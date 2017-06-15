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“العيسى” يكشف سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد في الجامعات!

“العيسى” يكشف سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد في الجامعات!
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المرصد 38 3٬947 4 ساعات

صحيفة المرصد: كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد (الموازي) في الجامعات الذي تمثل في تعزيز وتحقيق الجودة في الجامعات.
وقال عقب رعايته حفلة تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مشروع تحدي القراءة أمس (الأربعاء) بالرياض: “في سبيل تعزيز الجودة ورفع مستوى التعليم في البرامج المنتظمة في الجامعات نحتاج لتركيز الأقسام وأعضاء هيئة التدريس على البرامج الأساسية وعدم الاندفاع في برامج الانتساب والتعليم عن بعد وهذا يأتي بالتنسيق مع الجامعات”.
وأضاف “العيسى” في تصريح صحفي “أنا سعيد جدًا بما حققه طلابنا وطالباتنا في مشروع تحدي القراءة العربي، ولا شك أن هذا المشروع مبادرة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نهتم بهذا الموضوع لأنه يشجع طلابنا على القراءة ومتابعة كل ما ينشر في العلوم والآداب المختلفة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - المُزن
2017-06-15 10:52:01
🍃🍁ياليت بدل هذا القرار تتخذ برنامج محاسبة لأساتذة الجامعات وظلمهم وتعسفهم مع الطلاب وياليت أساتذتنا يتعاملون مع الطالب كأنه أبنه قبل يكون طالب عنده ! الكثير من الطلاب مملوء بالقهر والضغط النفسي 🍃🍁
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37 - المُزن
2017-06-15 10:48:17
🍃🍁ليه يامعالي الوزير توقف التعليم عن بعد ؟! قفلتَ باب الأمل امام الكثير اللي ظروفهم ماسمحت لهم بالتعليم في البرامج المنتظمة ! البعض إما لسفر أو مرضٍ أوعمل و غيره، أتمنى إعادة النظر في هذا القرار🍃🍁
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36 - مجرد رأي
2017-06-15 10:41:30
أقول يامعالي الوزير راجع القرار زين يمكن مو هذا قصدك لأن طويل العمر ابو فهد ترى والله مايرضى بالهكلام انك تحزم عياله من الدراسة وكلنا عيال ابو فهد الله بطول بعمره ولنا طموح بس الظروف حدتنا ونبي نكمل
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35 - مجرد رأي
2017-06-15 10:38:03
آملنا بسلمان الحزم حتى لايكون هناك جيل بأكمله ممن يخدم في مجالات شتى بسبب قيامك بوضع معايير القبول والتسجيل بالجامعات او ممن لم يتخدمهم الظروف للالتحاق بالجامعات او قياس بجيل غير ميثقف والسبب العيسى
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34 - (عبدالله)
2017-06-15 10:29:16
حسبي الله ونعم الوكيل
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33 - سرحان
2017-06-15 10:28:22
كم عدد الشهادة الوهميه وهل الوزاره تعرف ان قطاع التعليم ربما يكون هناك قياديين بهذه الشهادات ولماذا الصمت من قبل الجهات المعينه عنهم وعدم فضحهم ومصادرات الشهادات ومحاكمتهم على التزوير والضرر الكبير
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32 -
2017-06-15 10:01:16
يعني لو بيكمل يدرس مع عياله محرجة وضروف العمل لازم فيه حل ثم اي جوده وانت تصنيفك متأخر وعندك مليارات ماطورت وتجيب مدرس مصري وسوداني الخ وترسل الشباب للغرب وتدعي الجوده
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31 - xzcx
2017-06-15 09:45:13
عندما اشوفه ****!! سبحان الله
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30 -
2017-06-15 09:02:39
كل ما اشوف خبر من وزير التعليم في مقال صحفي اتوقع مصيبة حلت على الطلاب
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29 - عمران
2017-06-15 08:49:43
اظن امي مابعد انولدت 😂😂😂
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28 - مجدي 😎
2017-06-15 08:48:32
اصلا عادي
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27 - عمران
2017-06-15 08:47:28
1390 هجري . هاتوا الحسابه ياعيال
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26 - مجدي
2017-06-15 08:45:52
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25 - ياسمين
2017-06-15 08:45:26
ت14 ***لو وصل صوتكم للملك سلمان يرجعها لكم
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24 - متابع
2017-06-15 08:32:09
اثبتنا نحن من انتسب للجامعه حوالي 1390هـ تفوقا على المنتظمين بل واكملنا دراستنا بأمريكا للماجستير والدكتوراه واثبتنا تفوقا على من كان منتظما المسألة ليست انتظام او انتساب انها العزيمة والإصرار
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23 - ماليهوفن
2017-06-15 08:22:15
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22 - ماليهوفن
2017-06-15 08:12:22
الناس دافعة دم قلوبها عشان ترفع مستواها في وضايفها والحين تقول ما في تعليم ... الامل في الله ثم في خادم الحرمين ***
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21 - عماد
2017-06-15 08:09:36
تعليق مخالف
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20 - حمدون
2017-06-15 08:07:56
تعليق مخالف
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19 - ماليهوفن
2017-06-15 08:05:46
تعليق مخالف
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18 - بدر الزمان
2017-06-15 08:00:49
المسألة مادية لان الصرف على التعليم عن بعد والرواتب الضخمة اللي تقدم للمعلمين اكثر من الدخل الذي يجنونه هذا غير التلاعب بالتوظيف
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17 - بدر الزمان
2017-06-15 08:00:33
المسألة مادية لان الصرف على التعليم عن بعد والرواتب الضخمة اللي تقدم للمعلمين اكثر من الدخل الذي يجنونه هذا غير التلاعب بالتوظيف
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16 - الحربي1
2017-06-15 07:50:53
ياليتك تلقي نظام التقويم المستمر
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15 -
2017-06-15 07:50:45
تعليق مخالف
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14 -
2017-06-15 07:47:42
حسبنا الله ونعم الوكيل ... لماذا تغلقون الأبواب في وجوه من لديهم طموح وليس امامهم غير برامج الانتساب والتعليم عن بعد ... هذا بدل ما تطورون برامج التعليم العالي بكل السبل الممكنة تسعون إلى تقليصها؟؟؟.
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13 - بدر الزمان
2017-06-15 07:45:00
يعني يطلع اللمدير مبلغ 60 الف السنة غير الراتب والوكلاء من 40 ال 30 الف والكنترول لوجبت اي موظف يقدر يسوي العمل يطلعله الواحد من 30 ال 25 السنة طبعاً في الفصلين او الثلاثه فصول غير المراقبين
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12 - سعد بن فهد
2017-06-15 07:43:04
**** الانتظام مايقبل الا عدد قليل والباقي يسجلون انتساب لأكمال تعليمهم والان الدول الغربية مع التكنلوجيا الحديثة التعليم عن بعد
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11 - اخو صيته
2017-06-15 07:42:52
ماوقفت غير عندي يوم جيت بنتسب. ياوالله الطموح الي ماتغير
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10 - بدر الزمان
2017-06-15 07:38:42
وكذالك محتكر من قبل مدير المدرسة او المعهد او الكلية والوكلاء ووبعض المقربين من المدير من المدرسين ويشفطون في فلوس الدولة بالهبل ويحرمون الموظفين الظعفاء
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9 - بدر الزمان
2017-06-15 07:34:24
دعوات الادآرين الذين رفضت الجامعات توظيفهم في التعليم عن بعد بمبلغ 4500 ريال لمدة ثمانية ايام وشغلو المدرسين فقط وياخذون من 20 الف اللمدير والكنترول من 15 الف الى 8 الاف والمراقبين من 6 الاف
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8 - احمد العسيري
2017-06-15 07:28:10
شف جامعات الصين واليابان وكوريا وجامعاتنا وش الفرق بينهم والا ما تدري بس ما عندك إلا هالقرارات ب تطوير يفتح الله
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7 - ابو ريااان
2017-06-15 07:20:40
ممكن فيه التعليم عن بعد فيه شي ولا ما اتوقع يوقف من غير سبب
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6 -
2017-06-15 07:20:01
تعليق مخالف
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5 - كيف تعقلون!!
2017-06-15 07:18:48
تخصصات الجامعات السعودية قديمة جدا غير لا تلبي متطلبات و احتياجات سوق العمل . ومحدودة جدا للطالبات.
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4 - منقاش
2017-06-15 07:14:29
حرمتم موظفي القطاعين العام والخاص من رفع مستوياتهم التعليمية وبالتالي تحسين وضعهم الوظيفة عندما ألغيتم الانتساب والتعليم الموازي .. الان الجامعات الالكترونية تكتسح العالم فماذا انت فاعل؟
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3 - مواطن كادح
2017-06-15 07:14:23
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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2 - مصعبي حر
2017-06-15 07:12:29
انا منتسب وماخذ الأول على ومتفوق على الطلاب المواظبين طوال السنة.... الموضوع قدرات يامعالي الوزير وليس رفع جوده لأنه لو بالجودة المفترض ***
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1 - مواطنين
2017-06-15 07:09:32
هو أخبر الله يسر لك محتاج
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