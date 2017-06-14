مطاردة أمنية تنتهي بمقتل “معتل نفسي”أطلق النار على رجال الأمن بالأحساء
صحيفة المرصد:أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن وفاة مواطن معتل نفسياً، إثر مطاردة وتبادل إطلاق النار مع دورية أمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وكشفت شرطة المنطقة، في بيان لها، أنه عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء، تبلغ مركز العمليات الأمني بالأحساء، عن إطلاق النار على وافد آسيوي عشريني بحي النايفية، وإطلاق النار كذلك على مواطن ثلاثيني بموقع آخر، وذلك من قبل قائد مركبة من نوع تاهو”.
وأضافت: “أنه بمباشرة الحادث من الجهات المعنية، تم رصد الجاني ومركبته في طريق الملك عبدالله، يسير بسرعة عالية وبمتابعته من قبل إحدى دوريات الأمن، ارتطم بميدان حديقة الملك عبدالله البيئية، وبتوجيه النصح له بتسليم نفسه بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وتم التعامل معه والرد عليه، ليسفر ذلك عن إصابته وتلفيات بدوريات الأمن، حيث تم القبض عليه وعثر بحوزته على سلاح من نوع مسدس وبندقية ومجموعة من الأعيرة النارية”.
وأشارت إلى: “انه تبين لها أنه مواطن ثلاثيني، لديه اعتلالات نفسية، وفقاً للسجل الطبي لحالته الصحية، تم نقل المجني عليهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما فارق الجاني الحياة متأثراً بإصابته، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة تمهيداً لأحالتها لهيئة التحقيق والادعاء”.
التعليقات
هذا واحد متضارب مع باكستاني يعمل في مطعم ب***
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((((((( يجب استدعاء ومحاسبة المسئولين عنه ..... بعدم الابلاغ عن خطورة مايحمله ويقود مركبة وهو يعاني من مرض نفسي ))))
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((((((الحيوان الذي لايفقه ولايملك عقل متى ماشكل خطر على الناس قتلوه )))))))
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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فيه ناس مدري وش يحسون فيه. هو مات ويبونه اقص ماتقرون وش مكتوب وفوق ذا مريض نفسي يعني مايدري عن تصرفاته العتب علي المسئول عنه أو يمكن مغرر به من قبل ناس بس مشكلته مات مافهمنا سالفته
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(((((((( نريد المزيد من الخونة في القطيف )))))))
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((((((( معتل _نفسي ... يحمل _سلاح ..... ولايطلق النار الا على رجال الامن ..... تسلم اياديهم ... انهم ارحوا البلاد والعباد من أذاه وأخذ شره معاه )))))
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لديه سياره تاهو وسلاح وذخيره .. ومعتل نفسي ؟؟؟ أجل لو ماهو معتل نفسي وش بتلاقون معاه ؟؟ دبابه وصواريخ وقذائف ...
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علم ي(محمد بن سعد) المعلوميه انه ا تبغي تشتراي سياره ليس مطلوب منه شهاده صحيه للمعلوميه علم
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عجيب معتل نفسيا وله تقارير طبية ومع ذلك يملك سيارة واسلخة وتلك بحد ذاتها سكاكين في يده ، غريب الوضع
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يستاهل مالقاه ارعب الناس ويعتبر مفسد في الأرض
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الله يبشركم بالخير. اهم شي قتلتوه.الله يرحمه ريحتو اهله منه وريحتو المسلمين . كثر قتل المرضاء النفسيين لاهلهم . بدايت العمر مدمن مخدرات واخر العمر ارهابي . قتله اريح لناس منه
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مشكلة الامراض النفسية اذا استمرت دمرت كل شيء
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يقود مركبة وماهر في أستخدام السلاح ويعرف الطرق جيدا ،، هذا ارهابي مو مريض نفسي لابد قطع دابره والحاق الاذى فيه والقصاص منه وتحميل عائلتة قيمة التلف الذي اصاب ا لاملاك الخاصة والعامة عائلتة تتحمل جنونه
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وش مصيبته هذا يوم يطلق النار على الناس مع الصبح ؟
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** الحمدالله رب العالميين
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معليه حسوفه فكه منه وشكاله
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الله يحميكم يا رجال الأمن في كل مكان وما عليكم اي خطأ الخطأ على أهل المريض وأنتم كفيته الناس من شره
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الله يشفي كل مريض نفسي. المرضى النفسيين قنابل موقوته قد ينفجر على نفسه أو في محيطه اذا انتهى علاجه أو إذا لم يعالج في باديء أمره
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