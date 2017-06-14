“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

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صحيفة المرصد: أوضحت وزارة التجارة والاستثمار على عدم صحة الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخاصة بتسعير المشروبات الغازية الخاضعة للضريبة الانتقائية، والتي تزعم إصدار الوزارة تعميماً بأسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ رداً على سؤال مواطن حول الصورة: “‏لم يصدر عن الوزارة أي تعميم بهذا الخصوص. والمعلومات حول الضريبة مصدرها هيئة الزكاة والدخل”.

وجاء في الصورة المتداولة، لمشروب غازي، أنه في حال وجود تسعيرة على العلبة ادفع 2.25 ريال، وفي حالة عدم وجودها ادفع فقط 1.5 ريال.