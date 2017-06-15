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الداخلية : تعرض الجندي أول وليد الحجيلي لإطلاق نار من مصدر مجهول بالقطيف
صحيفة المرصد-واس : صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة وخمسة عشر دقيقة من مساء يوم الثلاثاء 1438/9/18هـ ، تعرض الجندي أول/ وليد بن بريك بن مبروك الحجيلي لإطلاق نار من مصدر مجهول ، بعد ترجله من دوريته الأمنية لتنفيذ مهامه الميدانية في شارع أحد بمحافظة القطيف ، مما نتج عنه إصابته ونقله إلى المستشفى ، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .
وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق.
التعليقات
40 - @@@2017-06-15 06:14:18
يجب رش القطيف بالمبيدات الحشري المركز لخنقهم و اخراجهم من منازلهم لا يَرَوْن و تضيق الخناق على الخنازير الخونه الانذال لا ينفع معهم الاالحزم و العزم بضرب بيد من حديد الحلول كتيرة للقبض على عبدة ايران
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39 - مواطن2017-06-15 05:49:35
يوجد من يخون الوطن في تويتر على حساباتهم الرسمية أتمنى تصفيتهم
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38 - المزيني2017-06-15 05:42:42
لاباس طهور انشاءالله
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37 - الملكي2017-06-15 05:36:41
اعملولهم اباده جماعيه الشيعه مجوس مشركين يعني على بالهم الحكومه ماتقدر تجيبهم والله انها حتجيبهم مثل جماعتهم المجوس جبناء خونه ابناء المتعه احفاد القرده والخنازير لعنة الله عليم
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36 - أحب وطني2017-06-15 05:16:31
ت 29 يكون اخضر إذا استلم الحرس الوطني المدينتين القطيف والعوامية وطريق واحد للخروج والدخول للمدينتين وتكثيف النقاط و التفتيش ومداهمة بيوت ومعاقبة المتسترين قبل المجرمين وتغيير تركيبة السكان شيآ فشيآ
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( عدد التعليقات 24,161 )35 - برق _ الحرم
((((((( لم نعد نعلم ......(((حكم الخيانة العظمى ))) متى يكون ))))))
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34 - @@@2017-06-15 04:55:27
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,161 )33 - برق _ الحرم
(((((فكانت كأنها المكافأة المشجعة ))))))
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( عدد التعليقات 24,161 )32 - برق _ الحرم
(((ياعالم ....مُوالٍ لـ(إيران)..بعد شتم أهل السنة وتَواصل مع (حزب الملالي في لبنان)... وسبّه وشتمه للمملكة العربية السعودية.... ووصفه لها بالظلم والطغيان هذا ماجادة به المحكمة المتخصصة يسجن 13عام)))
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31 - ..2017-06-15 04:50:08
لازم نداويهم صح
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( عدد التعليقات 24,161 )30 - برق _ الحرم
((((((نتيجة لغياب القبضة الحديدة ... والاحكام المخففة عليهم....وترك من ثبت قصاصه دون تطبيق حكم الله فيه .... فأمن اذناب المجوس وراحوا يغدرون بالمزيد من الجنود أرضاء لاسيادهم المجوس)))))
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29 - وليد2017-06-15 04:42:21
ت 25 , متى يكون خط اخضر
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28 - مواطن كادح2017-06-15 04:41:52
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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27 - مواطن كادح2017-06-15 04:41:24
لعنة الله على المجوس وعلى من سار على دربهم .
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26 - طلال2017-06-15 04:40:08
هذا نتيجه عن صراعات اقليمية
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25 - أحب وطني2017-06-15 04:37:18
ذناب مجوس اوعيال عم أمن الوطن خط احمر لماذا كل هذا الصبر الصبرله حدود هل نتحرا منهم التوبة.كل اسبوع مقتول عسكري هل نترك هذا السرطان يكبر حتى ينتشر في جسم الوطن فايهلكه.الوطن امانة ورواح العسكرغالية
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24 -2017-06-15 04:29:59
هؤلاء الأشكال القذرة لاينفع معهم الا حرمان القطيف من الخدمات الحكومية عامه مستشفيات و مستوصفات حكوميه واهليه مافيه مدارس حكوميه اهليه مافيه مركز شرطه دفاع مدني بلديات اتصالات مافيه اخرجو أهل السنه
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23 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:25:40
اللهم اهدي ضال المسلمين واره الضلال ضلالا واخرجهم من الظلمات إلى النور
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22 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:23:25
اللهم اكشف سترهم وافضح خداعهم ومكرهم يارب العالمين
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21 - فيصل ,,,,,,,,2017-06-15 04:23:06
هؤلاء شباب مراهقين
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20 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:22:36
اللهم احفظ بلاد العرب والمسلمين من غدرهم وخيانتهم ومكرهم وارفع بلاءهم عنا يا رب العالمين
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19 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:20:56
اللهم اكفنا شرهم بما شئت ورد كيدهم في نحورهم
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18 - حجازيه2017-06-15 04:20:15
ذبحوا عيالنا المجرمين الله ينتقم منهم
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17 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:20:04
اللهم عليك بكل حاضن لفكرهم ومنهجهم الله احفظ شباب المسلمين من مكرهم وحقدهم وخيانتهم ولا تجعل لهم عليهم ولا إليهم سبيلا
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( عدد التعليقات 24,161 )16 - برق _ الحرم
(( اذناب المجوس وعبيدهم ....يغدرون بجنودنا القائمين على الحدود في الجنوب وهناك شهب السماء تقتص وتحرقهم .... ورجال الامن في القطيف.. أسألكم بالله من لهم ((صقور_ نائف)) ممنوعة ان تمسهم بنار المس))
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15 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:18:16
اللهم تقبل شهدائنا واشف مصابينا واجعل الدائرة على كل ضال هالك خائن لا وطن له
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14 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:16:27
اللهم احفظ البلادو العباد من كل خائن وطن
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13 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:15:41
الارهاب لا دين له ولا ملة
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12 - الصفوية كالأخونجية !! وإن اختلفت مللهم ونحلهم2017-06-15 04:15:06
الصفوي الارهابي الخائن كالاخواني الارهابي الخائن
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11 -2017-06-15 04:13:24
قلنا و نقول كثفوا المراقبه السريه في القطيف بسيارات قديمه لان ينفع معهم الا مافعله صدام بالفالوجه سكت الشيعه ولا نفس المطلوب إبادة كامله للقطيف بلا حقوق إنسان بلا هم
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( عدد التعليقات 24,161 )10 - برق _ الحرم
((((((ياصبر الارض والحكومة على أذاهم وغدرهم ....لن يكون جنودنا ..... اهداف لاذناب المجوس ....ولابد من سحقهم مهام كانت النتائج )))))))
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9 - فارس نحد2017-06-15 04:09:54
الغريب يقول يوم الثلاثاء ليش الاعلان صباح الخميس الله يشفيه
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( عدد التعليقات 24,161 )8 - برق _ الحرم
((((((ياصبر الارض والحومة على أذاهم وغدرهم ....لن يكون جنودنا ..... اهداف لاذناب المجوس ....ولابد من سحقهم مهام كانت النتائج )))))))
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7 - ام سلطان2017-06-15 04:09:29
الحمدلله على سلامته الله يحمي جيشنا ورجال الامن والحرس وينصرهم على اعدائهم واعداء هذا البلد
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6 - المحقق كوسه2017-06-15 04:08:21
تعليق ( 1 ) ولو مات فيه 300000 مليون غيره ويفدون بلدهم بروحهم ومالهم والحمد لله على سلامته
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5 - غراب بنفسجي لابس كرفته2017-06-15 04:07:55
واخرتها؟
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4 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-15 04:05:47
سعيد لسلامة الجندي ◽لكن تعيس بما يحدث في القطيف ◽إلى متى⁉️ ◽أين الحل⁉️
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3 - sooonx2017-06-15 04:05:04
دام الدعوه تساهل معاهم ريضين بيروحون انفس ياما هذه الفئه هم اذناب مجوس غذره ماراح تخلص منهم الا بالضرب بيد من حديد عليهم وعلى من يتعاطف معهم
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2 - مضيع الطاسه2017-06-15 04:03:26
ايه كويس ابو يمن
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1 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠2017-06-15 04:00:53
كويس عاده حي
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