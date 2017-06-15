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“الإسكان” تؤكد: آلاف السعوديين يسكنون الخيام والصفيح.. وجدل فقهي بسبب “مساكن” الفقراء

“الإسكان” تؤكد: آلاف السعوديين يسكنون الخيام والصفيح.. وجدل فقهي بسبب “مساكن” الفقراء
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المرصد 50 1٬599 2 ساعتين

صحيفة المرصد:” أكد مستشار وزير الإسكان للإسكان التنموي عبدالله النمري أن نحو 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من صفيح (صنادق)، وأن 5 آلاف يسكنون في خيام حول المملكة.
وأوضح النمري خلال ندوة أول من أمس، في الرياض، إنهم توصلوا إلى أن 338 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون بيوتاً، و5 آلاف مواطن يسكنون في خيام، و3 آلاف يسكنون في صنادق أو “شينكو”.
كما لفت النمري إلى أن 323 ألفاً يسكنون في بيوت شعبية، و75 في المئة منهم يسكنون في الضواحي، و25 في المئة يسكنون في المدن، وفقًا لـ “الحياة”.
وقال النمري أن 30 في المئة من دخل الفقراء يصرف على السكن، مبينًا أن الوزارة تحاول أن تركز الدعم على
الشريحة الأشد تضرراً في خمسة مناطق، موضحًا أن سبعة في المئة من كل مشاريع وزارة الإسكان هي للفقراء والمحتاجين.
وتابع: “مساحة البيوت لهم أو لغيرهم من 200 إلى 700 متر، منها 190 متراً مسطح البناء، والبقية للتوسع المستقبلي”.
ونوه النمري إلى توجه المملكة باستخدام حق الانتفاع في مشاريع الإسكان المقبلة، بحيث يتم الاستفادة منها لفترات محددة، من غير التملك.
من جانبه، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن 70 في المئة ممن في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان هم ممن يعملون ولديهم دخل، ولكن لديهم عقبات في التمويل، فبرامج الإسكان التنموي وشبيهاتها يستطيع المواطن أن يجد فيها منزلاً بسعر مناسب.
وأضاف وزير الإسكان: “نحاول تقليل المخاطر لمن يعملون وليس لديهم دخل مستمر، فتحجم البنوك عن تمويلهم، ونحاول أن ننفذ مشاريع لأصحاب الدخل المحدود، تكون غير مشاريع التمويل الحكومي”.

وبسبب ما أثير عن صرف أموال الزكاة لتمليك الفقراء، ثار جدل فقهي بين مجيز لذلك وبين ممانع لشدة، بدعوى أن الإيجار يكفي الحاجة، حيث قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق إنه لا خلاف على جواز صرف الزكاة لشراء المسكن للفقير أو تمليكه.
ودعم المطلق فتواه بقوله: “الزكاة تصرف للفقراء لكل حاجاتهم”.
وطالب المطلق التجار بأن يوردوا 20 في المئة من زكاتهم لوزارة الإسكان، ويستخرجوا منها شهادات تفيدهم عند مصلحة الزكاة والدخل، وعلى الوزارة أن تسعى لذلك، لأن البيع بالجملة مختلف عن المفرق، وسنكتب لذلك للمسؤولين.
وعلى النقيض، شدد عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ سعد الخثلان، على أنه لا يجوز صرف الزكاة لتمليك مسكن للفقراء، بل يسد حاجته في الإيجار حتى يستغني.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

50 - بلدنا في خير
2017-06-15 11:04:33
وليش مانعترف بالحقيقه ان سبب سكان المواطن بصفيح والخيام سببه ***والمحسوبية من زمن
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49 - بمرتبة مستشار
2017-06-15 11:01:16
اللهم ابني لنا بيوتا عندك في الجنه..... وزارة الاسكان وفتوى تمليك الفقراء ويطول الحديث
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48 - حمدالربياوي
2017-06-15 10:57:34
ياشيخ سعدالخثلان مالمانع الشرعي في عدم جواز شراءمنزل للفقراء؟ نريد الإجابة من الكتاب والسنة لانريد اجتهاد طيب بماذا تصرف الزكاة في نظرك ؟ هل تعلم ان أبناء جلدتك يامسلم يسكنواالصفيح؟اين الرحمة والشفقة
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47 - عصويد
2017-06-15 10:54:10
اقول زكاة مازكاة **
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46 - ابراهيم
2017-06-15 10:53:25
مشكلة المفتين عويصه جدا ومحبطه والخلاف مستديم بسبب عدم الاجتهاد في مستجدات الحياة وعدم التأويل الصحيح
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45 - مستاجر
2017-06-15 10:53:12
حسبي الله ونعم الوكيل اقوووووول يالي سحبت ارصدت الصندوق العقاري رجعها لاتصيبك دعوة مواطن مظلوم
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44 -
2017-06-15 10:51:02
لو كان هناك نيه سليمه قبل 50 سنه كان البلد مثل سويسرا الآن ولا يوجد صنادق ولا صفيح ولا سكن في عشش وخيام وهنا مربط الفرس
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43 -
2017-06-15 10:45:11
إيران السبب والإخوان المسلمين وقطر وحماس وقناة الجزيرة اخونجيه
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42 - عبود أبو الزنود
2017-06-15 10:44:39
كان يجب تخصيص 1 مليار دولار لبناء مساكن للسعوديين ***
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41 - حمدالربياوي
2017-06-15 10:42:15
وقال الشيخ سعدالخثلان انه لايجوز صرف الزكاة للفقراءلشراء منزل!!! أنا لست عالما ولكن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء وإذا صرفت عليهم لإنهاء معاناتهم سواء ايجار اوشراء أو الى مايدخل السرور لنفوسهم مالمانع
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40 -
2017-06-15 10:41:11
يجتمعون والنتيجة بيض حباري وبيض لق لق وبيض صعو وبيض ارانب وياليل مطولك ليل البعارين
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39 - 72
2017-06-15 10:37:08
النظام فى صف المطورين و العقاريين
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38 - بنت بلادي
2017-06-15 10:36:56
و بعديييييين تعبنا نفسيا زوجي خلاص تعب في ناس خذوا اسكان والله وهم مومحتاجين هرمن هرمنا هرمنا
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37 -
2017-06-15 10:36:32
لو تم ترحيل المخالفين والمتسللين من اليمن لوجد المواطن سكن والاجار 500 ريال في الشهر ناهيك عن السوريين المتسدحين في نشر الفساد والمخدرات والرذيلة ولكن لمن تزمر ياداوؤد لا حياة لمن تصفر لهم الوضع يحتاج
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36 - اخلاق حنا في رمضان
2017-06-15 10:36:18
الشعب عنده ازمه سكن او ازمة تملك سكن هذه الاشكاليه الفلسفيه تدعونا لبنا مساكن في دول بره والداخل هناك احياء صفيح لكن لو كان لدينا فكر لاستنتجنا انها ازمه فكر فقط طبعاً انا ما فهمت وش قلت
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35 - فارس نحد
2017-06-15 10:35:22
المشكله الرياض فقط تتعب وانت تلف وتشوف الاراضي شاسعه وتشوف الفلل بكثره بناها تجار العقار اسعار غاليه وبناء اي كلام وتطشب زفت وشوارع تعبانه فعلا الوضع محزن
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34 -
2017-06-15 10:34:41
نظام الإسكان لم يحالفه التوفيق . لو ما يجي منه الا شرط الزواج لكفى لإفشاله , الواجب العودة للنظام السابق , والوقوف بجدية أمام الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات سواء الجاهزة أو البيضاء
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33 - ظل الرياض
2017-06-15 10:34:03
تعليق مخالف
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32 - ظل الرياض
2017-06-15 10:31:38
يسترهم ويحفظهم من افات الزان.وبعدين ماتعبتوا وما مليتوا من كثرة اجتماعاتكم ***هذي.******
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31 -
2017-06-15 10:31:12
والله ماني فاهمه من بربسة الإسكان شي بس أحس في تعقيد ومشاكل والناس تتشكى ، الحمدلله عايشه ببيت ملك الله لا يحدني للمذلة
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30 -
2017-06-15 10:30:30
بالعربي ***
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29 -
2017-06-15 10:30:08
الشق أكبر من الرقعه والشيوخ حالهم يقول ماكان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزارة إسكات
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28 - ظل الرياض
2017-06-15 10:29:06
العدد اكبر من اللي ذكرته بأن الناس يسكنون الصفيح والخيام.انتوا الى الان مازلتوا تجتمعون من غير أي نتيجة مجرد كلام فاضي يصدر منكم لا يودي ولا يجيب.مدري متى بتخافون من الله وتعطون بيت لو بغرفتين المهم
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27 - ضدالفساد
2017-06-15 10:28:17
وزارة قيل وقال وعملناورايحين نعمل كل شي للمواطن وكل يوم ترزز في قناة تلفزيونيه اوجريدة الله يكرهك من وزاره طلع الشيب في عيوننا واخرشي تاخذون قروضنا الي لهاعشرين سنه نحتريهاويوم طلعت قطعتونامنها
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( عدد التعليقات 24,897 )
26 - قلم الحقيقه
2017-06-15 10:27:57
تعليق مخالف
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25 -
2017-06-15 10:25:01
تم بناء إسكان في المغرب ولبنان والأردن ومصر وإندونيسيا وجزر المالديف والبحرين
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24 - محمد الغامدي
2017-06-15 10:21:49
مادام وصلت للشيوخ ( المطلق والشتري ) نحن في خير . الاسكان ووزيرهم اذكياء فبدخول المشايخ على خط الازمة **** . ياناس فين ال 250 مليار
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23 - سرحان
2017-06-15 10:19:28
الاردن مصر المغرب دول فقيره بنت وحدات سكنيه اعطيت للمواطنيين بسعر معقول وقسط ميسر اكبر دوله في العالم منتجه للبترول وهذه ألاعداد تسكن في صفيح وخيام وبيوت شعبيه خلال واضح وفضيحه معيبه لوزارة الاسكان
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22 - فاطمه
2017-06-15 10:07:30
واحد من قرايبي جاه سكن جاهز فيلا ماعجبه المكان بعيد عن عمله وعن مدارس عياله رجع للإيجار وأجر الفيلا مافيكم الا طول اللسان والطفاسه
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21 - ساكن يجار بوطني
2017-06-15 10:07:24
اتعبتو المواطن الغلبان بالوعود ﻻتنتهي مانقول اﻻ حسبنا ونعم الوكيل بلد مساحة قارة مواطنية يبحثون عن 300 متر
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20 -
2017-06-15 10:05:21
طيب ياحكومه الاجنبي العامل في السعوديه يسكن في بيوت اجار وتصرفولهم كل سنه بدل سكن وبما ان اغلب السعوديين ساكنين في اجار اصرفولهم بدل سكن مانبغى اكثر من كذا
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19 - روز
2017-06-15 10:04:08
هل استعددتم لمسكن القبر . الله المستعان
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18 -
2017-06-15 10:00:21
5الاف يسكنون خيام و4الاف في صنادق 338 لايملكون بيوت والباقين من سكان القصور
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17 -
2017-06-15 09:57:57
اسكان محافظه بدر متوقف إلي شعار آخر
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16 - مستشار ***
2017-06-15 09:54:02
ويش تبغون بسكن في حديث تم تصحيحه قالو عنه حديث حسن بان الفقراء يدخلون الجنه من غير حساب
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15 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-15 09:52:49
سكن زكاة صدقة😈
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14 - ماناقصنا
2017-06-15 09:49:00
الان الاسكان تعترف بسكان الصفيح والخيام واهل العوز وقامت بسرد طبقات المجتمع لماذا لانها تريد أن تصب الزكاة في وزارتها مع العلم ان 270 مليار لم نرى منها مايرضي طوال السنوات الماضيه وتريد الزكاة
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13 - نصيحة لو جه الله اتركو عنكم التخبط والتخطيط الفاشل
2017-06-15 09:44:44
واهدار المال العام في مشاريع إسكان فاشلة فشل ذريع . ارجعو لنظام البنك العقاري اول . يعني يجب ان ترجع الدولة لنظام المنح والبنك العقاري . حتى لو جلست 10 او 15 سنه لكن في الأخير ابني لي بيت واسكن
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12 -
2017-06-15 09:41:22
كثر بربره على الفاضي ماشفنا منكم شي
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11 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-15 09:41:06
سكن
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10 - سعد التميمي
2017-06-15 09:40:37
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
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9 - العامري 111
2017-06-15 09:35:32
هذي اخرتها تدورون زكاة وصدقات .... وين 250 مليار ؟؟؟؟؟؟؟
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8 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-15 09:34:05
اعتراف بس ماش من فايدة بعدوه 😁😁😁
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7 - ابوسجى
2017-06-15 09:30:39
تعليق مخالف
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6 - مراقب
2017-06-15 09:29:08
الف مبروك
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5 - loovivool
2017-06-15 09:26:32
فضائح متلتلة
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4 - مواطن كادح
2017-06-15 09:23:34
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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3 - 72
2017-06-15 09:23:01
سوالى اين تصرف الزكاه لاغنى دوله فى العالم و لاكثر شعب ملتزم بدفعها فى دول الجوار الكويت مثلا دار الزكاه لديها من الاعمال ما يسد عين الشمس فماذا عن السعوديه
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2 - 72
2017-06-15 09:20:25
4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من صفيح (صنادق)، وأن 5 آلاف يسكنون في خيام
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1 - مشعل العتيبي
2017-06-15 09:19:57
الاعتراف بداية الاصلاح
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بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

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بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

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أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

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“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

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شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

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توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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