تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

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صحيفة المرصد: انتهت إدارة نادي النصر صباح اليوم الأربعاء، إجراءات التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز ليتولى تدريب الفريق الأول للموسم الجديد.

المدرب البرازيلي وُلد في مدينة ريو دي جانيرو عام 1964م، ولعب للمنتخب البرازيلي في مركز قلب الدفاع.

بدأ غوميز مسيرته التدريبية مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي لمدة سنتين حقق فيها مع فريق العاصمة الفرنسية كأس فرنسا في الموسم الثاني وبالتحديد 1997- 1998، كما حقق الدوري أيضًا في نفس العام، بعدها ترك جوميز فرنسا وعاد مرة أخرى إلى بلاده وتولى تدريب سبعة أندية حتى عام 2004، بعدها تولى مسؤولية المنتخب الأولمبي البرازيلي.

وبعد 3 أعوام عاد المدرب مرة أخرى إلى فرنسا، وتولى قيادة فريق بوردو وحقق معه الدوري الفرنسي عام 2007، ثم درب موناكو وترك منصبه في مايو 2009 وعاد إلى البرازيل مرة أخرى، وحقق مع فريق فاسكو دي جاما بطولة الكأس عام 2011.