خادم الحرمين يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام
صحيفة المرصد : وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – قصر الصفا، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
كما كان في استقباله – أيده الله – معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد الغامدي، وعدد من المسؤولين.
التعليقات
الله يحفظكم ويتقبل الله منكم ومنا وجميع المسلمين صالح الأعمال واعاد الله عليكم وعلى بلادنا هذه الأيام المباركه اعواما عديده بالصحه والعافيه والمسرات
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عسى الله يحفظك ويطول بعمرك ويتقبل الله طاعتك ويحفظ بلادنا من كل مكروه
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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مبارك..مبارك للجميع ..بكرة تبدأ الاجااااازة خادم الحرمين يصدر أوامره الكريمة بأن تكون بداية الإجازة بنهاية دوام غد الخميس الموافق (٢٠رمضان) أطال الله في عمره
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الله يحفظه ويسخرله البطانه الصالحه ويديم الامن والامان على البلاد والعباد
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حفظ #الله الوالد الغالي خادم الحرمين الشريفين الملكـ سلمان بن عبد العزيزآل سعود، وألبسه ثوب الصحه والعافية وطول العمر، آآمين، وصل #اللهم على سيدنا محمد، صلى #الله عليه وسلم.
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ما شاء الله يالوالد تقبل الله و لك طولة العمر يارب ... والله يكتب لي عمره قريبه 😞😞
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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الله يحفظك أينما كنت .
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حفظ الله سيدي خادم الحرمين في حله وترحاله ونفع الله بك الامه والإسلام واهله
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