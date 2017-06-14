‫مطاردة أمنية تنتهي بمقتل “معتل نفسي”أطلق النار على رجال الأمن بالأحساء

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صحيفة المرصد:أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن وفاة مواطن معتل نفسياً، إثر مطاردة وتبادل إطلاق النار مع دورية أمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكشفت شرطة المنطقة، في بيان لها، أنه عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء، تبلغ مركز العمليات الأمني بالأحساء، عن إطلاق النار على وافد آسيوي عشريني بحي النايفية، وإطلاق النار كذلك على مواطن ثلاثيني بموقع آخر، وذلك من قبل قائد مركبة من نوع تاهو”.

وأضافت: “أنه بمباشرة الحادث من الجهات المعنية، تم رصد الجاني ومركبته في طريق الملك عبدالله، يسير بسرعة عالية وبمتابعته من قبل إحدى دوريات الأمن، ارتطم بميدان حديقة الملك عبدالله البيئية، وبتوجيه النصح له بتسليم نفسه بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وتم التعامل معه والرد عليه، ليسفر ذلك عن إصابته وتلفيات بدوريات الأمن، حيث تم القبض عليه وعثر بحوزته على سلاح من نوع مسدس وبندقية ومجموعة من الأعيرة النارية”.

وأشارت إلى: “انه تبين لها أنه مواطن ثلاثيني، لديه اعتلالات نفسية، وفقاً للسجل الطبي لحالته الصحية، تم نقل المجني عليهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما فارق الجاني الحياة متأثراً بإصابته، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة تمهيداً لأحالتها لهيئة التحقيق والادعاء”.