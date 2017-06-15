“الإسكان” تؤكد: آلاف السعوديين يسكنون الخيام والصفيح.. وجدل فقهي بسبب “مساكن” الفقراء
صحيفة المرصد:” أكد مستشار وزير الإسكان للإسكان التنموي عبدالله النمري أن نحو 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من صفيح (صنادق)، وأن 5 آلاف يسكنون في خيام حول المملكة.
وأوضح النمري خلال ندوة أول من أمس، في الرياض، إنهم توصلوا إلى أن 338 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون بيوتاً، و5 آلاف مواطن يسكنون في خيام، و3 آلاف يسكنون في صنادق أو “شينكو”.
كما لفت النمري إلى أن 323 ألفاً يسكنون في بيوت شعبية، و75 في المئة منهم يسكنون في الضواحي، و25 في المئة يسكنون في المدن، وفقًا لـ “الحياة”.
وقال النمري أن 30 في المئة من دخل الفقراء يصرف على السكن، مبينًا أن الوزارة تحاول أن تركز الدعم على
الشريحة الأشد تضرراً في خمسة مناطق، موضحًا أن سبعة في المئة من كل مشاريع وزارة الإسكان هي للفقراء والمحتاجين.
وتابع: “مساحة البيوت لهم أو لغيرهم من 200 إلى 700 متر، منها 190 متراً مسطح البناء، والبقية للتوسع المستقبلي”.
ونوه النمري إلى توجه المملكة باستخدام حق الانتفاع في مشاريع الإسكان المقبلة، بحيث يتم الاستفادة منها لفترات محددة، من غير التملك.
من جانبه، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن 70 في المئة ممن في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان هم ممن يعملون ولديهم دخل، ولكن لديهم عقبات في التمويل، فبرامج الإسكان التنموي وشبيهاتها يستطيع المواطن أن يجد فيها منزلاً بسعر مناسب.
وأضاف وزير الإسكان: “نحاول تقليل المخاطر لمن يعملون وليس لديهم دخل مستمر، فتحجم البنوك عن تمويلهم، ونحاول أن ننفذ مشاريع لأصحاب الدخل المحدود، تكون غير مشاريع التمويل الحكومي”.
وبسبب ما أثير عن صرف أموال الزكاة لتمليك الفقراء، ثار جدل فقهي بين مجيز لذلك وبين ممانع لشدة، بدعوى أن الإيجار يكفي الحاجة، حيث قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق إنه لا خلاف على جواز صرف الزكاة لشراء المسكن للفقير أو تمليكه.
ودعم المطلق فتواه بقوله: “الزكاة تصرف للفقراء لكل حاجاتهم”.
وطالب المطلق التجار بأن يوردوا 20 في المئة من زكاتهم لوزارة الإسكان، ويستخرجوا منها شهادات تفيدهم عند مصلحة الزكاة والدخل، وعلى الوزارة أن تسعى لذلك، لأن البيع بالجملة مختلف عن المفرق، وسنكتب لذلك للمسؤولين.
وعلى النقيض، شدد عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ سعد الخثلان، على أنه لا يجوز صرف الزكاة لتمليك مسكن للفقراء، بل يسد حاجته في الإيجار حتى يستغني.
التعليقات
وليش مانعترف بالحقيقه ان سبب سكان المواطن بصفيح والخيام سببه ***والمحسوبية من زمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم ابني لنا بيوتا عندك في الجنه..... وزارة الاسكان وفتوى تمليك الفقراء ويطول الحديث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياشيخ سعدالخثلان مالمانع الشرعي في عدم جواز شراءمنزل للفقراء؟ نريد الإجابة من الكتاب والسنة لانريد اجتهاد طيب بماذا تصرف الزكاة في نظرك ؟ هل تعلم ان أبناء جلدتك يامسلم يسكنواالصفيح؟اين الرحمة والشفقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقول زكاة مازكاة **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مشكلة المفتين عويصه جدا ومحبطه والخلاف مستديم بسبب عدم الاجتهاد في مستجدات الحياة وعدم التأويل الصحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبي الله ونعم الوكيل اقوووووول يالي سحبت ارصدت الصندوق العقاري رجعها لاتصيبك دعوة مواطن مظلوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لو كان هناك نيه سليمه قبل 50 سنه كان البلد مثل سويسرا الآن ولا يوجد صنادق ولا صفيح ولا سكن في عشش وخيام وهنا مربط الفرس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
إيران السبب والإخوان المسلمين وقطر وحماس وقناة الجزيرة اخونجيه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
كان يجب تخصيص 1 مليار دولار لبناء مساكن للسعوديين ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وقال الشيخ سعدالخثلان انه لايجوز صرف الزكاة للفقراءلشراء منزل!!! أنا لست عالما ولكن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء وإذا صرفت عليهم لإنهاء معاناتهم سواء ايجار اوشراء أو الى مايدخل السرور لنفوسهم مالمانع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يجتمعون والنتيجة بيض حباري وبيض لق لق وبيض صعو وبيض ارانب وياليل مطولك ليل البعارين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
النظام فى صف المطورين و العقاريين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
و بعديييييين تعبنا نفسيا زوجي خلاص تعب في ناس خذوا اسكان والله وهم مومحتاجين هرمن هرمنا هرمنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لو تم ترحيل المخالفين والمتسللين من اليمن لوجد المواطن سكن والاجار 500 ريال في الشهر ناهيك عن السوريين المتسدحين في نشر الفساد والمخدرات والرذيلة ولكن لمن تزمر ياداوؤد لا حياة لمن تصفر لهم الوضع يحتاج
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
الشعب عنده ازمه سكن او ازمة تملك سكن هذه الاشكاليه الفلسفيه تدعونا لبنا مساكن في دول بره والداخل هناك احياء صفيح لكن لو كان لدينا فكر لاستنتجنا انها ازمه فكر فقط طبعاً انا ما فهمت وش قلت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المشكله الرياض فقط تتعب وانت تلف وتشوف الاراضي شاسعه وتشوف الفلل بكثره بناها تجار العقار اسعار غاليه وبناء اي كلام وتطشب زفت وشوارع تعبانه فعلا الوضع محزن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نظام الإسكان لم يحالفه التوفيق . لو ما يجي منه الا شرط الزواج لكفى لإفشاله , الواجب العودة للنظام السابق , والوقوف بجدية أمام الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات سواء الجاهزة أو البيضاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يسترهم ويحفظهم من افات الزان.وبعدين ماتعبتوا وما مليتوا من كثرة اجتماعاتكم ***هذي.******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله ماني فاهمه من بربسة الإسكان شي بس أحس في تعقيد ومشاكل والناس تتشكى ، الحمدلله عايشه ببيت ملك الله لا يحدني للمذلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالعربي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الشق أكبر من الرقعه والشيوخ حالهم يقول ماكان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزارة إسكات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العدد اكبر من اللي ذكرته بأن الناس يسكنون الصفيح والخيام.انتوا الى الان مازلتوا تجتمعون من غير أي نتيجة مجرد كلام فاضي يصدر منكم لا يودي ولا يجيب.مدري متى بتخافون من الله وتعطون بيت لو بغرفتين المهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وزارة قيل وقال وعملناورايحين نعمل كل شي للمواطن وكل يوم ترزز في قناة تلفزيونيه اوجريدة الله يكرهك من وزاره طلع الشيب في عيوننا واخرشي تاخذون قروضنا الي لهاعشرين سنه نحتريهاويوم طلعت قطعتونامنها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تم بناء إسكان في المغرب ولبنان والأردن ومصر وإندونيسيا وجزر المالديف والبحرين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مادام وصلت للشيوخ ( المطلق والشتري ) نحن في خير . الاسكان ووزيرهم اذكياء فبدخول المشايخ على خط الازمة **** . ياناس فين ال 250 مليار
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الاردن مصر المغرب دول فقيره بنت وحدات سكنيه اعطيت للمواطنيين بسعر معقول وقسط ميسر اكبر دوله في العالم منتجه للبترول وهذه ألاعداد تسكن في صفيح وخيام وبيوت شعبيه خلال واضح وفضيحه معيبه لوزارة الاسكان
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
واحد من قرايبي جاه سكن جاهز فيلا ماعجبه المكان بعيد عن عمله وعن مدارس عياله رجع للإيجار وأجر الفيلا مافيكم الا طول اللسان والطفاسه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اتعبتو المواطن الغلبان بالوعود ﻻتنتهي مانقول اﻻ حسبنا ونعم الوكيل بلد مساحة قارة مواطنية يبحثون عن 300 متر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
طيب ياحكومه الاجنبي العامل في السعوديه يسكن في بيوت اجار وتصرفولهم كل سنه بدل سكن وبما ان اغلب السعوديين ساكنين في اجار اصرفولهم بدل سكن مانبغى اكثر من كذا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
هل استعددتم لمسكن القبر . الله المستعان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5الاف يسكنون خيام و4الاف في صنادق 338 لايملكون بيوت والباقين من سكان القصور
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اسكان محافظه بدر متوقف إلي شعار آخر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ويش تبغون بسكن في حديث تم تصحيحه قالو عنه حديث حسن بان الفقراء يدخلون الجنه من غير حساب
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
سكن زكاة صدقة😈
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الان الاسكان تعترف بسكان الصفيح والخيام واهل العوز وقامت بسرد طبقات المجتمع لماذا لانها تريد أن تصب الزكاة في وزارتها مع العلم ان 270 مليار لم نرى منها مايرضي طوال السنوات الماضيه وتريد الزكاة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
واهدار المال العام في مشاريع إسكان فاشلة فشل ذريع . ارجعو لنظام البنك العقاري اول . يعني يجب ان ترجع الدولة لنظام المنح والبنك العقاري . حتى لو جلست 10 او 15 سنه لكن في الأخير ابني لي بيت واسكن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كثر بربره على الفاضي ماشفنا منكم شي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
سكن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذي اخرتها تدورون زكاة وصدقات .... وين 250 مليار ؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اعتراف بس ماش من فايدة بعدوه 😁😁😁
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الف مبروك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فضائح متلتلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سوالى اين تصرف الزكاه لاغنى دوله فى العالم و لاكثر شعب ملتزم بدفعها فى دول الجوار الكويت مثلا دار الزكاه لديها من الاعمال ما يسد عين الشمس فماذا عن السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من صفيح (صنادق)، وأن 5 آلاف يسكنون في خيام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الاعتراف بداية الاصلاح
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق