تبرع وهمي بإسم شخصية بارزة بـ”خمسة ملايين ريال” يربك حملة سجناء الطائف

حجم الخط A A A المرصد 52 6٬456 4 ساعات

صحيفة المرصد: فوجئ القائمون على حملة التبرع للسجناء بالطائف بخروج شخص على المسرح المعد لإعلان التبرعات ، وإعلانه بأن الشيخ محمد بن زايد وزير الدفاع بالإمارات وولي عهد أبوظبي تبرع بمبلغ خمسة ملايين ريال.

ووفقا لموقع الوئام فإنه بعد انتهاء الحملة تواصلت إدارة الحملة مع مكتب الشيخ محمد بن زايد الذي أفاد بعدم صحة ذلك أو وجود تفويض لاحد في مثل هذا الأمر ، مما دعى الجهات الأمنية للتحفظ على الشخص الذي أعلن التبرع.

يذكر أن المبلغ المطلوب لحملة السجناء هو عشرة ملايين ، وبإلغاء هذا المبلغ يتبقى خمسة ملايين ، فيما ذكرت مصادر أن المبلغ الذي تم جمعه يكفل خروج قرابة المئة سجين.