“العيسى” يكشف سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد في الجامعات!

حجم الخط A A A المرصد 38 3٬947 4 ساعات

صحيفة المرصد: كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد (الموازي) في الجامعات الذي تمثل في تعزيز وتحقيق الجودة في الجامعات.

وقال عقب رعايته حفلة تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مشروع تحدي القراءة أمس (الأربعاء) بالرياض: “في سبيل تعزيز الجودة ورفع مستوى التعليم في البرامج المنتظمة في الجامعات نحتاج لتركيز الأقسام وأعضاء هيئة التدريس على البرامج الأساسية وعدم الاندفاع في برامج الانتساب والتعليم عن بعد وهذا يأتي بالتنسيق مع الجامعات”.

وأضاف “العيسى” في تصريح صحفي “أنا سعيد جدًا بما حققه طلابنا وطالباتنا في مشروع تحدي القراءة العربي، ولا شك أن هذا المشروع مبادرة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نهتم بهذا الموضوع لأنه يشجع طلابنا على القراءة ومتابعة كل ما ينشر في العلوم والآداب المختلفة”.