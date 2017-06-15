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كاتب سعودي: الغرور السياسي لقطر قتل وشرّد 50 مليون عربي.. وأوهمها بأن تكون بديلًا عن “آل سعود”

كاتب سعودي: الغرور السياسي لقطر قتل وشرّد 50 مليون عربي.. وأوهمها بأن تكون بديلًا عن “آل سعود”
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المرصد 24 2٬035 5 ساعات

صحيفة المرصد: شن الكاتب السعودي محمد الساعد هجومًا على الدوحة، مؤكدًا أنها اختارت الانحياز للموت، والتطرف والإرهاب، وأنها تبنت المراوغة والخيانة، ولعبت بأسوأ ما في السياسة، احتضنت الشقيق ثم استلت السكين على رقبته، ظنت أنها الأذكى والأدهى، مؤكدًا أن عاقبة الأمور لم تسر كما أرادت هي.
ووصف الساعد في مقال بصحيفة عكاظ يحمل عنوان: “قطرستان.. قصور من رمال فراسية وتركية”، الدوحة بالغرور السياسي، حيث ظنت أن بإمكانها أن تكون درعية هذا الزمان وحاكمة الجزيرة العربية، بديلا عن حكم آل سعود.

وأضاف الكاتب: “ليتهم فهموا أن ما تحقق في انقلاب الدوحة العام 96 لن يتحقق في تآمر آخر مهما بذلوا واحتموا وحشدوا من حرس إيران الثوري إلى مشاة الجندرمة التركي”، مؤكدًا أن السلطة الحاكمة في قطر تبذل مساعيها حياكة المؤامرات، والتدخل في شؤون الآخرين، وبذل الغالي والنفيس على مقاولي الارتزاق وخونة الأوطان.
ولفت الكاتب إلى أن تعداد شعب قطر الحقيقي لا يزيد عن 75 ألف قطري نصفهم من العائلة الحاكمة، والنصف الآخر عائلات وقبائل كريمة، إضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة والموظفين الأجانب، وتابع: “هي لا تحتاج لميزانية ضخمة، فقط جزء يسير من أموالها الهائلة يمكن أن تصرفه على هذا العدد المحدود، والباقي سيحول دوحتهم إلى واحة لا مثيل لها”.

وقال الساعد إن قطر تحظى بترليونات الدولارات تتدفق عليها وهي نائمة على شواطئ الخليج العربي، الذي خاصمته وخانته، واستبدلته بالرق لدول التخوم الأعجمية، فاستهواها الفارسي وارتمت في أحضان التركي.

وأضاف: “أموال طائلة لا تبذل أي جهد في تحصيلها، ومع ذلك تحولت إلى عاصمة منبوذة، متطرفون في شوارعها، إرهابيون سابقون وإرهابيون لاحقون يعملون مع تنظيمات مجرمة على الأرض في سورية واليمن وليبيا، شيوخ تكفير يتجولون في ميادينها ومطاعمها ومقاهيها، وفي مزارعها وقواعدها، وبها يقيم المطاردون من كل بقاع الأرض”.

وتساءل الكاتب: “لماذا اختارت قطر أن يصعد على أكتافها إرهابيو النصرة، وهمج القاعدة، وفجار داعش، وأن يرتزق من ورائها المشردون الحاقدون من بقايا القومجية المعزولين عن الواقع، وإعلاميو عرب الشمال الممتلئون ضغينة وحسدا، بين تلفزيوني الجزيرة والعربي الجديد، وصحيفتي القدس العربي والخليج الجديد، وبينهم مئات من المواقع الإخبارية الأخرى”.
وزاد الساعد: “يا لهذا الغرور السياسي الذي أوقع بلدا من أغنى بلاد الدنيا في براثن المتطرفين، وحول قادته لمجرد إمعات يجولون الدنيا للدفاع عن أجندات وخلايا الإرهاب، بعدما ورطهم شيخ الفتنة القرضاوي وعضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة”.
وشدد الساعد على أن طموح قطر المبني على إستراتيجيات “متصهينة” ساهم في قتل وتشريد أكثر من 50 مليون عربي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - صنداحي
2017-06-15 14:08:48
إذا لم تنحل الأزمة فالخليج ***الأمر غاية في الخطورة. تركيا روسيا إيران باكستان طالبان ودول اخرى كلها في صف قطر. أميركا سوف تقف محايده وتتركنا للمجهول
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23 - سامي
2017-06-15 14:05:23
.. نعم نعم
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22 - صنداحي
2017-06-15 14:02:30
سمعنا والعهده على الراوي إن لكل كاتب يكتب **
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21 - صنداحي
2017-06-15 13:57:23
بعد تدخل تركيا وإرسالها 5000 آلاف جندي إلى قطر . انقلب السحر على الساحر وارتعدت الفرائص 😃😃
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20 - فهد12
2017-06-15 13:10:38
البحرين اوقفت شخص بتهمة التعاطف مع قطر فكم شخص **؟؟؟
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19 - عبود أبو الزنود
2017-06-15 13:07:48
طالما أن حكام قطر ساهموا في قتل وتشريد أكثر من 50 مليون عربي .. ماذا ينتظر العرب .. حتى يتم قتلهم وتشريدهم جميعا .. يجب اليوم قبل غدا محاكمة هذا النظام في المحكمة الدولية ونفيهم إلى القطب الجنوبي
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18 - مواطن غيور
2017-06-15 13:07:38
جزاك الله خير يأكاتب المقال والي يعارضك خائن لئيم
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17 - فهد12
2017-06-15 13:05:43
بارك الله فيك ايها الكاتب فقد فنتد الحالة النفسية للعائلة الحاكمة القطرية وماتعانيه من الاحساس بالنقص والهوان امام عياد العود رحمه الله ولربما هذه الصدمة تجعلهم يفيقون
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16 - ابو مشعل
2017-06-15 12:33:32
الشعب كله صار يتكلم سياسة صوموا
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15 -
2017-06-15 12:31:45
بارك الله كل من دافع عن وﻻة اﻷكر والوطن بلسانه ويده وقلبه. واهلك الله كل حاقد حاسد عدو لقيادتنا ووطننا وشعبنا.
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14 -
2017-06-15 12:29:17
ت/1 اقول اللهم أجزئ هذا الكاتب المواطن الغيور علي وطنه وأمثاله. والتشكيك فيهم طعن في الوطن والموالين للوطن. فاللهم إحفظ وﻻة أمرنا ووطننا والمدافعين عنهم. وأذل أعداء الإسلام والوطن والمتعاطفين معهم
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( عدد التعليقات 12,691 )
13 - ابويوسف
2017-06-15 12:07:26
وقال الساعد إن قطر تحظى بترليونات الدولارات تتدفق عليها وهي نائمة على شواطئ الخليج العربي، الذي خاصمته وخانته، واستبدلته بالرق لدول التخوم الأعجمية، فاستهواها الفارسي وارتمت في أحضان التركي.
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12 - راصد
2017-06-15 11:50:06
انقلاب ٩٥ الذي قام به الاب برعايه استعماربه اخذ قطر للمجهول وافقدها سيادتها واستقلالية قرارها المزعموم
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11 - فاطمه
2017-06-15 11:49:12
امين ياياسمين 😁جت على الوزن. من عرفتك هنا وانتي معصبه. اني ادخل اوسع سديري واطلع
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10 - تحرير فلسطين
2017-06-15 11:42:46
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝️
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9 - ررر
2017-06-15 11:41:58
***الله على قطر .حكام ال سعود باقون ان شاء الله .
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8 - دي في دي
2017-06-15 11:38:19
1 ماشالله عليك ****
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7 - دي في دي
2017-06-15 11:36:10
2 اختصرت كل الكتابه في سطرين
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6 - تركي
2017-06-15 11:09:10
تعليق مخالف
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5 - ياسمين 🌸
2017-06-15 11:05:10
إذا صحيح كلام الكاتب لازم يحاكم تميم وأبوه بالشنق (وياالله ياذا الجلال والإكرام أكرمنا بهذا اليوم بالقريب العاجل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)
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4 -
2017-06-15 11:03:36
تعليق مخالف
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3 - الشمال
2017-06-15 11:02:21
حقيقة عندنا كتاب الكتابة يمين وهم شمال يعني وش دخل قطر في ال سعود قطر يحكمها ال ثاني والسعودية يحكمها ال سعود لا السعودية تستطيع ازالة ال ثاني ولا ال ثاني يستطيعون ازالة ال سعود
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2 -
2017-06-15 10:58:40
ان صدرت اوامر من السعودية والامارات والبحرين بتجميد اموال و املاك وشركات حمد بن جبر وزير الخارجية السابق وسترون النتيجة المفرحة! ضابط موساد نائم في حضن الخليج
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1 -
2017-06-15 10:57:55
انا اعرف الكاتب زين وليش يكتب ولماذا كل كتاباته الان عن قطر قديكون القاريء يقرء كتاباته ولا يعلم من هو محمد الساعد
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