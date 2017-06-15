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خبير أمريكي يحدد شرطين لقطر لحل الأزمة

خبير أمريكي يحدد شرطين لقطر لحل الأزمة
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الواشنطن تايمز 73 11٬553 5 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: تحدث الخبير الأمريكي “روب سبهاني ” المتخصص في مجال الطاقة عن الأزمة الخليجية التي تعيشها المنطقة الآن بعد مقاطعة عدة دول خليجية لقطر.

وأكد الخبير الأمريكي في مقال نشرته صحيفة “الواشنطن تايمز الأمريكية” ، إنه مع سعى الولايات المتحدة لسبل عدم تصعيد الخلاف المتنامى والخطير بين قطر وجيرانها فى الخليج، فإن هناك نقطتين أساسيتين يجب أن يعرفهما فريق السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب.

الأولى هى أهمية التدفق غير المنقطع للنفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية، والثانية هى تأكيد احتواء سلوك طهران السيئ، لأن النظام الإيرانى لا يزال يمثل التهديد الأكثر خطورة للأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط الكبر وراعى رئيسى للإرهاب.

وحذر الخبير الأمريكى ، من أن مخاطر السماح بتصاعد الأزمة سيكون لها عواقب عالمية وإقليمية لأن الاقتصاد العالمى لن يتحمل أى تعطيل فى تدفق المواد الهيدروكربونية من الخليج، كما أن آخر ما تريده الولايات المتحدة أن تقبل قطر بعرض إيران بوجود 10 آلاف من الحرس الثورى على أراضيها، حيث يوجد فى قطر 8500 من القوات الأمريكية، كما أنها تستضيف أكبر قاعدة أمريكية بتمركز مسبق فى العالم.

ودع سبهانى الولايات المتحدة للعمل مع قطر لمواجهة بعض المخاوف المشروعة التى أثارتها كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات.

وحدد الخبير الأمريكى عدة خطوات لتحقيق ذلك كالتالى.

أولا: ضرورة أن تطلب واشنطن من قطر إعادة هيكلة الجزيرة، وينبغى أن تطرد الدوحة فورا الصحفيين المواليين للإخوان وتضع حدا لمن يسمون بالشيوخ أمثال يوسف القرضاوى.

ثانيا: أن تصبح مساعدة قطر لحماس شفافة، وأشار الكاتب إلى أن مساعدة قطر لحماس منذ أن طردهم الملك عبدالله من الأردن عام 1999 تحولت إلى حملة تمويل وفى بعض الأحيان تدفقت الأموال لعناصر متطرفة داخل حماس، ويجب أن تصر واشنطن على أن تكون مساعدة أهالى قطاع غزة تكون من خلال منظمات أمريكية غير ربحية أو قطاع خاص.

وأخيرا، أن تحصل واشنطن على تعهد مكتوب من قطر لإنهاء مساعدتها للإخوان، وفى المقابل ينبغى أن تحصل الدوحة على تطمينات من الولايات المتحدة أنها لن تصبح محل ضغوط من الدول العربية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

73 - حمدالربياوي
2017-06-15 06:17:39
مالمشكلة ؟ السعودية قطعت العلاقةفقط هي لم تعلن حرب على قطر وهذا من حق اَي دولة لماذا تحجيم الأمور اكبر من حجمها يجب ان ناخذ الحذر من التدخلات وخاصة الغربية اللهم احفظ السعودية من الخونة
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72 - جون مجنون
2017-06-15 05:31:42
ترامب فضيحة ما يمسك العلم . خلاص لا يصرح احد بعده الرجال صحيح........
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71 - مجدي 😎
2017-06-15 05:17:09
تسقط قطر
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70 - سالم
2017-06-15 05:12:02
67 دع الخلق للخالق هي ماهي جالسه على راسك هذا منبر حر تكتب اللي تبي ومتى ماتبي
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69 - Ghanem Al - Dosari
2017-06-15 04:53:58
تلامب يدول حتدفع يعني جتدفع يا قطر
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68 - الخالدي
2017-06-15 04:53:16
من دخل دحلان الخليج وحنا من مصسبه لمصيبه
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67 -
2017-06-15 04:21:07
ممكن سؤال Rima ريما انتي ماوراك غير التعليق هنا هو ما عندك شغل تاني ولا ده شغلك وتاخذى عليه 💸💸
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66 - قوود موردنق
2017-06-15 04:11:38
تسجيل حمد بن جاسم يكشف تآمرالاخونجيه الي عندنا مع قطرعندمااطلقواشعارهم في التسعينات( اخرجوا المشركين من جزيرة العرب )وبعد ان خرج الامريكان من عندنا لقطر اختفى هذا الشعار الاخونجي بعدان حصلواعلى مرادهم
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65 - الخالدي
2017-06-15 04:03:49
هههه من اللي يشرط صار امريكا او دول الخليج
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64 - نبيل العبادله
2017-06-15 03:53:04
الملك عبدالله لم يطرد حماس. فإسرائيل بعد ان سممو خالد مشعل الذي كان متواجد بالاردن وذهب وقتها الملك عبدالله لاسرائيل لجلب مضاد التسمم لكن كان بشرط صهيوني وهو ان يخرج خالد مشعل من الاردن
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63 -
2017-06-15 03:48:08
ههههه إلا هذه سياسة قطر العميلة لكن الإخونجي والسروري شافوهم انكشفو وقعدو يتعذرون
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62 - قوود موردنق
2017-06-15 03:38:59
الصهيوني عزمي بشاره والمقبور العميل هيكل هم من رسموا السياسة الشيطانيه لقطر الاول انحاش بعد جاب عاليها واطيها والثاني فطس مثل الكلب الله لايرحمه
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61 -
2017-06-15 03:22:18
ماعلينا
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60 - محمد الجعيد
2017-06-15 03:18:28
وش هدف امريكا من ان آخر ما تريده الولايات المتحدة أن تقبل قطر بعرض إيران بوجود 10 آلاف من الحرس الثورى على أراضيها . السغله معقدة
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59 -
2017-06-15 03:09:40
اللي يقول الله يحفظ اللي يعادينا وكاتب اسمه السجن ينتظرك بإذن الله
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58 -
2017-06-15 03:07:30
وش السالفة حرس ثوري وقاعدة أمريكية وقاعدة تركية وإسرائيلي وحمساوي بقطر!
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57 - تميمكو
2017-06-15 03:05:17
وع😷😷
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56 -
2017-06-15 03:03:35
به قاعده أمريكية بقطر يقدرون يوجهونها صوب تميم لكي يوافق لكن هم يبونه حبيبهم يدعم الارهابيين والانقلابات لكي تشتعل الدول وتتفكك
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55 -
2017-06-15 03:03:27
دعم حماس وقناة الجزيرة من المتضررين منها أكيد السبب إيران والإخوان المسلمين اخونجي يا قطر
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54 -
2017-06-15 03:00:26
الله لايحفظه هو وابوه اللي انقلب على جده يخططون لتقسيم السعودية مايحبكم إلا الاخونجي والسروري بالداخل والخارج
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53 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-15 02:57:37
قناة الجزيرة الخنزيرة الاخونجية الكذابه وينها عن شعبها الي على حدودهم منعت دخولهم ماكفاها إسقاط جنسياتهم والجزيرة شعارها رأي ورأي اخر😂وعلى الأرض رأي واحد#ولم تأتي الكميرا للحدود هه
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52 - شايفك
2017-06-15 02:54:37
احد اهم اسباب توريط دولة خطر هو العقرب عزمي خسارة
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51 -
2017-06-15 02:52:19
قطر ما احد شرط عليها شي والسعوديه كان بامكانها التدخل عسكريا فور انقلاب حمد على ابوه او انقلاب الاب على عيال عمه لكن محترمه سيادة قطر وقطر الان دمرت خمس دول وتسعى لتدمير البقيه
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50 - متأمل
2017-06-15 02:52:14
الإخوة في قطر مسويين زحمة على غير سنع ، والحقيقة إن العالم كله يعتبرها شركة غاز تمويلية ، اللاعبين الكبار يأمرونها بتمويل جهات الإرهاب لخلق أزمات للأستثمار في بيع الأسلحة وشركة قطر تعتقد أن لها سياسة
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49 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-15 02:51:36
لو السعودية ارسلت فقط أسلحة مضادة للطيران للجيش الحر الشريف اللي ماينتمي لحزب كان رفعو اسمنا الغرب بمجلس الأمن وقالو عنا إرهابين أما قطر تدعم كل ارهابي م أي دين وتعملون نفسكم ماتقدرون توقفونها يامريكا
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48 - $$$
2017-06-15 02:50:14
وسترى في قادم الأيام حجم المؤامره التي تمت حياكتها على بلدنا وسيُكشف من هم أطرافها .... والأيام بيننا ... وسنرى من هو على حق .. أنا وإلا أنت !!! ومن معك السائرون خلف من يريد لهذا البلد الطاهر الشر
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47 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-15 02:47:52
وجود الحرس الثوري بقطر اكيد هذا طلب قطر واعجبكم يا امريكا!
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46 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-15 02:47:03
والله تقدرون يا امريكا بإشارة منكم ان تخلون قطر توافق وما تدعم الارهابيين لكن معجبكم دعم قطر للارهابيين لأجل تمزيق الشرق الأوسط بالحروب واستمرارها ولأجل الهلال الشيعي !
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45 - $$$
2017-06-15 02:45:38
لدي عقل ... أشغله ومنحه لي المولى عز وجل ... وأستطيع أن أحكم به على مجريات الأحداث .. ولست ساذجاً أو إمعه أو منقاد حتى أُؤجر عقلي وأصبح تابعاً خلف من يريدون لبلدنا الشر والتهلكه لاسمح الله ...
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44 -
2017-06-15 02:44:26
امريكا هي سبب مشاكل العالم قالت ايدو الافغان وامين جعلت من يؤيد ههم ارها بيا والحين نخشى على قطر تسلمها امريكا لا ايران او تركيا مثل ماسلمت العراق وافغانستان لا ايران
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43 -
2017-06-15 02:42:40
اللي مافي بطنه لحمه نيه ... لايمكن لبطنه أن يمغصه ... واللي مايسرق لايمكن يخاف ... أما الشروط والإملاءات فلا أعتقد أن أي شخص يقبل بها عطفاً على كونها دوله ذات سياده
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42 - شرط واحد لا غير
2017-06-15 02:39:27
38 - $$$ الهدف إسكات قناة الجزيرة // لكي لا تصل لمن على شاكلتك من توهم في كذبها الحقيقة
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41 - شايفك
2017-06-15 02:38:31
اللهم لاشماتة اصبحت دولة خطر تتلقى مساعدات من المغرب وتركيا وشوية خضروات وفستق من عند العمايم بعد ان كانت معزوزة من شقيقاتها . خلاص مبسوط ياحمد انت وابنك . اتأسف على اخواننا واحباءنا من الشعب القطري .
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40 -
2017-06-15 02:36:55
والله عيب أمريكا تحكم وتشترط على دولة مستقلة مثل قطر ودول المقاطعة لديهم نفس الشروط فأين الولاء والبراءة قال خبير أمريك قال
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39 - شرط واحد لا غير
2017-06-15 02:36:51
رعاية وتمويل جماعة الاخوان الارهابية وما خرج من رحمها من تيارات وتنظيمات لا وألف لا !!
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38 - $$$
2017-06-15 02:35:29
قلنا لكم من أول الهدف إسكات قناة الجزيره . والإرهاب والكباب كله مجرد ذر للرماد في العيون . يعني قطع الصوت والصوره التي تفضح مايتم تدبيره بليل أظلم لتصفية القضيه والتطبيع مع ؟؟؟؟ ولامن شاف ولا من درى
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37 - الكومندان
2017-06-15 02:33:26
مستقبلنا ببد امريكا وشويت شباب طايش ...هزلت
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36 - شرط واحد لا غير
2017-06-15 02:33:04
تمشي عدل يحتار عدوك فيك !! غير هذا لا وألف لا
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35 - مواطن أصيل
2017-06-15 02:31:37
السعودية والإمارات والبحرين هم من يحددون وليس أمريكا . ومثل ماقال قرقاش : الرأي عند أبو فهد ( عسى الله يحفظه ) .
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34 -
2017-06-15 02:27:24
الدول العربية تقاطع وتحاصر قطر وتأتي الشروط من أمريكا لحل الأزمة والسبب قناة الجزيرة ودعم حماس والمتضرر من أهل هم العرب أو أمريكا أو دوله ثالثه جنب حماس والسبب إيران
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33 - شايفك
2017-06-15 02:24:16
الواقع بعد انكشاف كل هذه الفضائح ان قطر اصبحت خطر
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32 -
2017-06-15 02:23:33
ما نحتاج خبراء امريكان عندنا اكبر خبير هو قلم الخنبقه كوشري ومعرفه النسائى ريما طعميه افضل خبراء من دوله مصر فى الشؤون الخليجيه والعلاقات الدوليه 😂😂
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31 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-15 02:04:32
أنا اشوف شرط واحد كافي ◽وهو أن تعرف الأخت الصغرى قطر 《حجمها》 الطبيعي😎✋
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30 - الله فووووووق
2017-06-15 02:04:26
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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29 - م/الهرش
2017-06-15 02:02:14
لا يكفي هذا: يجب ان تتعهد الصغيرة قطر بعدم دعم اصحاب حسابات الفتنة بتويتر القاطنين بلندن امثال "منجلد- وهانم الدوسري" وغيرهم من الحسابات والجهات المشبوهه التي تسعى لإشعال الثورات والقلاقل بدول الخليج
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28 - واحد من الناس
2017-06-15 02:01:05
ذكر حماس وذكر الاخوان ولم يذكر شيء عن ايران فما هو السبب الحقيقي لما يجري
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27 - شبكشي
2017-06-15 01:54:18
من هي الدوله ذات السياده والإستقلال !! تقبل مثل هذه الشروط ؟؟؟؟
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26 - طقطقه
2017-06-15 01:53:03
لا أتوقع نهائياً أن تقبل قطر بهذه الشروط ... وإلا فأنها ستكون دوله منزوعة السياده نهائياً وسيتم إبتزازها أكثر وأكثر .... عندك كلام ثاني هاته ؟؟؟
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25 - 1
2017-06-15 01:50:14
تعليق مخالف
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24 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-06-15 01:46:36
من هذا الخبير الأمريكي ليش مستحي من اسمه وش صفته يتكلم ويعطي أوامر
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23 - راحت البال
2017-06-15 01:46:32
تميم اقبل العرض ولاتكابر الان التحذير من امريكا
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22 - شايفك
2017-06-15 01:46:04
محزن ان توضع مقدرات الشعب القطري في ايدي اناس مغامرون . كان الاولى ان توجه ثروة الشعب القطري الهائلة الى تنميته وان تكون لاجياله القادمة ولتقوية الخليج بدلا من المغامرات الطفولية . تعرت قطر بسببكم ...
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21 - 1
2017-06-15 01:45:54
أبشر بضربه التي تقسم ضهرك انت وعواناتك ***.
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20 - رحم الله فقيدالامه
2017-06-15 01:43:35
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,161 )
19 - برق _ الحرم
2017-06-15 01:41:57
((((((نقض العهود والمواثيق ......لايحصد .... خائنه المزيد من الذل والهوان ))))))))
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18 - محمد
2017-06-15 01:41:55
مفروض يطردون سعد الفقيه ولمسعري وغانم الدوسري موضي الرشيد وكل معارض سعودي في البلدان الذي يتواجدون فيها لابارك الله فيهم اهل القلاقل كلاب حكومة ايران وحكومة قطر
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17 - شايفك
2017-06-15 01:40:17
الدعوات تتصاعد لسحب تنظيم كأس العالم من قطر . المنشآت سوف تسكنها الاشباح . هل انت سعيد بهذا يا تميم انت ووالدك . صرفت المليارات عليها من دماء الشعب القطري فقط لتكون مسكنا للاشباح ! استيقظ ياتميم
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16 - 1
2017-06-15 01:37:20
من انت ياخواجه تملي علينا شروطك ياحمر
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15 - شايفك
2017-06-15 01:35:22
اذا اقرت عقوبات دولية على قطر هل سيجرؤ ابو طربوش على مخالفة اسياده ؟ اشك في ذلك ولكنه كظاهرة صوتية سوف يجعجع لا اكثر والضحية شعب قطر . واصحاب العمايم والزلمات سوف يتشمتون عليكم . افهم ياتميم افهم
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14 - شايفك
2017-06-15 01:30:45
الضغط الدولي بدأ مع اعلان مسؤول استرالي بضرورة معاقبة قطر فماذا استفدت يا تميم انت ووالدك و*** حمد بن جاسم . اضعتم ثروات بلادكم على الافاقين والمرتزقة والمغامرات الساذجة . شعبكم كان اولى بها !!!
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13 - زائر'
2017-06-15 01:22:34
هي متى امريكا او الدول الغربيه حلت مشكله من مشاكل الدول العربيه . اللي يعملونه يكبون الزيت علي النار و الشواهد كثيره على ذلك ما يبونا نعيش بسلام هذا ديدن الغرب المفروض تكون وساطه شيخ الكويت هي الاساس
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12 - كلوز
2017-06-15 01:21:23
يعني افهميها ياقطر هذي زبده الشروط العشره اللي حددو الجيران لك
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11 - شايفك
2017-06-15 01:18:46
هيكلة قناة الخنزيرة مرجعها الى ال بي بي سي الذراع الاعلامي لمخابرات الافعى البريطانية
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10 - Black ink
2017-06-15 01:18:35
نبذ الإخوان المدلسين وإخراجهم من قطر وعدم دعمها لاي جماعة تصنف على انها إرهابية وقطع علاقتها مع ايران الإرهابية وتسكير قناة الفتنة الجزيرة
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9 -
2017-06-15 01:17:17
املاءات للجميع وليس لقطر؟ لكن انتم ايها الخبير من مكن ايران ولازلتم لم تعد الشعوب نائمة الاعيبكم فاضحة لكل ذي بصيرة الله يعجل بهلاك ايران ومن يدعمها.
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8 - شايفك
2017-06-15 01:16:45
المفروض ايضا طرد العناصر الاخوانية من بريطانيا وتركيا والحصول على تعهد مكتوب من الطرابيش بالكف عن التدخل في شؤون الدول العربية وقطع علاقة قطر بالحوثيين وحزب الله وعمايم طهران هذا هو الحل .
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7 -
2017-06-15 01:16:03
اشترطو على قطر اما الدول العربيه اذا شافت خطر من قطر او من غير قطر سوف تردعه بلا هوادة تميم و ابوه افسدو قطر و حاول تدمير الدول العربية ورد الله كيدهم في نحورهم
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6 - مواطن كادح
2017-06-15 01:10:05
ويجب أن تصر واشنطن على أن تكون مساعدة أهالى قطاع غزة تكون من خلال منظمات أمريكية غير ربحية أو قطاع خاص. هنا مربط الفرس !!!!!
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5 - URY
2017-06-15 01:08:21
وأخيرا، أن تحصل واشنطن على تعهد مكتوب من قطر لإنهاء مساعدتها للإخوان، وفى المقابل ينبغى أن تحصل الدوحة على تطمينات من الولايات المتحدة أنها لن تصبح محل ضغوط من الدول العربية.
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4 -
2017-06-15 01:08:18
هل الشروط على قطر من امريكا ام من الدول المقاطعة . مادخل امريكا في ذلك
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3 - URY
2017-06-15 01:05:59
أولا: ضرورة أن تطلب واشنطن من قطر إعادة هيكلة الجزيرة، وينبغى أن تطرد الدوحة فورا الصحفيين المواليين للإخوان وتضع حدا لمن يسمون بالشيوخ أمثال يوسف القرضاوى.
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2 - عابد فهد
2017-06-15 01:04:16
أمريكا لا تأتي بخير..
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1 - مواطن كادح
2017-06-15 01:02:32
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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