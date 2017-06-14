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بشكل نهائي.. البرلمان المصري يقرر نقل تبعية “تيران وصنافير” للمملكة

بشكل نهائي.. البرلمان المصري يقرر نقل تبعية “تيران وصنافير” للمملكة
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المرصد 37 2٬363 4 ساعات

صحيفة المرصد: وافق البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتَيْ تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأعلن رئيس مجلس النواب “علي عبدالعال” موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت، ويتعين تصديق الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” على الاتفاقية حتى تصبح سارية.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت، في وقت سابق من الأربعاء، على الاتفاقية، وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.

وحسب “سكاي نيوز” ذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماعها: “نظرًا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية”.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقريرها: “نحن نثق .. أنهما “الجزيرتان” ستكونان دائمًا في خدمة الأمن القومي المصري والعربي”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 -
2017-06-15 00:18:43
طابعا سعودية
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36 -
2017-06-15 00:06:33
نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي واعضاء البرلمان المصري المحترمين وكذلك لجنة الدفاع والامن القومي المصري لتجاوبهم وان دل على فانه يدل على عبقرية القيادة السياسية المصرية. ولاعزاء للخونه.
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35 -
2017-06-14 23:37:24
نقولك ياللي تقول ماراح نستفيد من الجزر استفدنا أو ما استفدنا هذا أرضنا قطعه منا تيران وصنافير اقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم بكى لما أخرج من مكة رغم أن مافيها نبات ولاحيوان أرض يابسه
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34 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:34:18
شششششكرا للبرلمان المصري أما من يسيئون لمصر هم أخونج وسرورية لاعليكم اساءو لنا قبلكم هم خونه أخونج سرورية واذناب إيران▪
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33 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:32:00
شكرا لكل مصري شريف وقف مع الحق بإن الجزر سعودية✅✔
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32 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:30:56
تيران وصنافير تقع بمياهنا السعودية 💚
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31 - العمده
2017-06-14 23:23:00
جارى السودانى يقولى مبروك رجعت حقوقكم عقبال ماترجع لنا حلايب وشلاتين .وجارى الفلسطينى يقول متى ترجع لنا سيناء من المصريين قلت له غريبه هى أراضى مصريه قال قَص يدى لو كانت مصريه ⚠️⁉️‼️‼️
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30 - مستاجر
2017-06-14 23:13:54
الحمد لله لكن ودي اقول الي سحب ارصدت الصندوق العفاري يرجعها قبل تصيبة دعوة مواطن مظلوم
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29 - رنيم
2017-06-14 23:13:37
(إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده) كل هذا طمع وجشع والا اكاد اجزم انه لن يستفيد منها احد وهي في وسط البحر ولكن لله الحكمة البالغة في ذلك
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28 - جبال سدير
2017-06-14 23:12:54
منذ صغري وانا اسمع المصريين يعيبون علينا عدم استرداد الجزيرنين من اسرائيل والتي تم اعارتها لمصرلدعمها في حربها مع اسرائيل وتم اعادتها الى مصر بعد اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل والان تعودجزرنا الينا
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27 - السفياني
2017-06-14 23:06:32
انه زمن الحزم
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26 -
2017-06-14 22:55:18
الله يقلعك يابوصره كل شوي يساومون علي حق لنا ماكفاكم تعمير سيناء علي**
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25 -
2017-06-14 22:45:15
الجرز سعوديه ولكن طمعوا فيها واتى عهد الحزم والعزم ورجعت الجزر سعوديه ✌🏼
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24 - الحقيقة
2017-06-14 22:14:02
كلام نهائي والا كيف الوضع..
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23 - ......
2017-06-14 22:12:48
لهم عين يقولون لا بعد كل ذا الرز غير انها لنا غصبن عنهم
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22 - ملحق الصحافه
2017-06-14 21:57:55
اخر اجابه !؟؟! اثبت الاجابه ولا باقي بتفكرون شوي ؟! هههه
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21 - سوط الحق
2017-06-14 21:43:35
قنوات الإخوان التي ترعاها مخابرات العثماني *** ، يتهمون السيسي ببيع الجزيرتين للسعودية ويعتبرونها *** . هل هناك خيانة أعظم مما يفعله ( معتز ) وباقي المذيعين المصريين في هذه القنوات ضد مصر
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20 - سوط الحق
2017-06-14 21:39:51
الجزيرتان سعوديتان .ومثبت ذلك في الأمم المتحدة وكذلك جميع حدود الدول .. لكن الإعلام الإخواني هو من يُحرك هذه القضية لأهداف معلومة ... وشاهدوا ردح قنوات الإخوان والتي تبث من ( تركيا ) حول هذا الموضوع
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19 - لا اله الا انت سبحانك أني كنت من الظالمين
2017-06-14 21:39:19
المهم لا تروح كلها منح وتروح الاراضي نبي أراضي نبي مسكن
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18 - مواطن كادح
2017-06-14 21:36:54
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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17 - زائر من الكواكب
2017-06-14 21:33:31
الله يرحم جدتي ويتجاوز عن خطاياها **
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16 - الهابطي باشا
2017-06-14 21:30:05
خبر جميل
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15 - أبو مصلفح الرياض
2017-06-14 21:24:23
والله اليمنيين طيبين عفاش باع نص اليمن ولا قلنا شيء الزبدة نبي ننضم لدول الخليج العربي معكم
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14 - ابوشيخه للمعرفات
2017-06-14 21:23:28
كفو الشعب المصري يحيا العدل تحيا مصر
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13 - ابو العز الدمشقي
2017-06-14 21:21:09
السيسي بيبيع الترومواي تاني ؟؟ المحكمة الادارية العليا هي أعلى سلطة قضائية بمصر وهي أعلى من سلطة البرلمان وقرارات الرئيس وما لم يصدر عنها قرار جديد يلغي قرارها السابق فكل هذا لا قيمة له .
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12 - سعودي
2017-06-14 21:19:12
عندنا 2 مليون كيلومتر جات على اقل من كيلو متر
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11 - زائر من الكواكب
2017-06-14 21:16:05
تعليق مخالف
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10 - مشاري ١١١
2017-06-14 21:10:17
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 4,215 )
9 - بلادي زوينا
2017-06-14 21:05:32
وكذلك نقل المسافرين بين البلدين عبر السكك الحديدية التي تربط البلدين و قارة آسيا و قارة أفريقيا .....
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8 - loving liberal
2017-06-14 21:04:01
لجنة الدفاع لازالت معارضه وكل املنا ان تنتهي الاشكاليه بين الدول العربيه ولانريد ان يكون فيه ظلم على اي طرف من الاطراف واذا كان فيه غموض محكة العدل تنهي المشكله نهائي برسم خارطه وتوثيق للجيال القادمه
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( عدد التعليقات 4,215 )
7 - بلادي زوينا
2017-06-14 21:03:56
مساحة الجزيرتين صغير جدا لا يسعها تحمل بناء وحدات سكنية ؟ بل سوف يبنى عليها قواعد الجسر الذي يربط السعودية بمصر لنقل البضايع لتصديرها عن طريق البحر المتوسط الى أوربا و القاراتين الأمريكتين و كذلك يتبع
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( عدد التعليقات 4,215 )
6 - بلادي زوينا
2017-06-14 21:00:02
يعجبني سياسة المملكة التي أمتازت بطول البال و الحكمة و الحنكة التي تتبعها مملكتي محبوبتي
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5 - العمده
2017-06-14 20:59:53
الحمدالله مال ورجع لأصحابه واخيرا لايصح إلا الصحيح والمجموعه التى تظاهرة واحتجت داخل البرلمان وخارجه ومن بكى وشتم مسرحياتهم لاتهمنا ونقول لهم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير🇸🇦🕋🇸🇦👍
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4 - كويتي وافتخر
2017-06-14 20:55:21
غصب ومن ورى خشمك زعل من زعل ورضى من رضى كفو يا ابو فهد
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3 - شبيك لبيك
2017-06-14 20:54:19
كويس علشان تستفيد منهم وزارة الإسكان وتبني عليهم فلل للمواطنين
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2 -
2017-06-14 20:53:23
خلاص صدر حكم من المحكمة وانتهينا ليه اللك والعجن والمتاجره بهذه القضية الناس ليست سذج لهذه الدرجة
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( عدد التعليقات 4,215 )
1 - بلادي زوينا
2017-06-14 20:48:17
طب ما دمتوا عارفين بأن الجزيرتين تعود ملكيتها للسعودية ؟؟ ليه كل دا اللوكة والحوسه دي يا هريدي انت وحسنين وكمان معاكم بسطويسي !! ايه يقدعااان !!
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