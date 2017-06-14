بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

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صحيفة المرصد:كشفت الممثلة الأمريكية سلمى حايك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول منذ عدة سنوات أن يدعوها إلى موعد إلا أنها رفضت.

ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”أوضحت سلمى حايك، خلال ظهورها في برنامج “The Daily Show”،أن ذلك جرى أثناء حضورها احتفالا في الولايات المتحدة بصحبة صديقها، وصادف أن ترامب كان جالسا خلفها، فسارع إلى وضع معطفه على كتفيها عندما أخطرت صديقها أنها تشعر بالبرد.

وخلال الاحتفال، فتح ترامب حديثا قصيرا معها ومع صديقها ثم طلب رقم هاتفيهما. وبحسب حايك، فإن ترامب لم يهاتف صديقها أبدا لاحقا لكنه اتصل بها هي.

وسألت حايك ترامب حين دعاها للخروج معه، لماذا يدعوها وهي على علاقة برجل آخر؟ ليوحي إليها الأخير بأن حبيبها لا يناسبها وليس بشخص مهم، ويجب أن تخرج معه، أي مع ترامب.

وسبق أن قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن ترامب لم يطلب من حايك الخروج معه، إلا أنها أكدت عكس ذلك خلال المقابلة ردا على سؤال المذيع حول هذا الموضوع.