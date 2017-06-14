بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!
صحيفة المرصد:كشفت الممثلة الأمريكية سلمى حايك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول منذ عدة سنوات أن يدعوها إلى موعد إلا أنها رفضت.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”أوضحت سلمى حايك، خلال ظهورها في برنامج “The Daily Show”،أن ذلك جرى أثناء حضورها احتفالا في الولايات المتحدة بصحبة صديقها، وصادف أن ترامب كان جالسا خلفها، فسارع إلى وضع معطفه على كتفيها عندما أخطرت صديقها أنها تشعر بالبرد.
وخلال الاحتفال، فتح ترامب حديثا قصيرا معها ومع صديقها ثم طلب رقم هاتفيهما. وبحسب حايك، فإن ترامب لم يهاتف صديقها أبدا لاحقا لكنه اتصل بها هي.
وسألت حايك ترامب حين دعاها للخروج معه، لماذا يدعوها وهي على علاقة برجل آخر؟ ليوحي إليها الأخير بأن حبيبها لا يناسبها وليس بشخص مهم، ويجب أن تخرج معه، أي مع ترامب.
وسبق أن قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن ترامب لم يطلب من حايك الخروج معه، إلا أنها أكدت عكس ذلك خلال المقابلة ردا على سؤال المذيع حول هذا الموضوع.
التعليقات
لو وافقتي يمكن تكونين سيدة امريكا الاولى
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هي جت على ترامب افلامك الاباحيه مغرقه الدنيا هههههه عندما تحاضر ... عن الشرف ..؟؟
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أللهم إني صائم
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بعض المعلقين مزدكيين .
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غريبة رجل عنده أموال وكل شئ في أمريكا متاح بالدفع يشوف هذه ***من كل بنات امريكا غريبه. هذه لعبه أساسية من المعروفين بمشاكل هذا الوقت واليومين هذه معروفه
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من يتمشى معي في جفن ضب وافطره ضبان
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آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك لو تشوفين الضبان عندنا كان علوم
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التحسس والتشكك وسوء الظن جبلة في بنت حواء . مافيه شيء لو إجابة الدعوة كان تعشت وتمشت وفرفشة مع حضرة جناب الرئيس ترامب وشافت الرئيس على حقيقته
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بدري عليك يعطيك وش أبو ايفانكا وايفانكا *** الملايين ههههههه
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الدعوه خنبقه في خنبقه .
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على علاقة برجل اخر وليس علاقة زواج .
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طيب عادي وش المشكلة تبي تطلع معه ولا بكيفها الموضوع عشاء رومانسي والسلام💏
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الناجح محارب دأئمآ
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امسحها بوجهي ياعم
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لا حولة ولا قوة الا بالله في احد يرضى على ترامب هذا الادعاء والافتراء راح توحشينا ذكرتينا بالفنانة ذكرى ..
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هذا العالم محارب الاٍرهاب قاهر ايران وإسرائيل
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محشوم الشيخ دونالد بن ترامب المريكاني عن هذه التهمة الملفقة له .
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مضى الشهر سريعاً وأصبحنا على اعتاب نهايتهہ ربي اغفر لنا تقصيرنا على ما مضى من رمضان وأعنا على ما تبقى منہ
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