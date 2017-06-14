شاهد .. تصرف “غريب” من أحد الأشخاص في محل بقالة

حجم الخط A A A المرصد 29 2٬442 2 ساعتين

صحيفة المرصد : رصد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو غريب يظهر به أحد الأشخاص وهو يقوم بالإعتداء على عامل بقالة في أحد المتاجر دون مبرر.

وقام الشخص بإلقاء العديد من أغراض البقالة في وجه العامل ، دون أن يكون هناك أي ردة فعل من العامل تجاه هذا الشخص.

وبرر البعض هذا التصرف الغريب من الشخص بعدم وجود “دخان” في هذا المتجر ، كما استنكر البعض صمت الأشخاص المتواجدين في نفس المكان دون أن يقوموا بالدفاع عن العامل الذي وقف مستسلما للأمر.