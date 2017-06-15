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التحالف: تعرض سفينة إماراتية لهجوم حوثي في ميناء المخاء

التحالف: تعرض سفينة إماراتية لهجوم حوثي في ميناء المخاء
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المرصد 21 3٬107 2 ساعتين

صحيفة المرصد-واس: أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته المليشيات الحوثية.
وجاء في بيان التحالف: تعرضت سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية، دون أن يسفر عن أضرار في السفينة ولله الحمد ونتج عن ذلك إصابة شخص واحد من الطاقم.
وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.
وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحذيرها أن استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.
وطالب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات الإجرامية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - سلمانكو
2017-06-15 06:17:07
هذي الحرب متى تنتهي ؟!!!
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20 - URY
2017-06-15 06:13:59
الحوثيين جتهم اوامر من الدويله قطر ونفذو الهجوم الحوثيين لابارك الله فيهم ومن دعمهم من الدويله القطريه
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19 - هنطش
2017-06-15 05:10:05
دام بطاقه زائر لي احبابنا اليمنيون جددت ست شهور النصر قريب
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18 - بوعلي
2017-06-15 05:01:08
لعنة الله على اليمنه الحوثيين ومن يقف معهم ويبرر افعالهم معقول اليمنى ماعنده غيره على وطنه وجالس عاله على الدول واكبر شئ تاركين اهلهم باليمن وحاى يلهث خلف الريال عن اى رحوله نتكلم ؟مالك خير فى يمنك
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17 - الحامدي
2017-06-15 04:58:42
شيء طيب
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16 - عمر
2017-06-15 04:47:30
الخط من صاحب السفينة
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15 - عمر
2017-06-15 04:46:30
ممكن سفينه لم ترفع العلم الاماراتي
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14 -
2017-06-15 04:45:43
تعليق مخالف
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13 - مواطن كادح
2017-06-15 04:44:44
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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12 - غرايب
2017-06-15 04:40:18
الله يخزيكم الحوثي واعوانه مصيركم الهلاك
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( عدد التعليقات 24,161 )
11 - برق _ الحرم
2017-06-15 04:30:08
((((((3 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠متى أعلنوا ؟ اعلنوا بعد ((24))ساعة ..... اخبرهم ماذا حدث في ((معسكر ابوموسى )) وخوخةة الحديدة و (((على صلف _ نابضة _المخا))) قل لهم كيف كان الشواء )))))))
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10 -
2017-06-15 04:25:38
تعليق مخالف
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9 - شايفك
2017-06-15 04:24:48
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,895 )
8 - قلم الحقيقه
2017-06-15 04:18:53
هذه من تبعات عملاء النظام القطري وكلابه ومرتزقته في اليمن من الأخوان الارهابيين وتعاونهم مع عصابات الحوثيين .
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7 -
2017-06-15 04:18:21
ونطلب منكم الضغط على قطر لضغط على ايران و الضغط على الحوثين لوقف الحرب في اليمن وزمرة الشيعه في القطيف ولا سوف تكون أمور تخرج عن الإرادة
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6 -
2017-06-15 04:18:10
مبسوط يمني علشق الدمام جالسين نحارب عن بلدك روح حرر بلد من الحوثه ربعك والايرانين******
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5 - شايفك
2017-06-15 04:15:31
اخشى ان تقوم دولة خطر بتهريب اسلحة نوعية للحوثيين وهو امر غير مستبعد على ضوء رعونة قادتها وادمانهم الخيانة ...
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4 - عابد فهد
2017-06-15 04:15:05
انفجار و زوارق إيرانية قريبة من سفينه.
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3 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-15 04:12:43
متى أعلنوا ؟
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2 -
2017-06-15 04:12:42
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,161 )
1 - برق _ الحرم
2017-06-15 04:11:27
((((( ماصنعته مقاتلاتنا _الكواسر .... كان قصاصا لجنودنا وللسفينه .....والبوارج .. لم تقتص منهم بعد ))))
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