الداخلية : تعرض الجندي أول وليد الحجيلي لإطلاق نار من مصدر مجهول بالقطيف

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صحيفة المرصد-واس : صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة وخمسة عشر دقيقة من مساء يوم الثلاثاء 1438/9/18هـ ، تعرض الجندي أول/ وليد بن بريك بن مبروك الحجيلي لإطلاق نار من مصدر مجهول ، بعد ترجله من دوريته الأمنية لتنفيذ مهامه الميدانية في شارع أحد بمحافظة القطيف ، مما نتج عنه إصابته ونقله إلى المستشفى ، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .

وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق.