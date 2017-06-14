رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!
حجم الخط A A A
المرصد 18 2٬276 4 ساعات

صحيفة المرصد: انتهت إدارة نادي النصر صباح اليوم الأربعاء، إجراءات التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز ليتولى تدريب الفريق الأول للموسم الجديد.

المدرب البرازيلي وُلد في مدينة ريو دي جانيرو عام 1964م، ولعب للمنتخب البرازيلي في مركز قلب الدفاع.

بدأ غوميز مسيرته التدريبية مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي لمدة سنتين حقق فيها مع فريق العاصمة الفرنسية كأس فرنسا في الموسم الثاني وبالتحديد 1997- 1998، كما حقق الدوري أيضًا في نفس العام، بعدها ترك جوميز فرنسا وعاد مرة أخرى إلى بلاده وتولى تدريب سبعة أندية حتى عام 2004، بعدها تولى مسؤولية المنتخب الأولمبي البرازيلي.

وبعد 3 أعوام عاد المدرب مرة أخرى إلى فرنسا، وتولى قيادة فريق بوردو وحقق معه الدوري الفرنسي عام 2007، ثم درب موناكو وترك منصبه في مايو 2009 وعاد إلى البرازيل مرة أخرى، وحقق مع فريق فاسكو دي جاما بطولة الكأس عام 2011.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 5,853 )
18 - العنيد
2017-06-14 17:38:50
16// ههههههههههههه ،،، هههههههههههه ،،، هههههههههههههههههه.. أضحكو يناس ع بالك جايب نكته ،، اللهم اني صايم ولا كان رديت عليك في كلام في منتصف الجبهه ،،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - ي و س ف
2017-06-14 17:30:02
اسمر عبر السالفه ومافيها ريسهم شاف لاعبيه يرفعون قضايا يطالبون بحقوقهم واحتمال يضربون عن اللعب وباالتالي يتعطل الفريق قال نكملها ونجيب مدرب عاطل ^_^ بس هذي بختصار كل السالفة ياملكي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-06-14 17:15:28
هذا المدرب سبق وانه أصيب بأزمة قلبية وتعافى منها والآن انا خايف عليه اذا وصل وعرف ان هالنادي كديش ومنصقع بخمسة وجمهوره ٢٠٠ نفر ومطرودين تجيه الأزمة ثاني مرة ويروح فيها .. وين حقوق الانسان توقف معاه
لا يعجبني(31) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 1,168 )
15 - الديدحان
2017-06-14 17:08:58
هل يوجد لاعبين لكي يتعاقدون مع مدرب . الي اعرفه ان نادي الاصيفر الصغير تم تصفيته قبل شهر .
لا يعجبني(20) اعجبني(1)
14 - عيصو
2017-06-14 15:58:55
مشكلة النصر ان من يرآسه يظن انه يملكه نتمنى ترك المدرب يعمل بدون تدخلات والابتعاد عن التخبط الاداري والمعانده يكفي ما ضاع في الموسمين الماضيين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - نوواف
2017-06-14 15:58:05
سعد الشهري ويوسف خميس افضل منه مدرب كبير ومنقطع عن التدريب لمده ٧ سنوات تخبطات كحيلان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الزائر 100
2017-06-14 15:15:16
الله من ال....................................... يالفقراوية
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 - 007
2017-06-14 15:15:01
اتمنى ان يتعاقد النصر مع المرب الشاب الطموح \ سعد الشهري \ لمدة (4) مواسم ... النصر يحتاج لمدرب يجدد الفريق بدماء شابه ... سعد الشهري مناسب جدا" للنصر في هذه الفتره ... الفئات السنيه في النصر نجوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - 007
2017-06-14 15:11:18
ايوه ... هذا المدرب كان مرشح لتدريب المنتخب السعودي قبل التعاقد مع فرانك ريكارد ... وفشل التعاقد معه بسبب مرضه **.. في تلك الفتره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 5,853 )
9 - العنيد
2017-06-14 15:11:12
اختيار موووووفق ان شاء الله يكون العالمي مع هذا المدرب جلاد للفرق جميعها هداف أجنبي جزار مايرحم وبس 💙💛💙💛💙💛💙💛💙 بالتوفيق يارب للعالمي وجماهيره ان شاء الله سنه خير بالبطولات يارب💙💛
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-14 15:10:18
إذا لم يغير 《الرئيس》 سياسته ◽لن يكون 《العالمي》 هذا الموسم افضل حالآ من الموسم اللي قبله ◽بالتوفيق🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ولد_الشايب
2017-06-14 15:01:02
على بشأت اكرم وبو شروان ووووو. الخ وكلهم طلعو من النصر وابدعو مع الفرق الثانية.حتى رئيس النادي طفشوه وحاربوه . مشكلة العالمي في ضغط جمهوراللي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ولد_الشايب
2017-06-14 14:58:53
تعليق 2 للاسف العالمي يدار بطريقة غير مؤسساتية الناجح فيه يحارب ويطفشونه لين ينحاش من النادي .لنا في باوزا وكارينيو وزوران اكبر مثال ناهيك عن اللاعبين الاجانب من التون جوزيه وايدير يتبع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ي و س ف
2017-06-14 14:56:51
في6 سنوات درب 7 أندية هذا مدرب فزعه والا ايش باالضبط ^_^
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - مع
2017-06-14 14:30:53
وأضف لسيرته أنه تم إقالته من نادي النصر ولا يزال يطالب بحقوقه في الفيفا لقضية رقم 435 في وارد الفيفا ... وأنه حاليا يدرب نادي الظفرة .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-14 14:18:52
الله .. المُدرّب هذا 2018 هي سنة الحظ بالنسبة له .. بالتوفيق له و للعالمي ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - عموري
2017-06-14 14:14:11
اهم شيء ادارة النصر تصبر عليه واتوقع ما يمديه يتعرف على النادي يلغون عقده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - طعم الثلج
2017-06-14 14:08:37
النصر بيطردونه من الجولة الثانية او الثالثة ..اذكركم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مهم

قاطعوهم خليهم يتكبدون الخسائر البيبسي 2.25 بايسن وكود رد 4 ردبول 12ريال كرتون مي...
بواسطة : العنيد

16// ههههههههههههه ،،، هههههههههههه ،،، هههههههههههههههههه.. أضحكو يناس ع بالك ج...
بواسطة : بمرتبة مستشار

من 1919 الى الان الشرق الاوسط في تحالفات وتقسيم وثورات عربيه بدعم بريطاني وثورات...
بواسطة :

ليس كل المغربيات أزكى وأطهر الزكية الطاهرة من أمتثلت لأوامر الله سبحانه . المغرب...
كتاب الرأي
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
110 0
mm

سمر المقرن

سلمان الإنسان.. ورسالة محبة إلى الشعب القطري
150 4
mm

قينان الغامدي

أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة
365 1
mm

د. محمد العوين

دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر
880 3
mm

خالد السليمان

نحن قطر وقطر نحن !
328 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ثمة ما يدعونا إلى التفكيرعميقا فيما يحدث!
157 0
mm

محمد آل الشيخ

وحان وقت المواجهة
531 5
mm

قينان الغامدي

هذه قطر أيها الأعدقاء: لماذا صامتون؟
886 13
mm

عقل العقل

«أبوحنيك».. مغامرات بريطاني في بلاد العرب
286 0
mm

عبدالرحمن الراشد

لحل أزمة قطر: خياران فقط
739 3
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الصملة!
431 8
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
510 4
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
507 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
384 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
609 15
mm

أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
884 1
mm

أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
640 9
mm

صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
586 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
259 0
mm

عادل التويجري

التطنيش!
525 3
الاخبار الدولية
300 ألف مصري في قطر…والسفارة المصرية في الدوحة مستمرة بإصدار وتجديد تراخيص العمل

300 ألف مصري في قطر…والسفارة المصرية في الدوحة مستمرة بإصدار وتجديد تراخيص العمل

 المرصد 31 1٬863 2 ساعتين
أمريكا للمرة الأولى تنشر راجمات” صواريخ” طويلة المدى داخل الأراضي السورية

أمريكا للمرة الأولى تنشر راجمات” صواريخ” طويلة المدى داخل الأراضي السورية

 CNN 8 3٬244 5 ساعات
خلفيات مغادرة سفيرة واشنطن في قطر لمنصبها وسط الأزمة

خلفيات مغادرة سفيرة واشنطن في قطر لمنصبها وسط الأزمة

 المرصد 28 5٬125 5 ساعات
بالفيديو والصور: حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا غرب لندن

بالفيديو والصور: حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا غرب لندن

 المرصد 25 1٬804 10 ساعات
المرصد الرياضي
تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

 المرصد 18 2٬276 4 ساعات
منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

 أ ف ب 70 11٬665 15 ساعة
سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

 المرصد 22 4٬586 1 يوم
أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

 المرصد 30 12٬588 3 أيام
اخبار فنية
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 53 6٬216 7 ساعات
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 80 21٬270 1 يوم
شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

 المرصد 115 13٬889 2 يومين
رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

 المرصد 42 9٬177 2 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

 المرصد 18 3٬725 2 ساعتين
“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

 المرصد 81 15٬745 18 ساعة
“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

 المرصد 20 8٬751 1 يوم
بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

 المرصد 23 10٬447 2 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

 الديلي ميل 30 5٬598 3 ساعات
بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

 المرصد 49 5٬764 7 ساعات
شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

 المرصد 12 12٬444 16 ساعة
شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

 الديلي ميل 13 6٬076 1 يوم
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬058 1 يوم
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬822 5 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬689 6 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬162 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬347 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬742 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬044 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬718 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 5 4٬655 5 ساعات
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 18 3٬089 8 ساعات
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬238 3 أيام
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬529 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 5 3٬281 17 ساعة
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 19 5٬045 17 ساعة
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬721 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬612 أسبوعين
الاخيرة
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 5 2٬077 2 ساعتين
“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

 المرصد 51 6٬675 4 ساعات
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 42 10٬059 1 يوم
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

 المرصد 6 8٬940 1 يوم
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 95 2٬337 7 ساعات