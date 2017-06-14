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القبض على فتاة سعودية ظهرت بمقطع فيديو ترافق شباب في تجمع للتفحيط غرب الرياض-فيديو

القبض على فتاة سعودية ظهرت بمقطع فيديو ترافق شباب في تجمع للتفحيط غرب الرياض-فيديو
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المرصد 93 11٬836 6 ساعات

صحيفة المرصد : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الذي يظهر فيه مجموعة من الشباب ترافقهم فتاة بالتجمهر أثناء مخالفة أحدهم لنظام المرور وممارسة التفحيط وقيام آخر بالتصوير وتوثيق المخالفة.

وأشار أنه بالنظر إلى جملة المخالفات والتجاوزات التي ظهرت في المقطع، فقد صدرت التوجيهات بضبط أطراف لتطبيق النظام بحقهم، وقد تمكنت الفرق السرية لمرور منطقة الرياض من تحديد زمان ومكان التصوير (صبيحة الثاني من رمضان 1438 / غرب العاصمه الرياض)، وضبط مصور المقطع (سعودي 23 عاما) وإيقافه، كما تمكنت في وقت لاحق إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من ضبط الفتاة ( سعودية 17 عاما ) وإيداعها دار رعاية الفتيات وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاءالعام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وجاري العمل على ضبط قائد المركبة المخالف.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

93 - لو تدرون
2017-06-15 00:21:20
بعض البنات يتيمات عايشات عند جدهم أو جدتهم وبعضهم من أب وأم مطلقين وبعضهم شبه مشردات ويتلاقفونهم الشباب من وسائل التواصل إللي لعبت في البيوت لعب ... اللهم اهد شباب وبنات المسلمين
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92 -
2017-06-15 00:15:45
تعليق مخالف
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91 - دراما حياه
2017-06-15 00:07:20
الحمد لله اللذي عافان وش بقي
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90 - ورز
2017-06-14 23:48:32
والاجنبي يجلس عاقل ويحترم قوانين البلد والا تسفير
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89 - عمران
2017-06-14 23:47:09
البنت صغيره ومغرر فيها الشرهه على العجوزه قدام اللي متحمسه تصور
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88 - روز
2017-06-14 23:45:39
ويبغون ربي ينجيهم من ايران ومن الحروب اذن على كل واب وام يضفون عيالهم قبل ماينصدمون فيهم وهم بالسجن نسأل الله السلامه والعافيه
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87 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:28:10
ليت لو تخبرين أهلك بحبك لقطر وتطلبين بإن تعيشين عندهم بدون رجعه لحد ما تصيرين مسنه🌙"خروج
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86 - د.جلال بن لال الكراتشي
2017-06-14 23:25:25
جنس ثلاثه.
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85 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:23:20
رغم الفتن إلا أن المرأة السعودية لله الحمد ماتعرف بما يسمى صديق ببلادنا ومن يتم القبض عليهن مع شباب قله عكس بقية كل الدول تتعرى وتخرج مع شباب وسحور معهم وووالخ والبعض يمدح دولهم🌙
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84 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:20:00
وتتكلم عن المرأة الصالحة وتزوج صالحة ومدري ايش ..إلخ ونجدها تنادي شاهر بالصفحة وين كلامك أجل يا.....
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83 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:17:57
اكيد راح يكون فيه من تذهب مع شباب هذا زمن الفتن البنت تفتقد للنصيحة من الصغر لو كل اخت نصحت أختها وأم نصحت بنتها وبينت لها خطورة هذه الأفعال وان الشباب الطايش مايعرف الحب بل يلعب بمشاعرك لتخرجي معه..
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82 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:15:20
عهود تحبين قطر وتمدحينها رغم بسوقهم نساء يشيشن وماعندهم هيئة ههههههه ليت يكون اللي بقلبك على لسانك مو تمدحين قطر باللسان وقلبك يعلم وش فيها قطر
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81 - violety
2017-06-14 23:02:54
وماالفائدة من القبض عليهم ،، اذا راح يطلعون و بدون اعلان العقوبة
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80 -
2017-06-14 23:00:50
ماعاد به رجال تربي لقد كثرالمستخنثين بالاضافة الى محاربة التعاليم الاسلامية عبر الاعلام المرتزق والمنحط والسكوت عن عبث الاجانب وافعالهم وعاداتهم بالاخير ستكون هذه النتيجة : اسر مفككة وشباب وبنات ضائع
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79 - مواطنين
2017-06-14 22:49:47
الأجنبيات دمرو اخلاق البنات والشباب هم قمه الانتفاح في كل السعوديه وكل حياتهم هي كذا ردوهم للبلدهم هي استقرت من الحروب رحلوهم ولعنتهم هم وفشار وعلى عفاش ابو يمن يا مسؤولين تعبنا من تواجداهم في حيا
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78 - محمد العمري
2017-06-14 22:44:51
خلوه يعض الارض
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77 - مواطنين
2017-06-14 22:41:13
لو يرحلون السورية وابو يمن كان نظف البلد
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76 -
2017-06-14 22:40:55
طبعن قلم الحقيقه في هاذي المواضيع يختفي الضاهر أن تخصصه سياسي****
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75 - شنغل
2017-06-14 22:08:53
اكيد اجنبيه صح ؟ هههههههههههههههههههههههههههههههه
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74 - محمد العطوي
2017-06-14 22:01:25
ياستر وش هذا الله يهديها الحمد لله كنت دايم اقول للوالد والولدة ليتكم جبتم لي اخت وحدة كلنا 7رجال وانا اخر العنقود بس من المصايب ذي الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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73 - سامح البحيري
2017-06-14 21:47:29
هذي نتايج التجنيس العشوائي. والزواج من الوافدات،،يخرب للبلد وجهر بالمعاصي،، وتحدي لأعراف واخلاق المواطنين،،
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72 - سلطان
2017-06-14 21:45:27
نـسـتـغـفــرك اللـهــم مـن جـمـيــع الـذنــوب والـخـطـايــا ونـتــوب إلـيــك.
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71 - مواطن كادح
2017-06-14 21:42:07
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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70 - نقطة ومن اول السطر
2017-06-14 21:41:55
في الرياض الله لا يبارك في ايران
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69 -
2017-06-14 21:41:35
المسلم يغار ع عرض أخيه المسلم.وللأسف هؤلاء المتجمهرين والمصور أين ذهبت غيرتهم.أين غيرتهم ع أعراض أخوانهم المسلمين.لم يخرج منهم احد ليقوم بإنكار المنكر.هل ماتت رجولتهم ومروءتهم وغيرتهم ع الدين والعرض
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68 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-14 21:18:04
هل لو كانت الهيئة موجودة سيفطرون المجاهرون بالفطر صباح رمضان في الطائف أو ستخرج هذه المسخ في الرياض صباحاً في وضح النهار مع الشباب ؟؟؟؟؟؟؟ الهيئة في قلوبنا ❤️❤️❤️❤️❤️
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67 - جابر
2017-06-14 21:17:56
اللي يقول اجانب؟ لا تعممون على الاجانب - ترى الصالح والطالح في كل بلد - الصالح والطالح سواء كان سعودي او اجنبي في كل بلد - سواء كان ذكر او انثى الزين والشين في كل بلد - نسأل الله ان يهديهم ويتوب عليهم
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66 - لحظه من فضلك
2017-06-14 21:11:52
المفحط والمصور والمتفرج ماعندهم خوات ؟ ليش الاستهتار باعراض الناس والتصوير والإشهار لا حول ولا قوة الا بالله ،مادري ليه بعض المواطنين يتعمد الاساءه لسمعة لـوطنه
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65 - سي كومبليه
2017-06-14 21:09:33
17 ههه استغفر الله انتي اندر ايج من الهطف ذا شكله يماني خويها مغوي القاصرات***
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64 - وطني الحبيب
2017-06-14 21:02:23
الله يستر من القادم انفتااااااااااااااح اللهم استر اهلنا واستر عوراتنا واحفظنا اللهم امين
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63 - جلاد
2017-06-14 21:00:32
أنا رحت الرياض من سنين مضت لم يكن هناك إلا مدرسة واحدة للبنات ومو كل الأهالي يرضوا يدخلو بناتهم في المدرسة. شوف اليوم كيف ؟؟؟؟؟؟
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62 - كويتي وافتخر
2017-06-14 20:58:23
اللهم عز الإسلام والمسلمين
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61 -
2017-06-14 20:53:53
الدنيا كما تدين تدان ويمحق المكر السئ باهله
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60 - سعد
2017-06-14 20:45:48
من امن العقوبه اساء الادب ظاهرة التفحيط الى متى ؟
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59 - المعلم
2017-06-14 20:42:37
العقوبه يجب ان تكون قاسيه حتى تكون عبره لغيرها
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58 -
2017-06-14 20:41:03
لاحول ولا قوة الا بالله . اللهم اهد شبابنا وجميع شباب المسلمين
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57 - مراقب
2017-06-14 20:35:54
حسبي الله ونعم الوكيل
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56 - زائر
2017-06-14 20:29:29
ستجدون انها ***
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55 - رآي آخر
2017-06-14 20:28:32
يا جماعة لاحد يتشمت اياكم والشماته ترى الزمن دوار وكما تٌدين تٌدان ... حنا في زمن مخيف والفتن منتشرة من كل صوب والإنسان ضعيف ... ماحد معصوم عن الغلط ... اياكم والشماته حتى لا يبتليكم في اعراضكم..احذرو
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54 - يا خسارة
2017-06-14 20:25:28
هذا اللي جانا من المسلسلات والافلام وتويتر وانستجرام وسناب شات واليوناو واصحاب السـؤ وصاحبات السـؤ والزواج من الاجانب والتآثر بالثقافات الغربيه ! وين الاباء والامهات عن ابناءهم وبناتهم؟ ماتت الغيرة
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53 - عاشق سراب
2017-06-14 20:19:04
الله يخلف الجاهليه يقتلون الطفله خشيه العار ***
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52 - الفارس
2017-06-14 20:13:35
الله يكون بعون اسرتها ومعارفهم مرغت سمعتهم بالوحل اللهم صبرهم واسترهم الله يحفظ بناتنا وبنات المسلمين اجمعين
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51 - الفجر القريب
2017-06-14 20:10:58
أين قطاعات الأمن العام . هل هم أهل الاختصاص أم من وجود الأمن في الموقع لايمكن التجمع
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50 - 🌺(هذا 👈 رأيي)🌺
2017-06-14 20:08:17
يجب على أهل البنت وضع حد لأبنتهم التي مرغت سمعتهم بالوحل.على الاقل سجنها في غرفة طول عمرها حتى تموت
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49 - لاتطيرون بالعجة
2017-06-14 20:03:42
مع ان التفحيط حسب ماهو معلن جزائاته فيها سجن ومصادرة للسيارة ومخالفاته عالية الا ان الواسطة لازالت سيدة الموقف وذولي كلها تعهد ويطلعووووووووون
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48 - متعب
2017-06-14 20:03:41
هذه اخرت مسلسل شباب البومب والمسلسلات التركيه والكويتيه ومايعرض فيها من علاقات وصداقات واشياء مخالفه لعاداتنا وتقاليدنا
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( عدد التعليقات 5,901 )
47 - العنيد
2017-06-14 20:03:19
‏‎إلى متى وهذه الظاهرة النتنه مستمره !!؟ بل زادت فسوق وفجور وطالت الجنس الأنثوي الذي كان يلازم بيته بأستحياء
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( عدد التعليقات 5,901 )
46 - العنيد
2017-06-14 20:01:45
اللهم أحفظ بناتنا وبنات المسلمين الشرفيات والله شي محزن صاير نشوف امور ماكان نعهدها او نتوقع حدوثها وين ابوها وين امها صاير الاسره تنام في بيت واحد والله ب اليومين مايشوفون بعض وهم ببيت واحد ،
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45 - الفارس
2017-06-14 20:01:09
المدرسة والمسجد والبيت جميعهم يربون ويبنون ومسلسل هابط يهدم مابنوه جميعآ فحافظو على بناتكم واولادكم حفظنا الله وياكم جميعآ بحفظة, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله
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( عدد التعليقات 5,901 )
44 - العنيد
2017-06-14 19:58:02
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله في من سحب رجولها الي عالم مجهول والسبب معروف عدم مراقبة الاهل والتشديد الزائد عن الحد و المطالبة بالحريات والمسلسلات هي السبب غسيل مخ من عمر الطفوله
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43 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-14 19:57:02
مشكلة لو البنات بيفحطوا😈😈😈😈
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42 - العراب
2017-06-14 19:56:40
هاذي نتاج المسلسلات الهادمة شباب البومب, يجب ايقافه ومنع تكرار هذه المسلسلات
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( عدد التعليقات 272 )
41 - شقردي بطران
2017-06-14 19:56:19
ضبط الفتاة ( سعودية 17 عاما ) لاحول ولا قوة الا بالله .... انا شفت الفيديو وتوقعت انها ولد ومتشبه بفتاة صراحه ... ولم يخطر على بالي انها بنت الله يهديها اللهم امييييييييييين .....
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40 - نهايتها أليمة
2017-06-14 19:56:15
بنات البومب
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39 - واضح
2017-06-14 19:56:06
اعيدوا هيبة اسود السنه هيئه الامر بالمعروف لم نرى هذا الفجور الا بعد ان اقتصر دورهم على التبليغ فقط اعيدوهم بصلاحيات مطلقه خلهم يضفون هالدشير وعلى راسهم ابو علف اليناني والسوري والفلسطن
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38 -
2017-06-14 19:51:27
إحنا في السعودية ولا فين أنا ماني مصدق
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37 - مجهول
2017-06-14 19:50:34
جايه تحلم بالهواية الجديدة التفحيط ومغامراته .تحلم انهاتتعلم أصول التفحيط كيف يطبقوه الشباب ، احلام سعيدة ياحسن .
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36 - الله يجمعنا
2017-06-14 19:49:46
الله يهديهم هذي نتايج برامج التواصل تبداء في،متابعه ونتهي في،كارثه
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35 - غرايب
2017-06-14 19:47:39
استهتار من قبل المجاهر باالفتاه علن لاحياء الحمد لله على العافيه
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34 - الشايب
2017-06-14 19:44:54
اسحبوا الجناسي وترحيل
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33 - محمد الجعيد
2017-06-14 19:40:10
يارب سترك
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32 - ؟؟؟؟
2017-06-14 19:38:59
تعليق 15 - صدقت في كلامك المسلسلات هي السبب والسناب شات والانستقرام وبرامج المحادثات والاهل اللي مايدرون عن بناتهم وابناءهم
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31 - زائر
2017-06-14 19:38:04
ماقلت لكم ان نزوح القرى للمدن هو من سبب ازمه !!!!هذولا ناس حدهم عند البهم يلاحقونها
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30 - نفسيه
2017-06-14 19:37:30
هذي مخرجات شباب البومب وماصنعت أيديكم . اشربو
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( عدد التعليقات 11,069 )
29 - اللامي10
2017-06-14 19:36:56
اللهم أستــــــرنا في الدنيا والآخره‏
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28 - الملكي
2017-06-14 19:34:34
يمكن سعوديه من ام اجنبيه
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27 - عجايب اخر الزمن
2017-06-14 19:34:27
الغريب هالمتجمهرين يتفرجون واللي يصور يعني مافيهم واحد فيه غيرة على سمعة دينه وسمعة بلده مافيهم واحد يخاف من الله مافيهم واحد قال حرام مافيهم واحد قال حنا في شهر رمضان شهر صوم وايمان والله شئ عجيب !!
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26 - بسكات
2017-06-14 19:34:27
لازم يتئكدون من الفتاه يمكن ولد
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25 - نور على نور
2017-06-14 19:33:00
الله يهديهم
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24 - ررر
2017-06-14 19:32:08
الله يقويكم يارجال الامن .شدو عليهم لاتهاون في الامن .
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23 -
2017-06-14 19:30:38
مشكلة الاجانب خربو البلد
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22 - شيهانة❤️❤️المرصد
2017-06-14 19:27:22
الدخل المحدود وما ادراك ما الدخل انا كنت ساكنه فيه واللي يحصل هناك بلاوي
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21 - واقع مؤلم
2017-06-14 19:26:56
هذه نهاية المسلسلات التركية والمسلسلات الخليجية اثرت على عقول المراهقين والمراهقات ودمرت اخلاقهم يا جماعة الخير راقبوا بناتكم وعيالكم احرصوا عليهم من اصدقاء السوء احرصوا عليهم من الجوالات لانها كارثة
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20 - فارس نحد
2017-06-14 19:26:20
الله يرحم الحال اذا كان لها أهل فهم مثلها الشرف غالي مايتعوض بالمال ولا بالروح
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19 - أم غلا
2017-06-14 19:25:19
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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18 - أم غلا
2017-06-14 19:24:18
هذا بسبب الاهل عدم غرس القيم الاسلامية وضعف المتابعة وانعدام التربية والدلال اوالقسوة الزايدة .وبسبب الاعلام وتصوير المسوخ المنحرفة بأنهم نجوم ومحاربة أهل الصلاح. أخيرا ضعف العقوبات .
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17 - خالد الزهراني
2017-06-14 19:23:13
الله يصلح الحال ويعين اهلها
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16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-06-14 19:20:45
تعليق ١٠ هههههههه السعوديات يتزوجون اجنبيات 😂 الله يهديك جيت بتكحلها اعميتها .. بصراحة اغلب الشباب فطرنجي لذلك ليت السنة القادمة نحشرهم برمضان دراسة واختبارات يمكن يهجدون
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15 -
2017-06-14 19:20:44
صوره مع التحيه لوزارة الاعلام هذا كله من نتاج سلفي والمسلسلات الكويتيه وشباب البومب والمسلسلات التركيه دجه واختلاط وحب والي مسترجله والي تفحط والي تهاجر و و و الحمدلله على نعمة الاسلام ونعمة اني بدوي
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( عدد التعليقات 1,179 )
14 - الديدحان
2017-06-14 19:20:28
الله يعافيهم ولايبلانا . ضعف تطبيق الشرع يؤدي للأنحلال والانجراف للحرام .
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13 - محمد 266
2017-06-14 19:17:44
تعليق مخالف
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12 - صالح
2017-06-14 19:15:45
وش صار في الناس ، والله شي يوجع القلب ، هذا شي ماهو من ديننا ولا من عاداتنا ولا تقاليدنا ، حنا بلد مسلم محافظ وفينا غيرة على اعراض المسلمين ، كيف صار هذا في بلاد الحرمين ، وين اهلها وين غيرتهم عليها
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11 - اسمع انت وياه
2017-06-14 19:09:27
هذي نتيجة رفقاء ورفيقات السوء والجوالات وبرامج التواصل وايضا بعض المسلسلات اللي تحرض على مثل هذي الامور كذلك غياب دور الرقابه الاسريه في البيت الام والاب ما يدرون عن عيالهم وبناتهم اهمال وعدم اهتمام
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10 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-06-14 19:07:19
هذا اخر زواج السعوديات بأجنبيات
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9 - 👑
2017-06-14 19:06:51
يمكن اجنبية متجنسة
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8 - مشعل العتيبي
2017-06-14 19:04:58
والله شي محزن
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7 - للاسف
2017-06-14 19:03:59
كُنتُم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر .. اين الخوف من الله .. اين الغيرة على الدين والاعراض .. اين الاهل عن متابعة ابناءهم وبناتهم .. اين انكار المنكر يامسلمين .. اين النخوة
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6 - شايفك
2017-06-14 19:03:11
*** ومعهن حق . لازواج ولا وظيفة والشباب نفس القصة . الفراغ القاتل الذي يؤدي الى انحرافات وربما يستقطبهم ضعاف النفوس وعصابات المخدرات وخلاف ذلك من امور التردي
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5 - عابد فهد
2017-06-14 19:02:49
خلفوا اولاد و ارموهم في الشارع..
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4 - العراب
2017-06-14 19:00:09
ياناس حافظو على بناتكم تابعوهن كثر التعاطي بين الفتيات
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3 - العراب
2017-06-14 19:00:02
ياناس حافظو على بناتكم تابعوهن كثر التعاطي بين الفتيات
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2 - مهرب
2017-06-14 18:59:50
مرحبن ببموه على كثرهم معينت احد
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( عدد التعليقات 1,574 )
1 - ابونواف...
2017-06-14 18:59:36
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض تكفون لاتشمتون هذه بلوة الله يعين عليها
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