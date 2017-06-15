بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!
صحيفة المرصد: قالت الفنانة مرام البلوشي، إن الطق مهنة، متسائلة: مين يفرحنا بعيالنا، مين يونسنا، وأضافت: ما هو عيب، أنا استأنس لما أروح عرس فيه “طقاقة” أكثر من عرس آخر فيه “دي جي”، أو مطرب يغني شوية، ما راح يستمتعون مثل ما يستمتعون مع “الطقاقة”.
وتابعت خلال لقاء لها ببرنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني بقناة “إم بي سي”: الفنان يؤدي فقرة ويسوي شو ويمشي، أنا ما زفيت عروس، لأني ما أعرف أزف عروس، هذا مو لي ، العرس محتاج مجهود أكثر، الموضوع، ماهو إني خايفة، ولكن أنا ما أعرف، أما المهرجان فوضعه مختلف.
وفي ردها على سؤال: لو تم دعوتك لإحياء عرس في الخليج توافقين أم لا، أجابت أوافق “ليش ما أوافق”،
وفيما يخص هجوم “ملاك” عليها، ووصفها بـ”الطقاقة”، أضافت: الله يهديها، هي لو سمعت كلامي مع المذيعة ما كانت قالت هذا الكلام، أنا كنت أحاول أهديها.
وأضافت: لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين “ملاك”، “ملاك” طيبة وقلبها أبيض بس مشكلتها “ردة الفعل السريع”، وتابعت: أشعر بالتوتر لأني كنت حابة أرفع عليها التليفون، لكن كلامها ماله جدوى.
مرام البلوشي :
"الطق" مهنة ، و أنا موافقة على إحياء الأعراس#مرام_البلوشي_في_مجموعة_إنسان#مجموعة_إنسان pic.twitter.com/bs2nsqKK5L
— #مجموعة_انسان (@me_mbc) ١٤ يونيو، ٢٠١٧
ماذا قالت مرام عن خلافها مع "ملاك"؟#مرام_البلوشي_في_مجموعة_إنسان#مجموعة_إنسان pic.twitter.com/9el22JZTAd
— #مجموعة_انسان (@me_mbc) ١٤ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
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الطقاقه و الفنانه في الأخير طقاقات الطقاقه أفضل من الفنانه الطقاقه عمله في ديرتا وترجع الفنانه سفر و مغياب عن بيتها و عياله قال طلقها و أخذ اختها قال مابي اثنتين نريح
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حانا ومانا
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ليش يتحسسون من كلمة طقطاقة ،،،،،،،،، طقاقة أحسن بكثير من رقاصة ،،،، كم من طقاقة بالأمس كانت تطبل واليوم أصبحت أشهر مغنية و تملك طائرة خاصة وعقارات ومئات الملايين
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طقاقه وظيفة مثل وظيفة عسكر مثل مدني مثل ****
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كلامها صح حصل
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كلامها صحيح
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عقب كلامها تغيرت نظرتي للحياة
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برنامج تافه
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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شهر عبادة ارحمونا من هالسخف والاسفاف.
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كلامها بأدب وحرص
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