“العمل” تعلق على فيديو المغربية: دخلت المملكة بتأشيرة عاملة وتزوجت كفيلها!-صور
صحيفة المرصد:أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، في رده على تقرير إعلامي تم نشره مصورًا بفيديو في وسيلة إعلامية أجنبية عبر مقيمة مغربية في المملكة أن المبنى الذي تم تصويره يقع في شمال مدينة الرياض، وهو مخصص للترحيل السريع لوقوعه بجوار المطار وليس كما ذُكر في التقرير الإعلامي بأنه مركز إيواء العاملات “دار الضيافة”.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة:” إن السيدة المغربية التي قامت بتصوير الفيديو، وزودته الوسيلة الإعلامية الأجنبية -كما ذكر التقرير-، تم استقدامها بتأشيرة عاملة منزلية، ومتزوجة من صاحب العمل الذي استقدمها للمملكة، وهي حامل منه، ومستضافة حالياً في المركز، وقد تم استدعاء زوجها وفتح ملف للتحقيق حول موضوعها والنظر فيه، وتم الاتفاق على أن تعاد إلى بلدها.
وأكد أباالخيل، أن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” يحتوي على كامل التجهيزات، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية، التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، مشيرًا إلى أن المركز يستقبل العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط، ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن.
وأبان المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العاملات المستضافات في مركز “دار الضيافة” قد تزايد في الآونة الأخيرة بسبب لجوء العديد من العاملات الهاربات من أصحاب العمل إلى سفاراتهن بالتزامن مع الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل “وطن بلا مخالف”، والتي بدورها تحولهن إلى “دار الضيافة”.
ولفت، إلى أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، ومن ثم ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلادهن، مشيراً إلى انه يجري العمل على ترحيل 229 عاملة منزلية أخريات خلال الـ24 ساعة المقبلة، إلى جانب مجموعة من العاملات بعد الانتهاء من إكمال كافة إجراءاتهن النظامية”.
التعليقات
من جنسية واحدة فقط .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت 23 / رحلنا أكثر من 4 ملايين يمني خلال 3 أشهر عام 1990 م
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اكيد متزوج بدون علم الحكومة اعزها الله وهذا اكبر خطأ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اخرحو اليمنه والمغاربه و السواريه من العرب من بلادنا المصرين والسودان شعوب محترمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لا تعممون على الاجانب ترى الصالح والطالح في كل بلد سواء كان سعودي او اجنبي الصالح والطالح سواء كان ذكر او انثى في كل بلد
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
انت تقول مواليد السعودية العب غيرها يعني انا لو ولدت في الهند يعطوني الجنسية امريكا تعطي الناس الجنسيه وتكدهم في اصعب المهن ويصير مواطن من الدرجة الثانية ويكون شغله في الأعمال الشاقه وفوق يا ابو
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
دامها حامل ومتزوجته على سنة الله ورسوله تسفيرها حرام لانه ضياع لها ولطفلها تغرم هي وهو وتبقى معه مراعة لضروف طفلهم
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
ملايين العاملات هااانا كم عاملةمتزوجة سعودي؟!😈
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
بترحلوا أربعين مليون مقيم مواليد السعودية ؟!😈
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
المفروض ان يكتب ما صرح به المتحدث باللغتين الانجليزية والفرنسية وتزود به الوسيلة الاعلامية الأجنبية .. الاعلام الاجنبي مهم جدا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يصرحون من خوف من الغرب اشوف الغرب يعملون بلاواي أتحداكم تتدخلون فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الخبر تزوجها ماراح معها في الحرام عشان يخبي على زوجته ويخسر آخرته بسبب خوفه من زوجته شوفوا خبر اليوم بنت سعوديه تطلع مع شاب في التفحيط ،لا تعمموا الصالحه والخربانه معروفه وفي كل بلد الصالحه والطالحه
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نداء عاجل إلى من يهمه الأمر !!!! المجهولون للشحاذة من الجنسية اليمنية تتواجد بشكل لم نعهده من قبل في القرى الجنوبية. اليوم في صلاة العصر عددهم أكثر من عدد جماعة المسجد،كل صلاة نشوف وجوه جديدة .
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
أولا استقدمها خادمة وتزوجها وحامل منه وطلب تسفيرها وهي حامل بطفله إنسان ***بمعنى الكلمة 🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
انت ناقص وخفيف ومن أيد كلامك اعقل وانتبه لنفسك يالضعيف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ناقصين عقل ويحاولون ينتقصون من المرأة العاقله هنا الرزينه التي تفكر في استقرار بيتها وهمها أطفالها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
انا اشوف مادامها وصلت عندنا وزوجها ولدنا كان سامحناه هالمرة شرط مايسويها ثاني مرة ،لان وزوجته حامل . المسامح كريم، خلوهم يعيشون على سنة الله ورسوله وفيهم اجر خصوصا الحامل واللي بالتوقيف و بتسافرترحيل
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
والله ربعنا يتزوجون الأخضر واليابس والدولة تعبت من القضايا المفروض عقوبة جلد وسجن .
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
ليس كل المغربيات أزكى وأطهر الزكية الطاهرة من أمتثلت لأوامر الله سبحانه . المغربيات فيهن صالحات وطالبات وما يأتينا معظمهم طالحات كم من عاملة مغربية سحرت أسرة ؟ لاتنكرون ،
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
ت10 كلامك صحيح 100% اليوم قبضو على فتاة مراهقة برفقة مفحطين وفِي نهار رمضان والناس صايمين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ماتطلع انثى بلا محرم وتسلم ويصير خير ماتركت بعدي فته اضر ع الرجال من النساء لكن الناس ماعادت تمشي بمقتضى الدين اعمتهم الشهوات ووسوسه الشياطين وقنوات الخراب وتقليد الكفار وبرامج التواصل المحرمة
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
خافوا الله يامن اشغلتوا المغاربة فهم ازكى واطهر من يقول انهم اصحاب سؤء معاملة ومن وجدت قد باشرت الحرام فانت السبب ياحب كاذب او مظهر زائف وسياتي انسان يقول هذا مسحور فاقول له اني امرء صائم
لا يعجبني(39) اعجبني(8)
بسم الله الرحمن الرحيم ياناس بلاش نتكلم عن اعراض الناس ولو سئلت من يقول انهن ساحرات ويستغلون السعودي فقل من ذهب بك اليهم فلقد اشغلتهم وهجرتهم بسبب لقمة العيش ولو انك ستجد البديل فقطعا لن تتعامل معهم
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
يا حظ كفيلها اللهم اني صائم
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
اخروجو العرب من بادنا نريد اسياء نريد دول متقدمه المغربيه معروفه ومعروفين ويش يبون اللهم اني صابم
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
مايجي النفي ,الا اكيد فيه حاجه صح,حسب ماتعودنا.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
نريد تسفيرهم ومنع استقداماامغرببات لقد سوقو لاانفسهم. في الاعلام الكاذب انهم مواصفات وهم طمعات ومستغلات طيبه السعودي وهم سحارات كذابات داخله تبي تعبش عبشه البدخ شوفو وضعهم في بلاده تجي مشحوفهً
لا يعجبني(4) اعجبني(7)
إذا إنه اللي في حي النفل على مخرج 6 . أشهد شاهدة حق إنه عمارة تجارية من عدة طوابق. مايصلح سكن إيواء لبني آدميات.
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
يسربونها الى العالم خليه تروح امريكا او لدول الغربيه والله ثم الله تشوف الذل والجوع المخربيه مين المجنون الي يدخل المغربيات بيته في الحرم سمعتهم يسبون السعوديين ويقلون عنهم الدواعش اخرجو العماله امن
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
تم استقدامها بتأشيرة عاملة منزلية، ومتزوجة من صاحب العمل الذي استقدمها للمملكة 🤔 هذا تحايل على النظام ،كيف يتزوجها بدون ماياخذ إذن من السلطات المختصه ؟! لكن من أمن العقوبه أساء الأدب
لا يعجبني(7) اعجبني(12)
أضف تعليق