خطوة أمريكية مفاجئة تجاه روسيا

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صحيفة المرصد : قامت القوات الجوية الأمريكية بإرسال قاذفات بعيدة المدى من طراز بي-52 وبي-2 وبي 1بي القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بريطانيا وذلك للمرة الأولى وسط تزايد التوتر مع روسيا

وقالت القوات الجوية في بيان صحفي “إن التدريب مع الحلفاء والانضمام إليهم يحسن التنسيق بين الشركاء ويسمح للقوات الجوية الأمريكية ببناء علاقات دائمة ضرورية لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات العالمية”.

وقال متحدث باسم القوات الجوية في تصريحات نشرتها صحيفة الديلي ميل البربطانية: ستشارك طائرة “بي -52 ستراتوفورترس”، ذات القدرة على حمل الأسلحة النووية، في سلسلة من المناورات المشتركة التي تجرى أساسا قرب حدود روسيا، وخاصة في بحر البلطيق والقطب الشمالي، وعلى طول حدودها مع العديد من حلفاء الناتو.

وفي حين أن هذه التدريبات تجري بشكل دوري، فإن عملية النشر تأتي في وقت يسعى فيه الجيش الأمريكي لطمأنة حلفائه الأوروبيين، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في العديد من القضايا.