خطوة أمريكية مفاجئة تجاه روسيا
صحيفة المرصد : قامت القوات الجوية الأمريكية بإرسال قاذفات بعيدة المدى من طراز بي-52 وبي-2 وبي 1بي القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بريطانيا وذلك للمرة الأولى وسط تزايد التوتر مع روسيا
وقالت القوات الجوية في بيان صحفي “إن التدريب مع الحلفاء والانضمام إليهم يحسن التنسيق بين الشركاء ويسمح للقوات الجوية الأمريكية ببناء علاقات دائمة ضرورية لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات العالمية”.
وقال متحدث باسم القوات الجوية في تصريحات نشرتها صحيفة الديلي ميل البربطانية: ستشارك طائرة “بي -52 ستراتوفورترس”، ذات القدرة على حمل الأسلحة النووية، في سلسلة من المناورات المشتركة التي تجرى أساسا قرب حدود روسيا، وخاصة في بحر البلطيق والقطب الشمالي، وعلى طول حدودها مع العديد من حلفاء الناتو.
وفي حين أن هذه التدريبات تجري بشكل دوري، فإن عملية النشر تأتي في وقت يسعى فيه الجيش الأمريكي لطمأنة حلفائه الأوروبيين، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في العديد من القضايا.
التعليقات
الله المستعان
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ابد بشر روسيا بالسلامه مالهم شغل
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الله لايردهم .... حيلهم بينهم ...
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امسكلي واقطع لك كلها مسرحيات حسبنا الله عليهم
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الحرب على الأبواب وسلامتكم
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كوريا تهدد اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا التابعة لبريطانيا ، وبريطانيا تعلن الحق في أتخاذ أجراء نووي مسبق فترد روسيا بقدرتها على مسح لندن .فهمتم من خلف كوريا الشمالية ؟!
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العالم ملخبط
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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الله اعلى منهم واقوى وبيده تصريف الرياح ولوشاء لاهلك من في الارض جميعاوهو الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا بإذنه ..سبحانه عما يصفون ماقدروه حق قدره والارض جميعا قبضته..
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تعليق 4 احسنت النشر كلمات مختصره وموجعه وموجودة في عقل كل مسلم وعربي شريف
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ترانب لامن الليالي غدت عوج انشهد انك رجعت هيبة امريكا اقوى دوله بالعالم ولاعزاء للخونه
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تكفى ياترامب احرق الجيش الشعبي الفارسي المجوس وعميلتهم وصناعتهم حركة داعش والذي احرقت بالنار اخواننا اهل السنة في جميع المناطق العراقية المحتله ونكون لك من الشاكرين
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الحرب بالسلاح النووي وخاصة اذا وقع بين امريكا و الروس !! فهنا أنتهاء ما يسمى بالحياة على كوكب الأرض .... قال شغللها ؟؟ !!
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تكفى ياترمب شعللها
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تهويش اعتدنا عليه من كل الاطراف ...
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