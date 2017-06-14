أنباء عن مقتل المعلمة السعودية الشهيرة بـ “داعشية ساجر” إثر غارة جوية استهدفت مواطن الصراع
صحيفة المرصد : أكدت مصادر صحفية مقتل المعلمة السعودية الشهيرة بـ “داعشية ساجر” والتي كانت قد غادرت المملكة في رمضان الماضي لمواطن الصراع ملتحقةً بتنظيم داعش الإرهابي برفقة أطفالها الثلاثة ، إثر غارةٍ جوية استهدفت مكان تجمع لعدد من المقاتلات بالتنظيم سيئ السمعة.
ونقلا عن سبق بنت المصادر تأكيداتها بجلوس والدتها لأخذ العزاء فيها بمنزل أسرتها ببلدة عسيلة “10كلم جنوب مركز ساجر التابع لمحافظة الدوادمي”، بعد وصول أنباء لها بمقتل ابنتها في مواطن الصراع مع عدد من مقاتلات التنظيم الإرهابي، فيما لا يزال مصير أطفالها غامضاً سوى بأنباء ترجح إصابة ابنتها في الغارة وسلامة الولدين الآخرين لعدم تواجدهما في الموقع الخاص بالنساء.
هذا وقد نُشرت تفاصيل هروب سعودية مطلقة لمناطق الصراع في آخر جمعة من شهر شعبان العام الماضي وبرفقتها ثلاثة من أبنائها “ابنتها ١٥ عامًا وابنيها ١٣ عامًا، و١١ عامًا” عندما توجهت بصحبة أهلها من “بلدة عسيلة” بالقرب من مركز ساجر في رحلة لأداء العمرة قبل أن تغافلهم وتهرب دون أن تخطرهم بذلك.
وقال عم الفتاة: “كانت الفتاة برفقة إخوتها ووالدتها وأبنائها وعند وصولهم مكة ذهبوا جميعهم لصلاة العشاء وقضاء بعض الحاجات، فأوهمتهم أنها منهكة وتريد البقاء في الشقة، فذهبوا وبعد أن عادوا لم يجدوها ليتضح أنها غادرت إلى مطار جدة ومنه أقلعت لتركيا”.
وأضاف أن الفتاة كانت قد زعمت من قبل أنها ستذهب للكويت لزيارة بعض أقاربها وأخرجت جوازات لها ولأبنائها ولم نكن نعلم أنها ستغادر وتنضم لـ “داعش” لكن حدث شيء لم نتوقعه فعندما اختفت تلك الليلة هرع إخوتها لإبلاغ الأجهزة الأمنية بمكة لكن اتضح لنا فيما بعد أنها غادرت الساعة الـ ١١ من اليوم نفسه من مطار الملك عبد العزيز بجدة ولم نستطع منعها.
التعليقات
اللي يسأل مين رتب لها السفر واستقبلها واقنعها هوووو؟؟ لديها قريب في الكويت والقريب لديه صديق في قطر او العكس او من الداخل او او او... المهم ****
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كل من يحمل هذا الفكر العفن ويؤمن ويدعم داعش المجرمه يستحق القتل بلا رحمه ...
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للعقلاء إن دعائنا عليها لن يدخلها جهنم فمصير المخلوق عند خالقه .. نعم هي أخطأت إمرأة سيقت بفعل المحرضات لبؤر الصراع والنزاع والفتن فلا بد أن تكون نهايتها مقتولة بعد أن أضاعت أبناءها ودمرت مستقبلهم )
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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من غذى رأسها ؟ جهاد النكاح
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علامات استفاهم من ساعدها ورتب لها الأمر من داخل المنطقه ومن سهل لها التنقل ومن حجز لها وكيف قطعة التذاكر وكيف تسهل لها جواز السفر ومن دعمها بالماده . اللهم احفظ هذا الوطن حكومة وشعبا من كل سوء
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(((((((عــــــــــــــــاجل ...... شخصا يشتبه بأنه انتحاري اقتحم بسيارة ملغومة فندقا في وسط العاصمة الصومالية ...... وفيه نزلاء ؟؟؟؟ خلوها حتى تتأكد الاخبار )))))
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سود الله وجهك يا داعشيه ليش ما رحتي بلحالك وتركتي الأطفال عند جدتهم جعل عظامك لنار جهنم فشلتينا بين العربان وجع
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((((((عــــــــاجل........ انفجار ضخم في ((الحديقة_ الخلفية)) للقاعدة الصومال .....أقصد وسط مقديشو أعقبه إطلاق نار)))))
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(((((الطريق الي داعش ..... من تركيا ))))))
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هنا أثبتت هذه القصة بان سفر المراءة يتوجب موافقة ولي أمرها .. حتى نتمكن من محاربة الارهاب ولاتستغل هذه الثغرة لصالح أعداء الاسلام ,
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تشميع يامصري خخخخخ
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إلى جهنم وباس المصير الف مبروك للأمه الاسلاميه
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كاتم على نفسي هالمراقب كل يوم كذا مايظهر تعليقي أو يقصه"خروج
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لاحول ولاقوة إلا بالله
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اللهما انصر المسلمين السنة في سوريا والعراق على المجوس الروافض ايران واذنابها وعلى امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الكافره وعلى المنافقين والمتخاذلين والكاذبين والجهله ورحم يالله شهداءهم
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اللي يقول تابعو أبنائكم صعب بهذا الزمن مدام وصل لعمر مثلا من 18 سنة وفوق ماتقدر له اذ سألته قال أنا باستراحه أو مع فلان وفلان او حتى مايكون صاحب طلعات لكن ينظر ويسمع بالتواصل ..إلخ فيتدعوش للأسف
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لكن كل بيت طلع لهم ابن أو بنت وصار داعشي والأهل ضد أفعالهم فنقول الله يعين أهلهم نهاية سيئة لأبنائهم والسبب الأساسي هم المحرضين والمحرضات من اخونج وسرورية
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الداعشيين والداعشيات هؤلاء خوارج ومن يقتلهم من المسلمين له أجر يوم القيامة "كما جاء بما معناه بحديث وأيضا كلما خرج لهم قرن قطع
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نصيحه للآباء والامهات الانتباه للأبناء ومتابعتهم ومعرفة مع من يتواصلون حتى لا يكونون فريسة لأصحاب الفكر الضال والمنحرف حفظ الله البلاد والعباد من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ...
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الإرهابيون يُحرمون الاختلاط . ومع ذلك يؤيدون داعشية ساجر !! وهي سافرت خارج المملكة بدون محرم !!! وتختلط مع دواعش من مختلف الجنسيات هم يستخدمون الدين مطية لتحقيق أهدافهم ... ولا يعني لهم الدين شيئا؟
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داعشية ملعونة مسوية هاستارة اي واحد يعرف داعشي 👹او لبرنجي👱 يجيبة لي والله احرقة احراق 🔥🔥 مايستحون خربو سمعة الاسلام
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((((( الي حيث القت رحلها ... أم_ قشعم ))))))
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الفخ افهو القاعده وداعش والاخوان فخ بوجه اسلامي لحيه وكم حديث وهم يدسون السم بالعسل
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كل نساء العالم العربي والاسلامي والاوربي يسمح لهن بالسفر بدون محرم عند سن الرشد هل كلهن التحقن بداعش..؟! امركم غريب وكأن السعوديه لوحدها من تريد الفساد والرجل هو المكلف بحمايتها ووقفها عند حدها
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لجهنم يالله .
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الله غفور رحيم يغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء سبحانه ، ندعوالله ان يهدى ظال المسلمين وان يغفر لموتاهم .
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قبلة على راس من اطلق الصاروخ
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راحت فطيس
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الي جهنم انشاء الله الداعشيه الفاحشيه كيف تلاقي ربها حسبناء الله عليها وعلى كل داعشي
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للاسف قد يكونون هم السبب في ذلك بالسماح للمرأة السفر بدون اذن محرمها سوف تلجأ الى داعش وغيره ونلوم انفسنا بذلك
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كانت ضحية لفكر متشددي السرورية الاخونجية
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الى جهنم يا فدائية البقدادي..
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23- يصوم الفقير ليعلم أنه مثله مثل الغني كلنا سواسية هو ليس أفضل منه لكي يعلم أن لاغني سوى الله وحده لاشريك له ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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لزوم منبع الدواعش يفنون من بكره ابيهم والقصد معروف.
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الله يبعدك عنهم ويكفيك شرهم وأكيد أنت جربت وجاك منهم بس الله فوق الحمدلله ياما دعيت ورأيت دعوتي عياناً بياناً ❤️
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عقبال باقي الداعشيات والاخونجيات
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20/ ليس كل من حولي أعلم ذلك ولكن فقط الأشرار الذين لاقلب لهم .
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أصلح أصير داعية صح ؟ ☺️
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عن الصيام لأجل الله ومخافة من ؟ مخافة الله .. لكي لايخاف الفقير من الثري بل يخاف من الله فقط الله هو الغني الله هو القوي الله هو القهار ❤️❤️
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نار جهنم وبئس المصير.
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لماذا مكتوب على الغني والفقير / كذلك الفقير لكي يرى الغني مثله لايأكل ولايشرب ١٥ ساعة فيعرف عظمة الله وكيف أن الله قوي عزيز قهار ليس الغني هو القوي لا بل الغني هو الله هو الذي يأمر الثري فيتمنع عن الص
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السؤال لماذا يصوم الفقراء والمعدمين ولم يستثنون ولم يرخص لهم
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اللهم من أرادني بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره . اللهم اشغلها بنفسها بما تكره .. اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين ❤️
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اذا كان الصيام الغرض منه الاحساس بالفقراء فلماذا هو مفروض على الغني والفقير
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الاخت عهود اي شخص يعتقد ان كل من حوله يكيدون له فهو انسان مريض لا بد من علاجه
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بحرمانه وامتثلت لأوامر الله فالله سبحانه يكافؤك على صبرك فالصيام ووقت الفطر تتحقق به عبادات كثيرة وهي الصبر ، وتذكر الفقراء والإحساس بهم ، وطاعة الله بترك الطعام والشراب ، ثم الإفطار على تميرات اتباعا
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اللهم لك الحمد ولك الشكر ياعظيم الله صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفرلجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم شافنا وشافي كل مريض وارزقنا ياكريم
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الدعاء وأنت تفطر مستجاب بس كيف الطريقة ؟ بعضهم يمسك التمرة وقبل لاياكلها يدعي لا . الطريقة وأنت تاكل ادع لنفسك ولمن تحب عادي .. من حكمة الاستجابة وقت الفطر والله أعلم أنك يامخلوق تذكرت الفقير وأحسست ب
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لابد من معالجة الوضع ياناااس هذا غير معقول. حرمه هي وصغارها من اللذي زج بهم في اتون حرب ظالمه لايعرف فيها الصادق والكاذب لابد من التصحيح من قبل جميع المشايخ ومن سكت فهو منافق
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أفطر وأنا أعلق ههههه الدعاء وقت الإفطار مستجاب يـارب فرج همي وانصرني على من عاداني .. اللهم اكفنيهم بماشئت اللهم اجعل تدبيرهم تدميراً عليهم اللهم من أرادني بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره
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دعاء الإفطار / اللهم إني صمت وعلى رزقك أفطرت .. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله
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من احضان واسرة الدواعش الى جهنم
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شهيتوني بالجح والله وانا حرانة وعطشانة جا على بالي جح ساجر بارد شوي محطوط شوي بالثلاجة بس مو كثير ماحبه صاقع مرة ومقطع مكعبات 😆😂 مشتهية جحيحات
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مسلسل غرابيب سود على محطه mbc قصص واقعيه وليست من نسج الخيال وهو يحكي عن تنظيم داعش الارهابي ونساء داعش
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ولماذا والدتها تاخذ العزاء هؤلاء مجرمون لاعزاء لهم
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إلي النار وسوء المصير
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الله لا يرحمها .
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الله لايرحمها
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الله لايرحمها
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الرجاء عدم اطلاق معلمه . هي داعشيه ارهابيه والله اعلم .حسبي الله ونعم الوكيل .
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حسبي الله عليه ضيعت الاولاد بسبب عقليه معفن
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راحت في خرايطها
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الله يتولاها
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