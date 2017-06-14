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شاهد .. تصرف “غريب” من أحد الأشخاص في محل بقالة

شاهد .. تصرف “غريب” من أحد الأشخاص في محل بقالة
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المرصد 29 2٬442 2 ساعتين

صحيفة المرصد : رصد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو غريب يظهر به أحد الأشخاص وهو يقوم بالإعتداء على عامل بقالة في أحد المتاجر دون مبرر.

وقام الشخص بإلقاء العديد من أغراض البقالة في وجه العامل ، دون أن يكون هناك أي ردة فعل من العامل تجاه هذا الشخص.

وبرر البعض هذا التصرف الغريب من الشخص بعدم وجود “دخان” في هذا المتجر ، كما استنكر البعض صمت الأشخاص المتواجدين في نفس المكان دون أن يقوموا بالدفاع عن العامل الذي وقف مستسلما للأمر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - بوعلي
2017-06-15 00:27:30
تعليق ١٩ تذكرت الباكستانى ***
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28 - يستاهلون حقين البقالات الله لا يوفقهم
2017-06-15 00:20:11
مستغلين الناس وزائدين السعر بشكل مبالغ . يعني البيبسي اللي كان بالريال ونصف سار ب 4 ونصف و 5 ريال سلامات . المشكلة نحصل في بعض البقالات ب3 ونصف وفي بقالة ثانية ب 4 ونصف وفي بقالة ثالثة ل5 ريال .
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27 - حسن حسين
2017-06-15 00:12:54
اكيد عامل بنقالي او هندي لو باكستاني او سوداني والله يرميه زي اللعبة برا المحل . للاسف هذا رخمة وحركات ضعوف.
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26 - أبو سحاااب
2017-06-15 00:07:47
عسى مع رمضان وارتفاع أسعار الزقاير يحاول صاحب العزيمة أن يتخلى عنه والله انها فرصة .
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25 - كارهه ****
2017-06-15 00:02:31
اللي يشوف شكله مستحيل يقول انه من عائلة غنية أو حتى متوسطة على طول يقول فقير ومسكين بس رسالتي عمر الفقر يخلي الواحد يهمل مظهره ونظافته عيب والله نرى هالأشكال ب2017
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24 - كارهه ***
2017-06-14 23:59:19
اليمني مثل الهندي لكن الباكستاني أتحداه
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23 - كارهه****
2017-06-14 23:57:46
مارح تسوي شي يابو يمن
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22 - كارهه****
2017-06-14 23:56:53
تعليق مخالف
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21 -
2017-06-14 23:51:44
**مايستقوي إلا على الهندي والبنغالي لأنه نفس الحجم
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20 -
2017-06-14 23:43:23
تعليق مخالف
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19 - يمني محبوب 💫💫💫
2017-06-14 23:35:56
اه بس لو كان يمني كان فقع وجه هذا المعتوه
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18 - عبود
2017-06-14 23:19:41
الله لايبلغك عيد الفطر المبارك يال***
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17 - ليل
2017-06-14 23:18:18
باين عليه مجنون***واعطوه على قد عقله...
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16 -
2017-06-14 23:10:23
لزوم يتحاسب هذا** الجاهل
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15 - ابراهيم السرحاني
2017-06-14 23:05:11
تصرف شهم ورجولي من صاحب البقاله يجب ان يكرم علي مسك النفس والغضب وعدم الرد علي هذي النوعية من الشباب
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( عدد التعليقات 272 )
14 - شقردي بطران
2017-06-14 23:04:42
نكون صريحين مع بعض لو انه باكستاني او يمني ما مد يده عليه
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13 -
2017-06-14 23:02:51
حسبي الله عليه الله لا يوفقه
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12 - زائر
2017-06-14 23:02:40
الدخان هو السبب العمال يخبونه علشان السعر و هو مضرم ويقوله مافيه لكن ليش ماحد تدخل
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11 - ابو تركي
2017-06-14 23:02:26
وين عايش فيه ابو ثوب نوم لابد من القبض عليه ترى الدنيا ماهي فوضى
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10 - سلام
2017-06-14 22:59:24
البنقالي يبيع لحسابه واكيد مخزن دخان ولا اعطاه
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9 - الناقد
2017-06-14 22:59:12
يأتي يوم يتمنى أن يسامحه العامل ولكن لن يجد السماح وسيأتي يوم على هذا المغفل ليجد نفسه امام من هو اقوى منه ويجعل منه سخرية
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8 - المهاااااا
2017-06-14 22:49:42
هذا نسخة من (( أبو ملعقة))) بس على خفيف قتل عامل البقالة عشان الدخان - الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً
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7 - مواطن أصيل
2017-06-14 22:47:40
السبب هو تخزين الاجانب في البقالات الصغيرة للسجائر وعدم بيعه
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6 - مواطن كادح
2017-06-14 22:46:45
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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5 - مواطن كادح
2017-06-14 22:46:04
الله ينتقم منك مهما كان السبب .
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4 - مجبر رجل القعسي
2017-06-14 22:45:14
الحبوب والحشيش لاعبه في اتنمى من رجال الامن القبض على هذ** وتأديبه الخنزير هذا وامثاله اساؤا لسمع المجتمع السعودي بتصرفاتهم الشيطانيه
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3 - أبـو مــاجـــــــد
2017-06-14 22:44:37
اذا قلت حبوب الكبتاجون و ارتفعت أسعار السجائر و الفلـــس .. هكذا بيتصـرف عديمي التربية و الأخلاق ... تمنيت ان يقبض علية و يجلد أمام البقالـة و يشهر بة ..لكـــن !!!
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2 - غازي بن شبيب
2017-06-14 22:43:54
الاشكال ***مليانه منهم البلد اما ليش العالم ماتتدخل نقول السلامه اسلم لانه مو محترم حاله ولو تدخل احد بالخير رايح يسبه ويغلط عليه ويمكن يحصل مالايحمد عقباه اللحين وجهه مبين بالكاميره يجيبوه
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1 - نقطة ومن اول السطر
2017-06-14 22:40:29
اخلاق عالية اسلامية يشكر عليها ابو ثوب نوم مقلم
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