوتنا تفوق العالم .ومعروفه
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نفس الحاله اللي سووها مع قبيلة بني مره يوم إنقلب حمد على أبيه خليفة بعد اﻹجتماعات مع القيادات اﻹسرائيليه
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هولاء رسمين غير قطريين و ليسوا سعوديين بالعربي بدون
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يعني القرضاوي وريمي روحاني وسبستيان سوريا وقطيع الخونة متنعمين في نعيم قطر وابناءها مطرودين لعل الله يخلص اهل قطر من ***
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اي شعبهم اي خرابيط اقروا الخبر عدل و بعدين تكلموا الخبر واضح جوازات قطرية منتهية الصلاحية، بعد أن أسقط عنهم الجنسية بعدها قطنت العوائل شرق السعودية بلا هوية يعنى بدون اي اثبات
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خلاص طبع **** والله من يوم جاب حاكم قطر ايران وتركيا تفزع له وتحميه غسلت ايدي وعرفت انه ****ولا بيده حل الحل بيد ايران .قطر مجرد خزنه مال فقط
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يومين من غير اكل وشرب طيب هم على الاراضي السعوديه الان وين الحميه والفزعه العربيه دخلوهم واستضيفوهم الين تنحل مشكلنهم
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الله يجيب الفرج من عنده
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مافيه قاروره مويا ولا دواء ولا حتى نسمة هواء يدشن قطر لين تعدل وضعها مع القطريين العالقين***
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****تاركين شعبهم على الحدود حسبي الله ونعم الوكيل هالاطفال متوسدين الارض ومتلحفين بسجادة صلاة والقرضاوي وغيره من ****متنعمين في غطر لكن اللوم يقع على قبيلتهم داخل غطر ولا السعودية فاتحة كل خير لهم
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على المجتمع الدولي ان يضطلع بمسئولياته ويعيد تركيبة قطر السكانية ويعيد المهجرين قسريا هؤلاء من يستحقوا الفزعة وليس نظام قطر وين منظمة حقوق الانسان الدولية لها لو تطيح عنز بالسعودية ****وشهقوا
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حرام دخلوهم في السعودية فقطر من تسببت بها عن عمد وستجعلهم ورقة للمساومة عن العالم كحالة انسانية ضد دول الخليج المقاطعة لها ...ياليت يرجعونهم السعودية فهي موطنهم الأصل
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طيب ياقطر يالعينه معه جنسية قطريه غصبن عليكم يدخل قطر .
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اشياء لاتصدق وين الانسانية والدين لاحول ولاقوة الا بالله
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النظام القطري ***
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اين الحاله الانسانيه الي يتكلمون عنها ؟
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