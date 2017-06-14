صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

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صحيفة المرصد: ظهرت الإعلامية “لجين عمران” في مقطع فيديو وثقته بنفسها للحظة الفطور السنوي الذي أقامه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وكذلك لحظة السحور في منزل “خديجة الجمال”.

وعددت “لجين” بعض أسماء الحضور في حفل الإفطار ومنهم “الشيخ محمد والشيخ منصور بن محمد”، ثم بعد ذلك تحدثت عن لحظة الإفطار الذي يتم انتظاره كل عام، ويتواجد عدد كبير من الإعلاميين لالتقاط صورة سنوية.

وأكدت أنها التقت بشخص لا تعرفه شكلا، ولا يريد أن يراه أحد، وقالت: “عنده حق”، ثم سألته ليش فأجاب: لأنهم إذا شافوا صورتي يمكن ما يسمعوني، لتضحك لجين ومعها هذا الشخص الذي يدعى “سعد”.

وكانت “لجين” قد نشرت صوراً عبر حسابها الشّخصي على موقع الصّور والفيديوهات “إنستقرام” برفقة حاكم دبي والمدعوّات، وعلّقت: “إعلاميات و قياديات جمعنا سمو الشيخ محمد بن راشد تحت غاية واضحة”.