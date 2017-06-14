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العواد ينذر “روتانا” بإيقاف مسلسل “شباب البومب” في حال عدم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة
صحيفة المرصد : أنذر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد قناة روتانا خليجية بشأن مسلسل (شباب البومب)، مشيراً إلى أن المسلسل سيكون عرضة للإيقاف الكلي في حال عدم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطاب معاليه الموجه إلى القناة منبها إلى أن عدم الالتزام بالتوجيه سيعرض المسلسل للإيقاف الكلي.
وأكد الدكتور العواد أنه سيكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرضة مشاعد تحوي على تجاوزات دينية أو أخلاقية أو عبارات مسيئة أو محتوى غير مناسب عبر كافة القنوات التلفزيونية.
التعليقات
41 - جنوبية..🌻🌻2017-06-15 00:31:22
برنامج سخيف أتمنى إيقافه من دون تحذير
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40 - ابو سعود2017-06-15 00:19:31
سعادة وزير الاعلام .....بعد التحية يرجى مراجعة جميع القنوات وليس قناة واحدة يوجد أفلام يوجد بها سلبيات ولَم تتطرق لها مع العلم سلبياتها اكثر من شباب البومب
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39 - محمد2017-06-15 00:15:19
قفلوه اول شي من اليوتيوب والله ان ماقاموبه هولا الممثلين لايرضي الله ولارسوله وانه هدم للاخلاق الاسلاميه وتربيه النشء على الميوعه وقله الادب اين وزراه الاعلام والالازم نتقدم لخادم الحرمين بشكوى
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38 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-15 00:13:29
آااتحداآااك
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37 -2017-06-15 00:11:28
نعم ان لم ينذر ويتكلم وزير الثقافه الأعلام إذن من ينذر ويتكلم الى القنوات المتجاوزه ديننا وأخلاقيا.
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36 - بندر2017-06-15 00:05:10
صح النوم يادكتور ماصدقنا نفتك من المسلسلات الكويتيه الفاضحه ومسلسلات السحر والشعوذه الكويتيه التي بعدها انتشرالسحر فالسعوديه من بعدالمسلسل قبل خمس سنوات او اكثر والان من ابنائنا تدمر بيوتنا هزلت
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35 - طيب طالما هذا توجه وزير العلام فهذا شي جيد2017-06-15 00:03:57
تعليق مخالف
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34 -2017-06-15 00:02:56
بزران درباويه يقال عنهم ممثلين بكل أسف ،
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33 - برق الشمال2017-06-14 23:59:52
تعليق مخالف
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32 -2017-06-14 23:56:04
يجب ايقافه بكل ما فيه فليس منه الا خراب لسلوك الشباب
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31 - 1232017-06-14 23:46:05
كفو بارك الله فيك
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30 - ..2017-06-14 23:43:01
** ياوزير الاعلام🤣
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29 - محمد2017-06-14 23:37:54
***. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تفاءلوا بالخير تجدوه.**
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28 - منصوووووور2017-06-14 23:37:21
قسما بالله هذا اللي قلته يجب على وزير الإعلام إيقاف المسلسل المشوّه لنا
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27 - النمس2017-06-14 23:33:00
15 - فاطمه 2017-06-14 23:08:22 >>>>>>>>> حاولي تراجعي****
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26 - سود الليالي قادمه2017-06-14 23:31:27
والله من بدا رمضان ومن قبل رمضان إلى اليوم لا أتـابع ولا أدري لاعنهم ولا عن مسلسلاتهم ولامهازلهم ذي اللي تعرض في ( قنوات الدجه ) . وأعتبرها آخر قنوات ممكن أتابعها ... خلاص ملينا من شغل المبزرة هذا
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25 - النمس2017-06-14 23:30:02
ابو طاقيه زري يدور العشاء والعشاء بظهره
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24 - النمس2017-06-14 23:28:53
كلهم شلة سمرمد بزارين
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23 - بو مساعد2017-06-14 23:25:46
آخر زمن فنان قدير كان زمان أشوفه يمثل لبزران
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22 -2017-06-14 23:24:59
وش توقف وش تخلي ياعواد كل برامجكم ضد روحانية الصيام فهي من المفطرات التي تجرح الصيام وتصرف الناس عن القيام بالعبادة والذكر بإضاعة أوقات المسلمين بالغثائيات ****
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21 - الفارس2017-06-14 23:24:05
بس تهديد ههههههههه مسلسل هابط سيئ ينقل صورة سيئة لمجتمع الشباب ويوصل صورة خاطئة للجيل الصغير. يجب ايقافه حالآ وبلاش إنذارات وتهديدات المسلسل هدام وفكرته سيئه
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20 - @@@@@2017-06-14 23:18:52
اتفه مسلسل على وجه الأرض
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19 -2017-06-14 23:15:36
وام بي سي ؟
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18 -2017-06-14 23:13:47
والله مسلسل تافه مايتابعه الا بزارين المتوسطه
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17 - ابو ثامر2017-06-14 23:10:19
حيلك على مسلسل شباب البومب،****
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16 -2017-06-14 23:09:48
نطالب الدولة بالحزم مع اصحاب هذه القنوات سواء *** ام شخصيات مقربة ومعروفة وذلك بسبب ماينشرونه من اسفاف ومحاربة للاخلاق وتفكيك للاسر المستقرة وتخبيب للزوجات وبالاخص مجموعة MBC وروتانا
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15 - فاطمه2017-06-14 23:08:22
مسلسل شبابي بقوه يذكرني بأخواني وهذا واقع الشباب كله مغامرات وحركات ويمكن الواقع أشد ماشوف فيه تجاوزات بالعكس فيهم خفة دم رهيبه كلنا نجلس نتابعه ونضحك ولما يخلص ارجع اشوف الحلقة باليوتيوب
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14 - نفسيه2017-06-14 23:06:30
تعليق مخالف
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13 - رنيم2017-06-14 23:06:23
ايقافه بعد ماخلص !!! كان المفروض من الحلقات الاولى او الاطلاع عليه قبل عرضه .
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12 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-14 23:06:08
ما فيه أحد 《عاقل》 يشاهد مثل هذي البرنامج 《السامجة》 ◽إلا الأطفال وناقصي العقول.
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11 - سلطان2017-06-14 23:03:24
اي مسلسل يدخل في العنصر النسائي فمصيره الفشل ولكم في مامضى من المسلسلات العبرة .لان الله يقول (ولا تبرجن )وهن متبرجات ويقول (ولا يبدين زينتهن )وهن بكامل الزينة أليس هذا مما يغضب الله تبارك وتعالى؟؟
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10 - توه توه2017-06-14 23:02:19
مين يقدر على شباب البومب جيل المستقبل.
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9 - متفائل2017-06-14 22:58:23
بارك الله فيكم...
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8 - أبو ناصر2017-06-14 22:57:57
للاسف أكثر المتابعين من المراهقين والبعض منهم يتقمص الدور في الأسلوب والحركات
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7 - مجبر رجل القعسي2017-06-14 22:55:38
بعدين ياوزير الاعلام اي مسلسل لاتم عرضه الا بعد ترخبص من وزارتك من الذي رخص لهذا المسلسل التافه اكيد لجنة المراقبه عنك معقول ماشافت المهازل التي يه يجب ان تحاسب المراقبه التي ليدكم لايكون من تحت الطا
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6 - علي القاضي2017-06-14 22:52:31
تفاعل إيجابي من معالي الوزير يبشر بالخير في إقصاء المشاهد السلبية من الشاشات إلتي مع الاسف الشديد محسوبة على السعودية ومتابعيها كثر من فئة الشباب الذين يستهدفون بمشاهد واطئة وسيئة وتخدش الذوق
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5 - مايباخ2017-06-14 22:50:50
مسلسل فاشل جدا زي صاحبه العيسى ، لا ممثيلين كويسين ولا قصه ، استغرب الاصرار على انتاجه كل سنه فيصل العيسى بطاقيته غبي جدا وفاشل
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4 - مرسي2017-06-14 22:50:04
هذولا توافه يظهرون المجتمع السعودي امام الاخرين بانه منحط وتافه
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3 - مجبر رجل القعسي2017-06-14 22:49:42
الله بيض وجهك لاتجاملون مع مالكي الفنوات المسيئه حتى لو كان يملكها امير او نسيب امير او اي مواطن لايحترم خصوصيات الشعب السعودي هذا المسلسل شله خمام شباب متجمعين ومنحطين وعلى راسم ولد العيسى ثقيل الدم
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2 - مواطن كادح2017-06-14 22:48:24
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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1 - أبـو مــاجـــــــد2017-06-14 22:48:02
نوعيــــــــة الممثلين و المواضيع و التصرفات في المسلسل ... تتطابـق مع اخونا الذي قذف عامل البقالة بالبضائع ... كل طبقة من المجتمع لها ما يلائمها من الدراما .. لكن هذا مستوى القناة ..!!
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آخر تعليق
بواسطة : عبودي
طول عمر خادم الحرميين وحفظه الله...
بواسطة : جنوبية..🌻🌻
برنامج سخيف أتمنى إيقافه من دون تحذير...
بواسطة : اللهم احشرني مع المساكين
** ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين...
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