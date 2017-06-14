تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!
صحيفة المرصد: انتهت إدارة نادي النصر صباح اليوم الأربعاء، إجراءات التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز ليتولى تدريب الفريق الأول للموسم الجديد.
المدرب البرازيلي وُلد في مدينة ريو دي جانيرو عام 1964م، ولعب للمنتخب البرازيلي في مركز قلب الدفاع.
بدأ غوميز مسيرته التدريبية مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي لمدة سنتين حقق فيها مع فريق العاصمة الفرنسية كأس فرنسا في الموسم الثاني وبالتحديد 1997- 1998، كما حقق الدوري أيضًا في نفس العام، بعدها ترك جوميز فرنسا وعاد مرة أخرى إلى بلاده وتولى تدريب سبعة أندية حتى عام 2004، بعدها تولى مسؤولية المنتخب الأولمبي البرازيلي.
وبعد 3 أعوام عاد المدرب مرة أخرى إلى فرنسا، وتولى قيادة فريق بوردو وحقق معه الدوري الفرنسي عام 2007، ثم درب موناكو وترك منصبه في مايو 2009 وعاد إلى البرازيل مرة أخرى، وحقق مع فريق فاسكو دي جاما بطولة الكأس عام 2011.
التعليقات
16// ههههههههههههه ،،، هههههههههههه ،،، هههههههههههههههههه.. أضحكو يناس ع بالك جايب نكته ،، اللهم اني صايم ولا كان رديت عليك في كلام في منتصف الجبهه ،،،
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اسمر عبر السالفه ومافيها ريسهم شاف لاعبيه يرفعون قضايا يطالبون بحقوقهم واحتمال يضربون عن اللعب وباالتالي يتعطل الفريق قال نكملها ونجيب مدرب عاطل ^_^ بس هذي بختصار كل السالفة ياملكي
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هذا المدرب سبق وانه أصيب بأزمة قلبية وتعافى منها والآن انا خايف عليه اذا وصل وعرف ان هالنادي كديش ومنصقع بخمسة وجمهوره ٢٠٠ نفر ومطرودين تجيه الأزمة ثاني مرة ويروح فيها .. وين حقوق الانسان توقف معاه
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هل يوجد لاعبين لكي يتعاقدون مع مدرب . الي اعرفه ان نادي الاصيفر الصغير تم تصفيته قبل شهر .
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مشكلة النصر ان من يرآسه يظن انه يملكه نتمنى ترك المدرب يعمل بدون تدخلات والابتعاد عن التخبط الاداري والمعانده يكفي ما ضاع في الموسمين الماضيين
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سعد الشهري ويوسف خميس افضل منه مدرب كبير ومنقطع عن التدريب لمده ٧ سنوات تخبطات كحيلان
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الله من ال....................................... يالفقراوية
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اتمنى ان يتعاقد النصر مع المرب الشاب الطموح \ سعد الشهري \ لمدة (4) مواسم ... النصر يحتاج لمدرب يجدد الفريق بدماء شابه ... سعد الشهري مناسب جدا" للنصر في هذه الفتره ... الفئات السنيه في النصر نجوم
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ايوه ... هذا المدرب كان مرشح لتدريب المنتخب السعودي قبل التعاقد مع فرانك ريكارد ... وفشل التعاقد معه بسبب مرضه **.. في تلك الفتره
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اختيار موووووفق ان شاء الله يكون العالمي مع هذا المدرب جلاد للفرق جميعها هداف أجنبي جزار مايرحم وبس 💙💛💙💛💙💛💙💛💙 بالتوفيق يارب للعالمي وجماهيره ان شاء الله سنه خير بالبطولات يارب💙💛
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إذا لم يغير 《الرئيس》 سياسته ◽لن يكون 《العالمي》 هذا الموسم افضل حالآ من الموسم اللي قبله ◽بالتوفيق🤔
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على بشأت اكرم وبو شروان ووووو. الخ وكلهم طلعو من النصر وابدعو مع الفرق الثانية.حتى رئيس النادي طفشوه وحاربوه . مشكلة العالمي في ضغط جمهوراللي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب
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تعليق 2 للاسف العالمي يدار بطريقة غير مؤسساتية الناجح فيه يحارب ويطفشونه لين ينحاش من النادي .لنا في باوزا وكارينيو وزوران اكبر مثال ناهيك عن اللاعبين الاجانب من التون جوزيه وايدير يتبع
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في6 سنوات درب 7 أندية هذا مدرب فزعه والا ايش باالضبط ^_^
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وأضف لسيرته أنه تم إقالته من نادي النصر ولا يزال يطالب بحقوقه في الفيفا لقضية رقم 435 في وارد الفيفا ... وأنه حاليا يدرب نادي الظفرة .
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الله .. المُدرّب هذا 2018 هي سنة الحظ بالنسبة له .. بالتوفيق له و للعالمي ..
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اهم شيء ادارة النصر تصبر عليه واتوقع ما يمديه يتعرف على النادي يلغون عقده
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النصر بيطردونه من الجولة الثانية او الثالثة ..اذكركم
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