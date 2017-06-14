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المملكة تدعو قطر باتخاذ هذه الإجراءات بشكل “فوري” للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة

المملكة تدعو قطر باتخاذ هذه الإجراءات بشكل “فوري” للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة
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المرصد 74 8٬530 3 ساعات

صحيفة المرصد: أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن خطوة جديدة فيما يخص الأزمة القطرية، حيث طالبت حكومة قطر باتخاذ إجراءات “فورية وحاسمة” بعد إصدار المزيد من المعلومات حول الـ59 شخصاً و12 كياناً الذين صنفتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قائمة “الإرهاب”، الجمعة الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الثقافة والإعلام، بحسب شبكة السي إن إن فإن “المنظمات والأفراد الذين تم تحديدهم في القائمة المقدمة إلى حكومة قطر مسؤولين عن تنفيذ ورعاية الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم التي أدت إلى مقتل الآلاف من الناس، بمن فيهم المئات في السعودية”.

وضمت القائمة عدد كبير من الإرهابيين، أبرزهم “خليفة محمد تركي السبيعي:”، الذي حددته الحكومة الأمريكية كممول لتنظيم القاعدة، ومن المعروف على نطاق واسع أنه دعم خالد الشيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي.

وكذلك، عبد العزيز بن خليفة العطية، وعبد الرحمن بن عمير النعيمي، ويوسف القرضاوي: المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، معروف بشراكته مع أسامة بن لادن والقاعدة في التسعينات، ويقال إنه “خبير في اختطاف الطائرات”.

واختتم “البيان” بالتأكيد على أن هؤلاء الأفراد يواصلون العمل بحرية من الدوحة، مضيفا: إن عمل قطر للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين سيساعد بشكل كبير على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، إن الفشل في القيام بذلك، يمكن أن يكون له تأثير معاكس.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

74 - طقطقه
2017-06-15 00:18:50
رد على 72 ( ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء كيف لا يبتل وقد تم إلقاؤة في البحر ) مدري وشلون يفكرون هالبشر ...
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73 - بو مساعد
2017-06-15 00:07:42
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72 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-15 00:00:06
حكومتنا السعودية تحارب الإرهاب سواء الإرهابي من السنة أو الارهابي من الشيعة و من أي دين كان▪
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71 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:57:16
حكومتنا السعودية تدافع عن بلاد الحرمين من الهلال الشيعي الذي ينطلق من لبنان عبر حزب الآت فسوريا والعراق ثم يمر إلي البحرين واليمن والمناطق الشرقية بالسعودية ليصل إلي غزة مع حماس الاخونجية
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70 - رؤية وتحول
2017-06-14 23:55:18
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69 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:54:28
لازم أعيد هذه المعلومة لكي اللي مايدري يدري وكل من يشوفها تكفون انشروها بالتواصل وهو الهلال الشيعي ⬆
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68 -
2017-06-14 23:50:41
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67 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:48:15
وانت تنظر لوجهه تشوف القسوة والنفسية اللي هو فيها ويعمل نفسه ناصر للمسلمين ويدعم الحوثي ليقصفنا ويدعم كل ارهابي😠
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66 - ابونظاره
2017-06-14 23:47:56
يعني بالعربي الفصيح ادو الشروط والبنود بعدم دعمكم للارهاب والارهابيين وطرد الخونه الاخوان واغلاق الجزيره وبعدها نبت فيكم بالرجوع للصف العربي وعلى راسها السعوديه زعيمت العرب وعل يادوله قطر
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65 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:46:14
اسرائيل وحماس بقطر ههههه أين المقاومة المزعومة 😨😆
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64 - محبوبه
2017-06-14 23:44:52
ياحكام قطر اتعظوا من صدام وما حصل لشعبه لا تكونوا كالدميه يحركها اعداءنا واعداءكم اتعظوا قبل فوات الاوان اللهم احفظ بلدنا وحكامنا اللهم من أراد أن يكد لنا فرد كيده في نحره وشغله بنفسه
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63 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 23:42:54
ياكرهي له والصورة تلوع الكبد
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62 - بو مساعد
2017-06-14 23:40:28
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61 - محمد الهاجري
2017-06-14 23:33:02
تميم اترك العناد ولاتضحي بدولتك وشعبك لاتكابر اترك المصالح الشخصيه وحط يدك بيد اخوانك وابوانك هم اللي بينفعونك وهم ذراك وذخرك
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60 -
2017-06-14 23:30:53
حكام قطر فيهم غرور و كبر على الدول العربيه و خاضعة لإيران و تركيا وإسرائيل قطر كانت تعيش بعز و معزه والآن تعيش بذل و مذله الايه لا يغير الله ما بقول حتى يغيرو ما بأنفسهم حكام قطر تغيرو و خذلوا
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59 - فاطمه
2017-06-14 23:29:34
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58 - الاحساء
2017-06-14 23:29:10
وجدي غنيم لم يدرج اسمه بالقائمة الإرهابيه 🌴🌴🌴
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57 - روز
2017-06-14 23:27:04
اكثروا من الدعاء لأهالي قطر وقادتها ربنا وعدنا باجابة الدعاء ادعوني استجب لكم
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56 - سود الليالي قادمه
2017-06-14 23:26:13
بالفعل أستطاعوا القابعين على ضفاف الخليج ... تحييد قطر وجعلها تنسحب من التحالف لكي يلعبون لعبتهم ( أ , م , ع ) في اليمن وللأسف الشديد قدروا يمررون مخططاتهم ... ولكن السؤال : أين العقلاء ؟؟؟
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55 - راصد
2017-06-14 23:26:12
الطريق الذي تسلكه قطر من ٢٠ سنه ليس له الانهاية واحده وهي خراب ودمارقطر اولاً وربما الدول العربيه واعتقد ان مواجهة قطر الان هي لانقاذها اولاً من شر نفسها وبالتالي حفظ الامن القومي العربي المهدد من قطر
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54 -
2017-06-14 23:25:48
سبحان الله و الحمد لله الله فضح حكام قطر الماردين المتمردين على جيرانهم محاولين نشر الفساد بزعزعت أمن الدول ورد الله كيدة في نحورهم و خيرو في الدنيا و الآخرة الحمد لله الان قطر في موقف لا تحسد عليه
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53 - روز
2017-06-14 23:23:51
تكفى ياامير قطر احب على راسك اترك العناد لوجه الله ومن ترك شي لله عوضه خيرا كثيرا والدنيا بكل مافيها زايله مايبقى الا وجه الله الكربم وعملك الطيب
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52 - حنشل
2017-06-14 23:22:39
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اجمع كلمة قادة الدول الخليجية على ما تحبه وترضاه
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51 - عمران
2017-06-14 23:19:32
ت35 وش بقيت وش خليت****
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50 - احمد
2017-06-14 23:15:04
من الحين اقولكم هذا عميل مثله مثل صدام حسين مافي فايده منه والضحيه شعب قطر عليهم السلام
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49 - ياسمين🌸
2017-06-14 23:12:06
نهايتك قربت ياتيمو بصاروخ تتلاشى قطر
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48 - كايد الكايد
2017-06-14 23:11:51
الله يصلح الحال وترجع قطر للصف الخليجي.
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47 - $$$
2017-06-14 23:08:05
الهدف كله قناة الجزيره .. وحربها المستمره والمقلقه والمزعزعه لنظام ابو فلاتر وسكه وفكه ورز !! وفضح ممارسات ومؤامرات من يدعون أنهم معنا وهم يعملون ضدنا مع حفتروبتوع عدن وكلكم تعرفونهم ... آدي الحكايه
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46 - مرزوق
2017-06-14 23:07:27
اللي يقول دولة قطر لها سيادة غلطان هؤلاء لا قرار لهم فهم يعملون مايملى عليهم كي يعبثوا باستقرار الدول ولصالح من ولكن تم كشفهم الخونة الله يحفظك يالسعودية
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45 - العدو اسرائيل عفواً أقصد إيران
2017-06-14 23:06:11
طيب وش المطلوب ؟ اذا امريكا اللي تحكم العالم ما صنفت هؤلاء الأشخاص او الكيانات بالأرهاب ولم تطالب بتسليمهم ولا مجلس الأمن كذلك انا اشوف ان هذا شهر الرحمة ويجب ان ننبذ الخلافات ونتحد جميعاً بوجه العدو
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44 -
2017-06-14 23:05:44
الرسول يقول خيركم خيركم لا اهله وانا خيركم الاهلي اذا صار الانسان مافيه خير لا اهله ما احد يحترمه ولا ياخذمنه امريكا والغرب ما وصلو للقمه الا بسبب اغداقهم على شعوبهم ونتمنى يكفينا الله حكومة قطر واع
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43 -
2017-06-14 23:02:57
وخاتمة العبث كانت الخيانة
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( عدد التعليقات 24,128 )
42 - برق _ الحرم
2017-06-14 23:02:25
ــــ((((((( وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا )))))))ــــ
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41 - فيصل
2017-06-14 23:00:30
اللهم احفظ مملكتنا الحبيبه من كل شر وأحفظ حكامها يارب العالمين
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40 - 007
2017-06-14 22:58:56
حنا رجال ابو فهد ... حنا الوفاء كله .... انشاء الله الشيخ تميم معنا ضد الباطل ... اعقلها وتوكل ياشيخ تميم ... جمد فلبك وخلك مع رجال ابو فهد وزي ماتجي تجي ... الله اكبر
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39 - فيصل
2017-06-14 22:55:35
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38 - ناصح
2017-06-14 22:55:29
قطر دوله لها سيادتها واحترمها ولكن دعمهاالمتواصل لخوارج هذا الزمان والمارقين على دولهم من شتى اصقاع العالم العربي يضعها موضع هولاء المفسدين .. فالاء تدرك قطر خطورة ماتفعل وتعيه!!
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37 - عيد
2017-06-14 22:53:36
عدنان العرعور قائد جبهة النصرة الارهابي في اي بلد كان واين هو الان ؟
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36 -
2017-06-14 22:50:54
اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار وأهلك الظالمين .
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35 -
2017-06-14 22:48:45
اغرب دوله علي وجه الارض تعيش حاله انفصام غريبه تدعم حماس وعلي علاقه باسرائيل تدعم جبهه النصره وداعش وتتواصل مع بشار تحارب مع التحالف وتدعم الحوثه ترسل المعونات خارجيا وتنسي شعبها
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34 - حلحيل
2017-06-14 22:46:37
لا يقدر تميم ان يعصي سياسة ابوه وذكر ذلك حمد بن جاسم ان تميم فقد السيطرة على حل الازمة ويجب مساعدة تميم لانه عاجز عن وضع استراتيجية جديدة بسبب ان من حوله على ما بناه الشايب .
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33 - متأمل
2017-06-14 22:45:47
إذا أرادت قطر أن تخرج من هذا المأزق وجميع المآزق والخوازق فعليها أن تضحي ب حمد بن جاسم ، هذا النمرود هو من ورط قطر ونهب أموالها وجر عليها الويلات ، قطر ستدفع جمع ماعملته في التخريب العربي والسبب حمد
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32 - السفياني
2017-06-14 22:43:34
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) قطر تنحشر في الزاويه
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31 - ابو عبدالله
2017-06-14 22:40:50
الله يديم عزك يابو فهد ويمتعك بالصحه والعافيه
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30 - متابع المرصد
2017-06-14 22:39:39
ماذاتتوقع قطر من الدول الخليجيه ان تفعل وهي تصر وتصم اذانها عن كل نداء ودعوه بالكف عن تهديد والعبث بأمن وسلامة دول الخليج والدول العربيه كان لابد لهذا الليل ان ينجلي ولساعة مواجهة قطر بافعالها ان تحين
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29 - فهد12
2017-06-14 22:38:26
18 لا كثر الله من امثالك ايها ***
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28 - جبال سدير
2017-06-14 22:38:14
الى الاخوة في قطريجب ان تستمعوالى اخوانكم في المملكة فنحن واياكم اخوة وخادم الحرمين الشريفين اب للجميع ولايريد الى الخيرلنا ولكم وليس عيبا ان يراجع الانسان نفسة للن تنفعنا لاايران ولاتركياء
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27 - اوردوغان
2017-06-14 22:36:02
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26 - فهد12
2017-06-14 22:35:12
الضاهر ان الامر بدء يشتد وان المشكلة اكبر مما نظن نسأل الله ان يصلح الحال وان يجنب المملكة الفتن
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25 - اكثر من وجه
2017-06-14 22:34:55
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24 - 007
2017-06-14 22:32:49
اعقلها وتوكل ياشيخ تميم ... الحزم يجمعنا .... لاتخسر الخليج بسبب الخوارج المنافقين ... لو فيهم خير كان السعوديه اول من دافع عنهم
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23 - *****
2017-06-14 22:30:14
تعليق مخالف
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22 - loving liberal
2017-06-14 22:28:18
الحل امام قطرتستجيب لتسليم المطلوبين لديها واتحقيقات في حضور المحامين سوف تبين ملابسات الاتهمات ومن عمل ارهاب اوحرض عليه يتحمل تبيعاته ومن لم يكون له طرف في المشكله يعوض في مايات الملايين والبراه بلا
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21 - غازي بن شبيب
2017-06-14 22:26:18
قطر معول هدم للدول العربيه علاقاتها المشبوهه من زمن طويل وايواء وتمويل اهل الفتن وعلى راسهم شيخ الارهابيين القرضاوي
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20 -
2017-06-14 22:24:15
ت15نور لاتسقوي يوم تقول ****
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( عدد التعليقات 24,128 )
19 - برق _ الحرم
2017-06-14 22:22:42
((((((لتعرف أكثر ..... حمار اليهود روحاني ... طلب من الملالي عدم الاندفاع الي قطر ....وحكومة اردوغان طلبت عدم الدخول مع دول الخليج ... في مجازفة خـــــاسرة ))))))
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18 - الإمبراطور اوردوغان
2017-06-14 22:22:11
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17 - ****
2017-06-14 22:21:08
الحمدلله **
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16 - نور ع نور
2017-06-14 22:20:17
قاطعو قطر مامنها الا الخيانه يكفي اكبر قاعده امريكيه تمشيها على كيفها
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15 - راحت البال
2017-06-14 22:19:01
العاقل يسمع والمراهق يجيب الكارثة على نفسة وهلة المثل يفقول طع من شارلك ولامن اعماك
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14 - محمد الشعيفاني
2017-06-14 22:16:01
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13 - زائر من الكواكب
2017-06-14 22:15:24
تقبل الله صيامكم وأسعد ايامكم **
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12 - ان شاء الله بداية
2017-06-14 22:12:14
خير وتستجيب قطر ويعم الامن بالمنطقة
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11 - سوط الحق
2017-06-14 22:11:43
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10 -
2017-06-14 22:10:23
تعليق مخالف
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9 - سوط الحق
2017-06-14 22:06:52
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,128 )
8 - برق _ الحرم
2017-06-14 22:06:03
(((((( لابـــد ....لحكومة_ قطر ..... من تنفيذ بنود (((وثيقة الرياض))) كاملة دون تسويف اثبات لحسن النوايا وحفظ كافة التعهدات والمواثيق عند تأسيس منظمة دول الخليج العربي )))))))
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7 - نور على نور
2017-06-14 22:06:00
حسبنا الله على الخونه عايشين معناا
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6 - علي العمري
2017-06-14 22:05:38
امريكه تظع جماعات الاخوان المسلمين ارهابيه
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5 -
2017-06-14 22:04:52
والله كنت حاسس أنها جيستا
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4 - خالد
2017-06-14 22:03:52
الشهر قارب من النهايه عليك بالعباده لله افضل من الخوض في السياسه صدقوني يا عالم لحق رمضان لسنه القادمه او لا ؟
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3 -
2017-06-14 22:03:38
والزيادة على هذا المطلب عدم دعم الحوثين و ايران على السعوديه و إيقاف حرب اليمن بانسحاب الحوثين وإلا لا نقبل بالصلح مع من بانت نواياه على الخليج و خاصه السعوديه
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2 - سوط الحق
2017-06-14 22:01:59
بارك الله فيك أبا فهد خادم الحرمين ...***
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1 - مواطن كادح
2017-06-14 22:01:16
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

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“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

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“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

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فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

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بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

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شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

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شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

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خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

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علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

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اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

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من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

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علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

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تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

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تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

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قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

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“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

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توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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