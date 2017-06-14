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“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة
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المرصد 51 6٬685 4 ساعات

صحيفة المرصد: أوضحت وزارة التجارة والاستثمار على عدم صحة الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخاصة بتسعير المشروبات الغازية الخاضعة للضريبة الانتقائية، والتي تزعم إصدار الوزارة تعميماً بأسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ رداً على سؤال مواطن حول الصورة: “‏لم يصدر عن الوزارة أي تعميم بهذا الخصوص. والمعلومات حول الضريبة مصدرها هيئة الزكاة والدخل”.

وجاء في الصورة المتداولة، لمشروب غازي، أنه في حال وجود تسعيرة على العلبة ادفع 2.25 ريال، وفي حالة عدم وجودها ادفع فقط 1.5 ريال.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

51 - مهم
2017-06-14 17:39:06
قاطعوهم خليهم يتكبدون الخسائر البيبسي 2.25 بايسن وكود رد 4 ردبول 12ريال كرتون ميرندا والبيبسي ب45ريال كود رد وبايسن 110ريال ردبول يمكن فوق200ريال ع ايش الواحد يزعل بقرريح كل شيء والمستودعات هي ربحانه
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50 - ،.
2017-06-14 17:32:34
الاجدادعندهم صحه قويه بسبب التركيزعلى الطازج لبن حليب ولحوم الاءبل الماشيه والابقارومنتوجات زراعيه من القمح الخ وورقيات وقبلها الماءوالمشي والصحه ماشاءالله ١٠٠/على١٠٠ والدم والهمقلبين ١٠٠/١٠٠(الحديد)
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49 - ،.
2017-06-14 17:22:18
معلق٣٣الماءصحه للاءمانه الاجدادماكان عندهم ملونات واصباغ يشربونها وغازيات مضره كان اكلهم بروذره منتوجات القمح وعصيدومرقوق ودغابيس ومطازيزكلهامن القمح ولحوم وشرب ماءفقط والكلى والصحه سليمه ١٠٠/على١٠٠؛
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48 - الحمدلله
2017-06-14 17:16:24
خلوها لهم المشروبات الغازية سم قاتل من اسباب مرض السكر و هشاشة العظام و الفشل الكلوي و الدخان كفانا الله شره لا يحتاج تعريف.
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47 - مستر
2017-06-14 17:15:09
قاطعوا المنتجات وشوفوا الفرق أولها مضره للصحه
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46 - hima
2017-06-14 17:11:21
مااحلاها دي الوزارة في التصاريح,والمواطنين يعانون المر من هبالة الاسعار عندنا.
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45 - سعودي قليل الدسم
2017-06-14 17:02:10
ظريبة تحميل ركاب ثبتت 5000 الف ريال والان فيه ظريبة جديد علي القبور القبر ب500 ريال وهذا المشروع في امانة مدينة الرياض مثل الامارات القبر ب500 ريال
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44 - سعودي قليل الدسم
2017-06-14 16:56:52
الجيوب بترول
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43 - محمد الحربي
2017-06-14 16:51:54
ضرائب وزياده بالاسعاروا**
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42 - ابو احمد
2017-06-14 16:41:38
حط فلوسك في الفاكهة الطازجة افضل واللي يغلى اتركه وخاصة كانه ما هو مفيد بل يكون مضر على صحة الإنسان
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41 - كلمة حق
2017-06-14 16:26:49
كان الله في عون ***
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40 - مقهور
2017-06-14 16:23:16
فين السكن وفين زيادة الاجور وفين الوظائف بدل الظرائب
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39 - مقهور
2017-06-14 16:08:35
تعليق مخالف
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38 - ابو حاتم
2017-06-14 15:59:52
انتم مصرحين بان الببسي والدخان سوف يزيد سعره قبل خمسه اشهر ليه مارتبتو الامور وحطيتو الاسعار الجديده علي علب الببسي والدخان علشان ابو هنود والتجار مايخزنون الي عندهم من القديم هذا هو المفروض والصح.
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37 - ابو الليل
2017-06-14 15:57:18
التجاره مع التجار وليس المواطن هذه مهزله وعدم ضبط وترك الدرعى ترعى **
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36 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-14 15:42:20
البيبسي يُستبدل بـ ( السمارت ) و مايخلّص بسرعة على فكرة بعكس البيبسي .. صار لي فترة ماشريته مادري ارفعوه هو الثاني بعد ولّا لا ؟!
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35 - الكثيري
2017-06-14 15:39:31
اعتقد انه هذا الإجراء الصحيح لكي التجار لا يستغلون بيع القديم بسعر الجديد
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34 - loving liberal
2017-06-14 15:37:12
الحل المقاطعه وابعاد مشروباتهم والادخنه من المدن والاحياة بحجت انها مضره وسعارها مبالغ فيها ومستنزفه للجيوبه ومحرجه لوليا الاموربطلبات الاطفال وتجيب نفسيات للطفال فلان يشربها وانا ماشربهاوهاذي اشكاليه
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33 -
2017-06-14 15:36:30
الله كان مشروب مشترك بين جميع الطبقات الان اصبح للاغنياء فقط والمتوسطين في المناسبات الكبيره اما الفقراء مالهم غير الماء
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32 - loving liberal
2017-06-14 15:20:38
حنانقول بيرة موسي شعيرمسهله للمسالك البوليه
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31 -
2017-06-14 15:19:15
عشان يخلطونه مع العصير ويطلع ياسلام ... صح
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30 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-14 15:19:00
28 - انت برج الجدي صح ؟!
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29 - Ola ola
2017-06-14 15:15:09
قاطعو المشروبات الغازية وهذا سيكون اكبر رد على زيادة السعر
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28 - loving liberal
2017-06-14 15:12:11
يشربهاالكثير تسهيل المسالك البوليه وتفتيت حصى الكلى ولامنها اي مضره ورفعوا سعرها وفيه علاج للمسالك البوليه انترنوكس ممتاز منعوه من السوق السعودي ولم يجاب له بديل**
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27 -
2017-06-14 15:01:33
خلوا ببسيكم ومشروباتكم في مستودعاتكم إلين تخيس ... والله ما أشري حق ببسي بــ 2,5 لو أموت من الضما ... حنا عارفين البير وغطاه ... وعارفين لماذا هذه الزيادات
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26 - loving liberal
2017-06-14 14:58:53
هذي تخبطات غير مدروسه عواقبها على المستهلك وعلى الشركات ممكن تخسر بسبب الانظمه التي تصدر وغيرمدروسه عواقبها على المستهلك والاستقرار والخسائر والارباح وممكن فيه شركات يتوقف نشاطها وكل شي يوخذبحكمه
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25 -
2017-06-14 14:57:11
هذا أهم مافي الخبر ( والمعلومات حول الضريبة مصدرها هيئة الزكاة والدخل”.) أجل الزكاة والدخل ؟؟؟ وينكم ياهل الزكاة والدخل من قبل 60 سنه توكم تظهرون ؟؟
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24 - ابو خالد
2017-06-14 14:52:59
لازم يكون عندنا اخلاق بالالفاظ
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23 -
2017-06-14 14:51:16
عاشق سراب
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22 - مستاجر
2017-06-14 14:51:14
المهم الي سحب ارصدت الصندوق العقاري يرجعها قبل ماتصيبه دعوة من دعوات المواطنين المظلومين
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21 - محمد الدوسري
2017-06-14 14:40:42
المصيبة ان الاسعار ارتفعت على مشروبات اخرى غير مصنفة كمشروبات غازية كمثال شراب الشعير (موسي) وغيره ارتفع سعره من 3 ريال الى 5 ريال اين الرقابة يا وزارة التجارة ؟
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20 - ماجد
2017-06-14 14:37:12
والدخان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 - ماجد
2017-06-14 14:36:45
والدخان مكتوب عليه شيء ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
18 - خالد
2017-06-14 14:34:45
الضريبه الانتقاميه ... هذا اسمها الصحيح
لا يعجبني(4) اعجبني(10)
17 - loving liberal
2017-06-14 14:11:14
هذي اضريبه الانتقاميه سوف تسبب خسائرفادحه في الشركات التي تصنع وتستورد هذي المواد لنه صار فيه مقاطعه واكد ان تخسر هذي الشركات اما الببسي ممكن تكون متمرجحه والاقرب الخساره
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16 - ...
2017-06-14 14:01:14
عهود الله يعطيك الصحه والعافية. ويرزقك بما يسر قلبك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - مثقف
2017-06-14 13:53:02
عهود أسال الله لك التوفيق والنجاح وان يرزقك بوظيفة مرموقة على مستواك الثقافي اصبري واحتسبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ...
2017-06-14 13:51:33
ياليت عهود في رمضان تسوي فطور. ..وافطر انا وياها ونتهني. .....أمنيات
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
13 - ...
2017-06-14 13:49:17
عهود ✋
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-14 13:49:01
لجلب المال هُنا في خمسة ردود https://al-marsd.com/89228.html
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11 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-14 13:45:30
ليت أني من الأزل .. لم أعش هذي الحياة ! عشت فيها ولم أزل .. جاهلاً أنها حياة !! ليت أني من الأزل .. كنت روحاً ولم أزل !!!
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10 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-14 13:43:02
من معرفة الحقائق التي يجهلها الأغلبية والتي أعلمها أنا لكن دون استطاعة إيجاد حل وإيقاف الظلم فقط ماأناله هو ألم في القلب وحشرجة في الصدر 💔💔
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9 - ...
2017-06-14 13:42:58
الله يعين د***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-14 13:41:40
ياليتني لم أكن مثقفة متعلمة قارئة بنهم للكتب والعلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ياليتني جاهلة مثل الجاهلات الغبيات الذين لاهم لهم سوى السناب وتصوير الأكل والتهامه بكميات مهولة على الأقل سأرتاح م
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7 - عـــــهُــــــــــــود
2017-06-14 13:39:38
تعليق مخالف
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6 - مسمار
2017-06-14 13:38:55
تعليق مخالف
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5 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-14 13:38:30
الدخان .. مع أني تمنيت منع الدخان تماماً . على العموم الشعب الفقير المفلس هو الذي سيخسر والتاجر سيربح ويزداد غنى تماماً سنكون مثل الهند طبقة فاحشة الثراء وطبقة فقيييييرة معدمة . هكذا يريدون الغرب.
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4 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-14 13:36:28
بنفس السعر وسيبيعونه بسعر مضاعف والمفترض لتحقيق العدالة أن يتم فرض ضريبة على التاجر وقت رفع الأسعار بحيث /إذا أراد استيراد مادة الببسي التي فقط يعبؤونها هنا - يفرض ضريبة عليه لأنه سيبيعها بسعر أعلى وك
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3 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-14 13:34:04
لماذا لاتؤخذ ضريبة على التجار فقط وندع الشعب الفقير في حاله ؟ آه لو كُنتُم تعلمون ماأعلم ؟ ألا تدرون أن ارتفاع المشروب الغازي الآن إنما هو ربح للجميح وللتجار الذين على شاكلته كيف ذلك ؟ التجار اشتروه
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2 - عاشق سراب
2017-06-14 13:27:21
اطردو الاجانب من البلد
لا يعجبني(6) اعجبني(13)
1 - رمضان يجمعنا
2017-06-14 13:24:30
حسبي الله على ايران وإسرائيل
لا يعجبني(4) اعجبني(5)

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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