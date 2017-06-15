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“العيسى” يكشف سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد في الجامعات!
صحيفة المرصد: كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد (الموازي) في الجامعات الذي تمثل في تعزيز وتحقيق الجودة في الجامعات.
وقال عقب رعايته حفلة تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مشروع تحدي القراءة أمس (الأربعاء) بالرياض: “في سبيل تعزيز الجودة ورفع مستوى التعليم في البرامج المنتظمة في الجامعات نحتاج لتركيز الأقسام وأعضاء هيئة التدريس على البرامج الأساسية وعدم الاندفاع في برامج الانتساب والتعليم عن بعد وهذا يأتي بالتنسيق مع الجامعات”.
وأضاف “العيسى” في تصريح صحفي “أنا سعيد جدًا بما حققه طلابنا وطالباتنا في مشروع تحدي القراءة العربي، ولا شك أن هذا المشروع مبادرة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نهتم بهذا الموضوع لأنه يشجع طلابنا على القراءة ومتابعة كل ما ينشر في العلوم والآداب المختلفة”.
التعليقات
38 - المُزن2017-06-15 10:52:01
🍃🍁ياليت بدل هذا القرار تتخذ برنامج محاسبة لأساتذة الجامعات وظلمهم وتعسفهم مع الطلاب وياليت أساتذتنا يتعاملون مع الطالب كأنه أبنه قبل يكون طالب عنده ! الكثير من الطلاب مملوء بالقهر والضغط النفسي 🍃🍁
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37 - المُزن2017-06-15 10:48:17
🍃🍁ليه يامعالي الوزير توقف التعليم عن بعد ؟! قفلتَ باب الأمل امام الكثير اللي ظروفهم ماسمحت لهم بالتعليم في البرامج المنتظمة ! البعض إما لسفر أو مرضٍ أوعمل و غيره، أتمنى إعادة النظر في هذا القرار🍃🍁
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36 - مجرد رأي2017-06-15 10:41:30
أقول يامعالي الوزير راجع القرار زين يمكن مو هذا قصدك لأن طويل العمر ابو فهد ترى والله مايرضى بالهكلام انك تحزم عياله من الدراسة وكلنا عيال ابو فهد الله بطول بعمره ولنا طموح بس الظروف حدتنا ونبي نكمل
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35 - مجرد رأي2017-06-15 10:38:03
آملنا بسلمان الحزم حتى لايكون هناك جيل بأكمله ممن يخدم في مجالات شتى بسبب قيامك بوضع معايير القبول والتسجيل بالجامعات او ممن لم يتخدمهم الظروف للالتحاق بالجامعات او قياس بجيل غير ميثقف والسبب العيسى
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34 - (عبدالله)2017-06-15 10:29:16
حسبي الله ونعم الوكيل
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33 - سرحان2017-06-15 10:28:22
كم عدد الشهادة الوهميه وهل الوزاره تعرف ان قطاع التعليم ربما يكون هناك قياديين بهذه الشهادات ولماذا الصمت من قبل الجهات المعينه عنهم وعدم فضحهم ومصادرات الشهادات ومحاكمتهم على التزوير والضرر الكبير
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32 -2017-06-15 10:01:16
يعني لو بيكمل يدرس مع عياله محرجة وضروف العمل لازم فيه حل ثم اي جوده وانت تصنيفك متأخر وعندك مليارات ماطورت وتجيب مدرس مصري وسوداني الخ وترسل الشباب للغرب وتدعي الجوده
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31 - xzcx2017-06-15 09:45:13
عندما اشوفه ****!! سبحان الله
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30 -2017-06-15 09:02:39
كل ما اشوف خبر من وزير التعليم في مقال صحفي اتوقع مصيبة حلت على الطلاب
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29 - عمران2017-06-15 08:49:43
اظن امي مابعد انولدت 😂😂😂
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28 - مجدي 😎2017-06-15 08:48:32
اصلا عادي
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27 - عمران2017-06-15 08:47:28
1390 هجري . هاتوا الحسابه ياعيال
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26 - مجدي2017-06-15 08:45:52
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25 - ياسمين2017-06-15 08:45:26
ت14 ***لو وصل صوتكم للملك سلمان يرجعها لكم
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24 - متابع2017-06-15 08:32:09
اثبتنا نحن من انتسب للجامعه حوالي 1390هـ تفوقا على المنتظمين بل واكملنا دراستنا بأمريكا للماجستير والدكتوراه واثبتنا تفوقا على من كان منتظما المسألة ليست انتظام او انتساب انها العزيمة والإصرار
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23 - ماليهوفن2017-06-15 08:22:15
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22 - ماليهوفن2017-06-15 08:12:22
الناس دافعة دم قلوبها عشان ترفع مستواها في وضايفها والحين تقول ما في تعليم ... الامل في الله ثم في خادم الحرمين ***
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21 - عماد2017-06-15 08:09:36
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20 - حمدون2017-06-15 08:07:56
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19 - ماليهوفن2017-06-15 08:05:46
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18 - بدر الزمان2017-06-15 08:00:49
المسألة مادية لان الصرف على التعليم عن بعد والرواتب الضخمة اللي تقدم للمعلمين اكثر من الدخل الذي يجنونه هذا غير التلاعب بالتوظيف
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17 - بدر الزمان2017-06-15 08:00:33
المسألة مادية لان الصرف على التعليم عن بعد والرواتب الضخمة اللي تقدم للمعلمين اكثر من الدخل الذي يجنونه هذا غير التلاعب بالتوظيف
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16 - الحربي12017-06-15 07:50:53
ياليتك تلقي نظام التقويم المستمر
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15 -2017-06-15 07:50:45
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14 -2017-06-15 07:47:42
حسبنا الله ونعم الوكيل ... لماذا تغلقون الأبواب في وجوه من لديهم طموح وليس امامهم غير برامج الانتساب والتعليم عن بعد ... هذا بدل ما تطورون برامج التعليم العالي بكل السبل الممكنة تسعون إلى تقليصها؟؟؟.
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13 - بدر الزمان2017-06-15 07:45:00
يعني يطلع اللمدير مبلغ 60 الف السنة غير الراتب والوكلاء من 40 ال 30 الف والكنترول لوجبت اي موظف يقدر يسوي العمل يطلعله الواحد من 30 ال 25 السنة طبعاً في الفصلين او الثلاثه فصول غير المراقبين
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12 - سعد بن فهد2017-06-15 07:43:04
**** الانتظام مايقبل الا عدد قليل والباقي يسجلون انتساب لأكمال تعليمهم والان الدول الغربية مع التكنلوجيا الحديثة التعليم عن بعد
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11 - اخو صيته2017-06-15 07:42:52
ماوقفت غير عندي يوم جيت بنتسب. ياوالله الطموح الي ماتغير
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10 - بدر الزمان2017-06-15 07:38:42
وكذالك محتكر من قبل مدير المدرسة او المعهد او الكلية والوكلاء ووبعض المقربين من المدير من المدرسين ويشفطون في فلوس الدولة بالهبل ويحرمون الموظفين الظعفاء
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9 - بدر الزمان2017-06-15 07:34:24
دعوات الادآرين الذين رفضت الجامعات توظيفهم في التعليم عن بعد بمبلغ 4500 ريال لمدة ثمانية ايام وشغلو المدرسين فقط وياخذون من 20 الف اللمدير والكنترول من 15 الف الى 8 الاف والمراقبين من 6 الاف
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8 - احمد العسيري2017-06-15 07:28:10
شف جامعات الصين واليابان وكوريا وجامعاتنا وش الفرق بينهم والا ما تدري بس ما عندك إلا هالقرارات ب تطوير يفتح الله
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7 - ابو ريااان2017-06-15 07:20:40
ممكن فيه التعليم عن بعد فيه شي ولا ما اتوقع يوقف من غير سبب
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6 -2017-06-15 07:20:01
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5 - كيف تعقلون!!2017-06-15 07:18:48
تخصصات الجامعات السعودية قديمة جدا غير لا تلبي متطلبات و احتياجات سوق العمل . ومحدودة جدا للطالبات.
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4 - منقاش2017-06-15 07:14:29
حرمتم موظفي القطاعين العام والخاص من رفع مستوياتهم التعليمية وبالتالي تحسين وضعهم الوظيفة عندما ألغيتم الانتساب والتعليم الموازي .. الان الجامعات الالكترونية تكتسح العالم فماذا انت فاعل؟
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3 - مواطن كادح2017-06-15 07:14:23
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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2 - مصعبي حر2017-06-15 07:12:29
انا منتسب وماخذ الأول على ومتفوق على الطلاب المواظبين طوال السنة.... الموضوع قدرات يامعالي الوزير وليس رفع جوده لأنه لو بالجودة المفترض ***
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1 - مواطنين2017-06-15 07:09:32
هو أخبر الله يسر لك محتاج
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