خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة إلى 20 من رمضان

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صحيفة المرصد: حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1438هـ، فقد وجه – أيده الله – بأن يكون يوما الأحد والاثنين 23 – 24 / 9 / 1438هـ إجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، لتكون بداية الإجازة اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ، حسب تقويم أم القرى.