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خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة إلى 20 من رمضان
صحيفة المرصد: حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1438هـ، فقد وجه – أيده الله – بأن يكون يوما الأحد والاثنين 23 – 24 / 9 / 1438هـ إجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، لتكون بداية الإجازة اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ، حسب تقويم أم القرى.
التعليقات
27 - عبودي2017-06-15 00:31:29
طول عمر خادم الحرميين وحفظه الله
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26 - الصريح جدا2017-06-15 00:30:22
الله يجزاكم خير ولاكن الاجازه طويله والمصالح راح تتوقف المفروض يكون فيه ناس تناوب ببدل عشان تخلص امور الناس ومنها يستفيد الموظفين
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25 - سامي السلمي2017-06-15 00:28:25
القطاع الخاص احنا شعب درجه ثانيه حتى العيد مداومين احنا نبي مثل الحكوميين
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24 - ست البيت2017-06-15 00:26:00
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23 - ابو شمس2017-06-15 00:22:53
الله يوفقه ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين ونبارك للجميع بهذه المناسبة في مناسبة اجازة العيد ولك للتفرغ لقيام وصيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك
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22 - نفسيه2017-06-15 00:17:27
ت 10 . ترى ***
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21 - وهم2017-06-15 00:16:34
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20 - اللهم رحمتك2017-06-15 00:15:29
الراتب ما يكفي اسبوع من غلاء الأسعار الله يفرجها علينا عاجلاً يا رب
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19 - اعط الأجير أجره2017-06-15 00:15:11
العلاوه السنويه ما تفرق إجازه وألا دوام نبي العلاوه اللي ننتظرها كل سنه وما عندنا أي بدلات غيرها ... أنا موظف عادي وما عندي أي بدل وعلى الله ثم على هالعلاوه
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( عدد التعليقات 12,678 )18 - ابويوسف
تعليق مخالف
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17 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-15 00:12:00
نتمنى عيدية للشعب السعودي
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16 - كلكم مسئول عن رعيته2017-06-15 00:11:00
تعليق رقم 10 انت تتكلم ***
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15 - محمد2017-06-15 00:10:41
حفظ الله خادم الحرميين وطول عمره
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14 - احمد العسيري2017-06-15 00:09:30
اللهم انصر قواتنا على الحد وهون عليهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا عزيز يا قدير
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13 - علي العمري2017-06-15 00:08:11
الله يحفظك يا ابو فهد من كل شر
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12 - واحد عابر2017-06-15 00:07:17
بارك الله فيك ياملكنا الغالي والله اني مرابط ولكن فرحتي من فرحة اخواني المواطنين
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11 - يعني2017-06-15 00:03:32
كيف وضع المستشفيات و المواعيد
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10 -2017-06-15 00:01:53
يا 2 اذا انت موظف و صادق تريد سكن اجمع مالك و اشتر. ارض و قدم على صندوق التنميه العقاري وخذ قرض و ابن لك بيت مايقارب المليون اخذو قروض ***
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9 - وهم2017-06-14 23:58:34
تعليق مخالف
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8 - alsalam2017-06-14 23:58:25
الشكر والحمدلله على نعمته
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7 - وهم2017-06-14 23:56:54
القطاع الخاص لك الله***
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6 - مهرب2017-06-14 23:55:42
طيب والقطاع الخاص ***
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5 - مواطن كادح2017-06-14 23:54:24
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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4 - ولد ضرماء2017-06-14 23:53:08
ادامك الله واطال عمرك وجزاك الله كل خير وحفظك الله وادام الله علينا نعمة الامن والايمان ونصر اخواننا الجنود المرابطين
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3 - الحمد لله2017-06-14 23:50:30
طيب والي في القطاع الخاص مالنا اجازة
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2 - سلمان الحزم2017-06-14 23:50:05
تكفا ياملكنا الغالي نحتاج سكن بهذلتنا الايجارات الغالية والديون ومعيشة اطفالنا
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1 - احمد2017-06-14 23:49:59
اللهم ارحم عبيدك في القطاع الخاص
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آخر تعليق
بواسطة : عبودي
طول عمر خادم الحرميين وحفظه الله...
بواسطة : جنوبية..🌻🌻
برنامج سخيف أتمنى إيقافه من دون تحذير...
بواسطة : اللهم احشرني مع المساكين
** ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين...
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