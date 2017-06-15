“الإسكان” تؤكد: آلاف السعوديين يسكنون الخيام والصفيح.. وجدل فقهي بسبب “مساكن” الفقراء

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صحيفة المرصد:” أكد مستشار وزير الإسكان للإسكان التنموي عبدالله النمري أن نحو 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من صفيح (صنادق)، وأن 5 آلاف يسكنون في خيام حول المملكة.

وأوضح النمري خلال ندوة أول من أمس، في الرياض، إنهم توصلوا إلى أن 338 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون بيوتاً، و5 آلاف مواطن يسكنون في خيام، و3 آلاف يسكنون في صنادق أو “شينكو”.

كما لفت النمري إلى أن 323 ألفاً يسكنون في بيوت شعبية، و75 في المئة منهم يسكنون في الضواحي، و25 في المئة يسكنون في المدن، وفقًا لـ “الحياة”.

وقال النمري أن 30 في المئة من دخل الفقراء يصرف على السكن، مبينًا أن الوزارة تحاول أن تركز الدعم على

الشريحة الأشد تضرراً في خمسة مناطق، موضحًا أن سبعة في المئة من كل مشاريع وزارة الإسكان هي للفقراء والمحتاجين.

وتابع: “مساحة البيوت لهم أو لغيرهم من 200 إلى 700 متر، منها 190 متراً مسطح البناء، والبقية للتوسع المستقبلي”.

ونوه النمري إلى توجه المملكة باستخدام حق الانتفاع في مشاريع الإسكان المقبلة، بحيث يتم الاستفادة منها لفترات محددة، من غير التملك.

من جانبه، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن 70 في المئة ممن في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان هم ممن يعملون ولديهم دخل، ولكن لديهم عقبات في التمويل، فبرامج الإسكان التنموي وشبيهاتها يستطيع المواطن أن يجد فيها منزلاً بسعر مناسب.

وأضاف وزير الإسكان: “نحاول تقليل المخاطر لمن يعملون وليس لديهم دخل مستمر، فتحجم البنوك عن تمويلهم، ونحاول أن ننفذ مشاريع لأصحاب الدخل المحدود، تكون غير مشاريع التمويل الحكومي”.

وبسبب ما أثير عن صرف أموال الزكاة لتمليك الفقراء، ثار جدل فقهي بين مجيز لذلك وبين ممانع لشدة، بدعوى أن الإيجار يكفي الحاجة، حيث قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق إنه لا خلاف على جواز صرف الزكاة لشراء المسكن للفقير أو تمليكه.

ودعم المطلق فتواه بقوله: “الزكاة تصرف للفقراء لكل حاجاتهم”.

وطالب المطلق التجار بأن يوردوا 20 في المئة من زكاتهم لوزارة الإسكان، ويستخرجوا منها شهادات تفيدهم عند مصلحة الزكاة والدخل، وعلى الوزارة أن تسعى لذلك، لأن البيع بالجملة مختلف عن المفرق، وسنكتب لذلك للمسؤولين.

وعلى النقيض، شدد عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ سعد الخثلان، على أنه لا يجوز صرف الزكاة لتمليك مسكن للفقراء، بل يسد حاجته في الإيجار حتى يستغني.