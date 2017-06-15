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تبرع وهمي بإسم شخصية بارزة بـ”خمسة ملايين ريال” يربك حملة سجناء الطائف
صحيفة المرصد: فوجئ القائمون على حملة التبرع للسجناء بالطائف بخروج شخص على المسرح المعد لإعلان التبرعات ، وإعلانه بأن الشيخ محمد بن زايد وزير الدفاع بالإمارات وولي عهد أبوظبي تبرع بمبلغ خمسة ملايين ريال.
ووفقا لموقع الوئام فإنه بعد انتهاء الحملة تواصلت إدارة الحملة مع مكتب الشيخ محمد بن زايد الذي أفاد بعدم صحة ذلك أو وجود تفويض لاحد في مثل هذا الأمر ، مما دعى الجهات الأمنية للتحفظ على الشخص الذي أعلن التبرع.
يذكر أن المبلغ المطلوب لحملة السجناء هو عشرة ملايين ، وبإلغاء هذا المبلغ يتبقى خمسة ملايين ، فيما ذكرت مصادر أن المبلغ الذي تم جمعه يكفل خروج قرابة المئة سجين.
التعليقات
52 -2017-06-15 06:04:23
تذكرت قطر الحالمة بالخليفة سبحان الله كانت تتبرع للدول عودت تستجدي العالم تبرعات اللهم لا تغير علينا وارزقنا من واسع فضلك
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51 - نقد لاذع2017-06-15 06:03:43
بعد ماشفنا مشاهير السناب في حملات التبرع والبهرجة الزايدة على المسارح...ماش
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50 - ثامر2017-06-15 06:00:35
شاهدنا ايران تتبرع لقطر والمغرب وتركيا التبرع على مستوى الدول ما بالكم الافراد اهم شي ينفق المتبرع من افضل ما لديه شاهدت في صورة مصابين بالتسمم في مستشفى حمد بالدوحة اكيد منتجات ايران الخايسة
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49 -2017-06-15 05:41:24
عهود سمعتي عن دول تستقبل تبرعات من ايران 😂😂😂😂
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48 - ابوسجى2017-06-15 05:36:18
تعليق مخالف
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47 - ابوسجى2017-06-15 05:33:04
تعليق مخالف
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46 - ابوسجى2017-06-15 05:25:01
ومكنونا اهل الجود اهل الكرم والإعلام يطبل و يلمع
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45 - ابوسجى2017-06-15 05:23:08
نعليق مخالف
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44 - فهد122017-06-15 04:58:00
دام التبرعات على مسرح فليش مايرافق تلك التبرعات شي من التمثيل والهدف عندما ينتشر الخبر ويصل الامارت وتتحول التمثيلية الى حقيقة مما يتوهمون
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43 - غرايب2017-06-15 04:44:06
يحتالون عينك عينك اهبو مايخافون ربهم بس لدرجه هذي فيه فوظه بالتبرع لابد عن طريق اماره افظل
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( عدد التعليقات 778 )42 - أبوخالد السعودي / الدمام
لازم يجلد النصاب هذا، فعلا سقيم عقل
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41 - لاحول ولا قوة إلا بالله2017-06-15 04:03:39
هياط من نوع فاخر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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40 - رعد.2017-06-15 03:55:46
صج عاد يمة منك بس كم وصل رصيدك الله يزيدك كم صج..؟
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39 -2017-06-15 03:52:13
الحمد لله وحده السعوديه بحكامه ليسو في حاجة لأحد الامير ولي ولي العهد محمد بن سلمان تبرع ب 15 مليون الحمد لله الخير واجد بس استرونا من الشحاذة و عيباه دولتنا ولله الحمد تتبرع لا نطلب الترع وكفى
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38 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-15 03:44:13
هههههههه من وين ياحسرة .. لا مب صحيح 😆
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37 -2017-06-15 03:38:00
جزاه الله خيراً. اتحدكم ياعيال الطائف
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36 -2017-06-15 03:36:06
جزاه الله خيراً. اتحدكم ياعيال الطائف
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35 -2017-06-15 03:34:22
جزاه الله خيراً. اتحدكم ياعيال الطائف
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34 -2017-06-15 03:30:22
اف لو قال لهم من عند السيسي بيجني عندالاتصال عليه
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33 - الملكي2017-06-15 03:26:41
السعوديه الحمدلله ماتاخذ فلوس من احد السعوديه تتطي العالم فلوس الله يديمها من نعمه ويحفظ حكومتنا وينصرها
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32 -2017-06-15 03:25:56
اف لو قال لهم من عند السيسي بيجني عندالاتصال عليه
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31 - مع زاتك2017-06-15 03:24:56
يجب التحقيق معه ومن يقف خلفه ربما مندس يريد اثاره فتنه..
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30 -2017-06-15 03:24:54
اف لو قال لهم من عند السيسي بيجني عندالاتصال عليه
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29 -2017-06-15 03:23:56
اف لو قال لهم من عند السيسي بيجني عندالاتصال عليه
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28 -2017-06-15 03:23:00
اف لو قال لهم من عند السيسي بيجني عندالاتصال عليه
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27 - رعد.2017-06-15 03:22:11
عهود سمعت انكي تعطين سلف صحيييح
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26 - الحقباني2017-06-15 03:16:44
علم ان ستغرب ليش اذا كان ( هناك دفع يكون الاجنبي نصيب هم مشاركين فقط في الخير لهذا البلاده ) ام دفع عن هذاالواطن يكون موطن ملزوم يعني خلي الخير خاص للسعوديه علم
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25 - 12017-06-15 03:11:18
بيقلهم زي ماسمعتو مني انا سمعت من غيري ويخرج.
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24 -2017-06-15 03:08:09
طيب هبلاوي هبلتونا شويا خفوا علينا قليلا تكفون
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23 - 12017-06-15 02:58:11
ههههههه سيسي رقم اتنين
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22 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-15 02:53:38
يمكن عطاها لجين عمران 😂
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21 - عابد فهد2017-06-15 02:52:18
ههههههههههههههاي الله يخرب بيتك يا شيخ 😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 12,680 )20 - ابويوسف
قد يكون سبب لدعم من الامارات او غيره اشوف الوضع جيد نسبيا
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19 - متعب بن سلمان2017-06-15 02:47:23
اذا كان ولد الحمايل او ولد العمومه مايلام وبيشوف العيد بعد خمس سنوات .وإذا كان سعودي اب جد ام بيتحاكم ك معارض إلا قليل منها
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18 - النمس2017-06-15 02:44:16
هذا مندس خبيث يجب التحقيق معه ومن دفعه لفعل ذلك الوضع فيه ريبه وهذا الشخص بالتأكيد ومدسوس لشيئ في نفسه المريضه ومن يقف خلفه في هذا الموضوع المهم لايطلع احد ويصرح ويقول انه معتل نفسي هذا وراه علم كايد
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17 - الضب الانيق2017-06-15 02:42:10
الحقيقي نادر جدا جدا جدا والوهمي الكيلو بريال تأخذ اثنين كيلو تحصل الف كيلو مجاني
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16 - محمد العلي2017-06-15 02:39:24
نص الناس الان مجانين,,حتى وانت جالس في المجلس وانت تسولف يجي واحد وينشبلك,,لذلك اغلب وقتي الان اذا انعزمت اكون ساكت,,لا اطيح بواحد مجنون يشرشحني,,وعندي الاستراحه اقول كل إلأي في خاطري,,هههههههههههههه
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15 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-15 02:34:28
يبغي السجناء يأدبون هههههههه
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14 -2017-06-15 02:34:25
تعليق مخالف
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13 - مواطن كادح2017-06-15 02:31:04
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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12 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-06-15 02:27:21
مثل هذا يجب التحقيق معه والأخذ على يده بقوة النظام وعدم التعاطف معه مهما كانت مبرراته !!!
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11 -2017-06-15 02:24:39
تعليق مخالف
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10 -2017-06-15 02:23:29
نعم بن زايد كفو وليس غريب منه ولكن من هو منتحل الصفة ولطرف مين يعمل حفظ الله اهل الامارات والسعودية وادام عليهم التطور والازدهار عانقوا السماء بمنجزاتهم وغيرهم مشغول بالتجنيس والتفخيخ
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9 - احمد2017-06-15 02:21:38
شخص صوفي تـبلش فيه
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8 -2017-06-15 02:19:43
خلايا معروف من يوجهها ويمولها هدفهم احراج محمد بن زايد دايم خطط *** ضعافه الشيخ محمد لا يقوم بأمر داخل السعودية الا بأذن القيادة ولا يتدخل في شئون الدول الا من خلال جهات رسمية
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7 - الخبر الصحيح2017-06-15 02:14:30
وأبو زايد قدها وكفوا وكم سجين موقوف ومقطوع عن اطفاله ووالديه بسبب دين بعشره او عشرين الف طلبناك يا ابو زايد رحم الله زايد الخير
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6 - الله يجمعنا2017-06-15 02:14:16
يمكن كان مشغول في،الفطور سنوي وتم السحب عليعهم يااااوه هههههههههه
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5 - الخبر الصحيح2017-06-15 02:13:56
وأبو زايد قدها وكفوا وكم سجين موقوف ومقطوع عن اطفاله ووالديه بسبب دين بعشره او عشرين الف طلبناك يا ابو زايد رحم الله زايد الخير
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4 - مواطن كادح2017-06-15 02:13:42
لا حول ولا قوة إلا بالله .
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3 - Konoz2017-06-15 02:13:28
يالله مبروك العيد الصغير والكبير بابو زعبل
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2 -2017-06-15 02:12:57
دام الدوحة تحت الانظار توقعوا حرب شعواء على جميع الاصعدة قد نرى افساد حفلات العيد وتأليب الراي العام واختطافات وتفجيرات وشراء مواقف وتصريحات وتلميحات لكن هيهات كما خذلهم الله من قبل سيخذلهم من بعد
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1 -2017-06-15 02:09:34
مقللللبهههم تمقلبوااا
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بواسطة : حمدالربياوي
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