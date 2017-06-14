رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أمريكا للمرة الأولى تنشر راجمات” صواريخ” طويلة المدى داخل الأراضي السورية

أمريكا للمرة الأولى تنشر راجمات” صواريخ” طويلة المدى داخل الأراضي السورية

أمريكا للمرة الأولى تنشر راجمات” صواريخ” طويلة المدى داخل الأراضي السورية
حجم الخط A A A
CNN 8 3٬245 5 ساعات

صحيفة المرصد:كشف ثلاثة من المسؤولين العسكريين الأمريكيين عن قيام الجيش الأمريكي بنقل نظام الراجمات الصاروخية الأمريكية المتطورة السريعة الحركة HIMARS “هيمارس” من الأردن إلى داخل الأراضي السورية للمرة الأولى منذ بدء العمليات الأمنية الأمريكية في ذلك البلد، وقامت بنشره قرب قاعدة التدريب التي يديرها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في منطقة التنف الحدودية.

ويوفر نظام “هيمارس” القادر على إطلاق الصواريخ حتى مسافة 300 كيلومتر دفعا قويا للجهود العسكرية الأمريكية في تلك المنطقة التي تركزت الأنظار عليها مؤخرا بعد سلسلة من الضربات الجوية التي نفذها طيران التحالف ضد قوات موالية للنظام السوري تنشط بالقرب منها.

ولفتت المصادر العسكرية الأمريكية إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها النظام المنقول على متن شاحنات ضخمة إلى الأراضي السورية مباشرة، ولكنها ليست المرة الأولى التي يُستخدم في سوريا، إذ سبق لواشنطن أن لجأت إليه في شمال البلاد دعما لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في عملياتها ضد تنظيم داعش، كما استخدم الجيش الأمريكي مدافع من نوع M777 لدعم القوات نفسها.

وسبق للقوات الأمريكية أن استخدمت الصواريخ التي يطلقها النظام لضرب أهداف تابعة لداعش من قواعد أمريكية موجودة على الحدود السورية في الأردن وتركيا. كما استُعملت الصواريخ نفسها ضد معاقل داعش في العراق.

وكانت منطقة التنف قد شهدت مواجهة جوية الأسبوع الماضي، إذ أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى مقاتلاته أسقطت طائرة بدون طيار إيرانية الصنع كانت تٌستخدم لدعم قوات موالية للنظام السوري. وقال العقيد راين ديلون، الناطق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، إن الجيش الأمريكي عزز وجوده في منطقة التنف ردا على تعزيزات من موالين للنظام السوري.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق إن قوات موالية للنظام ولإيران تحاول تعزيز وجودها في المنطقة وخلق ما أطلقوا عليه اسم “الحزام الاستراتيجي” الذي يمكنه أن يربط إيران برا بالبحر الأبيض المتوسط.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأ
2017-06-14 16:12:18
سوريا اصبحت عاصمه للحر ب العالميه الثالثه / والضحيه الشعب * لكى اللـــــــــــــــه يا سوريا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - على ***
2017-06-14 15:29:33
اللهم انصر من كان على حق ورد كيد ورد كيد الغاشمين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - ابوشيخه
2017-06-14 15:26:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - الصريح جدا
2017-06-14 14:00:19
كفو ولاعزاء للمطبلين الاخونجيه واذنابهم كارهين امريكا وهم بالاساس عيالهم يدرسون فيها واذا مرضو راحو ركض لها وامريكا موقفها بدا يكون مشرفا في سوريا ولاكن الخيانات كثرت بين المعارضين وصبحت قلوبهم متفر
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
4 -
2017-06-14 13:08:03
مالها معنى اذا ماعندهم نيه ينتفونه من النتف ومن على وجه الدنيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - نور على نور
2017-06-14 13:07:43
هم من صنع داعش حسبنا الله ونعم الوكيل ....من ضدي الى الله معي يا الله
لا يعجبني(13) اعجبني(36)
2 - خطاب
2017-06-14 12:58:05
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝🏼
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
1 - خطاب
2017-06-14 12:57:24
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝🏼
لا يعجبني(1) اعجبني(20)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مهم

قاطعوهم خليهم يتكبدون الخسائر البيبسي 2.25 بايسن وكود رد 4 ردبول 12ريال كرتون مي...
بواسطة : العنيد

16// ههههههههههههه ،،، هههههههههههه ،،، هههههههههههههههههه.. أضحكو يناس ع بالك ج...
بواسطة : بمرتبة مستشار

من 1919 الى الان الشرق الاوسط في تحالفات وتقسيم وثورات عربيه بدعم بريطاني وثورات...
بواسطة :

ليس كل المغربيات أزكى وأطهر الزكية الطاهرة من أمتثلت لأوامر الله سبحانه . المغرب...
كتاب الرأي
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
110 0
mm

سمر المقرن

سلمان الإنسان.. ورسالة محبة إلى الشعب القطري
150 4
mm

قينان الغامدي

أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة
365 1
mm

د. محمد العوين

دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر
880 3
mm

خالد السليمان

نحن قطر وقطر نحن !
328 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ثمة ما يدعونا إلى التفكيرعميقا فيما يحدث!
157 0
mm

محمد آل الشيخ

وحان وقت المواجهة
531 5
mm

قينان الغامدي

هذه قطر أيها الأعدقاء: لماذا صامتون؟
886 13
mm

عقل العقل

«أبوحنيك».. مغامرات بريطاني في بلاد العرب
286 0
mm

عبدالرحمن الراشد

لحل أزمة قطر: خياران فقط
739 3
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الصملة!
431 8
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
510 4
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
507 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
384 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
609 15
mm

أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
884 1
mm

أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
640 9
mm

صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
586 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
259 0
mm

عادل التويجري

التطنيش!
525 3
الاخبار الدولية
300 ألف مصري في قطر…والسفارة المصرية في الدوحة مستمرة بإصدار وتجديد تراخيص العمل

300 ألف مصري في قطر…والسفارة المصرية في الدوحة مستمرة بإصدار وتجديد تراخيص العمل

 المرصد 31 1٬865 2 ساعتين
أمريكا للمرة الأولى تنشر راجمات” صواريخ” طويلة المدى داخل الأراضي السورية

أمريكا للمرة الأولى تنشر راجمات” صواريخ” طويلة المدى داخل الأراضي السورية

 CNN 8 3٬245 5 ساعات
خلفيات مغادرة سفيرة واشنطن في قطر لمنصبها وسط الأزمة

خلفيات مغادرة سفيرة واشنطن في قطر لمنصبها وسط الأزمة

 المرصد 28 5٬126 5 ساعات
بالفيديو والصور: حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا غرب لندن

بالفيديو والصور: حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا غرب لندن

 المرصد 25 1٬804 10 ساعات
المرصد الرياضي
تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

 المرصد 18 2٬278 4 ساعات
منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

 أ ف ب 70 11٬665 15 ساعة
سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

 المرصد 22 4٬586 1 يوم
أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

 المرصد 30 12٬588 3 أيام
اخبار فنية
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 53 6٬219 7 ساعات
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 80 21٬270 1 يوم
شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

 المرصد 115 13٬889 2 يومين
رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

 المرصد 42 9٬177 2 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

 المرصد 18 3٬727 2 ساعتين
“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

 المرصد 81 15٬746 18 ساعة
“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

 المرصد 20 8٬751 1 يوم
بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

 المرصد 23 10٬447 2 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

 الديلي ميل 30 5٬599 3 ساعات
بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

 المرصد 49 5٬765 7 ساعات
شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

 المرصد 12 12٬444 16 ساعة
شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

 الديلي ميل 13 6٬076 1 يوم
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬058 1 يوم
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬822 5 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬689 6 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬162 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬347 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬742 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬044 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬718 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 5 4٬655 5 ساعات
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 18 3٬089 8 ساعات
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬238 3 أيام
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬529 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 5 3٬281 17 ساعة
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 19 5٬045 17 ساعة
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬721 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬612 أسبوعين
الاخيرة
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 5 2٬080 2 ساعتين
“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

 المرصد 51 6٬677 4 ساعات
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 42 10٬059 1 يوم
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

 المرصد 6 8٬940 1 يوم
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 95 2٬338 7 ساعات