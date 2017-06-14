القبض على فتاة سعودية ظهرت بمقطع فيديو ترافق شباب في تجمع للتفحيط غرب الرياض-فيديو
صحيفة المرصد : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الذي يظهر فيه مجموعة من الشباب ترافقهم فتاة بالتجمهر أثناء مخالفة أحدهم لنظام المرور وممارسة التفحيط وقيام آخر بالتصوير وتوثيق المخالفة.
وأشار أنه بالنظر إلى جملة المخالفات والتجاوزات التي ظهرت في المقطع، فقد صدرت التوجيهات بضبط أطراف لتطبيق النظام بحقهم، وقد تمكنت الفرق السرية لمرور منطقة الرياض من تحديد زمان ومكان التصوير (صبيحة الثاني من رمضان 1438 / غرب العاصمه الرياض)، وضبط مصور المقطع (سعودي 23 عاما) وإيقافه، كما تمكنت في وقت لاحق إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من ضبط الفتاة ( سعودية 17 عاما ) وإيداعها دار رعاية الفتيات وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاءالعام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وجاري العمل على ضبط قائد المركبة المخالف.
التعليقات
بعض البنات يتيمات عايشات عند جدهم أو جدتهم وبعضهم من أب وأم مطلقين وبعضهم شبه مشردات ويتلاقفونهم الشباب من وسائل التواصل إللي لعبت في البيوت لعب ... اللهم اهد شباب وبنات المسلمين
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الحمد لله اللذي عافان وش بقي
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والاجنبي يجلس عاقل ويحترم قوانين البلد والا تسفير
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البنت صغيره ومغرر فيها الشرهه على العجوزه قدام اللي متحمسه تصور
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ويبغون ربي ينجيهم من ايران ومن الحروب اذن على كل واب وام يضفون عيالهم قبل ماينصدمون فيهم وهم بالسجن نسأل الله السلامه والعافيه
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ليت لو تخبرين أهلك بحبك لقطر وتطلبين بإن تعيشين عندهم بدون رجعه لحد ما تصيرين مسنه🌙"خروج
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جنس ثلاثه.
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رغم الفتن إلا أن المرأة السعودية لله الحمد ماتعرف بما يسمى صديق ببلادنا ومن يتم القبض عليهن مع شباب قله عكس بقية كل الدول تتعرى وتخرج مع شباب وسحور معهم وووالخ والبعض يمدح دولهم🌙
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وتتكلم عن المرأة الصالحة وتزوج صالحة ومدري ايش ..إلخ ونجدها تنادي شاهر بالصفحة وين كلامك أجل يا.....
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اكيد راح يكون فيه من تذهب مع شباب هذا زمن الفتن البنت تفتقد للنصيحة من الصغر لو كل اخت نصحت أختها وأم نصحت بنتها وبينت لها خطورة هذه الأفعال وان الشباب الطايش مايعرف الحب بل يلعب بمشاعرك لتخرجي معه..
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عهود تحبين قطر وتمدحينها رغم بسوقهم نساء يشيشن وماعندهم هيئة ههههههه ليت يكون اللي بقلبك على لسانك مو تمدحين قطر باللسان وقلبك يعلم وش فيها قطر
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وماالفائدة من القبض عليهم ،، اذا راح يطلعون و بدون اعلان العقوبة
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ماعاد به رجال تربي لقد كثرالمستخنثين بالاضافة الى محاربة التعاليم الاسلامية عبر الاعلام المرتزق والمنحط والسكوت عن عبث الاجانب وافعالهم وعاداتهم بالاخير ستكون هذه النتيجة : اسر مفككة وشباب وبنات ضائع
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الأجنبيات دمرو اخلاق البنات والشباب هم قمه الانتفاح في كل السعوديه وكل حياتهم هي كذا ردوهم للبلدهم هي استقرت من الحروب رحلوهم ولعنتهم هم وفشار وعلى عفاش ابو يمن يا مسؤولين تعبنا من تواجداهم في حيا
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خلوه يعض الارض
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لو يرحلون السورية وابو يمن كان نظف البلد
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طبعن قلم الحقيقه في هاذي المواضيع يختفي الضاهر أن تخصصه سياسي****
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اكيد اجنبيه صح ؟ هههههههههههههههههههههههههههههههه
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ياستر وش هذا الله يهديها الحمد لله كنت دايم اقول للوالد والولدة ليتكم جبتم لي اخت وحدة كلنا 7رجال وانا اخر العنقود بس من المصايب ذي الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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هذي نتايج التجنيس العشوائي. والزواج من الوافدات،،يخرب للبلد وجهر بالمعاصي،، وتحدي لأعراف واخلاق المواطنين،،
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نـسـتـغـفــرك اللـهــم مـن جـمـيــع الـذنــوب والـخـطـايــا ونـتــوب إلـيــك.
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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في الرياض الله لا يبارك في ايران
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المسلم يغار ع عرض أخيه المسلم.وللأسف هؤلاء المتجمهرين والمصور أين ذهبت غيرتهم.أين غيرتهم ع أعراض أخوانهم المسلمين.لم يخرج منهم احد ليقوم بإنكار المنكر.هل ماتت رجولتهم ومروءتهم وغيرتهم ع الدين والعرض
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هل لو كانت الهيئة موجودة سيفطرون المجاهرون بالفطر صباح رمضان في الطائف أو ستخرج هذه المسخ في الرياض صباحاً في وضح النهار مع الشباب ؟؟؟؟؟؟؟ الهيئة في قلوبنا ❤️❤️❤️❤️❤️
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اللي يقول اجانب؟ لا تعممون على الاجانب - ترى الصالح والطالح في كل بلد - الصالح والطالح سواء كان سعودي او اجنبي في كل بلد - سواء كان ذكر او انثى الزين والشين في كل بلد - نسأل الله ان يهديهم ويتوب عليهم
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المفحط والمصور والمتفرج ماعندهم خوات ؟ ليش الاستهتار باعراض الناس والتصوير والإشهار لا حول ولا قوة الا بالله ،مادري ليه بعض المواطنين يتعمد الاساءه لسمعة لـوطنه
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17 ههه استغفر الله انتي اندر ايج من الهطف ذا شكله يماني خويها مغوي القاصرات***
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الله يستر من القادم انفتااااااااااااااح اللهم استر اهلنا واستر عوراتنا واحفظنا اللهم امين
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أنا رحت الرياض من سنين مضت لم يكن هناك إلا مدرسة واحدة للبنات ومو كل الأهالي يرضوا يدخلو بناتهم في المدرسة. شوف اليوم كيف ؟؟؟؟؟؟
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اللهم عز الإسلام والمسلمين
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الدنيا كما تدين تدان ويمحق المكر السئ باهله
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من امن العقوبه اساء الادب ظاهرة التفحيط الى متى ؟
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العقوبه يجب ان تكون قاسيه حتى تكون عبره لغيرها
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لاحول ولا قوة الا بالله . اللهم اهد شبابنا وجميع شباب المسلمين
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حسبي الله ونعم الوكيل
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ستجدون انها ***
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يا جماعة لاحد يتشمت اياكم والشماته ترى الزمن دوار وكما تٌدين تٌدان ... حنا في زمن مخيف والفتن منتشرة من كل صوب والإنسان ضعيف ... ماحد معصوم عن الغلط ... اياكم والشماته حتى لا يبتليكم في اعراضكم..احذرو
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هذا اللي جانا من المسلسلات والافلام وتويتر وانستجرام وسناب شات واليوناو واصحاب السـؤ وصاحبات السـؤ والزواج من الاجانب والتآثر بالثقافات الغربيه ! وين الاباء والامهات عن ابناءهم وبناتهم؟ ماتت الغيرة
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الله يخلف الجاهليه يقتلون الطفله خشيه العار ***
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الله يكون بعون اسرتها ومعارفهم مرغت سمعتهم بالوحل اللهم صبرهم واسترهم الله يحفظ بناتنا وبنات المسلمين اجمعين
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أين قطاعات الأمن العام . هل هم أهل الاختصاص أم من وجود الأمن في الموقع لايمكن التجمع
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يجب على أهل البنت وضع حد لأبنتهم التي مرغت سمعتهم بالوحل.على الاقل سجنها في غرفة طول عمرها حتى تموت
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مع ان التفحيط حسب ماهو معلن جزائاته فيها سجن ومصادرة للسيارة ومخالفاته عالية الا ان الواسطة لازالت سيدة الموقف وذولي كلها تعهد ويطلعووووووووون
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هذه اخرت مسلسل شباب البومب والمسلسلات التركيه والكويتيه ومايعرض فيها من علاقات وصداقات واشياء مخالفه لعاداتنا وتقاليدنا
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إلى متى وهذه الظاهرة النتنه مستمره !!؟ بل زادت فسوق وفجور وطالت الجنس الأنثوي الذي كان يلازم بيته بأستحياء
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اللهم أحفظ بناتنا وبنات المسلمين الشرفيات والله شي محزن صاير نشوف امور ماكان نعهدها او نتوقع حدوثها وين ابوها وين امها صاير الاسره تنام في بيت واحد والله ب اليومين مايشوفون بعض وهم ببيت واحد ،
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المدرسة والمسجد والبيت جميعهم يربون ويبنون ومسلسل هابط يهدم مابنوه جميعآ فحافظو على بناتكم واولادكم حفظنا الله وياكم جميعآ بحفظة, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله
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لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله في من سحب رجولها الي عالم مجهول والسبب معروف عدم مراقبة الاهل والتشديد الزائد عن الحد و المطالبة بالحريات والمسلسلات هي السبب غسيل مخ من عمر الطفوله
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مشكلة لو البنات بيفحطوا😈😈😈😈
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هاذي نتاج المسلسلات الهادمة شباب البومب, يجب ايقافه ومنع تكرار هذه المسلسلات
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ضبط الفتاة ( سعودية 17 عاما ) لاحول ولا قوة الا بالله .... انا شفت الفيديو وتوقعت انها ولد ومتشبه بفتاة صراحه ... ولم يخطر على بالي انها بنت الله يهديها اللهم امييييييييييين .....
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بنات البومب
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اعيدوا هيبة اسود السنه هيئه الامر بالمعروف لم نرى هذا الفجور الا بعد ان اقتصر دورهم على التبليغ فقط اعيدوهم بصلاحيات مطلقه خلهم يضفون هالدشير وعلى راسهم ابو علف اليناني والسوري والفلسطن
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إحنا في السعودية ولا فين أنا ماني مصدق
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جايه تحلم بالهواية الجديدة التفحيط ومغامراته .تحلم انهاتتعلم أصول التفحيط كيف يطبقوه الشباب ، احلام سعيدة ياحسن .
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الله يهديهم هذي نتايج برامج التواصل تبداء في،متابعه ونتهي في،كارثه
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استهتار من قبل المجاهر باالفتاه علن لاحياء الحمد لله على العافيه
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اسحبوا الجناسي وترحيل
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يارب سترك
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تعليق 15 - صدقت في كلامك المسلسلات هي السبب والسناب شات والانستقرام وبرامج المحادثات والاهل اللي مايدرون عن بناتهم وابناءهم
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ماقلت لكم ان نزوح القرى للمدن هو من سبب ازمه !!!!هذولا ناس حدهم عند البهم يلاحقونها
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هذي مخرجات شباب البومب وماصنعت أيديكم . اشربو
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اللهم أستــــــرنا في الدنيا والآخره
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يمكن سعوديه من ام اجنبيه
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الغريب هالمتجمهرين يتفرجون واللي يصور يعني مافيهم واحد فيه غيرة على سمعة دينه وسمعة بلده مافيهم واحد يخاف من الله مافيهم واحد قال حرام مافيهم واحد قال حنا في شهر رمضان شهر صوم وايمان والله شئ عجيب !!
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لازم يتئكدون من الفتاه يمكن ولد
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الله يهديهم
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الله يقويكم يارجال الامن .شدو عليهم لاتهاون في الامن .
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مشكلة الاجانب خربو البلد
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الدخل المحدود وما ادراك ما الدخل انا كنت ساكنه فيه واللي يحصل هناك بلاوي
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هذه نهاية المسلسلات التركية والمسلسلات الخليجية اثرت على عقول المراهقين والمراهقات ودمرت اخلاقهم يا جماعة الخير راقبوا بناتكم وعيالكم احرصوا عليهم من اصدقاء السوء احرصوا عليهم من الجوالات لانها كارثة
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الله يرحم الحال اذا كان لها أهل فهم مثلها الشرف غالي مايتعوض بالمال ولا بالروح
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لا حول ولا قوة إلا بالله.
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هذا بسبب الاهل عدم غرس القيم الاسلامية وضعف المتابعة وانعدام التربية والدلال اوالقسوة الزايدة .وبسبب الاعلام وتصوير المسوخ المنحرفة بأنهم نجوم ومحاربة أهل الصلاح. أخيرا ضعف العقوبات .
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الله يصلح الحال ويعين اهلها
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تعليق ١٠ هههههههه السعوديات يتزوجون اجنبيات 😂 الله يهديك جيت بتكحلها اعميتها .. بصراحة اغلب الشباب فطرنجي لذلك ليت السنة القادمة نحشرهم برمضان دراسة واختبارات يمكن يهجدون
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صوره مع التحيه لوزارة الاعلام هذا كله من نتاج سلفي والمسلسلات الكويتيه وشباب البومب والمسلسلات التركيه دجه واختلاط وحب والي مسترجله والي تفحط والي تهاجر و و و الحمدلله على نعمة الاسلام ونعمة اني بدوي
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الله يعافيهم ولايبلانا . ضعف تطبيق الشرع يؤدي للأنحلال والانجراف للحرام .
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تعليق مخالف
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وش صار في الناس ، والله شي يوجع القلب ، هذا شي ماهو من ديننا ولا من عاداتنا ولا تقاليدنا ، حنا بلد مسلم محافظ وفينا غيرة على اعراض المسلمين ، كيف صار هذا في بلاد الحرمين ، وين اهلها وين غيرتهم عليها
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هذي نتيجة رفقاء ورفيقات السوء والجوالات وبرامج التواصل وايضا بعض المسلسلات اللي تحرض على مثل هذي الامور كذلك غياب دور الرقابه الاسريه في البيت الام والاب ما يدرون عن عيالهم وبناتهم اهمال وعدم اهتمام
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هذا اخر زواج السعوديات بأجنبيات
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يمكن اجنبية متجنسة
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والله شي محزن
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كُنتُم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر .. اين الخوف من الله .. اين الغيرة على الدين والاعراض .. اين الاهل عن متابعة ابناءهم وبناتهم .. اين انكار المنكر يامسلمين .. اين النخوة
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*** ومعهن حق . لازواج ولا وظيفة والشباب نفس القصة . الفراغ القاتل الذي يؤدي الى انحرافات وربما يستقطبهم ضعاف النفوس وعصابات المخدرات وخلاف ذلك من امور التردي
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خلفوا اولاد و ارموهم في الشارع..
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ياناس حافظو على بناتكم تابعوهن كثر التعاطي بين الفتيات
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ياناس حافظو على بناتكم تابعوهن كثر التعاطي بين الفتيات
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مرحبن ببموه على كثرهم معينت احد
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اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض تكفون لاتشمتون هذه بلوة الله يعين عليها
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