بشكل نهائي.. البرلمان المصري يقرر نقل تبعية “تيران وصنافير” للمملكة

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صحيفة المرصد: وافق البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتَيْ تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأعلن رئيس مجلس النواب “علي عبدالعال” موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت، ويتعين تصديق الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” على الاتفاقية حتى تصبح سارية.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت، في وقت سابق من الأربعاء، على الاتفاقية، وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.

وحسب “سكاي نيوز” ذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماعها: “نظرًا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية”.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقريرها: “نحن نثق .. أنهما “الجزيرتان” ستكونان دائمًا في خدمة الأمن القومي المصري والعربي”.