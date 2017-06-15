“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

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صحيفة المرصد: أصدرت هيئة السوق المالية قرار بتغريم أحد المتعاملين في السوق بعد إدانته بمخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتلاعب والاحتيال في أسهم ثلاث شركات مدرجة في السوق، وقالت إنه حقق مكاسب غير مشروع خلال فترة تعامل امتدت لنحو سبعة أشهر.

وأعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12-9-1438هـ الموافق 7-6-2017، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ مانع بن إبراهيم بن غزاي الدعجاني العتيبي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة التصنيع الوطنية، شركة أسمنت حائل، الشركة التعاونية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 21-10-2012 إلى 25-5-2013، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به، وذلك وفق التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 140 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1.435.392.20 ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.