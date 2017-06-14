رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / خادم الحرمين يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

خادم الحرمين يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

خادم الحرمين يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام
حجم الخط A A A
واس 10 590 1 ساعة

صحيفة المرصد : وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – قصر الصفا، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
كما كان في استقباله – أيده الله – معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد الغامدي، وعدد من المسؤولين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - متابع
2017-06-15 00:23:53
الله يحفظكم ويتقبل الله منكم ومنا وجميع المسلمين صالح الأعمال واعاد الله عليكم وعلى بلادنا هذه الأيام المباركه اعواما عديده بالصحه والعافيه والمسرات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - فراس حايل
2017-06-15 00:07:09
عسى الله يحفظك ويطول بعمرك ويتقبل الله طاعتك ويحفظ بلادنا من كل مكروه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - الصحيح
2017-06-14 23:52:53
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-06-14 23:50:39
مبارك..مبارك للجميع ..بكرة تبدأ الاجااااازة خادم الحرمين يصدر أوامره الكريمة بأن تكون بداية الإجازة بنهاية دوام غد الخميس الموافق (٢٠رمضان) أطال الله في عمره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 12,678 )
6 - ابويوسف
2017-06-14 23:40:15
الله يحفظه ويسخرله البطانه الصالحه ويديم الامن والامان على البلاد والعباد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - (ص)
2017-06-14 23:39:06
حفظ #الله الوالد الغالي خادم الحرمين الشريفين الملكـ سلمان بن عبد العزيزآل سعود، وألبسه ثوب الصحه والعافية وطول العمر، آآمين، وصل #اللهم على سيدنا محمد، صلى #الله عليه وسلم.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - محرومه من بيت الله
2017-06-14 23:38:49
ما شاء الله يالوالد تقبل الله و لك طولة العمر يارب ... والله يكتب لي عمره قريبه 😞😞
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - مواطن كادح
2017-06-14 23:38:35
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
2 - مواطن كادح
2017-06-14 23:37:55
الله يحفظك أينما كنت .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - محمد الهاجري
2017-06-14 23:35:47
حفظ الله سيدي خادم الحرمين في حله وترحاله ونفع الله بك الامه والإسلام واهله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عبودي

طول عمر خادم الحرميين وحفظه الله...
بواسطة : جنوبية..🌻🌻

برنامج سخيف أتمنى إيقافه من دون تحذير...
بواسطة : اللهم احشرني مع المساكين

** ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين...
بواسطة : ريما🔳🌹Rima

إذا ماتقدر تفتي بالحق لاتفتي اصمت لكن مدام انه اخونجي متلبس بالدين مايهمه الفلوس...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان في الإسلام لا تتجزأ ولا تختزل !؟
62 0
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
144 1
mm

سمر المقرن

سلمان الإنسان.. ورسالة محبة إلى الشعب القطري
169 4
mm

قينان الغامدي

أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة
432 2
mm

د. محمد العوين

دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر
957 3
mm

خالد السليمان

نحن قطر وقطر نحن !
352 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ثمة ما يدعونا إلى التفكيرعميقا فيما يحدث!
173 0
mm

محمد آل الشيخ

وحان وقت المواجهة
550 5
mm

قينان الغامدي

هذه قطر أيها الأعدقاء: لماذا صامتون؟
914 13
mm

عقل العقل

«أبوحنيك».. مغامرات بريطاني في بلاد العرب
303 1
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الصملة!
516 8
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
567 5
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
530 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
403 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
619 15
mm

أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
908 1
mm

أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
648 9
mm

صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
595 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
267 0
mm

عادل التويجري

التطنيش!
533 3
الاخبار الدولية
تقرير يكشف أسرار بداية علاقة القرضاوي بقطر

تقرير يكشف أسرار بداية علاقة القرضاوي بقطر

 المرصد 24 1٬115 1 ساعة
خطوة أمريكية مفاجئة تجاه روسيا

خطوة أمريكية مفاجئة تجاه روسيا

 المرصد 15 5٬875 4 ساعات
بشكل نهائي.. البرلمان المصري يقرر نقل تبعية “تيران وصنافير” للمملكة

بشكل نهائي.. البرلمان المصري يقرر نقل تبعية “تيران وصنافير” للمملكة

 المرصد 37 2٬360 4 ساعات
300 ألف مصري في قطر…والسفارة المصرية في الدوحة مستمرة بإصدار وتجديد تراخيص العمل

300 ألف مصري في قطر…والسفارة المصرية في الدوحة مستمرة بإصدار وتجديد تراخيص العمل

 المرصد 69 4٬627 8 ساعات
المرصد الرياضي
تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

 المرصد 41 3٬809 10 ساعات
منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

 أ ف ب 70 12٬107 22 ساعة
سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

 المرصد 22 4٬630 2 يومين
أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

 المرصد 30 12٬615 3 أيام
اخبار فنية
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 73 7٬699 14 ساعة
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 83 21٬648 1 يوم
شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

 المرصد 115 13٬915 2 يومين
رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

 المرصد 42 9٬202 2 يومين
اخبار منوعة
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

 المرصد 46 3٬876 2 ساعتين
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

 المرصد 31 7٬636 9 ساعات
“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

 المرصد 83 16٬504 1 يوم
“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

 المرصد 20 8٬808 2 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

 الديلي ميل 40 9٬311 10 ساعات
بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

 المرصد 58 7٬117 13 ساعة
شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

 المرصد 12 13٬173 23 ساعة
شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

 الديلي ميل 13 6٬140 1 يوم
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬089 2 يومين
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬829 5 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬696 7 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬169 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬353 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬758 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬049 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬723 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 6 6٬169 12 ساعة
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 23 3٬604 15 ساعة
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬244 3 أيام
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬546 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬399 1 يوم
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 19 5٬184 24 ساعة
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬723 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬616 أسبوعين
الاخيرة
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 8 4٬449 9 ساعات
“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

 المرصد 69 9٬518 11 ساعة
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 43 10٬221 1 يوم
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

 المرصد 6 9٬053 2 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 121 2٬877 14 ساعة