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صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !
صحيفة المرصد: ظهرت الإعلامية “لجين عمران” في مقطع فيديو وثقته بنفسها للحظة الفطور السنوي الذي أقامه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وكذلك لحظة السحور في منزل “خديجة الجمال”.
وعددت “لجين” بعض أسماء الحضور في حفل الإفطار ومنهم “الشيخ محمد والشيخ منصور بن محمد”، ثم بعد ذلك تحدثت عن لحظة الإفطار الذي يتم انتظاره كل عام، ويتواجد عدد كبير من الإعلاميين لالتقاط صورة سنوية.
وأكدت أنها التقت بشخص لا تعرفه شكلا، ولا يريد أن يراه أحد، وقالت: “عنده حق”، ثم سألته ليش فأجاب: لأنهم إذا شافوا صورتي يمكن ما يسمعوني، لتضحك لجين ومعها هذا الشخص الذي يدعى “سعد”.
وكانت “لجين” قد نشرت صوراً عبر حسابها الشّخصي على موقع الصّور والفيديوهات “إنستقرام” برفقة حاكم دبي والمدعوّات، وعلّقت: “إعلاميات و قياديات جمعنا سمو الشيخ محمد بن راشد تحت غاية واضحة”.
التعليقات
46 - اللهم احشرني مع المساكين2017-06-15 00:30:39
** ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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45 -2017-06-15 00:16:34
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44 - طقطقه2017-06-15 00:08:51
سبحان من جمعكم ولمكم على بعض .....
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43 - ناصر بن محمد2017-06-15 00:03:20
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42 - أبو سحاااب2017-06-15 00:03:03
كذا دبي ناعمه !!
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41 - الطيور على اشكالها تقع2017-06-15 00:02:25
الطيور على اشكالها تقع
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40 -2017-06-14 23:55:48
يا شيخ بس إنت لو ماتحلف، هههه
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39 - الخالدي2017-06-14 23:54:37
هههه اي هييين صدقتك
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38 - تعذبني..2017-06-14 23:45:13
ولا تدري بعذابي..
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37 - Sam2017-06-14 23:42:34
ماذا لو كان هالافطار للفقراء والأيتام ؟
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36 - كولن باول2017-06-14 23:42:11
جمعنا تحت غايه واضحه؟؟؟؟؟؟
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35 - خالد2017-06-14 23:35:28
نسال الله العفو والعافيه
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34 -2017-06-14 23:32:44
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33 - (ص)2017-06-14 23:24:25
خاطر يا جماعة الخير وأحب أذكركم فيه، الحديث الشريف (كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ) ولا أذكي نفسي، فأنا أكثركم لغواً.
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32 - محمد الحربي2017-06-14 23:23:09
*** استغفر الله العظيم
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31 -2017-06-14 23:22:53
الله يعافيهم ويهديهم ويهدينا ولا يبلينا يارب
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30 - سود الليالي قادمه2017-06-14 23:20:35
أرى أمام عيوني مستقبل**** لهؤلائك القوم ... وتذكروا كلامي ....
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29 - حنشل2017-06-14 23:17:13
ربنا لا تأخذنا بها يفعله السفهاء منى
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28 - ليل2017-06-14 23:16:02
***..وفطور وسحور وصوم!!!
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27 - Sam2017-06-14 23:14:54
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26 - (ص)2017-06-14 23:14:37
(10 - مواطن كادح) أحسن تعليق.
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25 - سوالف ليل2017-06-14 23:14:24
ماشاء الله يدورون الأجر والثواب في رمضان ....
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24 - الضب الانيق2017-06-14 23:14:23
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23 - اسوق الشوق2017-06-14 23:14:19
هي الحياه ولا بلاش
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22 - $$$2017-06-14 23:12:45
ياتُرى ماهو الهدف ***
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21 - ابونواف2017-06-14 23:10:27
افطار مع فنانات **
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20 -2017-06-14 23:09:44
أرزاق مقسومه للفنانات ** ماعندك احد ماهي المناسبه
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19 - زائر من الكواكب2017-06-14 23:08:59
شكله **
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18 - عبدالقيوم2017-06-14 23:08:11
على العقيق اجتمعنا احنا اسودالعيون فطور وسحور ولا احلى
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17 -2017-06-14 23:07:45
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16 -2017-06-14 23:07:05
إفطار على شرع **
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15 - 12017-06-14 23:06:59
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14 - الخالدي2017-06-14 23:05:37
الحمدلله والشكر.
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13 - 12017-06-14 23:01:42
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12 - امسناب2017-06-14 23:01:18
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11 - ابوسجى2017-06-14 23:00:55
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10 - مواطن كادح2017-06-14 23:00:17
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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9 - ما ناقص الا حضوري2017-06-14 22:58:47
بورك جمعكم اسأل الله في هذه الليلة المفترجة ان يحشركم في الفردوس الأعلى . هؤلاء هم صفوة قدوة المجتمع.
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8 - ابوسجى2017-06-14 22:58:42
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7 - شيلة وقصايد2017-06-14 22:57:32
ماعزمتونا معاكم والله التمر مخلص من عندنا له اسبوعين و***
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6 - عجيب2017-06-14 22:57:18
نعوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين.
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5 - كرمبو2017-06-14 22:52:54
سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
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4 - نقطة ومن اول السطر2017-06-14 22:51:56
الافطار وسط البساتين والزهور له جو روحاني وطعم اخر
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3 - أبـو مــاجـــــــد2017-06-14 22:51:40
لا يكــــــــــــون هذا الأجتمـــــــــــاع لمناقشــــــــــة الأزمـــــــــة مع قطـــــــــر !!
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2 - أبـو مــاجـــــــد2017-06-14 22:50:29
ماشـــــــــــــــــاء الله ... هذا أفطـــار العلمــــــــاء و المقرئيـــــن في رمضـــــــــان ... الله يعطيك الصحة .. و نشوف أكثــــــــــــر !! هههههه
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1 - أم غلا2017-06-14 22:48:58
استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله .
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آخر تعليق
بواسطة : عبودي
طول عمر خادم الحرميين وحفظه الله...
بواسطة : جنوبية..🌻🌻
برنامج سخيف أتمنى إيقافه من دون تحذير...
بواسطة : اللهم احشرني مع المساكين
** ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين...
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