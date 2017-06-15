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شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم
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المرصد 48 6٬285 4 ساعات

صحيفة المرصد: نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة هجوم عصابة على أحد المنازل وقت المغرب.

وأظهر المقطع الحيلة التي لجأ إليها أفراد للعصابة واستغلالهم لأيام شهر رمضان في تنفيذ جرائم السطو السرقة للمنازل، وذلك بحجة تفطير صائم.

وأبان المقطع قيام أحد الأشخاص بالطرق على أحد المنازل، حاملًا أطعمة بحجة تفطير صائم وذلك بالتزامن مع وقت الإفطار، ثم تأتي سيارة بها باقي العصابة لتقتحم المنزل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

48 - خبير
2017-06-15 06:17:19
هذي عملية إغتيال وليست سرقة .طيب قولوا في أي بلد !!!
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47 - طلال
2017-06-15 06:11:37
تعليق 41 العسيري الله يسعد كل أوقاتك والله انا واحد منهم انفصلت بدون سبب فقط لتوظيف اجنبي مكاني والآن خدماتي موقفة بسبب تمويل بنك والأجنبي يسرح ويمرح بالبلد وأحسن الوظائف وراكب افضل السيارات
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46 - شعب حسود
2017-06-15 06:10:45
16 الله يورينا فيك عجائب قدرته حتى الصلاة ماتبون أحد يصلي انت مثال حي لما أقول شعب حسيد وأنا متعاطف مع الأجانب لو وش يسوون مايجون بربع تفكيركم ***
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45 - فيصل
2017-06-15 06:09:56
اعتقد ان الأشخاص الثلاثة يحملون مسدسات ، ودخلوا بسرعه وخرجوا ولَم يكن معهم اي مسروقات ، فمن المحتمل انها جريمة (قتل)وكذلك ليست في السعودية
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44 -
2017-06-15 06:01:48
تعليق مخالف
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43 - منصف
2017-06-15 05:59:33
الفيديو حدث في العراق
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42 - مواطن غيور
2017-06-15 05:54:33
لم يقتلوا احد رموا صاحب المنزل ولَم يصيبوه وطلع في تلفزيون العراق عصابه شيعيه
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41 - العسيري***
2017-06-15 05:40:17
تعليق رقم 6الأخ طلال قسم انك صادق توقيف خدمات وعاطلين والاجنبي عايش ومعوش أهله ببلدنا والمواطن يسددفواتير
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40 -
2017-06-15 05:37:58
لاحول ولاقوة إلا بالله في هالشهر الفضيل صفدت الشياطين ولكن النفس الأمارة بالسوء والهوى تجر الإنسان لكل رذيلة.
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39 -
2017-06-15 05:22:22
المقطع في العراق مو عندنا لكننا غير بعيدين عنه
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38 - الباسل
2017-06-15 05:05:43
وقت الإفطار دائما الشوارع فاضية وقت جدا خطير لابد من الإكثار من الدوريات في هذا الوقت إلى مقبل صلاة العشاء
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37 - الحربي
2017-06-15 05:03:25
المقطع في العراق مو عندنا
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36 -
2017-06-15 04:36:15
تعليق مخالف
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35 - ساطور
2017-06-15 04:27:59
يقتلون هولاء لانه غدر وعسه وسطو مسلح
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34 - بوعلي
2017-06-15 04:20:41
تعليق رقم١مثل تنظيم ابناء عمك يوم احتلو بيوتكم وطردوكم شر طرده واتحداك تحمل سلاحك وتحمى عارك باليمن جاى هنا تدور الدراهم وتارك عارك للفرس وابناء عمك تبآ لها من رجوله عندكم بايع وطنه بحفنه من الدريهمات
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33 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-15 04:15:33
سلط الله عليكم عذابه فى الدنيا والاخرة اللهم رب هذا وهذا الوقت ترعبهم فى حياتهم ومماتهم وتنزل بأسك عليهم يارب العالمين
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32 - سهل
2017-06-15 04:15:11
بروفة مسلسل للسنة الجاية
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31 - الفاهم
2017-06-15 04:09:05
تعليق مخالف
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30 -
2017-06-15 04:08:21
المنزل لا يدل على انه في السعودية شكل المنزل و فتحت باب المنزل لا تدل على انه في السعوديه يجب على القرّاء تدقيق النظر بس الويتس اب مشاكل
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29 - المفتش كورمبوو
2017-06-15 04:07:11
هذا في العراق وانا شايفه لي ثلاث ايام في مواقع عراقيه والحمد الله نادر مايحصل مثل هذي التصرفات في السعوديه لانه رجال امننا لهم بالمرصاد وفق الله خادم الحرمين الشرفين وولي عهده
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28 - عابد فهد
2017-06-15 03:56:04
يا حبيبي انا مأخذ هدومي⁦🗃️⁩⁦🗃️⁩ و شارد طنجة ولا محيط الأطلسي الدنيا هنا مشاكل..
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27 - 🌺(هذا 👈 رأيي)🌺
2017-06-15 03:52:11
حفظ الله المسلمين والمسلمات المؤمنين بالله الموحدين له ... واسأل الله أن يرد كيد أعدائهم في نحورهم
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26 - رياح الشرق
2017-06-15 03:51:33
هاذي عصابات شيعيه في العراق والدعوة ماهي سرقه قتل وتصفيه للسنه اللي في العراق لو تلاحضون هم يقتلون ويهربون مايخذون شي معهم بعدين واضح انهم معهم مسدسات
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25 - راحت البال
2017-06-15 03:49:28
عزيزتي المرصد هل صحيح المقطع بالعراق حسب موضحو اعزائي المعلقين ولك كل احترام
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24 - 🌺(هذا 👈 رأيي)🌺
2017-06-15 03:48:54
يجب علينا جميعاً تركيب كيمرات على المنازل وأنصح الناس بالحذر من مثل هؤلاء ومن المتسولين والمتسولات
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23 - jok-5
2017-06-15 03:46:37
هذا المقطع بالعراق وانتشر امس عباره عن تصفيات سياسيه
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22 -
2017-06-15 03:45:56
خزعبلات لن يتجر اي مفسد او حرامي ان يتجر بطرق الباب لغرض السرقه وفِي وقت الافطار اي صيحه سوف يخرج الجيران ولكن ناشر المقطع في نفسه غايه ماهي لا علم لي يقال صاحب المنزل معه سلاح لماذا لم يصوب احد
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21 - ابو ناصر
2017-06-15 03:45:02
هذا المقطع في العراق وهم شيعه قتلو اهل البيت من اهل السنه بس عجبني التفاعل الجميل من القراء
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20 - 🌺(هذا 👈 رأيي)🌺
2017-06-15 03:44:33
ان كان هذا عندنا فهذه سابقة خطيره مصيبه كارثه أرجو القبض عليهم سريعاً وأتمنى التشهير بهم وقطع رؤسهم
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( عدد التعليقات 778 )
19 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-06-15 03:42:49
وين حرمة رمضان ، اللهم اكشف سترهم والعنهم
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18 - راحت البال
2017-06-15 03:42:16
لابد تطبيق الحد فيهم والمعترض جعلهم يسرقون بيتة ليذوق كما ذاق المواطن هل هم يستاهلون من يدافع عنهم لان الي يدافع عنهم لم يمتلئ قلبة رعبا من دخولهم الى بيته واخافة الامنيين
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17 - مدماك
2017-06-15 03:40:01
يا اخوان والله ثم والله المقطع با العراق شايفه امس با اخبارهم ميه با الميه با العراق
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16 - السكب
2017-06-15 03:39:37
الأجنبى جالس بالبلد من ٣٠ سنه وخلف عيال وكبرو وصارو هم الى عاطلين عن العمل وبدو يدهرون وابوهم يصلى على كرسى بالمسجد لين يموت وبعدين امهم تنقل كفالتها على اكبر عيالها ويستمر المسلسل
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15 - راحت البال
2017-06-15 03:33:26
قبل معلق اوجه نداء للمروروالدوريات او وزارة الداخلية كفى تضليل كاتم نحن نشاهدهم يمرحون ويسرحون بالكاتم حتى نقل طالبات الجامعة شكو الان سيارات النابعة لشركة التوصيل كاتم ليش تترك اغلب الجرائم كلها كاتم
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14 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-15 03:29:30
الصلب لهؤلاء قليل فيهم ◽ابو يمن والله أعلم⁉️
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13 - البرنس
2017-06-15 03:29:17
هذا مقطع خارج المملكة وليس سطو بل عملية اغتيال (قتل)
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12 - الحربي1
2017-06-15 03:28:13
أتوقع هذا المقطع خارج السعوديه اللهم احفظ وطننا من كل مكروه
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11 - كونان 2017
2017-06-15 03:27:13
اعتقد انها جريمة قتل
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( عدد التعليقات 4,219 )
10 - بلادي زوينا
2017-06-15 03:21:03
أخرجوا الوافدين من مملكتي لقد عاثوا بالبلد فساداً كفى ي مسئولين
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 4,219 )
9 - بلادي زوينا
2017-06-15 03:18:57
الأنتباه و الحذر أبلغوا أبنائهم وخاصة الصغار لا يفتحون الباب أبد لقد كثر السطو المسلح حتى وصل للناس الأمنين في منازلهم ... نسأل الله السلامه
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8 -
2017-06-15 03:18:25
هذا المقطع من العراق وهاؤلا يريدون قتل صاحب البيت.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - عصويد🎃🎃
2017-06-15 03:15:34
ماتلاحظون السعودية لها تقريبا سنتين ونصف وهي تعمها السرقات والنهب والاختطاف وغياب الفتيات والقتل
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
6 - طلال
2017-06-15 03:10:57
نصف المواطنين عاطلين والنصف الاخر موقفة خدماتة بسبب فصل تعسفي البلد مليان اجانب برعاية واهتمام وحرص من وزارة العمل اكلو الاخظر واليابس
لا يعجبني(5) اعجبني(27)
5 - الحربي
2017-06-15 03:10:42
اتوقع هذا المقطع خارج المملكة اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان وحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - مواطن كادح
2017-06-15 03:09:35
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
2017-06-15 03:02:49
اكثروا من الاستغفار في هذا الوقت استغفار الاسحار : استغفر الله العظيم واتوب اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 -
2017-06-15 03:01:58
شي طبيعي في اي بلد مليان اجانب
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
1 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-15 03:01:49
إيش من تنظيم 😈😈😈😈
لا يعجبني(12) اعجبني(0)

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