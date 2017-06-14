المملكة تدعو قطر باتخاذ هذه الإجراءات بشكل “فوري” للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة
صحيفة المرصد: أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن خطوة جديدة فيما يخص الأزمة القطرية، حيث طالبت حكومة قطر باتخاذ إجراءات “فورية وحاسمة” بعد إصدار المزيد من المعلومات حول الـ59 شخصاً و12 كياناً الذين صنفتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قائمة “الإرهاب”، الجمعة الماضية.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الثقافة والإعلام، بحسب شبكة السي إن إن فإن “المنظمات والأفراد الذين تم تحديدهم في القائمة المقدمة إلى حكومة قطر مسؤولين عن تنفيذ ورعاية الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم التي أدت إلى مقتل الآلاف من الناس، بمن فيهم المئات في السعودية”.
وضمت القائمة عدد كبير من الإرهابيين، أبرزهم “خليفة محمد تركي السبيعي:”، الذي حددته الحكومة الأمريكية كممول لتنظيم القاعدة، ومن المعروف على نطاق واسع أنه دعم خالد الشيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي.
وكذلك، عبد العزيز بن خليفة العطية، وعبد الرحمن بن عمير النعيمي، ويوسف القرضاوي: المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، معروف بشراكته مع أسامة بن لادن والقاعدة في التسعينات، ويقال إنه “خبير في اختطاف الطائرات”.
واختتم “البيان” بالتأكيد على أن هؤلاء الأفراد يواصلون العمل بحرية من الدوحة، مضيفا: إن عمل قطر للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين سيساعد بشكل كبير على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، إن الفشل في القيام بذلك، يمكن أن يكون له تأثير معاكس.
التعليقات
رد على 72 ( ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء كيف لا يبتل وقد تم إلقاؤة في البحر ) مدري وشلون يفكرون هالبشر ...
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حكومتنا السعودية تحارب الإرهاب سواء الإرهابي من السنة أو الارهابي من الشيعة و من أي دين كان▪
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حكومتنا السعودية تدافع عن بلاد الحرمين من الهلال الشيعي الذي ينطلق من لبنان عبر حزب الآت فسوريا والعراق ثم يمر إلي البحرين واليمن والمناطق الشرقية بالسعودية ليصل إلي غزة مع حماس الاخونجية
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لازم أعيد هذه المعلومة لكي اللي مايدري يدري وكل من يشوفها تكفون انشروها بالتواصل وهو الهلال الشيعي ⬆
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وانت تنظر لوجهه تشوف القسوة والنفسية اللي هو فيها ويعمل نفسه ناصر للمسلمين ويدعم الحوثي ليقصفنا ويدعم كل ارهابي😠
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يعني بالعربي الفصيح ادو الشروط والبنود بعدم دعمكم للارهاب والارهابيين وطرد الخونه الاخوان واغلاق الجزيره وبعدها نبت فيكم بالرجوع للصف العربي وعلى راسها السعوديه زعيمت العرب وعل يادوله قطر
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اسرائيل وحماس بقطر ههههه أين المقاومة المزعومة 😨😆
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ياحكام قطر اتعظوا من صدام وما حصل لشعبه لا تكونوا كالدميه يحركها اعداءنا واعداءكم اتعظوا قبل فوات الاوان اللهم احفظ بلدنا وحكامنا اللهم من أراد أن يكد لنا فرد كيده في نحره وشغله بنفسه
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ياكرهي له والصورة تلوع الكبد
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تميم اترك العناد ولاتضحي بدولتك وشعبك لاتكابر اترك المصالح الشخصيه وحط يدك بيد اخوانك وابوانك هم اللي بينفعونك وهم ذراك وذخرك
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حكام قطر فيهم غرور و كبر على الدول العربيه و خاضعة لإيران و تركيا وإسرائيل قطر كانت تعيش بعز و معزه والآن تعيش بذل و مذله الايه لا يغير الله ما بقول حتى يغيرو ما بأنفسهم حكام قطر تغيرو و خذلوا
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وجدي غنيم لم يدرج اسمه بالقائمة الإرهابيه 🌴🌴🌴
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اكثروا من الدعاء لأهالي قطر وقادتها ربنا وعدنا باجابة الدعاء ادعوني استجب لكم
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بالفعل أستطاعوا القابعين على ضفاف الخليج ... تحييد قطر وجعلها تنسحب من التحالف لكي يلعبون لعبتهم ( أ , م , ع ) في اليمن وللأسف الشديد قدروا يمررون مخططاتهم ... ولكن السؤال : أين العقلاء ؟؟؟
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الطريق الذي تسلكه قطر من ٢٠ سنه ليس له الانهاية واحده وهي خراب ودمارقطر اولاً وربما الدول العربيه واعتقد ان مواجهة قطر الان هي لانقاذها اولاً من شر نفسها وبالتالي حفظ الامن القومي العربي المهدد من قطر
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سبحان الله و الحمد لله الله فضح حكام قطر الماردين المتمردين على جيرانهم محاولين نشر الفساد بزعزعت أمن الدول ورد الله كيدة في نحورهم و خيرو في الدنيا و الآخرة الحمد لله الان قطر في موقف لا تحسد عليه
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تكفى ياامير قطر احب على راسك اترك العناد لوجه الله ومن ترك شي لله عوضه خيرا كثيرا والدنيا بكل مافيها زايله مايبقى الا وجه الله الكربم وعملك الطيب
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لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اجمع كلمة قادة الدول الخليجية على ما تحبه وترضاه
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ت35 وش بقيت وش خليت****
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من الحين اقولكم هذا عميل مثله مثل صدام حسين مافي فايده منه والضحيه شعب قطر عليهم السلام
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نهايتك قربت ياتيمو بصاروخ تتلاشى قطر
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الله يصلح الحال وترجع قطر للصف الخليجي.
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الهدف كله قناة الجزيره .. وحربها المستمره والمقلقه والمزعزعه لنظام ابو فلاتر وسكه وفكه ورز !! وفضح ممارسات ومؤامرات من يدعون أنهم معنا وهم يعملون ضدنا مع حفتروبتوع عدن وكلكم تعرفونهم ... آدي الحكايه
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اللي يقول دولة قطر لها سيادة غلطان هؤلاء لا قرار لهم فهم يعملون مايملى عليهم كي يعبثوا باستقرار الدول ولصالح من ولكن تم كشفهم الخونة الله يحفظك يالسعودية
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طيب وش المطلوب ؟ اذا امريكا اللي تحكم العالم ما صنفت هؤلاء الأشخاص او الكيانات بالأرهاب ولم تطالب بتسليمهم ولا مجلس الأمن كذلك انا اشوف ان هذا شهر الرحمة ويجب ان ننبذ الخلافات ونتحد جميعاً بوجه العدو
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الرسول يقول خيركم خيركم لا اهله وانا خيركم الاهلي اذا صار الانسان مافيه خير لا اهله ما احد يحترمه ولا ياخذمنه امريكا والغرب ما وصلو للقمه الا بسبب اغداقهم على شعوبهم ونتمنى يكفينا الله حكومة قطر واع
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وخاتمة العبث كانت الخيانة
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ــــ((((((( وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا )))))))ــــ
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اللهم احفظ مملكتنا الحبيبه من كل شر وأحفظ حكامها يارب العالمين
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حنا رجال ابو فهد ... حنا الوفاء كله .... انشاء الله الشيخ تميم معنا ضد الباطل ... اعقلها وتوكل ياشيخ تميم ... جمد فلبك وخلك مع رجال ابو فهد وزي ماتجي تجي ... الله اكبر
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قطر دوله لها سيادتها واحترمها ولكن دعمهاالمتواصل لخوارج هذا الزمان والمارقين على دولهم من شتى اصقاع العالم العربي يضعها موضع هولاء المفسدين .. فالاء تدرك قطر خطورة ماتفعل وتعيه!!
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عدنان العرعور قائد جبهة النصرة الارهابي في اي بلد كان واين هو الان ؟
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اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار وأهلك الظالمين .
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اغرب دوله علي وجه الارض تعيش حاله انفصام غريبه تدعم حماس وعلي علاقه باسرائيل تدعم جبهه النصره وداعش وتتواصل مع بشار تحارب مع التحالف وتدعم الحوثه ترسل المعونات خارجيا وتنسي شعبها
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لا يقدر تميم ان يعصي سياسة ابوه وذكر ذلك حمد بن جاسم ان تميم فقد السيطرة على حل الازمة ويجب مساعدة تميم لانه عاجز عن وضع استراتيجية جديدة بسبب ان من حوله على ما بناه الشايب .
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إذا أرادت قطر أن تخرج من هذا المأزق وجميع المآزق والخوازق فعليها أن تضحي ب حمد بن جاسم ، هذا النمرود هو من ورط قطر ونهب أموالها وجر عليها الويلات ، قطر ستدفع جمع ماعملته في التخريب العربي والسبب حمد
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وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) قطر تنحشر في الزاويه
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الله يديم عزك يابو فهد ويمتعك بالصحه والعافيه
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ماذاتتوقع قطر من الدول الخليجيه ان تفعل وهي تصر وتصم اذانها عن كل نداء ودعوه بالكف عن تهديد والعبث بأمن وسلامة دول الخليج والدول العربيه كان لابد لهذا الليل ان ينجلي ولساعة مواجهة قطر بافعالها ان تحين
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18 لا كثر الله من امثالك ايها ***
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الى الاخوة في قطريجب ان تستمعوالى اخوانكم في المملكة فنحن واياكم اخوة وخادم الحرمين الشريفين اب للجميع ولايريد الى الخيرلنا ولكم وليس عيبا ان يراجع الانسان نفسة للن تنفعنا لاايران ولاتركياء
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الضاهر ان الامر بدء يشتد وان المشكلة اكبر مما نظن نسأل الله ان يصلح الحال وان يجنب المملكة الفتن
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اعقلها وتوكل ياشيخ تميم ... الحزم يجمعنا .... لاتخسر الخليج بسبب الخوارج المنافقين ... لو فيهم خير كان السعوديه اول من دافع عنهم
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الحل امام قطرتستجيب لتسليم المطلوبين لديها واتحقيقات في حضور المحامين سوف تبين ملابسات الاتهمات ومن عمل ارهاب اوحرض عليه يتحمل تبيعاته ومن لم يكون له طرف في المشكله يعوض في مايات الملايين والبراه بلا
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قطر معول هدم للدول العربيه علاقاتها المشبوهه من زمن طويل وايواء وتمويل اهل الفتن وعلى راسهم شيخ الارهابيين القرضاوي
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ت15نور لاتسقوي يوم تقول ****
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((((((لتعرف أكثر ..... حمار اليهود روحاني ... طلب من الملالي عدم الاندفاع الي قطر ....وحكومة اردوغان طلبت عدم الدخول مع دول الخليج ... في مجازفة خـــــاسرة ))))))
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الحمدلله **
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قاطعو قطر مامنها الا الخيانه يكفي اكبر قاعده امريكيه تمشيها على كيفها
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العاقل يسمع والمراهق يجيب الكارثة على نفسة وهلة المثل يفقول طع من شارلك ولامن اعماك
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تقبل الله صيامكم وأسعد ايامكم **
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خير وتستجيب قطر ويعم الامن بالمنطقة
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(((((( لابـــد ....لحكومة_ قطر ..... من تنفيذ بنود (((وثيقة الرياض))) كاملة دون تسويف اثبات لحسن النوايا وحفظ كافة التعهدات والمواثيق عند تأسيس منظمة دول الخليج العربي )))))))
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حسبنا الله على الخونه عايشين معناا
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امريكه تظع جماعات الاخوان المسلمين ارهابيه
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والله كنت حاسس أنها جيستا
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الشهر قارب من النهايه عليك بالعباده لله افضل من الخوض في السياسه صدقوني يا عالم لحق رمضان لسنه القادمه او لا ؟
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والزيادة على هذا المطلب عدم دعم الحوثين و ايران على السعوديه و إيقاف حرب اليمن بانسحاب الحوثين وإلا لا نقبل بالصلح مع من بانت نواياه على الخليج و خاصه السعوديه
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بارك الله فيك أبا فهد خادم الحرمين ...***
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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