العواد ينذر “روتانا” بإيقاف مسلسل “شباب البومب” في حال عدم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة

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صحيفة المرصد : أنذر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد قناة روتانا خليجية بشأن مسلسل (شباب البومب)، مشيراً إلى أن المسلسل سيكون عرضة للإيقاف الكلي في حال عدم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطاب معاليه الموجه إلى القناة منبها إلى أن عدم الالتزام بالتوجيه سيعرض المسلسل للإيقاف الكلي.

وأكد الدكتور العواد أنه سيكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرضة مشاعد تحوي على تجاوزات دينية أو أخلاقية أو عبارات مسيئة أو محتوى غير مناسب عبر كافة القنوات التلفزيونية.