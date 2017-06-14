تقرير يكشف أسرار بداية علاقة القرضاوي بقطر
صحيفة المرصد: سافر يوسف القرضاوي إلى قطر بتوصية خاصة من نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ولم تكن الإعارات وعروض العمل الخارجية تُمنح إلا للموالين ومن يرضى عنهم النظام، وعمل كمدرس مساعد في قطر ورفض تجديد جواز سفره المصري بحجه أنه معارض لنظام عبدالناصر ويخشى من اعتقاله لو عاد لمصر.
وفي عام 1995، تقرب القرضاوي، من العائلة الحاكمة القطرية، وأصبح يقدم لها الفتاوى التي تعزز سلطتها ومكانتها ونفوذها، بل كان يقدم الفتاوى التي تجعل كل أعضاء جماعة الإخوان والتنظيمات التي تفرعت منها مجرد أداة في يد النظام القطري.
وحين انقلب ولي العهد الشيخ حمد بن خليفة على والده الشيخ خليفة، هنا كان دور القرضاوي الذي لم ينسه الأمير الجديد، فقد أفتى القرضاوي صراحة بأن الشرع يجيز انقلاب حمد على والده، وقال نصاً إن مصلحة الأمة تجيز ما فعله الشيخ حمد.
بعد ذلك، خططت قناة الجزيرة برنامجًا خاصًا لـ “القرضاوي”، بدعم وتوجيهات من الأمير الذي سعى لتعزيز نفوذه في قطر، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لجماعته الأم جماعة الإخوان التي توافد قادتها وأنصارها على قطر، إما للعمل أو للحصول على دعم مالي وبمباركة القرضاوي.
وأصدر القرضاوي فتوى تبرر مواقف قطر من حرب العراق، حيث أفتى وأجاز للمسلمين في أميركا بالقتال مع الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان، كما أفتى بعدم جواز تصويت المسلم السوداني لصالح انفصال الجنوب السوداني، لأن هذا كان موقف قطر الرسمي.
وأيضًا، تحدث القرضاوي سابقاً عن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بكل حب وتقدير وصفه براعي الثقافة، وعقب اندلاع ثوره تونس انقلب عليه وصفه بـ”الغبي” تماشياً مع الموقف القطري، وعقب وصول الإخوان للحكم، أفتى القرضاوي بعدم الخروج على الحاكم ووصف من سيخرجون على محمد مرسي بالخوارج لأن تلك كانت رغبة “الدوحة”.
كما رد “القرضاوي” على الرافضين لاستضافة قطر مونديال 2022 بسبب ما تردد عن أن تنظيم المونديال يتطلب الموافقة على بيع المشروبات الروحية في قطر، فضلاً عن تكلفته العالية التي ستسدد من ثروات قطر، وأفتى بجواز إنفاق الأموال الطائلة لاستقبال كأس العالم.
وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين “القرضاوي وأمراء قطر”، علاقة بقاء، أمراء قطر يرون في القرضاوي مفتياً لهم ومبرراً ومشرعاً دينياً لمواقفهم وتصرفاتهم، فيما يراهم هو أنهم أصحاب الفضل عليه وحمايته من إدراج اسمه في قوائم الإرهاب وعدم تسليمه لمصر.
التعليقات
إذا ماتقدر تفتي بالحق لاتفتي اصمت لكن مدام انه اخونجي متلبس بالدين مايهمه الفلوس كثر الرز ويسمى العمليات الانتحارية استشهادية وإجازة انقلاب حمد على أبوه ههه ماقال عقوق غريبه هذا وانت تعمل نفسك شيخ!
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يتبع/ىاقناعهم بسبب يسبغ الاسلام عليه ويختار له من يهئ له ذالك من علماء ارضاء السلطان وهذا شئ لا يخفى على اي مطلع منذ بداية الفتنة في عهد عثمان الى يومنا لذلك ترون انهم يهمون الناس أن الدين لايفهم الا
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معقوله الفلوس وحب النفوذ تبيع دينك وتنشر الارهاب لأجل دنيا وفلوس!؟
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فتاوي القرضاوي تضحك على هواه يفتي ومن ظمنها أجاز للمسلمين القتال مع الأمريكان بالعراق عميل القرضاوي الله ينتقم منه خاين
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مخلص وجاء على الهوى
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طبعا منذ بداية الاسلام وانتشاره لايمكن لأي حاكم أن يتولا على بلد إسلامي أو جماعة إسلامية الاعن طريق تلبيس أهدافه بالدين حتى وان كان لا يصلي ولا يصوم أو يفعل الموبقات فحتي يحكم أما يغسل أدمغة الناس ...
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ههههه هذا هو الاخونجي خاين الله لايبلانا سفره عبدالناصر لأنه واثق فيه ويحسبه موالي فسفره لقطر ليعمل مدرس ويوم وصل لقطر قال أنا معارض لعبدالناصر!!!ربما القرضاوي شفط الرز وانبسط من كثره فقال انا معارض!
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السعوديه وأشقائها بدول مجلس التعاون ستنقذ قطر والشعب القطر من خطط الزمره الاخوانيه بقيادة القرضاوي من احتلال قطر القرضاوي سيجمع كل الزمره في قطر من مختلف الدول وتجنسهم وإدراجهم وابنائهم بالجيش القطري
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القرضاوي له من اسمه نصيب فهاهو يقرض في جسد الامة . ماذا لو انزوى وهو في هذه السن المتقدمة وتفرغ لعبادة رب العباد وترك الخوض والنهش في جسد الامة اليس ذلك ادعى له وافضل . اعمل لاخرتك واترك زخرف الدنيا
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القرضاوي*** ارسله عبد الناصر لقطر و شاف النعمه والريال القطري و باع مصر و عبدالناصر هو متعلم ووجد حكام قطر جهال لم يتعلمو و خزبقهم و دمر قطر و حكام قطر مفتي لشر الخير لا يعرفه وليس من أهل الخير
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ياوجه الله
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المصري = مصحلة + فلوس
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ايهييب ياوجهه
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الحاكم والمسؤول اذا دخلو انفسهم بالتجاره ورجل الدين اذا دخل نفسه ببالسياسه خربو البلد ابن تيميه كان مسجون ولم يدعو الناس للثوره واحمد ابن حنبل جلد ولم يدعو للثوره
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والله العظيم ان بلاوي الاسلام من قطر واخوانها ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل والكارثة ان قطر وابواقها يصفون من يعارضهم ****
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من صفات **الفجور في الخصومة .
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في يوم من الأيام سوف ينقلب القرضاوي على قطر و حكامها لو السعوديه او الامارات استقدموه سوف ينقلب على قطر ول عمرة عمر قطو لا مرض و لا مات هذا سوف يرد الى أرذل العمر
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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تراه عادي
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بالأمس كان اخواني و اليوم هو ارهابي و الله اعلم ماذا سيُصبِح غداً.
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يا راجل، ما يصحش اللي بتعملوا ده.
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