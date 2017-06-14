أمريكا للمرة الأولى تنشر راجمات” صواريخ” طويلة المدى داخل الأراضي السورية

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صحيفة المرصد:كشف ثلاثة من المسؤولين العسكريين الأمريكيين عن قيام الجيش الأمريكي بنقل نظام الراجمات الصاروخية الأمريكية المتطورة السريعة الحركة HIMARS “هيمارس” من الأردن إلى داخل الأراضي السورية للمرة الأولى منذ بدء العمليات الأمنية الأمريكية في ذلك البلد، وقامت بنشره قرب قاعدة التدريب التي يديرها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في منطقة التنف الحدودية.

ويوفر نظام “هيمارس” القادر على إطلاق الصواريخ حتى مسافة 300 كيلومتر دفعا قويا للجهود العسكرية الأمريكية في تلك المنطقة التي تركزت الأنظار عليها مؤخرا بعد سلسلة من الضربات الجوية التي نفذها طيران التحالف ضد قوات موالية للنظام السوري تنشط بالقرب منها.

ولفتت المصادر العسكرية الأمريكية إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها النظام المنقول على متن شاحنات ضخمة إلى الأراضي السورية مباشرة، ولكنها ليست المرة الأولى التي يُستخدم في سوريا، إذ سبق لواشنطن أن لجأت إليه في شمال البلاد دعما لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في عملياتها ضد تنظيم داعش، كما استخدم الجيش الأمريكي مدافع من نوع M777 لدعم القوات نفسها.

وسبق للقوات الأمريكية أن استخدمت الصواريخ التي يطلقها النظام لضرب أهداف تابعة لداعش من قواعد أمريكية موجودة على الحدود السورية في الأردن وتركيا. كما استُعملت الصواريخ نفسها ضد معاقل داعش في العراق.

وكانت منطقة التنف قد شهدت مواجهة جوية الأسبوع الماضي، إذ أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى مقاتلاته أسقطت طائرة بدون طيار إيرانية الصنع كانت تٌستخدم لدعم قوات موالية للنظام السوري. وقال العقيد راين ديلون، الناطق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، إن الجيش الأمريكي عزز وجوده في منطقة التنف ردا على تعزيزات من موالين للنظام السوري.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق إن قوات موالية للنظام ولإيران تحاول تعزيز وجودها في المنطقة وخلق ما أطلقوا عليه اسم “الحزام الاستراتيجي” الذي يمكنه أن يربط إيران برا بالبحر الأبيض المتوسط.