شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

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صحيفة المرصد: نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة هجوم عصابة على أحد المنازل وقت المغرب.

وأظهر المقطع الحيلة التي لجأ إليها أفراد للعصابة واستغلالهم لأيام شهر رمضان في تنفيذ جرائم السطو السرقة للمنازل، وذلك بحجة تفطير صائم.

وأبان المقطع قيام أحد الأشخاص بالطرق على أحد المنازل، حاملًا أطعمة بحجة تفطير صائم وذلك بالتزامن مع وقت الإفطار، ثم تأتي سيارة بها باقي العصابة لتقتحم المنزل.