القبض على فتاة سعودية ظهرت بمقطع فيديو ترافق شباب في تجمع للتفحيط غرب الرياض-فيديو

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صحيفة المرصد : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الذي يظهر فيه مجموعة من الشباب ترافقهم فتاة بالتجمهر أثناء مخالفة أحدهم لنظام المرور وممارسة التفحيط وقيام آخر بالتصوير وتوثيق المخالفة.

وأشار أنه بالنظر إلى جملة المخالفات والتجاوزات التي ظهرت في المقطع، فقد صدرت التوجيهات بضبط أطراف لتطبيق النظام بحقهم، وقد تمكنت الفرق السرية لمرور منطقة الرياض من تحديد زمان ومكان التصوير (صبيحة الثاني من رمضان 1438 / غرب العاصمه الرياض)، وضبط مصور المقطع (سعودي 23 عاما) وإيقافه، كما تمكنت في وقت لاحق إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من ضبط الفتاة ( سعودية 17 عاما ) وإيداعها دار رعاية الفتيات وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاءالعام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وجاري العمل على ضبط قائد المركبة المخالف.